УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8579 відвідувачів онлайн
Новини Убивство Гандзюк
1 981 18

"Пане Монастирський, так а що у справі Гандзюк?" - звернення до нового глави МВС у третю річницю нападу на активістку

Активісти звернулися до нового глави Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського з вимогою провести неупереджене розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст звернення до нового міністра розміщено у фейсбук-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?"

У тексті зазначається: "Минуло 2 тижні з дня призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.
За цей час новообраний міністр жодного разу жодним чином не згадав про справу вбивства Катерини Гандзюк і не відповів на вимоги тих, хто бореться за справедливе покарання всіх причетних до злочину.

Сьогодні виповнюється три роки з дня нападу на Катю. Тому саме час нагадати пану Монастирському про вимоги. Вимоги, які були і до його попередника - Арсена Авакова. Вимоги, які три роки той ігнорував, чим демонстрував покривання правоохоронців, які причетні до злочину".

Читайте також: Ми підтримуємо український народ у його вимозі справедливого розслідування справи Гандзюк, - посольство США

Активісти нагадали пану Монастирському про ці вимоги: "Звільнити Артура Мерікова, який, за даними слідства, попередив одного з організаторів злочину, Олексія Левіна, про можливе затримання, давши йому можливість втекти за кордон. Звільнити Сергія Курділова, кума одного з організаторів злочину Сергія Торбіна. За нашими даними, саме Курділов керував процесом пошуку "стрілочника" Новікова, на якого намагалися "повісити" злочин, але який був абсолютно непричетним до нападу і мав алібі. Провести внутрішнє розслідування і, як наслідок, покарати і звільнити херсонських поліцейських за саботаж і покриття причетних до нападу на Катерину. Провести розслідування щодо знищення даних негласних слідчо-розшукових дій херсонськими поліцейськими щодо фігурантів справи Гандзюк. Нагадаємо, що такий факт встановила ТСК у справі Гандзюк, що діяла у ВРУ 8-го скликання. Звільнити Антона Геращенка і Андрія Шевченка, які були рупорами поширення брехні щодо Катерини і її справи".

"Коли всій Україні стало відомо про те, що поліція причетна до нападу на Катерину та покриває її вбивць, Арсен Аваков просто замовк і вдавав, що ні він, ні його колеги ніколи не мали стосунку до цієї справи. Чи так само відмовчуватиметься Денис Монастирський, чи в нього ж таки більше сили волі, ніж у його попередника?

Нагадуємо також пану Монастирському, що наша ініціатива, зокрема, вимагає проведення адекватної та реальної реформи МВС. Адже така реформа так і не відбулася в Україні.

Українському суспільству потрібна поліція, яка захищатиме народ, а не покриватиме вбивць. Як це зараз відбувається в низці кримінальних проваджень. Зокрема і у справі вбивства нашої подруги", - резюмували активісти.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його спільника Олексія Левіна до замовлення нападу наактивісткуКатерину Гандзюк.

Автор: 

Монастирський Денис (392) Гандзюк Катерина (549)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
"Пане Монастирський, так а що у справі Гандзюк?" - звернення до нового глави МВС у третю річницю нападу на активістку - Цензор.НЕТ 3820
показати весь коментар
31.07.2021 15:31 Відповісти
+3
Как измельчали наши "активисты". То всё время Пороху не давали прохода со своим "Хто замовив Катю Ганзюк".
А теперь не к Зеленобородько обращаются, а к какому-то Монастырскому, который только принял свой пост.
показати весь коментар
31.07.2021 15:07 Відповісти
+2
Активісти на замовлення принишкли, бо їм дали потрібну кістку, а за решту фігурантів забули зовсім. Одна вікі тільки щось пам'ятає: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA Убивство Катерини Гандзюк .
показати весь коментар
31.07.2021 16:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суд будет идти лет 5, пока немного все позабудется и заказчики не купят свободу. Все как всегда. Штепу 7 лет судят...
показати весь коментар
31.07.2021 14:48 Відповісти
Требования к Монастырскому конечно справедливы и будем ждать ответа. Но давайте о них же не забудем осенью, когда ну очень статусный мусье Аваков будет получать новую должность
показати весь коментар
31.07.2021 14:49 Відповісти
Авакову такі "трєбованія" їм, чомусь, сцикотно було пред"являти.
показати весь коментар
31.07.2021 15:05 Відповісти
пусть учит язык, рано ему еще должность.
показати весь коментар
31.07.2021 14:50 Відповісти
У него месячный обет молчания, который еще не закончился. Чего присунулись?
https://censor.net/ru/comments/locate/3280178/01921437-34f3-71a0-bdf3-4376f28b3cd1
показати весь коментар
31.07.2021 14:51 Відповісти
Прошло две недели, а он ни слова ни про Гандзюк, ни про Шеремета, ни про Гонгадзе, ни про ...
За две недели можно ж было во всём разобраться!
показати весь коментар
31.07.2021 14:51 Відповісти
Кабы там все однозначно.
Держат кадров под стражей, бо и посадить не за что и выпустить ссыкотно.
Вопрос к Монастырскому должен быть такой: когда уволят Чеботаря, Геращенко, Парфенюка?
показати весь коментар
31.07.2021 14:52 Відповісти
"Господин Монастырский, так а что по делу Гандзюк?", - обращение к новому главе МВД в третью годовщину нападения на активистку

Монастырский сказал: Не морочьте голову. Успеется. Ей спешить некуда.
показати весь коментар
31.07.2021 14:59 Відповісти
Как измельчали наши "активисты". То всё время Пороху не давали прохода со своим "Хто замовив Катю Ганзюк".
А теперь не к Зеленобородько обращаются, а к какому-то Монастырскому, который только принял свой пост.
показати весь коментар
31.07.2021 15:07 Відповісти
"Пане Монастирський, так а що у справі Гандзюк?" - звернення до нового глави МВС у третю річницю нападу на активістку - Цензор.НЕТ 3820
показати весь коментар
31.07.2021 15:31 Відповісти
Дайте йому розібратися з приймальними актами! Побійтеся Бога, активісти всіх окрасів.
показати весь коментар
31.07.2021 15:22 Відповісти
Третья годовщина... Мда... Ничего здесь уже не сделаешь. Только кровавая и беспощадная борьба с криминалитетом и продажными чиновниками. Никаких больше мирных протестов.
показати весь коментар
31.07.2021 15:41 Відповісти
Активісти на замовлення принишкли, бо їм дали потрібну кістку, а за решту фігурантів забули зовсім. Одна вікі тільки щось пам'ятає: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA Убивство Катерини Гандзюк .
показати весь коментар
31.07.2021 16:23 Відповісти
демонстрация - какая-то заказуха
показати весь коментар
31.07.2021 17:05 Відповісти
А що у нацсук закінчилися іграшкові свинки? Що Арсен Рюкзакович БЕБЕБЕ не підігнав? Чи бабуля Беня зажидила кошти? Думають що забули? Ця тема зараз не цікава, то була зброя проти Порошенко. Бачите як Беня розправляється з тими, хто відірвав його від корита-бюджету? Косоворотка його туди знову підпустив, то ж і нацсуки мовчать.
показати весь коментар
31.07.2021 17:35 Відповісти
 
 