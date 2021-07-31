Переговори про продовження контракту на транзит газу поки не ведуться, хоча вже мають, причому з європейськими компаніями, - Вітренко
Голова правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що Росії буде важко "зіскочити" з чинної угоди про транзит газу через Україну, яка діятиме до 2024 року.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що так. Знову ж таки вона може створювати нам певні проблеми. Але це не є найбільший ризик, скажімо так. При цьому тут просто важливо розуміти, як цей контракт був укладений. Ми починали з того, що Росія не хотіла взагалі будь-який контракт продовжувати або укладати і казала, що, скоріше, Земля буде обертатися навколо Місяця", – заявив Вітренко.
Він додав, що Київ готовий вести переговори про продовження поточного контракту.
"На жаль, до речі, переговорів немає. А переговори з німецьким урядом щодо подовження контракту з "Газпромом" теж недоречно вести. Потрібно вести ці переговори з "Газпромом". Але ми наполягаємо на тому, що паралельно, а краще взагалі до того, як будуть переговори з "Газпромом", були переговори з європейськими компаніями. Бо ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки "Газпром" бронювали потужності. І, до речі, не після 2024 року, а зараз", – наголосив Вітренко.
Нагадаємо, голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що в разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде істотно оптимізувати, в результаті чого Європа буде залежати на 80% від газопроводів російського Газпрому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но одна схема, всегда дешевле двух... -- я удивляюсь на удивления Витренко...*)
газовые хранилища на зиму заполнил уже? а должен !
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1421086467980472326 30 июл.
Про дефіцит газу в Європі, Північний потік 2 і бліцкриг, що Кремль готує для ЄС з початком опалювального сезону:
Все шо кацапы хотели - получили
А нас ждет большая война..
Но зелю повеситт нужно успеть!!!