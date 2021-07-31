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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ

Український військовий зазнав осколкового поранення, його стан середньої тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зi складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання медичної допомоги воїна доправлено до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкостi", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ Схід 01

поранення (2792) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
найскорішого одужання і повного відновлення воїну світла...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
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31.07.2021 23:04
+11
Заметили как зебилов больше не беспокоит война? А то такие уставшие были от войны куда там… а теперь все ок у них, не уставшие - делают вид что нет ее. Лицемерные зе…
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31.07.2021 23:07
+10
Швидкого та повного одужання пораненому воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3197
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31.07.2021 23:18
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найскорішого одужання і повного відновлення воїну світла...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
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31.07.2021 23:04 Відповісти
Дійсно найскорішого одужання цім безцінним хлопцям які захищають нашу батіквщину, і ще одне побажання щоб коли ті що голосували за зеленого гівнюка, попадуть на хірургічний стол їм операцію робив не хірург а кухарка чи сантехник, такий же невіглас як їхній кумір.
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31.07.2021 23:28 Відповісти
Заметили как зебилов больше не беспокоит война? А то такие уставшие были от войны куда там… а теперь все ок у них, не уставшие - делают вид что нет ее. Лицемерные зе…
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31.07.2021 23:07 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3197
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31.07.2021 23:18 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8502
показати весь коментар
01.08.2021 19:21 Відповісти
 
 