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Новини Коронавірус і карантин
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В Україну прибуло майже 12 млн доз вакцин, відкрито 350 пунктів для щеплень, - Ляшко про вакцинацію

Глава МОЗ Віктор Ляшко оприлюднив інформацію про кількість вакцини в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ляшко зазначив: "Наразі в Україні від початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибуло 11 млн 929 тис. 56 доз вакцин. А це значить, що до кінця літа ми точно матимемо, чим зробити обіцяні 10 млн щеплень.

З цих вакцин:
4 137 500 доз від COVAX;
153 600 доз гуманітарної допомоги від країн ЄС;
7 637 956 доз за кошти державного бюджету.

Тільки цього тижня ми взяли 52 800 доз вакцини AstraZeneca, 430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, вчора 764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech і саме зараз розвантажують ще один чартер з 1,5 млн доз цієї вакцини".

Читайте також: За добу в Україні проти COVID-19 вакциновано понад 150 тис. осіб, - МОЗ

Він продовжив: "Наразі повний курс імунізації вакциною CoronaVac є підставою для перетину кордону таких країн, як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет тощо, перевіряти слід тут: tripadvisor.mfa.gov.ua
А вибрати найближчий пункт або центр вакцинації можна тут: list.covid19.gov.ua

Вакцини розподіляються в регіони без затримок на нацскладі, а ті, що вимагають умов ультрахолодового ланцюга, доставляються вже на наступний день після прибуття в країну. По-перше, це економить державні витрати на логістику та зберігання, по-друге, вакцини мають працювати і захищати громадян від коронавірусу".

"Інфраструктура кампанії також зростає, вже працює понад 350 центрів масової вакцинації та відкрились майже всі підготовлені пункти щеплень. Потрібна тільки злагоджена робота всіх адміністраторів та управлінців на місцях, а також бажання українців захиститися від коронавірусної хвороби", - резюмував Ляшко.

Читайте також: Центр масової вакцинації відкриється у київському ТРЦ Blockbuster Mall 1 серпня, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Тбі судячи по всьому вже вкололи "новичок"!
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31.07.2021 16:49
+4
Не свисти. https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110 В Чернигове, к примеру, вакцинируют Файзером прямо посреди города в торговом центре . Всех желающих. И иногородних.
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31.07.2021 16:28
+4
в Днепре в любом центре есть пфайзер и модерна. на твой выбор. вот только через границу тебя не пустят
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31.07.2021 16:33
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да да прибыло, уже на дверях вешают объявления пфайзера нет))) зато китайский шмурдяк в ассортименте, одно не понятно чем будут вакцинировать детей от 12 лет, указ издали вакцинировать детей - ТОЛЬКО ПФАЙЗЕРом, а вакцину попрятали, клоун пообещал наладить бойкую торговлю со второй половины 2021, так что хорошая вакцина будет только в продаже и в организмах родни шапито 95.
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31.07.2021 16:24 Відповісти
Не свисти. https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110 В Чернигове, к примеру, вакцинируют Файзером прямо посреди города в торговом центре . Всех желающих. И иногородних.
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31.07.2021 16:28 Відповісти
сказочник говоришь всех желающих)))
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31.07.2021 16:31 Відповісти
в Днепре в любом центре есть пфайзер и модерна. на твой выбор. вот только через границу тебя не пустят
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31.07.2021 16:33 Відповісти
мне Харькова хватило, https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/harkovskaya/ а по модерне статистика гуд, желающих прийти ещё нет ВООБЩЕ, а шож случилось? Америка ведь??? вторая доза 55 человек, отходняк взбодрил после первой))
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31.07.2021 16:41 Відповісти
Скорей всего, месяц назад модерны в Харьковской области не было или только-только завезли. А желающие есть
................первая доза......вторая
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/harkovskaya/ Moderna........12311...............55
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31.07.2021 16:50 Відповісти
посмотрим))
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31.07.2021 16:57 Відповісти
посмотри посмотри. на свой спутнег лайт
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31.07.2021 17:11 Відповісти
Потрібно терміново вакцинувати пенсіонерів, інакше вони займуть всі ліжка в лікарнях, - імунолог

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/2541.htm В Україну прибуло майже 12 млн доз вакцин, відкрито 350 пунктів для щеплень, - Ляшко про вакцинацію - Цензор.НЕТ 7713https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/28/943/480p.mp4


До Дня Незалежності України можна встигнути https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/vaktsinatsiya-v-ukraine/ вакцинувати 5 мільйонів громадян. Варто забезпечити термінову вакцинацію пенсіонерів, для яких https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірус набагато небезпечніший, ніж для молодих громадян.
Про це в ефірі телеканалу https://www.obozrevatel.com/tv/ OBOZREVATEL розповів лікар-імунолог https://www.obozrevatel.com/person/boris-donskoj.htm Борис Донськой . "Усе в наших руках. До Дня Незалежності ще майже місяць, до орієнтовного початку спалаху, можливо, місяць, можливо, трохи менше", -

За словами медика, програма-мінімум - щепити всіх громадян із груп ризику. "Нестачі вакцини зараз немає. Ми могли б встигнути щепити ще точно 5 мільйонів. Цього вистачить, щоб у нас не було спалаху смертності і реанімації не були заповнені", - зауважив він.
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01.08.2021 11:46 Відповісти
В Черкассах вакцинируют на выбор: пфайзер, модерна и китайская. Проблем нет, только очереди большие.
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31.07.2021 17:34 Відповісти
В нас у Львові Модерна без проблем всім бажаючим!
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31.07.2021 16:45 Відповісти
та в Харькове уже накололи хочешь быть 56?))
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31.07.2021 16:47 Відповісти
Тбі судячи по всьому вже вкололи "новичок"!
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31.07.2021 16:49 Відповісти
я с кацапами дел не имею, жду пфайзер))
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31.07.2021 17:04 Відповісти
Молодець! Рекомендую Модерну - найефективніша від "Дельти" біля 96%! Я вже першу дозу отримав - все ОК!
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31.07.2021 17:26 Відповісти
В Харьковской обл первой дозой только Модерны вакцинировали 12311 человек.
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31.07.2021 16:57 Відповісти
клоуны и слуги еще в прошлом году провакцинировались...
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31.07.2021 16:30 Відповісти
вакцинироваться желательно каждые пол года, я думаю у шапито 95 скопились хорошие запасы, тем более месяца через 3 начнётся новый замес и вся родня должна будет уколоться.
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31.07.2021 16:34 Відповісти
Сьогодні вакцінувався Comirnaty-Pfizer. Самопочуття добре попри організаційні негаразди - повинно було бути 2 бригади на файзер - а була реально одна, і та спізнилася на півтора часа з початком. Важко передати, скільки людей було у живій черзі - 150 - 200 осіб точно( весь коридор на другому поверсі, на сходах, перший поверх та навіть на вулиці) ... вони стояли з 7 ранку.... Прийшовши на свій час - 10.50 я зрозумів, що тільки почали вакцинувати тих що на 9 годину записані. Іншим у живій черзі сказали не чекати. Люди обурені крик, шум, гам, дихати нічим, благають робити 2 тим, що записалися і одному з живої черги. Після другої години,, коли більша частина живої черги вже розійшлася - почала працювати друго бригада на вакцинації Совішелд. Пенсионери махнули рукою, та й кажуть коліть що є... майже усіх прокололи. Взагалі, якби не цей грьобаний організаційний цирк, якого можна було уникнути - було б відчуття якоїсь Европейськості... далі буде, сподіваюсь...
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31.07.2021 16:39 Відповісти
"...було б відчуття якоїсь єпропейськості ..."
Нічого схожого ,там немає ніяких черг ,забезпечено повну відсутність контакту .На вакцинацію приходять в призначений заздалегідь термін .
В Україні багато років незламним є ця суперечка між прийомом по запису
і живою чергою,яка створюється внаслідок відсутності дисципліни самих
мед. працівників .
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31.07.2021 18:19 Відповісти
можна було б написати - прийом лише по запису черех хелсі/сімейного лікаря. А так було написано,що прийом як живою чергою так і по запису з пріоритетом
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31.07.2021 18:26 Відповісти
доречі, це написано про Харків.Пункт вакцинації вихідного дня. Шатилова дача. Записувався черех хелсі за тиждень
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31.07.2021 18:22 Відповісти
В шестой поликлинике живая очередь, работают три кабинета. Модерна. Никаких проблем. Этажом выше Короновак.
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31.07.2021 22:33 Відповісти
дякую, але то далеко дуже далеко выд мене!
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31.07.2021 22:56 Відповісти
тока так
В Україну прибуло майже 12 млн доз вакцин, відкрито 350 пунктів для щеплень, - Ляшко про вакцинацію - Цензор.НЕТ 137
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31.07.2021 16:49 Відповісти
хорошо.
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31.07.2021 17:03 Відповісти
кем нужно быть, чтобы верить такому как Ляшко? Он вам здоровья желает и долголетия, думаете?
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31.07.2021 18:56 Відповісти
от тільки не треба путати Ляшка з будь-яким московитом..
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01.08.2021 12:56 Відповісти
 
 