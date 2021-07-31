УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8297 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 868 28

"Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей", - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі. ФОТОрепортаж

31 липня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний представив керівному складу ЗС України новопризначеного заступника головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майора Сергія Шапталу і командувача Медичних сил Збройних сил України полковника медичної служби Тетяну Остащенко.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю ЗСУ.

Під час заходу головнокомандувач окреслив пріоритетні завдання розвитку ЗС України на найближчу перспективу.

"Загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут – принципи. Зміни мають відбутися насамперед у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося упродовж всієї моєї служби", - наголосив головнокомандувач ЗС України.

Читайте також: На посаду головнокомандувача ЗСУ призначено Залужного

Він також підкреслив пріоритетність соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей, важливість продовження реформи грошового і кадрового забезпечення.

Крім цього, в контексті реалізації оборонної реформи головнокомандувачем було доведено до керівного складу ЗС України такі завдання:

- продовження трансформації системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління ЗС України, зокрема шляхом розмежування повноважень;

- набуття органами військового управління повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах (J, G, A, N, S);

-  розробка та впровадження в усіх сферах діяльності ЗС України стандартів та процедур, прийнятих у державах-членах НАТО;

-  забезпечення безпосередньої участі країн-партнерів НАТО у заходах оперативної підготовки штабів стратегічного та оперативного рівнів, зокрема із залученням до практичних дій під час їхнього проведення;

- підвищення рівня професійної підготовки особового складу;

- забезпечення вивчення військовослужбовцями англійської мови;

- розвиток сержантського корпусу.

Читайте також: Зеленський представив воїнам нове командування Генштабу ЗСУ: Це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет. ВIДЕО

"Головними завданнями Збройних сил України в умовах відсічі і стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належних рівнях бойової готовності, укомплектування професійним та вмотивованим особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням та військовою технікою, уточнення основних документів оборонного планування, а також доктринальних документів застосування військ (сил)", – акцентував генерал-майор Валерій Залужний.

Також, важливо в межах забезпечення комплексного захисту розвивати систему територіальної оборони і рух спротиву.

Для реалізації цілей, як зазначив головнокомандувач Збройних сил України, буде докладено всіх зусиль, щоб налагодити ефективну взаємодію з Міністерством оборони України в інтересах розвитку Збройних сил України.

"Увесь комплекс заходів, які були сплановані раніше, має бути виконаний. Зокрема, проведення на належному рівні військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та стратегічних командно-штабних навчань "Об’єднані зусилля-2021", – підсумував головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний.

Читайте також: Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача ДШВ і ООС

Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей, - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі 01
Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей, - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі 02
Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей, - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі 03
Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей, - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі 04

Автор: 

Генштаб ЗС (6899) оборона (4858) реформи (3217) ЗСУ (7723) Залужний Валерій (728)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
А куди нам преза- самодура з замашками диктатора і його фсб-секретутку подіти, не скажете ?
показати весь коментар
31.07.2021 15:08 Відповісти
+14
"Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям", - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе - Цензор.НЕТ 4395
показати весь коментар
31.07.2021 15:35 Відповісти
+9
Та почекайте. Чоловік тільки в курс справ входить. Про нього нічого ніхто поганого не чув. Хай йому Бог допомагає.
показати весь коментар
31.07.2021 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А куди нам преза- самодура з замашками диктатора і його фсб-секретутку подіти, не скажете ?
показати весь коментар
31.07.2021 15:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0ymNm1xOJ5o От тут подивіться і все стане зрозуміло
показати весь коментар
31.07.2021 16:21 Відповісти
в жопу Киве
показати весь коментар
31.07.2021 18:02 Відповісти
Вашими устами да мед пить! Сколько мы слышали правильных слов? Надо бы к делу переходить!
показати весь коментар
31.07.2021 15:10 Відповісти
Та почекайте. Чоловік тільки в курс справ входить. Про нього нічого ніхто поганого не чув. Хай йому Бог допомагає.
показати весь коментар
31.07.2021 15:16 Відповісти
Його зелені забруднять так, що він до кінця свого життя не відмиється.
показати весь коментар
31.07.2021 17:31 Відповісти
Повісять на нього "здобутки" хомчака.
"Величезні і неймовірні заслуги Хомчака. Герої поміж нас."
https://www.youtube.com/watch?v=8yITIKMajbY
показати весь коментар
31.07.2021 17:54 Відповісти
Ну шо сказать, народ осторожно хвалит вновь назначенных, посмотрим на дела. Главное, чтобы не мешали со своими особо ценными вказивкамы те, кому вообще не надо лезть в темы, в которых они вообще ничего не соображают
показати весь коментар
31.07.2021 15:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0ymNm1xOJ5o Так Хомчака поставили першим замом в СНБО як раз для того щоб ліз всюди і вказівки давав
показати весь коментар
31.07.2021 16:23 Відповісти
"Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям", - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе - Цензор.НЕТ 4395
показати весь коментар
31.07.2021 15:35 Відповісти
Изменения должны произойти. Непременно! Для начала - в личном кошельке каждого среднестатистического жителя Украины и в непомерных, даже не европейских ценах, на продукты.
показати весь коментар
31.07.2021 15:46 Відповісти
Сколько войн было выиграно парадами? НАТО-блабла-забезпечення-блабла-трнсформація-блабла-реформи-блабла=нуль!
показати весь коментар
31.07.2021 15:49 Відповісти
Росіянам паради помагають.
показати весь коментар
01.08.2021 11:31 Відповісти
ИнтеграциЯ?? Интеграция нового спутника в систему ВСУ будет? У НАТО, на которое вы ссылаетесь, есть комитет начальников штабов, вот ваши структуры будут видеть полную картину у себя и у соседского штаба, или румынские кукурузники с мамалыгой, по прежнему будут свободно пролетать. Ну про Калибры и речи нет.....так понимаю комплектация ПВО не в теме?
показати весь коментар
31.07.2021 15:53 Відповісти
Цікав, а як Залужний збирається виконувати накази безпосереднього керівництва, говнокомандувача Зеленського, що відсьогодні став кримінальним злочинцем? Це по факту, на Раду, як у випадку з землею, не звернеш, злочинець Баканов виключно його підлеглий.
показати весь коментар
31.07.2021 16:22 Відповісти
Якщо далі будуть задовбувати війська бумажною роботою, тоді грош їм ціна. Курва, до маразму доходить. Всіх, хто не вакцинувався, зобов'язати написати рапорт на відмову, потім принести довідку, потім відсканувати, перегрупувати, запакувати, відправити наверх. Ітак майже через день приходить по військовим частинам чергове безглузде розпорядження. Замість того, щоби більше уваги приділяти оборонним замовленням, покращити грошове, харчування, соціальне становище, ці лампасники застрягли в глибокому "совку". Коли ці генерали вже направлять свої мізки в нормальне ******* русло... НАБОЛІЛО!!!
показати весь коментар
31.07.2021 16:26 Відповісти
После того, как был уволен Кривонос, я не верю ни одному заявлению Клоуна и заявлениям его команды...
Если человек, для которого страна проститутка, сейчас руководит это страной, то уже нет разницы, кого он ставит на руководящие должности... итог прогнозируемый - страна будет разрушена...
показати весь коментар
31.07.2021 16:31 Відповісти
Засуши свой рот, положи в книгу, пусть будет гербарием
показати весь коментар
31.07.2021 18:01 Відповісти
книга занята, там твои мозги досыхают...
показати весь коментар
31.07.2021 23:04 Відповісти
верно.
показати весь коментар
31.07.2021 17:04 Відповісти
Боюсь долго Залужный не продержится...
показати весь коментар
31.07.2021 17:47 Відповісти
если новый командир посадит хотя 10ок - другой армейских воров и взяточников , то люди ему поверят , а если просто поменяет кровати - то нет
показати весь коментар
31.07.2021 18:51 Відповісти
Командир никого не "садит"... Это не его полномочия...
показати весь коментар
31.07.2021 23:02 Відповісти
А тарантулу, чи то пак, тарану, коли час прийде?
показати весь коментар
31.07.2021 20:46 Відповісти
Та не переймайтеся новопризначеними, вони не встигнуть і поринути в стан справ... У нашої влади є солодке хобі -- міняти кадри, як "перчатки".
показати весь коментар
01.08.2021 11:37 Відповісти
 
 