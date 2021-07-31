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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Запаси прісної води в джерелах під Азовським морем не вирішать водну проблему окупованого Криму, - вчені

Запаси прісної води в джерелах під Азовським морем не вирішать водну проблему окупованого Криму, - вчені

Дані українських вчених говорять про те, що запасів прісної води в джерелах, які розташовані під Азовським морем, не достатньо, щоб повністю вирішити проблему вододефіциту в Криму.

Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк, коментуючи заяву російського віцепрем'єра Марата Хуснулліна про те, що "проблема безперебійного водопостачання Криму знята на найближчі два роки, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні Хуснуллін повідомив, що фахівці добули для Криму першу партію прісної води з розташованих під Азовським морем джерел, але повинні перевірити її якість.

Заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк висловив думку, що заяви Марата Хуснулліна не містять важливих подробиць, за якими можна було б судити про успіх проєкту з пошуків води під Азовським морем.

"Всі дані українських вчених говорять про те, що там немає достатніх запасів для вирішення водної проблеми Криму. Так що виникає багато питань: з одного боку, росіяни заявляють про те, що на два роки Крим забезпечений, з іншого боку, не озвучують дебет тих свердловин і яка там якість води. Останнє, за словами Хуснулліна, буде відомо тільки у вересні, але ж достатньо здати воду до лабораторії, щоб вона за кілька днів визначила всі показники. Мало того, ніхто не говорить про інфраструктуру: яким, власне, чином ця вода буде поставлятися в населені пункти? Щоб її побудувати, потрібно мінімум кілька років. Це станції перекачки, трубопроводи великого діаметра і потім від них – наявність розгалуженої мережі. Навіть якщо залучити те, що в Криму є зараз, в тому числі інфраструктуру Північно-Кримського каналу, цього не вистачить", – заявив Яцюк.

Нагадаємо, за словами віцепрем'єра уряду Росії Марата Хуснулліна, фахівці здобули першу пробну партію води з-під Азовського моря і вивчатимуть її якість. Також він додав, що окупований Крим нібито забезпечений питною водою на найближчі два роки.

Також читайте: "Чому ви не подумали?": Резніков заявив, що Росія не просила в України воду для окупованого Криму

Азовське море (1617) Крим (14122) водопостачання (829) вода (1176)


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Топ коментарі
+25
Конечно, не связанные. Дикая русня может и из лужи хлебать.
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31.07.2021 20:09
+25
А шо ж дикари аж в ООН ныли про "геноцид"?
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31.07.2021 20:10
+24
Угу. И это только из-за риса калантаров и машка-триппер хором с ****** завывают про целый "геноцид"
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31.07.2021 20:15
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так нет... и что ты там выдало.. . не у вас ли закрывают и штрафуют за посты
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31.07.2021 20:42 Відповісти
ну так надо было выложить ссылку на экспертов... тут да писали не более
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31.07.2021 20:53 Відповісти
так тоже мог бы сделать каждый но нашелся только один урод ... тебе бы на рамблере ему оды петь ты здесь трешься.... «Спасибо за правду!» Журналист из США не убрал российский флаг и восхитил болельщиков Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://sport.rambler.ru/olympic-2020/46928474/?utm_content=sport_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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31.07.2021 20:47 Відповісти
кацапам вода без надобности - дырка в батарее и от он чай...
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31.07.2021 20:23 Відповісти
Кремляді й не збиралися постачати воду в Крим. Їм насправді наср@ти на це питання. Вони провели газову трубу на сотні км по дну Балтійського моря. В порівнянні з цим, - прокласти водогін якихось - 17 км через керченську протоку, насправді - просто дрібничка для Московії. Просто воно їм не тре. Розпіл бабла на всіляких "проєктах", типу "буріння 100 метрових свердловин у горах" або "на дні Азовського моря" - це вже інша справа.
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31.07.2021 22:23 Відповісти
Учёные говорят.....Кива что ли ? Вы, яйцеголовые уже ванговали, что кацапоиды свой мост в говень не построили.
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31.07.2021 20:35 Відповісти
Росєяне теж вангували ,що нічого з Аралом не станеться !! То де подівся Арал??? Тому всьому свій час !! За совка теж бурили та качали воду ,а потім дніпровську назад закачували !!!)))
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31.07.2021 20:41 Відповісти
Складывается впечатление что украинские ученые ищут воду для окупированого Крыма.Иначе как объяснить что украинские ученые ни словом не оговариваются о проблеме из водой в самой Украине а только все силы бросили на полуостров и не ищут никакого решения этой проблемы.
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31.07.2021 20:36 Відповісти
проблема в стране с водой что засерают водоемы а не в ее отсутствии.. на юге точно
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31.07.2021 20:43 Відповісти
И не только на юге а во всей стране,разве что еще высоко в горах можно найти источники из которых можна пить без опасениях.На равнинах уже даже в артезианских скважинах обнаруживают вредные примеси.
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31.07.2021 21:00 Відповісти
Впечатляет фраза - украинские учёные....а этим вопросом занимались? Может быть это были британские учёные?
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31.07.2021 20:56 Відповісти
какаяразница?
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31.07.2021 23:10 Відповісти
Британские обычно доказывают, что всё возможно. Украинские - что ничего не выйдет, не стоит и рыпаться
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31.07.2021 23:36 Відповісти
Конечно всё возможно, возможно там нет воды)), тихо сказали украинские учёные.
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01.08.2021 04:47 Відповісти
предателям совет - батарею сверлить надо внизу, не вверху....
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31.07.2021 21:09 Відповісти
аккумуляторную...
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31.07.2021 21:17 Відповісти
слушне зауваження!
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31.07.2021 21:20 Відповісти
Так как эти рукожопы бурить умеют, то даже если там были какие-то запасы пресной воды они уже перемешались с водой Азовского моря.
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31.07.2021 21:11 Відповісти
Ця вода буде "золота" для них. Хай добувають.
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31.07.2021 21:21 Відповісти
Який вододефіцит ? Жартуєте ? Після потопу в них повні відра , каструлі , баклажки , слоїки - все вщент зоповнене водою . Хто хотів , запасся на кілька років , бо води було , як кажуть москалі "више криші". Вона буквально сама текла в хату , тільки встигай розливати в баклажки .
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31.07.2021 21:55 Відповісти
Тебя бульбафюрер за красньІе труселя и белую майку на ментовскую дубинку попкой насадит , подкацапник -бульбаед.
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31.07.2021 22:19 Відповісти
Даже российские спецы предупреждают, что если качать пресную воду, то на неё место будет поступать через слои солёная и и всё станет солёным. Это не выход из ситуации, а временный эффект.
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31.07.2021 22:06 Відповісти
Это эффект Вавилова-Черенкова - очень красиво и прикольно, но на самом деле источник неземной красоты несёт смертельную опасность.
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31.07.2021 23:13 Відповісти
Тема " мост рухнет" пока закрыта, теперь новая "воды не хватит" Да пусть вкидуют бабки, меня это устраивает, всё равно ни какая труба не компенсирует мощности реки, а затраты просто космос, пусть рвут жопу ради рейтинга *****
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31.07.2021 22:09 Відповісти
Якщо подивитись на динаміку та місця землетрусів у цьому році, то хто зна, чи закрита тема "міст".
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31.07.2021 23:53 Відповісти
Пока они дружно ссут, то запасов воды им хватит на долго! Тем более уринотерапия им только на пользу
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31.07.2021 22:10 Відповісти
Данные украинских учёных говорили о том что мост построить невозможно.... И что воды в Крыму осталось на 2 недели год назад, пол года назад, пять месяцев назад...
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31.07.2021 22:18 Відповісти
На днях один ж/д мост на кацапии уже рухнул, всему -свое время.
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31.07.2021 22:25 Відповісти
И открыли один тунель на 6км.
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31.07.2021 22:36 Відповісти
Тунель пробурили , радость то какая, а мост то рухнул нах...
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31.07.2021 23:29 Відповісти
На один рухнувший там десяток новых строят.
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31.07.2021 23:35 Відповісти
Відносно мосту, він поки не випробував всю силу стихії взимку та сейсмічних коливань.
А стосовно води, дані надавалися з розрахунку стабільного постачання/споживання, а в них, як відомо, введено графіки по містах та районах вже дуже давно.
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31.07.2021 23:57 Відповісти
Про те шо він рухне то вже потім казали "вчені". Спочатку вони казали шо побудувати неможливо)))
Графіки введені, а пити менше і миться в душі менше не стали.
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01.08.2021 00:01 Відповісти
Неможливо, мали на увазі, що жодна розумна людина не буде вкладати мільярди доларів в прожект, який не відповідає будівельним нормам.
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01.08.2021 01:04 Відповісти
Сумнівно "пити та митися меньш не стали". Якщо вам дають воду на пару годин вранці та ввечорі, то при незмінних параметрах тиску у трубах та перерізі самих труб ви можете спожити чітко визначену кількість води. І тут ще потрібно враховувати, що весь умовний будинок починає споживати (запасати) воду в ці години.
Власне, окупанти самі наводили статистику економії (уповільнення втрати води у сховищах) через введення графіків.
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01.08.2021 16:24 Відповісти
кацапы и зеленые врут всегда когда у них губы шевелятся - все в курсе.
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31.07.2021 22:29 Відповісти
Мешайте ее с Енисейской водой и смело потом пейте,набирайте полные баклажки и ряшечки этой азовской пресноводицы и тулите с ней на Енисей,там мешайте с местной и смело так,ничего не боясь пейте...Как вы все и хотели,после этого станете настоящими цапками.
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31.07.2021 22:32 Відповісти
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
Це треба викладати на уроках історії України у молодших класах.
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31.07.2021 22:39 Відповісти
Зачем воду доставлять, если достаточно просто нырнуть ?
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31.07.2021 22:43 Відповісти
А що літаками вже не ловлять хмари?
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31.07.2021 22:50 Відповісти
Что для строителей камунизма время, подождут сто годков под чутким руководством какого-нибудь вечного *****, который это затеял во благо себя.
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01.08.2021 00:54 Відповісти
Пускай качают, нарушат недра и мост рухнет быстрее.
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01.08.2021 00:58 Відповісти
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