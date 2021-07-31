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Милованов визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти мене з конкурсу, - Данилюк

Милованов визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти мене з конкурсу, - Данилюк

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк впевнений, що радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов повністю залежить від керівництва.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не бачу сенсу обговорювати дії Милованова. Ця людина є повністю залежною без права на власну думку. В особистій розмові вчора Тимофій визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента – зняти мене з конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб. А потім запропонував мені йти в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка. Саме той зашкварений суд, який досі не ліквідували тільки тому, що суддя Вовк, як і Милованов, погодився бути фунтом Офісу Президента", - зазначив Данилюк.

Він упевнений, що "вся система влади зараз побудована на маріонетках".

Також дивіться: Радник глави ОП Милованов після удару в око від Данилюка. ФОТО ДНЯ

"Маріонетки очолюють конкурсні комісії, суди, органи державної влади. Керівництво країни пишається цим. І хоче, щоб директор Бюро економічної безпеки також був кишеньковим. А я не раз доводив, що не прогинаюся ні під кого.

Знявши мене з конкурсу на директора БЕБ під відверто ідіотським приводом мого американського диплому, Офіс Президента "дав у штангу". Саме тому вчора на святкуванні мого Дня народження з’явився Милованов. Саме тому Офіс намагається через медіа представити це все як мій особистий конфлікт з Миловановим.

У мене немає і просто не може бути конфлікту з Миловановим. У мене є конфлікт із його господарями. Конфлікт із керівниками країни щодо суті їхньої політики.

Я вважаю, що зараз пояснення має давати Зеленський", - підкреслив Данилюк.

За його словами, президент повинен пояснити про викрадення судді Чауса, про  провал міжнародної політики, яка, зокрема, призвела до запуску "Північного потоку - 2",  про заяви радника Єрмака Арестовича про поворот на Схід, про саботаж конкурсу на главу САП і про втручання Єрмака в конкурс на посаду директора БЕБ.

Милованов визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти мене з конкурсу, - Данилюк 01

Нагадаємо, 29 липня конкурсна комісія не допустила колишнього секретар РНБО Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Тимофій Милованов.

На наступний день Данилюк побився з Миловановим.

Данилюк Олександр (911) Милованов Тимофій (415) Офіс Президента (2018) Бюро економічної безпеки (608)


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Топ коментарі
+30
как вы уже задолбали...
как отот чаус ))))))))
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31.07.2021 19:44
+22
Це лялкі одного лялькового балагана !!!))))
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31.07.2021 19:46
+16
Милованов признал, что выполнил указание по снятию меня с конкурса из Офиса Президента, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4220
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31.07.2021 19:50
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как вы уже задолбали...
как отот чаус ))))))))
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31.07.2021 19:44 Відповісти
Це лялкі одного лялькового балагана !!!))))
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31.07.2021 19:46 Відповісти
Тільки от халепа: Карабас по дівках пішов (чи в алко-марафон - неважливо), і балаганом керує казна-що.
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01.08.2021 03:21 Відповісти
Шнырь оправдуется...
Незавичимое оно???)))
Мотайте вату
Осенью ***** отключит газ и будет война
Надеюсь вас чертей успеем на столбы развесить
А с кацем и так воевать не трудно
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31.07.2021 19:48 Відповісти
Ничего ж себе у тебя запой. Хватит "стекломой" жрать, ибо война идёт с 2014 года.
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31.07.2021 19:51 Відповісти
Тебе щеня еще не известно о войне...
То что сейчас - это щекотня
А если по большому счету
То мнение вафелов меня не интересует, особенно аликов
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31.07.2021 19:57 Відповісти
яно кацап угашеный. пшол на свои "мааасковские бааалота". И там квакай.
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31.07.2021 20:22 Відповісти
купи себе украинский диплом и не е.. людям мозги
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31.07.2021 19:50 Відповісти
У него помимо американского есть два украинских диплома. Зачем ему их покупать?
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31.07.2021 20:04 Відповісти
Нет у него американского диплома, узбагойся.
Та бумажка равна трускавецкому диплому, если что.
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31.07.2021 20:23 Відповісти
Это тебе на курсах в Трускавце сказали?
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31.07.2021 21:24 Відповісти
Браво! Бис! Зеленые сопли начинают бить друг дружку - только брызги летят!!
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31.07.2021 19:50 Відповісти
Милованов признал, что выполнил указание по снятию меня с конкурса из Офиса Президента, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4220
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31.07.2021 19:50 Відповісти
Придется повторить. Вот на это я нарвался утром:
Так называемая «драка» между Миловановым и Данилюком была спланирована технологами ОП для отвлечения внимания от кейса Чауса. Реальной драки не было, но вот информационный шлейф сделали максимально большим, чтобы в социальных сетях обсуждали этот конфликт, а не противостояние СБУ и НАБУ.(с).

Сначала я просто посмеялся. А вот теперь мне уже не смешно, ибо похоже на то, что версия верная...
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31.07.2021 19:50 Відповісти
Судя по состоянию экономики такие новости пойдут каждый день - то одна зеленая сопля даст по соплям другой зеленой сопле, то наоборот. Апофеозом будет, когда Бубочке начистят рыло в прямом эфире.
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31.07.2021 19:55 Відповісти
Похоже на то. Очень даже похоже. Август будет жаркий, судя по всему, аж до визита в Вашингтон. Правда, если этот визит таки состоится! Это появление Чауса многое может изменить, как мне кажется.
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31.07.2021 19:58 Відповісти
похоже, офисП сделает все, чтоб визит к Байдену закончился ничем.
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31.07.2021 20:09 Відповісти
Может Байден таки даст Бубочке в табло при встрече, или хотя бы розги? Агрохамия уже анонсировал их https://censor.net/ru/news/3279763/vstrecha_zelenskogo_i_bayidena_budet_na_povyshennyh_tonah_sluga_naroda_arahamiya. Бубочка готовится громко плакать.
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31.07.2021 20:26 Відповісти
та не переживай ты так - завтра ето твой плю - зеленые не навсегда.
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31.07.2021 19:51 Відповісти
*плюc
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31.07.2021 20:12 Відповісти
А після зафільмованого було взаємне хаха і обнімос в барі ВР, сподіваюся.
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31.07.2021 19:53 Відповісти
скоріше вітатиму,як почнуть стрілятися там в раді, а кінами їхніми на лоха вже не вражають.
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31.07.2021 20:09 Відповісти
Дебилу зарядить, - богоугодное дело.
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31.07.2021 19:56 Відповісти
Милованов признал, что выполнил указание по снятию меня с конкурса из Офиса Президента, - Данилюк

-- Та ты недостойна меня даже в жопу поцеловать!
-- Хто!? -- я не достойна?!
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31.07.2021 19:57 Відповісти
Прозрел дурашка??
А тебе и таким идиотам как ты говорили в 2019-м...думайТе...
А ты не захотел...потому что тогда у тебя перед хлебалом кормушка нарисовывалась...и теперь кури бамбук...
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31.07.2021 19:58 Відповісти
Та думав він, думав, не про ТЕ, правда.
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31.07.2021 20:32 Відповісти
Кохала жаба гадюку догори дригом
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31.07.2021 20:00 Відповісти
А чиє замовлення ? Данилюк, постав і йому фінгал !
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31.07.2021 20:00 Відповісти
У клоунов по другому быть не может)))))
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31.07.2021 20:04 Відповісти
Кино с телеэкранов переместилось в каждодневную жизнь, а если при власти будут не сценаристы , а садисты , - Правда какой Нам напишут сценарий никому не известно , а для ролей персонажей Хватает.
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31.07.2021 20:05 Відповісти
Цей сценарій вже вийщов з під контролю. Він перетворився на окремий живий організм і мутує , як вірус.Чекаємо на штами цього сценарію, які всколихнуть суспільство, бо є ж, в решті решт, якась межа. Сором на весь світ перед 30 -річницею незалежності та і взагалі, це вже Вселенський сором і ганьба.
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01.08.2021 08:22 Відповісти
Україна за 30 років побачила більше , чим за тисячу .Зріємо швидше чим проходить день.Ми повинні пройти Тільки свій Шлях, а він Тернистий Все буде Україна.
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01.08.2021 09:40 Відповісти
Быстро раскололся. Слюнтяй и слабак. Вот Шуфрич - молоток. Того даже помойка не испугала и явно метит на второй, а то и третий срок в баке. А этот сразу сломался.
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31.07.2021 20:17 Відповісти
Милованов визнав, що виконав вказівку - зняти мене з конкурсу з Офісу Президента, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3194
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31.07.2021 20:26 Відповісти
Два покидьки б'ються за гроші...
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31.07.2021 20:26 Відповісти
Якесь жалюгідне лепетання. Той випадок, коли обіс_ався, але вдає що від один Дартаньян. Не дарма кажуть, що людина вдається до кулаків, коли в неї відсутні аргументи. Так і тут. Гидота...
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31.07.2021 20:30 Відповісти
дерьмак не спить - розпил триває...
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31.07.2021 20:36 Відповісти
Обидва не сплять !
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31.07.2021 21:23 Відповісти
самокатне чмо прийшло на д\н - ні самоповаги ні відповідальності... підрихтувало око, хоча підрихтовувати потрібно було мозги...
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31.07.2021 20:36 Відповісти
Самокатне ... то інше
Милованов визнав, що виконав вказівку - зняти мене з конкурсу з Офісу Президента, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2973
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31.07.2021 22:02 Відповісти
не інше... і це таке саме.... в пятницю біля зоопарку бачив міловарева на самокаті... їхав напевне на д\н за пиз... юліною...
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31.07.2021 22:21 Відповісти
Кто бенефициары этих ушлёпков ? Там и суть.
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31.07.2021 20:39 Відповісти
Данілюк Зробив Себе Разом (с)
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31.07.2021 20:39 Відповісти
Та позуй! Українці є по всьому світі! -Нам соромно за вас!
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31.07.2021 20:42 Відповісти
Ідіот-чат, прости Господи.
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31.07.2021 20:53 Відповісти
А хто казав, що вірить зеленському й зазивав всіх вірити цьому блазню???
Не бажаєш спочатку визнати, що був поцем???
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31.07.2021 21:22 Відповісти
Данилюк тащил Зеленского во власть аж панталоны порвал.Будучи уже секретарем СНБО, идиотничал по поводу того, что из комнат, работники Турчинова забрали СОБСТВЕННЫЕ МОНИТОРЫ. В общем, если бы не прошлое,не участие в национализации банка банкрота Приват-прижился бы у зеленых и "вводил бы санкции" не хуже Данилова. Но, Беня дал команду-с пляжу и полетел Революционер Данилюк белым лебедем в небытие. Та тут Милованов ишо.
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31.07.2021 21:34 Відповісти
т е ты, ******, угробил страну, только-только поднимающуюся на ноги, своим соучастием в приведении вовы во власть, и теперь снова туда рвешься ??? Грести вам всем с ним божьей карой если она есть или справедливостью торжествующей - она настанет!
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31.07.2021 21:39 Відповісти
Жаль потерять такое СВЕТИЛО. Три дня спать не буду.
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31.07.2021 21:41 Відповісти
Я не помиляюсь, це ж Данилюк у 2004 Помаранчевому провокував захват министерства ригів, коли фішкою була революція без насильства?
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31.07.2021 21:44 Відповісти
Все они одного поля ягоды!
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31.07.2021 21:52 Відповісти
Та теперь шо угодно можно гутарить) Не у корыта же)Обидно, да?
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31.07.2021 21:55 Відповісти
Пздц. Скоро ми на цезорі будемо обговорювати новини , типу " ты не писай в мой горшок"
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31.07.2021 21:56 Відповісти
та хто б сомневался.... это всё детки изика каломыйского....
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31.07.2021 21:56 Відповісти
Звісно, що Данилюк, що Мілованов були використані Зеленським. А другого і до сих пір використовують. Але, якщо відверто, то вони не найгірші у тій зеленій команді.
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31.07.2021 21:59 Відповісти
Мілованов підтримував порушення закону вовою з указом про звильнення головы КС , на каналі патрона КШЕ Пінчука, де той його поставив керувати... Учора головна вечірня новина на каналі Пінчука не згадали про позорище з Чусом, СБУ та НАБУ - ЗОВСІМ!!! Натомість піарили санкційне шапіто Данілова... У той час відоми зіроквий рашистський ліберал Кісельов Женя з політтехнологом Курченка Харебіним на каналі Україна 24 топив за рускаязичную украіну в тижнгевій передачі "БОЛЬШАЯ ПЯТНІЦА"
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31.07.2021 22:08 Відповісти
Стоило только дать дебилу по лицу... Стоик
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01.08.2021 11:43 Відповісти
один дегенерат и соросовская подстилка побила другую
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01.08.2021 13:59 Відповісти
Милованов визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти мене з конкурсу, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8358
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01.08.2021 16:32 Відповісти
ЗеБанду геть!
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01.08.2021 18:39 Відповісти
Мужик,***... хоч один знайшовся. Респект,***...
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01.08.2021 18:49 Відповісти
А мені його не жалко.Чому?Та тому,що данілюк зробив все,щоб ці нікчеми стали владою.На що він розраховував,коли агітував за "зе", що буде людиною в зграі "шимпанЗЕ"?" З вовками жити - по вовчі вити".
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02.08.2021 08:21 Відповісти
 
 