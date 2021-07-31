Милованов визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти мене з конкурсу, - Данилюк

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк впевнений, що радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов повністю залежить від керівництва.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не бачу сенсу обговорювати дії Милованова. Ця людина є повністю залежною без права на власну думку. В особистій розмові вчора Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента – зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб. А потім запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка. Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу Президента", - зазначив Данилюк.

Він упевнений, що "вся система влади зараз побудована на маріонетках".

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"Маріонетки очолюють конкурсні комісії, суди, органи державної влади. Керівництво країни пишається цим. І хоче, щоб директор Бюро економічної безпеки також був кишеньковим. А я не раз доводив, що не прогинаюся ні під кого.

Знявши мене з конкурсу на директора БЕБ під відверто ідіотським приводом мого американського диплому, Офіс Президента "дав у штангу". Саме тому вчора на святкуванні мого Дня народження з’явився Милованов. Саме тому Офіс намагається через медіа представити це все як мій особистий конфлікт з Миловановим.

У мене немає і просто не може бути конфлікту з Миловановим. У мене є конфлікт із його господарями. Конфлікт із керівниками країни щодо суті їхньої політики.

Я вважаю, що зараз пояснення має давати Зеленський", - підкреслив Данилюк.

За його словами, президент повинен пояснити про викрадення судді Чауса, про провал міжнародної політики, яка, зокрема, призвела до запуску "Північного потоку - 2", про заяви радника Єрмака Арестовича про поворот на Схід, про саботаж конкурсу на главу САП і про втручання Єрмака в конкурс на посаду директора БЕБ.

Нагадаємо, 29 липня конкурсна комісія не допустила колишнього секретар РНБО Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Тимофій Милованов.

На наступний день Данилюк побився з Миловановим.