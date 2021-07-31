СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби
Служба безпеки України не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса, якого 30 липня виявили у Вінницькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в телеграмі.
У СБУ розповіли, що вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернувся чоловік, який повідомив, що в одну із селищних рад Вінниччини прибув чоловік, який назвався Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.
Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій.
"У зв'язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для гарантування його безпеки. Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога", - повідомили в спецслужбі.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.
Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.
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Серед ночі витягли в чому був.
Я не знаю, что там она делала? Видно, паспорт пришла получать... (с)
Включи мізки - для чого спецслужбам викрадати чувака з Молдавії в Україну, щоб потім випустити бігати по селі в трусах? І щоб він при тому ще й "відкрив рота"?