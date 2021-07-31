Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ "Схід"
Український військовий зазнав осколкового поранення, його стан середньої тяжкості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зi складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання медичної допомоги воїна доправлено до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкостi", - йдеться в повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
Горіть у пеклі russische schweine!
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!