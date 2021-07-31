"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом
СБУ демонстративно зриває розслідування справи колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса і переховує корупціонера від суду. Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом президента Володимира Зеленського.
Про це він написав у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"СБУ написала явку з повинною. Підпорядкована безпосередньо президенту України спецслужба заявила, що не збирається виконувати рішення суду і доставляти в НАБУ втікача Чауса, який перебуває офіційно в розшуку Інтерполу", - зазначив Бутусов.
За його словами, лейтенант Баканов безспосередньо порушив дві статті кримінального кодексу і не виконав законні вимоги співробітників НАБУ.
"Це не боротьба спецназів - це боротьба беззаконня з виконанням закону. СБУ демонстративно зриває розслідування однієї з найрезонансніших корупційних справ і ховає корупціонера від суду. Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом президента Зеленського. Саме Зеленський захищає Чауса від притягнення до відповідальності. Гарант Конституції став гарантом недоторканності для хабарника", - підсумував журналіст.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.
Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.
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Порада - НІКОЛИ не варнякай про себе, який ти "вах нікому не кланявся".
Бо вельми схоже на еротичні фантазії.)) Хай про тебе інші говорять.
Хоча, якщо тобі так подобається чухати власне ЧСВ - на здоров'я...
Давай, "недебіл" соєвий, аргументуй...
і знову старенька пластинка про порошенка)))ЛОЛ ...зелебобік звичайний.
Підрахуй свої вбогі коменти та чухай на ферму за соєвими срібняками. "Націоналіст" туєв.
Давай "обоснуй", з якого біса я тобі маю щось "обосновувати", захисник немічного "націоналіста". Чекаю!!!
я не придумал историю про советского солдана Ивана Чонкина,он сидит в каждом дураке советского дерьмового строя... Точнее не скажешь...
Тому зараз Бубочка руками СБУ бореться за свою шкуру.
Бо ланцюжок показань виконавців призведе прямо в його кабінет.Чаус-це"Гонгадзе" Зе..
Невже нарешті закінчиться цей зелений треш ))
- А. Генис: "Маклюэн говорил, как вы помните, что если бы изобрели сначала телевизор, а потом радио, то не было бы ни Гитлера, ни Ленина. Потому что эти люди могли существовать невидимыми - в радио, на экране они бы выглядели клоунами. Так же, как не было бы Трампа, если бы не было твиттера. Технология порождает определенный тип людей, властей, сознания масс, это связано со способом распространения информации";
- А. Загданский: "Вы зря сказали, что не было бы Трампа без твиттера. В действительности Трамп - это переходная технологическая цепочка. Ведь он появился как ведущий телевизионного шоу "Ученик", по-английски Apprentice, телевизионная слава была началом его восхождения. Как, между прочим, с президентом Зеленским в Украине - телевизионная слава, телевизионный сериал подняли его в статус сначала воображаемого президента, а потом сделали его президентом настоящим. То есть они дети предыдущих медийных технологий".
Технологии оказались сильнее человека, поскольку за ними стоят иллюзии. А иллюзии хорошо переходят и переносятся из одной сферы в другую. Новые технологии мимикрируют под старые, а старые могут возрождаться под видом новых. Первым примером было появление телевидения, вторым - возрождение пропаганды в сегодняшних реалиях. Новое в этом случае не просто забытое старое, новое - это поднятие старого на новый уровень. - https://detector.media/withoutsection/article/190611/2021-07-29-kommunykatsyya-sozdaet-cheloveka-sotsyalnogo/
И вполне конкретно разъяснят ему его ближайшие перспективы.
Показания, данные похитителям под давлением (а ЗЕленые силовики уже дважды Чауса похищали) ни один нормальный суд не примет.
Цены в магазине можно перекрыть сценарием?
Просто на этой территории живут терплячи и сповочи ДЕБИЛЫ!!!!
Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте одной гранатой на стратегическом складе Советского дерьма литовского городка Шауляй обосрали всю РАБссию Путлера...На складе было 9 гранат РГД и 7 Стингеров США....оставшихся после Джохара Дудаева в Чечне...
ответил просто...,Дурочка...Братский договор между краснопузым СССр и нацистской Германией Гитлера,типа МОЛОТОВ-Риббентроп был подписан в МОСКВЕ 23 августа 1939 года,...знаете что ответило это Чудо...ТАКОГО не может быть....,ну как скажите мне...ПЖЛСТА...,как спорить с подоными СОВЕТСКИМИ БАРАНАМИ???
Король ідіот. Королева таємно закохана в молдавську герцогиню, з якою познайомилась на урочистому прийомі, підчас офіційного візиту. В знак своєї любові, вона посилає коханій дрібничку на пам`ять - суддю Чауса. Злий раввін Бєнєфаций дізнається про захоплення королеви і пропонує ідіоту влаштувати бал, де на королеві буде тільки Чаус. Бєнєфаций організовує викрадення Чауса в Молдові і тримає його в бедичівській фортеці, в феросплавній масці. Молдова оголошує війну. Війська готуються до форсування Дністра. Мушкетери короля визволяють Чауса з Бердичєва, але ******* в селі Мазурівка, поблизу кордону. Гвардійці Бєнєфація перехоплюють улюблену забавку королеви і везуть його до Києва, до ізолятора Баканова. Мушкетери оточують буцегарню. Чи врятують вони честь королеви? Чи вложить вона на себе Чауса, подарунок короля-ідіота? Чи почнеться облога Ля Крижополя? Все це ви дізнаєтеся у наступних главах роману.https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/fr/cp0/e15/q65/223875127_526169195271765_8444826158117026922_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=N6AqdnsA7qAAX-J414a&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=59c476d4717e7fb1f4a90daf80b4bc75&oe=6109A593
только что президент США Джо Байден отменил все санкции Конгресса США против Мавзолейных Мудаков Путлера...,позвонил сразу Агенту КГБ Ангеле Меркель в Берлин и каже...слышь Чувиха пенсионерка,пиши заявление по соственному желанию...ты больше не Акционерка ЮКОСА Сечина...и ГрязьПрома Мюллера ой Миллера...
Если у Чауса и был какой-то компромат на Пороха, то после двух похищений силовиками Украины их уже ни один суд не примет.
Т.е. Пещерный суд Киева по указанию ЗЕ может и примет, но адвокаты и ЕСПЧ такое решение разнесут в куски не запыхавшись.
Чому багато Чауса в стрічці? Ви що його підтримуєте?
Поясню на пальцях. Справа не в Чаусі.
Він злочинець і хабарник.
Але як всі злочинці і хабарники він має право знати в чому його звинувачують, має право на захист і врешті решт має право отримати вирок!
А как же дело Вагнеровцев?Ведь это же дело замяли как МВД так и НАБУ по прямому приказу ЗЕ.
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
вперед ногами та на смiтник, а потiм на цугундер за державну зраду та роботу на ворога.
все так, але зелена цвiль. Геть кацапiзми з мови!
вони хочуть до концтабора рюзьгемiра...