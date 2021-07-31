Влада Туреччини заявила, що взяла під контроль 88 із 98 осередків загорань

У Туреччині повідомили, що станом на 31 липня пожежникам вдалося взяти під контроль 88 із 98 осередків пожеж у країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet Daily News, про це сказав міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.

За його словами, триває боротьба з ще 10 пожежами: у провінціях Анталія, Стамбул, Адана, Мугла та Османіє.

Неофіційно повідомляють про загибель в Анталії ще двох осіб, кількість загиблих, ймовірно, збільшилася до шести.

За офіційною інформацією, унаслідок пожеж у районі Манавгат постраждали 275 осіб.

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