"Пане Монастирський, так а що у справі Гандзюк?" - звернення до нового глави МВС у третю річницю нападу на активістку

Активісти звернулися до нового глави Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського з вимогою провести неупереджене розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст звернення до нового міністра розміщено у фейсбук-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?"

У тексті зазначається: "Минуло 2 тижні з дня призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

За цей час новообраний міністр жодного разу жодним чином не згадав про справу вбивства Катерини Гандзюк і не відповів на вимоги тих, хто бореться за справедливе покарання всіх причетних до злочину.

Сьогодні виповнюється три роки з дня нападу на Катю. Тому саме час нагадати пану Монастирському про вимоги. Вимоги, які були і до його попередника - Арсена Авакова. Вимоги, які три роки той ігнорував, чим демонстрував покривання правоохоронців, які причетні до злочину".

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Активісти нагадали пану Монастирському про ці вимоги: "Звільнити Артура Мерікова, який, за даними слідства, попередив одного з організаторів злочину, Олексія Левіна, про можливе затримання, давши йому можливість втекти за кордон. Звільнити Сергія Курділова, кума одного з організаторів злочину Сергія Торбіна. За нашими даними, саме Курділов керував процесом пошуку "стрілочника" Новікова, на якого намагалися "повісити" злочин, але який був абсолютно непричетним до нападу і мав алібі. Провести внутрішнє розслідування і, як наслідок, покарати і звільнити херсонських поліцейських за саботаж і покриття причетних до нападу на Катерину. Провести розслідування щодо знищення даних негласних слідчо-розшукових дій херсонськими поліцейськими щодо фігурантів справи Гандзюк. Нагадаємо, що такий факт встановила ТСК у справі Гандзюк, що діяла у ВРУ 8-го скликання. Звільнити Антона Геращенка і Андрія Шевченка, які були рупорами поширення брехні щодо Катерини і її справи".

"Коли всій Україні стало відомо про те, що поліція причетна до нападу на Катерину та покриває її вбивць, Арсен Аваков просто замовк і вдавав, що ні він, ні його колеги ніколи не мали стосунку до цієї справи. Чи так само відмовчуватиметься Денис Монастирський, чи в нього ж таки більше сили волі, ніж у його попередника?

Нагадуємо також пану Монастирському, що наша ініціатива, зокрема, вимагає проведення адекватної та реальної реформи МВС. Адже така реформа так і не відбулася в Україні.

Українському суспільству потрібна поліція, яка захищатиме народ, а не покриватиме вбивць. Як це зараз відбувається в низці кримінальних проваджень. Зокрема і у справі вбивства нашої подруги", - резюмували активісти.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його спільника Олексія Левіна до замовлення нападу наактивісткуКатерину Гандзюк.