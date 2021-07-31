На окупованій частині Луганщини у зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники

Дію комендантської години припиняють з 1 серпня по 1 жовтня.

Про це повідомили в фейсбуці "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний "указ" ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника стосується всіх районів, крім прилеглих до лінії зіткнення.

"Протягом двох місяців на території ОРЛО відбудуться масові, агітаційні заходи під егідою партії "Єдина Росія", наймасовіше буде - день шахтаря (остання неділю серпня)", - наголошується в повідомленні.

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Голосовать жителі підконтрольних окупантам районів будуть онлайн і офлайн, а для того, щоб організувати постійний підвіз людей до дільниць голосування в Ростовську область РФ, необхідна відміна комендантської години.

Крім того, вважають правозахисники, таким чином реалізується "політика ослаблення".

"Щодня через комендантську годину на території ОРЛО затримуються сотні людей. Багато людей просто розлючені, тому що це створений механізм для збору грошей з людей, які порушили цю комендантську годину. Такими діями окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО намагаються знизити негатив місцевих жителів до НВФ "ЛНР", - пояснюють правозахисники.

Видання "Новости Донбасса" зазначає, що в ОРДО комендантська година не діє в вихідні дні з 1 червня по 15 вересня. Раніше комендантська година діяла щодня з 23-ї години ночі до 5 годин ранку.

Разом з тим на вихідних посилено патрулювання вулиць і перевірку місцевих жителів. Людину можуть затримати і доставити у відділення для перевірки особистості. До групи ризику потрапили жителі, у яких є тільки український паспорт.

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