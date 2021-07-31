Аварійну ситуацію на шахті в Донецькій області ліквідовано. За фактом вибуху прокуратура відкрила кримінальне провадження

Аварійна ситуація на найбільшому в Україні виробнику коксівного вугілля "Шахтоуправління "Покровське"(Донецька обл.), на якому в ніч на суботу стався вибух, ліквідована. Прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження за фактом вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з офіційним повідомленням групи "Метінвест", виконано розгазування ділянки, на якій сталася пригода. Здоров'ю та життю співробітників нічого не загрожує.

"У Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування перебуває троє постраждалих з легким ступенем тілесних ушкоджень - всі працівники шахтоуправління "Покровське". Шість гірників (один - працівник шахтоуправління Покровське, п'ять - працівники підрядної організації) перебувають в опіковому відділенні Краматорської міської лікарні №3. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - констатується в повідомленні компанії.

Як повідомлялося раніше, один співробітник підрядної організації від завданих травм помер у Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування.

Зі свого боку, в пресслужбі Донецької обласної прокуратури зазначили: "Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 ​​КК України)".

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