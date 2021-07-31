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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 31 липня ворог двічі порушив перемир'я, застосувавши гранатомети під Водяним, - штаб ООС

Від початку доби 31 липня ворог двічі порушив перемир'я, застосувавши гранатомети під Водяним, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

У вечірньому зведенні зазначається: "Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник обстріляв позиції наших воїнів із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".

Також читайте: Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК

обстріл (28156) операція Об’єднаних сил (6725)


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Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

...кто доволен меньшим, тот не достоин большего...
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31.07.2021 17:55 Відповісти
А шо наш верховный головнокомандувач
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31.07.2021 18:00 Відповісти
чауса ловит...
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31.07.2021 18:01 Відповісти
-- скорей, его на Чауса ловят...*)
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31.07.2021 18:10 Відповісти
Какое п-е-р-е-м-и-р-и-е???
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31.07.2021 18:01 Відповісти
«АвтоКрАЗ» відвантажує чергову партію автомобільної техніки до країн Європейського Союзу

Машини попрямували до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.
«АвтоКрАЗ» відвантажує чергову партію автомобільної техніки. За повідомленням прес-служби підприємства, цього разу шасі КрАЗ-6322 прямують до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.
"Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки",- сказано в повідомленні підприємства.https://mmr.net.ua/autoworld/news/161724
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31.07.2021 18:33 Відповісти
"враг дважды нарушил перемирие," - безграмотный заголовок. Перемирия нет ! Враг нарушил режим прекращения огня ...
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31.07.2021 19:36 Відповісти
 
 