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СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби

СБУ заявляє, що не

Служба безпеки України не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса, якого 30 липня виявили у Вінницькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в телеграмі.

У СБУ розповіли, що вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернувся чоловік, який повідомив, що в одну із селищних рад Вінниччини прибув чоловік, який назвався Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій.

"У зв'язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для гарантування його безпеки. Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога", - повідомили в спецслужбі.

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СБУ заявляє, що не викрадала колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби 01

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Автор: 

СБУ (13070) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+38
Грёбаный стыд...
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31.07.2021 14:24 Відповісти
+29
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 8214

....
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31.07.2021 15:06 Відповісти
+28
Если я зазвоню в Сб/у шоб они мой огород посторожили он посторожат?
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31.07.2021 14:24 Відповісти
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Изоврались до того, что просто плюнули на здравый смысл, логику, честь, элементарный стыд... И в гробу они видели законы, Конституцию, общественное мнение.Поисходит самое страшное - люди, облеченные властью, чувствуют свою полную безнаказанность.
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31.07.2021 16:58 Відповісти
Ага )))) і в трусах чекав.
Серед ночі витягли в чому був.
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31.07.2021 17:33 Відповісти
СБУ заявляет, что не "похищала" экс-судью Чауса, а он сам попросил вызвать сотрудников спецслужбы
Я не знаю, что там она делала? Видно, паспорт пришла получать... (с)
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31.07.2021 17:40 Відповісти
Вторые сутки сектанты Петьмана истерят непадецки 😁
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31.07.2021 17:57 Відповісти
Выходит так, если я попрошу СБУ, то оно срочно примчит ко мне отряд и защитит меня если я захочу рассказать, что -нибудь интересное в целях национальной безопасности. Кто нибудь верит в это?
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31.07.2021 18:04 Відповісти
**** это более дебильный лохотрон, чем во времена Януковича.
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31.07.2021 18:05 Відповісти
Зелик ты вроде адекватный, но ведешь себя хуже чем обдолбаный.
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31.07.2021 18:06 Відповісти
Всі доморощені запроданці - україноненависники, котрі тут місяцями стоголосо винуватили і паплюжили Україну і все Українське, перед "європейською" Молдавією, експлуатуючи тему Чауса - марш у парашу підмиватися і міняти памперси! Обісралися...
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31.07.2021 18:56 Відповісти
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 9288
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31.07.2021 19:13 Відповісти
нe виноватая я. он сам ко мнe пришeл
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01.08.2021 09:33 Відповісти
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 3293
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31.07.2021 19:39 Відповісти
нє вінаватиє ми!!!! він сам да нас прішол!!!!
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31.07.2021 20:23 Відповісти
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 117
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31.07.2021 22:44 Відповісти
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 2032
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01.08.2021 09:04 Відповісти
https://ukrrudprom.com/digest/Dvoynoe_pohishchenie_CHausa_Pochemu_u_Bankovoy_opyat_vse_poshlo_.html Знающие люди говорят, что план был такой: "Сотрудники ГУР (а именно они прятали Чауса) должны были оставить его в условленном месте, в трусах и с пакетом на голове, чтобы судью забрали сотрудники СБУ. И гуровцы свою часть выполнили. А вот эсбеушники банально опоздали на место, поскольку накануне не отказали себе в удовольствии погулять в ресторане. Просидев какое-то время сам, Чаус банально испугался, снял с головы пакет и побрел к ближайшему селу".
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01.08.2021 10:08 Відповісти
СБУ-шникам - ВЫ ОБОСРАЛИСЬ.... обтекайте.
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01.08.2021 14:48 Відповісти
Обісралися передусім молдавани. Вони в Чауса забрали бабло ("обезжирили") і відпустили, А, щоб перевести стрілки - звинуватили українські спецслужби у т.з. "викраденні".
Включи мізки - для чого спецслужбам викрадати чувака з Молдавії в Україну, щоб потім випустити бігати по селі в трусах? І щоб він при тому ще й "відкрив рота"?
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01.08.2021 15:00 Відповісти
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