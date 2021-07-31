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Новини
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Переговори про продовження контракту на транзит газу поки не ведуться, хоча вже мають, причому з європейськими компаніями, - Вітренко

Переговори про продовження контракту на транзит газу поки не ведуться, хоча вже мають, причому з європейськими компаніями, - Вітренко

Голова правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що Росії буде важко "зіскочити" з чинної угоди про транзит газу через Україну, яка діятиме до 2024 року.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що так. Знову ж таки вона може створювати нам певні проблеми. Але це не є найбільший ризик, скажімо так. При цьому тут просто важливо розуміти, як цей контракт був укладений. Ми починали з того, що Росія не хотіла взагалі будь-який контракт продовжувати або укладати і казала, що, скоріше, Земля буде обертатися навколо Місяця", – заявив Вітренко.

Він додав, що Київ готовий вести переговори про продовження поточного контракту.

"На жаль, до речі, переговорів немає. А переговори з німецьким урядом щодо подовження контракту з "Газпромом" теж недоречно вести. Потрібно вести ці переговори з "Газпромом". Але ми наполягаємо на тому, що паралельно, а краще взагалі до того, як будуть переговори з "Газпромом", були переговори з європейськими компаніями. Бо ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки "Газпром" бронювали потужності. І, до речі, не після 2024 року, а зараз", – наголосив Вітренко.

Також читайте: Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко

Нагадаємо, голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що в разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде істотно оптимізувати, в результаті чого Європа буде залежати на 80% від газопроводів російського Газпрому.

Газпром (3386) Нафтогаз (4405) транзит газу (1012) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+8
должны )))))
газовые хранилища на зиму заполнил уже? а должен !
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31.07.2021 18:53
+5
А кто это должен делать?? Я или ты??
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31.07.2021 18:55
+5
если беня кому-то должен - он всех прощает ))))
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31.07.2021 19:00
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Ваві навішали локшини на вуха, а ти повірив.
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31.07.2021 18:49 Відповісти
у поцЗедента галюники
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31.07.2021 18:59 Відповісти
Хм... -- по транзиту есть две коррупционные схемы: парашно-украинская.

Но одна схема, всегда дешевле двух... -- я удивляюсь на удивления Витренко...*)
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31.07.2021 18:49 Відповісти
Нікого не цікавить думка срусскої худоби.
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31.07.2021 19:06 Відповісти
должны )))))
газовые хранилища на зиму заполнил уже? а должен !
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31.07.2021 18:53 Відповісти
...должен Зеле, Зеля Бене, Беня тебе шо-то должен? *)
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31.07.2021 18:57 Відповісти
если беня кому-то должен - он всех прощает ))))
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31.07.2021 19:00 Відповісти
На Зелю надейся, а сам не плошай, короче...*)
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31.07.2021 19:06 Відповісти
ой..как-то сразу "не надейся" ))) вот сразу ))))
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31.07.2021 19:11 Відповісти
-- ну, надейся последовательно и постепенно... ...своей жизни не хватит -- внуки донадеятся...*)
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31.07.2021 19:15 Відповісти
А кто это должен делать?? Я или ты??
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31.07.2021 18:55 Відповісти
это очень хорошо-сэкономим денег на переговорах. Мацкали если что и пообещают все равно кинут. Еще и смеяться будут (в 95 квартале)
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31.07.2021 18:58 Відповісти
Все вопросы к "величайшему геостратегу" недонаполеону.
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31.07.2021 19:00 Відповісти
Кстати сейчас идут переговоры Газпрома с турками о прокачке газа мимо Украины. А от наших властей -- тишина. И не чешутся, а потом снова кто-то будет у них виноват. Дебилы.
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31.07.2021 19:06 Відповісти
Бредишь? У турков с козлокацапами газопровод , какое мьІ к нему отношение имеем?
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31.07.2021 19:18 Відповісти
Кто еще бредит? А с турками не нужно говорить, как разговаривал и убеждал Порох? Всегда можно найти вариант, выгодный обоим партнерам. Но это нужно выйти из кокаинового бреда и заняться своими прямыми обязанностями по Конституции. А не устраивать тут тупые шоу для лохов.
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31.07.2021 19:24 Відповісти
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa


https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1421086467980472326 30 июл.

Про дефіцит газу в Європі, Північний потік 2 і бліцкриг, що Кремль готує для ЄС з початком опалювального сезону:

Переговори про продовження контракту на транзит газу поки не ведуться, хоча вже мають, причому з європейськими компаніями, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5486
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31.07.2021 19:27 Відповісти
Клоуны, вкладывайте деньги в разработку собственных месторождений, пока есть деньги. Или вы реально верите договорам с кацапами?
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31.07.2021 19:28 Відповісти
Зал.па может уже мотать вату
Все шо кацапы хотели - получили
А нас ждет большая война..
Но зелю повеситт нужно успеть!!!
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31.07.2021 19:32 Відповісти
я так розумію що треба в серверной облаштовувати собі місце на зиму ...
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31.07.2021 19:46 Відповісти
А що робиться в дану хвилину для збільшення видобутку українського газу?Адже Україна може себе забезпечити на всі 100% даже при теперішніх обємі видобуваємого газу та обійтися без імпортного.Із офіційних джерел за минулий рік ми видобули тільки 17 міліардів а використали всього 13 міліардів.Тільки невідомо для кого ми закуповували імпортній газ,скоріш за все керівництво аферило.
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31.07.2021 20:30 Відповісти
 
 