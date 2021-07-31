"Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей", - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі. ФОТОрепортаж

31 липня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний представив керівному складу ЗС України новопризначеного заступника головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майора Сергія Шапталу і командувача Медичних сил Збройних сил України полковника медичної служби Тетяну Остащенко.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю ЗСУ.

Під час заходу головнокомандувач окреслив пріоритетні завдання розвитку ЗС України на найближчу перспективу.

"Загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут – принципи. Зміни мають відбутися насамперед у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося упродовж всієї моєї служби", - наголосив головнокомандувач ЗС України.

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Він також підкреслив пріоритетність соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей, важливість продовження реформи грошового і кадрового забезпечення.

Крім цього, в контексті реалізації оборонної реформи головнокомандувачем було доведено до керівного складу ЗС України такі завдання:

- продовження трансформації системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління ЗС України, зокрема шляхом розмежування повноважень;

- набуття органами військового управління повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах (J, G, A, N, S);

- розробка та впровадження в усіх сферах діяльності ЗС України стандартів та процедур, прийнятих у державах-членах НАТО;

- забезпечення безпосередньої участі країн-партнерів НАТО у заходах оперативної підготовки штабів стратегічного та оперативного рівнів, зокрема із залученням до практичних дій під час їхнього проведення;

- підвищення рівня професійної підготовки особового складу;

- забезпечення вивчення військовослужбовцями англійської мови;

- розвиток сержантського корпусу.

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"Головними завданнями Збройних сил України в умовах відсічі і стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належних рівнях бойової готовності, укомплектування професійним та вмотивованим особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням та військовою технікою, уточнення основних документів оборонного планування, а також доктринальних документів застосування військ (сил)", – акцентував генерал-майор Валерій Залужний.

Також, важливо в межах забезпечення комплексного захисту розвивати систему територіальної оборони і рух спротиву.

Для реалізації цілей, як зазначив головнокомандувач Збройних сил України, буде докладено всіх зусиль, щоб налагодити ефективну взаємодію з Міністерством оборони України в інтересах розвитку Збройних сил України.

"Увесь комплекс заходів, які були сплановані раніше, має бути виконаний. Зокрема, проведення на належному рівні військового параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та стратегічних командно-штабних навчань "Об’єднані зусилля-2021", – підсумував головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний.

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