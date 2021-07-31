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Новини
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Аварійну ситуацію на шахті в Донецькій області ліквідовано. За фактом вибуху прокуратура відкрила кримінальне провадження

Аварійну ситуацію на шахті в Донецькій області ліквідовано. За фактом вибуху прокуратура відкрила кримінальне провадження

Аварійна ситуація на найбільшому в Україні виробнику коксівного вугілля "Шахтоуправління "Покровське"(Донецька обл.), на якому в ніч на суботу стався вибух, ліквідована. Прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження за фактом вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з офіційним повідомленням групи "Метінвест", виконано розгазування ділянки, на якій сталася пригода. Здоров'ю та життю співробітників нічого не загрожує.

"У Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування перебуває троє постраждалих з легким ступенем тілесних ушкоджень - всі працівники шахтоуправління "Покровське". Шість гірників (один - працівник шахтоуправління Покровське, п'ять - працівники підрядної організації) перебувають в опіковому відділенні Краматорської міської лікарні №3. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - констатується в повідомленні компанії.

Як повідомлялося раніше, один співробітник підрядної організації від завданих травм помер у Покровській клінічній  лікарні інтенсивного лікування.

Зі свого боку, в пресслужбі Донецької обласної прокуратури зазначили: "Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 ​​КК України)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси, - прокуратура

вибух (4433) прокуратура (3665) шахта (701) Донецька область (8278)


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Топ коментарі
+2
У юзеров из Юзовки...*)
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31.07.2021 18:33
+1
Я не понял...
У кого и где гиблое место?
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31.07.2021 18:30
+1
Кузбасс... Всё тайное, однажды, становится явным.
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31.07.2021 18:33
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Добре що ніхто не загинув !!!
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31.07.2021 18:27 Відповісти
Жаль,один таки в лікарні помер !!!
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31.07.2021 18:28 Відповісти
все работники шахтоуправления "Покровское"
...кадысь було "Краснармейское" шахтуправление... -- я оотель, у главного механика автобазы дочку в жинки брал... -- гиблое место... *)
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31.07.2021 18:28 Відповісти
То так,шахта не курорт !!!Я народився на шах.Тайбінська ,Кузбас !!!))
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31.07.2021 18:30 Відповісти
Кузбасс... Всё тайное, однажды, становится явным.
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31.07.2021 18:33 Відповісти
Що і від кого таємне ???)))
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31.07.2021 18:36 Відповісти
Лишние хромосомы из Кузбасса.
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31.07.2021 18:37 Відповісти
Параноїдальною шизофренією "Русского мира" не страждаю ,на відміну від москалів українського походження !!!)))
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31.07.2021 18:43 Відповісти
Хромосому в мешке не утаишь.
Твои предки из Кузбасса.
Аварійну ситуацію на шахті в Донецькій області ліквідовано. За фактом вибуху прокуратура відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 624
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31.07.2021 18:46 Відповісти
Ні ,не з Кузбаса!! Населення Кузбаса ,як і Донбаса ,переважно переселенці !! Дуже багато колишніх зеків !!!)))
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31.07.2021 18:48 Відповісти
Ещё лучше...
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31.07.2021 18:49 Відповісти
Що краще ???Мої прадіди з Тамбовщини і Тверщини !! А дід загинув на Колимі,після розкуркулення !!!)))
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31.07.2021 18:52 Відповісти
Я так и знал.
Тамбовский волк - тебе товарищ.
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31.07.2021 18:53 Відповісти
Цим можливо пишатись ,бо лише Тамбощина не була під татарами !!)))
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31.07.2021 18:55 Відповісти
Чёрные такие...
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31.07.2021 18:48 Відповісти
У батька був напарник Петро Чорний!!!)))
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31.07.2021 18:50 Відповісти
Так ты в папкиного напарника пошёл...
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31.07.2021 18:52 Відповісти
Він,напарник, з"явився коли мені було 13 років !!)))
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31.07.2021 18:54 Відповісти
Я не понял...
У кого и где гиблое место?
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31.07.2021 18:30 Відповісти
У юзеров из Юзовки...*)
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31.07.2021 18:33 Відповісти
Просто, ты от дочки главного механика автобазы резко перешёл к гиблому месту...
Вот я и подумал...
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31.07.2021 18:36 Відповісти
-- не сильно-то и резко... -- 26 лет...*)
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31.07.2021 18:42 Відповісти
 
 