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Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун

Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун

У Хабаровському краї зазнав катастрофи винищувач Су-35 російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви, про це повідомляє пресслужба Східного військового округу армії РФ.

Літак впав у Охотське море, льотчик катапультувався. Його оперативно знайшла пошукова група та доставила на аеродром. Загрози здоров'ю пілота немає.

Як уточнюють військові, під час виконання планових польотів у бойової машини відмовив двигун. Чому  це сталося, поки з'ясовується.

Також читайте: Два українські літаки прибули до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж

авіакатастрофа (1092) армія рф (17143) літак (2896)


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Топ коментарі
+121
"Сльозі мєшают мнє гаваріть".
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31.07.2021 17:11
+92
Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 7245
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31.07.2021 17:32
+87
Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 3861. .
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31.07.2021 17:24
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Слава Україні!!!!!
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31.07.2021 22:33 Відповісти
Ох и дурак Су-35....а упасть на один из дворцов кремлевской мафии слабо?или на бункер,придураш?А так ,кому до этой ржавой техники есть дело...а остальных бабы нарожают???Ура,товарисчи!
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31.07.2021 22:36 Відповісти
Ну почему сразу "упал" ? Он залёг на дно на боевое патрулирование.
Боевые крабы и медузы заняли свои посты.
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31.07.2021 22:50 Відповісти
А інший двигун пішов у відпустку в ДіРУ?
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31.07.2021 23:55 Відповісти
Замечательно!
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01.08.2021 00:58 Відповісти
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-35 российской армии.Как уточняют военные, при выполнении плановых полетов у боевой машины отказал двигатель. Источник: https://censor.net/ru/n3280191

Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 8584
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01.08.2021 02:29 Відповісти
Сверхдержава.
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01.08.2021 02:44 Відповісти
А вот лётчика можно было и не спасать...
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01.08.2021 04:23 Відповісти
Подвиг подлодки Курск преследует мавзолейного Гопника всегда...,на то Свете тоже не даст покоя...Карма такая у мавзолейніх...
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01.08.2021 04:30 Відповісти
Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 235
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01.08.2021 06:05 Відповісти
Москаль, чого ти ошиваєшся на українському ресурсі ?
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01.08.2021 09:01 Відповісти
А НА ХЙЛА !?)
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01.08.2021 06:41 Відповісти
"По какой причине это произошло, пока выясняется." По причине ЖОПАРУКОСТИ КАЦАПОВ, их двигатели ВСЕГДА были хреновыми и топорными копиями западных аналогов без соблюдения технологии и заменой дешевыми комплектующими /и не только в авиации, а везде и во всем/
Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 3928
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01.08.2021 08:16 Відповісти
І це - СВЯТА ПРАВДА
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01.08.2021 20:30 Відповісти
он утонул(
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01.08.2021 12:30 Відповісти
Респект і уважуха таким кацапським пілотам!
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01.08.2021 14:30 Відповісти
Очень интересно читать ,,выражения скорби,, кацапам. Вы сделали это сами небратья. Не нойте теперь о,, человеколюбии,, у вас нет такой черты и нех требовать ее от других. Что запустили,то в рыло и вернулось
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01.08.2021 17:36 Відповісти
Як хвамілійо погонича літака? Він хотів повторити подвиг Віктора Беленка, але рилом не вийшов?
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01.08.2021 22:32 Відповісти
Нормальная новость, печально только то что "летчику ничего не угрожает". Лучше бы он нырнул вслед за своей железякой.
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02.08.2021 07:09 Відповісти
Очень жаль, ну очень-очень..... что угрозы жизни нет..... до слез жаль...
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02.08.2021 15:43 Відповісти
Он угробил исправный самолет....другая новость есть
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11.08.2021 08:26 Відповісти
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