Милованов визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти мене з конкурсу, - Данилюк
Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк впевнений, що радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов повністю залежить від керівництва.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не бачу сенсу обговорювати дії Милованова. Ця людина є повністю залежною без права на власну думку. В особистій розмові вчора Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента – зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб. А потім запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка. Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу Президента", - зазначив Данилюк.
Він упевнений, що "вся система влади зараз побудована на маріонетках".
"Маріонетки очолюють конкурсні комісії, суди, органи державної влади. Керівництво країни пишається цим. І хоче, щоб директор Бюро економічної безпеки також був кишеньковим. А я не раз доводив, що не прогинаюся ні під кого.
Знявши мене з конкурсу на директора БЕБ під відверто ідіотським приводом мого американського диплому, Офіс Президента "дав у штангу". Саме тому вчора на святкуванні мого Дня народження з’явився Милованов. Саме тому Офіс намагається через медіа представити це все як мій особистий конфлікт з Миловановим.
У мене немає і просто не може бути конфлікту з Миловановим. У мене є конфлікт із його господарями. Конфлікт із керівниками країни щодо суті їхньої політики.
Я вважаю, що зараз пояснення має давати Зеленський", - підкреслив Данилюк.
За його словами, президент повинен пояснити про викрадення судді Чауса, про провал міжнародної політики, яка, зокрема, призвела до запуску "Північного потоку - 2", про заяви радника Єрмака Арестовича про поворот на Схід, про саботаж конкурсу на главу САП і про втручання Єрмака в конкурс на посаду директора БЕБ.
Нагадаємо, 29 липня конкурсна комісія не допустила колишнього секретар РНБО Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Тимофій Милованов.
На наступний день Данилюк побився з Миловановим.
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как отот чаус ))))))))
Незавичимое оно???)))
Мотайте вату
Осенью ***** отключит газ и будет война
Надеюсь вас чертей успеем на столбы развесить
А с кацем и так воевать не трудно
То что сейчас - это щекотня
А если по большому счету
То мнение вафелов меня не интересует, особенно аликов
Та бумажка равна трускавецкому диплому, если что.
Так называемая «драка» между Миловановым и Данилюком была спланирована технологами ОП для отвлечения внимания от кейса Чауса. Реальной драки не было, но вот информационный шлейф сделали максимально большим, чтобы в социальных сетях обсуждали этот конфликт, а не противостояние СБУ и НАБУ.(с).
Сначала я просто посмеялся. А вот теперь мне уже не смешно, ибо похоже на то, что версия верная...
-- Та ты недостойна меня даже в жопу поцеловать!
-- Хто!? -- я не достойна?!
А тебе и таким идиотам как ты говорили в 2019-м...думайТе...
А ты не захотел...потому что тогда у тебя перед хлебалом кормушка нарисовывалась...и теперь кури бамбук...
Не бажаєш спочатку визнати, що був поцем???