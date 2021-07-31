Від початку доби 31 липня ворог двічі порушив перемир'я, застосувавши гранатомети під Водяним, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.
У вечірньому зведенні зазначається: "Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник обстріляв позиції наших воїнів із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".
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Машини попрямували до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.
«АвтоКрАЗ» відвантажує чергову партію автомобільної техніки. За повідомленням прес-служби підприємства, цього разу шасі КрАЗ-6322 прямують до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.
"Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки",- сказано в повідомленні підприємства.https://mmr.net.ua/autoworld/news/161724