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Влада Туреччини заявила, що взяла під контроль 88 із 98 осередків загорань

Влада Туреччини заявила, що взяла під контроль 88 із 98 осередків загорань

У Туреччині повідомили, що станом на 31 липня пожежникам вдалося взяти під контроль 88 із 98 осередків пожеж у країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet Daily News, про це сказав міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.

За його словами, триває боротьба з ще 10 пожежами: у провінціях Анталія, Стамбул, Адана, Мугла та Османіє.

Неофіційно повідомляють про загибель в Анталії ще двох осіб, кількість загиблих, ймовірно, збільшилася до шести.

За офіційною інформацією, унаслідок пожеж у районі Манавгат постраждали 275 осіб.

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Автор: 

пожежа (4367) Туреччина (3638)


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Раньше были взаимные лазерные обстрелы из космоса по лесам двух главных стран.А сейчас ,что нерусский Кремль на Турцию переключился ??
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31.07.2021 14:33 Відповісти
А Баширова и друга чего не взяли ,не успели?
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31.07.2021 14:53 Відповісти
Остальные 10 находятся в России.
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31.07.2021 21:32 Відповісти
 
 