Запаси прісної води в джерелах під Азовським морем не вирішать водну проблему окупованого Криму, - вчені

Дані українських вчених говорять про те, що запасів прісної води в джерелах, які розташовані під Азовським морем, не достатньо, щоб повністю вирішити проблему вододефіциту в Криму.

Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк, коментуючи заяву російського віцепрем'єра Марата Хуснулліна про те, що "проблема безперебійного водопостачання Криму знята на найближчі два роки, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні Хуснуллін повідомив, що фахівці добули для Криму першу партію прісної води з розташованих під Азовським морем джерел, але повинні перевірити її якість.

Заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк висловив думку, що заяви Марата Хуснулліна не містять важливих подробиць, за якими можна було б судити про успіх проєкту з пошуків води під Азовським морем.

"Всі дані українських вчених говорять про те, що там немає достатніх запасів для вирішення водної проблеми Криму. Так що виникає багато питань: з одного боку, росіяни заявляють про те, що на два роки Крим забезпечений, з іншого боку, не озвучують дебет тих свердловин і яка там якість води. Останнє, за словами Хуснулліна, буде відомо тільки у вересні, але ж достатньо здати воду до лабораторії, щоб вона за кілька днів визначила всі показники. Мало того, ніхто не говорить про інфраструктуру: яким, власне, чином ця вода буде поставлятися в населені пункти? Щоб її побудувати, потрібно мінімум кілька років. Це станції перекачки, трубопроводи великого діаметра і потім від них – наявність розгалуженої мережі. Навіть якщо залучити те, що в Криму є зараз, в тому числі інфраструктуру Північно-Кримського каналу, цього не вистачить", – заявив Яцюк.

Нагадаємо, за словами віцепрем'єра уряду Росії Марата Хуснулліна, фахівці здобули першу пробну партію води з-під Азовського моря і вивчатимуть її якість. Також він додав, що окупований Крим нібито забезпечений питною водою на найближчі два роки.

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