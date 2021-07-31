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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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На окупованій частині Луганщини у зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники

На окупованій частині Луганщини у зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники

Дію комендантської години припиняють з 1 серпня по 1 жовтня.

Про це повідомили в  фейсбуці "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний "указ" ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника стосується всіх районів, крім прилеглих до лінії зіткнення.

"Протягом двох місяців на території ОРЛО відбудуться масові, агітаційні заходи під егідою партії "Єдина Росія", наймасовіше буде - день шахтаря (остання неділю серпня)", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: "Експеримент" в ОРДО: місцеві мобільні номери прив'язали до московського віртуального оператора. В "ДНР" заявляють про перехід на коди РФ

Голосовать жителі підконтрольних окупантам районів будуть онлайн і офлайн, а для того, щоб організувати постійний підвіз людей до дільниць голосування в Ростовську область РФ, необхідна відміна комендантської години.

Крім того, вважають правозахисники, таким чином реалізується "політика ослаблення".

"Щодня через комендантську годину на території ОРЛО затримуються сотні людей. Багато людей просто розлючені, тому що це створений механізм для збору грошей з людей, які порушили цю комендантську годину. Такими діями окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО намагаються знизити негатив місцевих жителів до НВФ "ЛНР", - пояснюють правозахисники.

На окупованій частині Луганщини у звязку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники 01

Видання "Новости Донбасса" зазначає, що в ОРДО комендантська година не діє в вихідні дні з 1 червня по 15 вересня. Раніше комендантська година діяла щодня з 23-ї години ночі до 5 годин ранку.

Разом з тим на вихідних посилено патрулювання вулиць і перевірку місцевих жителів. Людину можуть затримати і доставити у відділення для перевірки особистості. До групи ризику потрапили жителі, у яких є тільки український паспорт.

Також читайте: У Сумах ввели комендантську годину для дітей до 16 років, - міськрада

вибори (6682) комендантська година (260) правозахисники (377) росія (64846) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+5
мене більше цікавить ,як баба Анжела і Макарон пояснять чому там проходять вибори в думу ?
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31.07.2021 21:06
+3
після цих виборів Україна не повинна визнавати владу в кремлі
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31.07.2021 20:54
+3
На окупованій частині Луганщини в зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9705
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31.07.2021 21:24
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Исключительно правильная аналитика. Думай - те!
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31.07.2021 20:50 Відповісти
За таке тут анафемі придають.
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31.07.2021 22:16 Відповісти
після цих виборів Україна не повинна визнавати владу в кремлі
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31.07.2021 20:54 Відповісти
будет интересно посмотреть как после выборов будут дубасить не согласных путинских баранов стойлового содержания дубинками купленными с налогов этих же баранов
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31.07.2021 20:58 Відповісти
мене більше цікавить ,як баба Анжела і Макарон пояснять чому там проходять вибори в думу ?
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31.07.2021 21:06 Відповісти
Так ми і зараз її не признаєм після того як окупували Крим. Там же за партію ***** ж голосували...
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31.07.2021 21:01 Відповісти
не визнають окремих депутатів
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31.07.2021 21:08 Відповісти
В минулих виборах теж брали участь окуповані території. І шо?
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31.07.2021 22:00 Відповісти
даубас не брав . а голосування в Криму не було використано в інтересах країни
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31.07.2021 22:06 Відповісти
ну так это ж большое послабление... надо что бы порох им печенья отправил что бы топтали на площадях ..
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31.07.2021 20:56 Відповісти
Канхвети Стакан молока.
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31.07.2021 20:58 Відповісти
Яке щастя.😄
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31.07.2021 20:56 Відповісти
Я об этом на цензоре написал еще в 8 утра сегодня...цензорята не тормозите...
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31.07.2021 21:03 Відповісти
Поздрапвляю Шарик,ты Балбес..,слыш Матьроскин..а ты баран Мацковский...
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31.07.2021 21:05 Відповісти
Цікаво,ким боком це до нас ??? В Київі теж будут голосувати !!)))
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31.07.2021 21:14 Відповісти
Российскими выборами???Такие страшные вещи почему говорите ?.Этим 2 словам противопоказано рядом стоять.
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31.07.2021 21:18 Відповісти
Выборы на Марсе или в России-одно и тоже.Без людей.
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31.07.2021 21:21 Відповісти
На окупованій частині Луганщини в зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9705
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31.07.2021 21:24 Відповісти
Працветающие рэспублики.
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31.07.2021 21:24 Відповісти
не прошло и восемь лет
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31.07.2021 21:24 Відповісти
Батя рассказывал про немецкий комендантский час в Киеве... -- патруль спецом сапоги подковывал -- шоб цокало за три квартала -- и Орднунг соблюдался!

... про выборы ничего не рассказывал... -- немцы ж не совки -- как нынешние -- с обеих сторон... *)
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31.07.2021 21:35 Відповісти
ути какой кацап неметцкий
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31.07.2021 21:45 Відповісти
та хоть комендвнтскую неделю...или комендантское лето.
что это изменит?
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31.07.2021 21:44 Відповісти
Вот по этому в Украине не должно быть никакого двойного гражданства и кто получает паспорт другой страны автоматически должен лишатся украинского гражданства и прав гражданина Украины на пенсии,субсидии и всякими там помощами Вот первостепенная задача депутатов ВР Украины это принятия таккого закона еще до выборов в мокшандии.
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31.07.2021 21:59 Відповісти
Яке це має значення ? Вибори ж все одно закінчаться впродовж доби .
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31.07.2021 22:03 Відповісти
А ***** на палочькє будуть носити?
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31.07.2021 23:27 Відповісти
Реінтергація кажете?... Питання тільки куди?
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01.08.2021 09:00 Відповісти
 
 