Влада Туреччини заявила, що взяла під контроль 88 із 98 осередків загорань
У Туреччині повідомили, що станом на 31 липня пожежникам вдалося взяти під контроль 88 із 98 осередків пожеж у країні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet Daily News, про це сказав міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.
За його словами, триває боротьба з ще 10 пожежами: у провінціях Анталія, Стамбул, Адана, Мугла та Османіє.
Неофіційно повідомляють про загибель в Анталії ще двох осіб, кількість загиблих, ймовірно, збільшилася до шести.
За офіційною інформацією, унаслідок пожеж у районі Манавгат постраждали 275 осіб.
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BaktriyaKavkaz
показати весь коментар31.07.2021 14:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Влад Olsen
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Володимир Шевченко #347198
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