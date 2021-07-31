В Україну прибуло майже 12 млн доз вакцин, відкрито 350 пунктів для щеплень, - Ляшко про вакцинацію

Глава МОЗ Віктор Ляшко оприлюднив інформацію про кількість вакцини в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ляшко зазначив: "Наразі в Україні від початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибуло 11 млн 929 тис. 56 доз вакцин. А це значить, що до кінця літа ми точно матимемо, чим зробити обіцяні 10 млн щеплень.

З цих вакцин:

4 137 500 доз від COVAX;

153 600 доз гуманітарної допомоги від країн ЄС;

7 637 956 доз за кошти державного бюджету.

Тільки цього тижня ми взяли 52 800 доз вакцини AstraZeneca, 430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, вчора 764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech і саме зараз розвантажують ще один чартер з 1,5 млн доз цієї вакцини".

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Він продовжив: "Наразі повний курс імунізації вакциною CoronaVac є підставою для перетину кордону таких країн, як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет тощо, перевіряти слід тут: tripadvisor.mfa.gov.ua

А вибрати найближчий пункт або центр вакцинації можна тут: list.covid19.gov.ua

Вакцини розподіляються в регіони без затримок на нацскладі, а ті, що вимагають умов ультрахолодового ланцюга, доставляються вже на наступний день після прибуття в країну. По-перше, це економить державні витрати на логістику та зберігання, по-друге, вакцини мають працювати і захищати громадян від коронавірусу".

"Інфраструктура кампанії також зростає, вже працює понад 350 центрів масової вакцинації та відкрились майже всі підготовлені пункти щеплень. Потрібна тільки злагоджена робота всіх адміністраторів та управлінців на місцях, а також бажання українців захиститися від коронавірусної хвороби", - резюмував Ляшко.

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