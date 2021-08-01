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У "Нафтогазі" опрацьовують варіанти поставок газу в Україну з Близького Сходу, - Вітренко

У

Ведуться переговори щодо альтернативних поставок газу в Україну.

Про це глава правління компанії Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім того, все-таки невелика таємниця, але ми зараз опрацьовуємо і альтернативні поставки газу (в Україну. - Ред.) фізичні, не тільки з європейського ринку, не тільки з традиційних джерел ... Не секрет, що і коли я був в. о. міністра енергетики, я зустрічався в деяких країнах Близького Сходу на найвищому рівні. Пан Зеленський тоді приїжджав. Зустрічалися на найвищому рівні", - розповів Вітренко.

Він зазначив, що не хоче називати конкретні країни.

Читайте також: Варіант закупівлі російського газу для України взагалі не розглядаємо, - Вітренко

"Тому що після того, як ми про щось домовляємося, ми знаємо, що телефонують російські "таваріщі" і кажуть: "Ні-ні-ні, у жодному разі з Україною не працювати!" Туди телефонують: "Ви обираєте..." Тому зараз ми це трохи тримаємо в таємниці. Ми розуміємо, що це така таємниця відносна. Але навіть просять, умовно кажучи, наші партнери вже з того регіону, зі східного регіону..." – зазначив глава правління "Нафтогазу".

Автор: 

газ (10403) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+13
Майдан стояв за то чтобы ты жил с достоинством и но мозги он тебе позычить не сможет когда ты ходишь на выборы
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01.08.2021 07:35
+12
Скоро отопительный сезон
Хватит сказки рассказывать
Сколько в хранилищах газа ?
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01.08.2021 00:28
+9
После пенделя от цивилизованных стран за цирк с Чаусом наши можновладці думаю добавят из себя газа в эти хранилища , так что и без ближнего востока обойдёмся 🙂
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01.08.2021 00:33
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Турция это Ближний Восток? Туда 2 газопровода с рашки + один из Азербайджана упираются - качай пожалуйста через Болгарию и Румынию.
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01.08.2021 00:27 Відповісти
Скоро отопительный сезон
Хватит сказки рассказывать
Сколько в хранилищах газа ?
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01.08.2021 00:28 Відповісти
После пенделя от цивилизованных стран за цирк с Чаусом наши можновладці думаю добавят из себя газа в эти хранилища , так что и без ближнего востока обойдёмся 🙂
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01.08.2021 00:33 Відповісти
сынок, ты даже не догадываешься, что по данным британской разведки, похищение Чауса в Молдове было осуществлено силами спецопераций РФ (отряд "Сенеж", в/ч 40907)
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01.08.2021 06:22 Відповісти
Это тебе лично Джонсон сообщил , старикашка ? Бедная Санду походу бриты держать ее в ниведение , наверное хотят посорить Украину с Молдовой
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01.08.2021 07:33 Відповісти
когда раша перекроет вентиль - будет 0
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01.08.2021 02:10 Відповісти
Тада мардовский ашко ат накапившивасся газа лопнет, а мардве исчё за спижжыный гас с хантами и мансями рассчитывацца.
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01.08.2021 11:42 Відповісти
Не имеет значения сколько газа. Население надо довести до нищеты и начать выкидывать людей на улицу за долги по коммуналке. Это будет решением проблемы что делать со старыми хрущевками. Законом выселение из жилья не запрещено - за це стояв Майдан
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01.08.2021 04:59 Відповісти
Майдан стояв за то чтобы ты жил с достоинством и но мозги он тебе позычить не сможет когда ты ходишь на выборы
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01.08.2021 07:35 Відповісти
Майдан стоял за демократию и она наступила - вся Украина управляется демократами из США - Яценюк, Рябошапка, Милованов, Малюська, водитель самоката по Кабмину, это не считая управления госпредприятия включая Нафтогаз..... - они все закончили типа Лондонских высших школ экономики открытого общества структур Сороса.
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01.08.2021 08:30 Відповісти
Ну и что с этого Вон первый президент Литвы вообще гражданином Америки был и где теперь Литва и где Украина
Кстати Санду тоже соросятко по вашему и в Молдове впервые за тридцать лет независимости начались действительно реформы , кстати и Карлсон в Грузии соросятко , но Грузия до него и после него две большие разницы
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01.08.2021 08:35 Відповісти
Вот это Сорос - вот красава , прошел по всем избирательным участкам Украины и заставил голосовать таких как Ващук за Милованова и ему похожих
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01.08.2021 08:40 Відповісти
Ты не сравнивал Литву,там население как в одном городе в Украине,и не воруют как здесь.бабки раз вкинули и работает все.а здесь дна нету, сколько будет,столько и украдут.
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01.08.2021 09:08 Відповісти
Ну с комента Ващук выходит , что воровством руководит лично Сорос
Ну давайте тогда сравним с Польшей
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01.08.2021 09:26 Відповісти
Ага, реальная власть- Ермак, Баканов, Таран. Наверное , республиканцы 😁
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01.08.2021 10:14 Відповісти
Ни тошо сверхспессыалисты из маупи и куки.
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01.08.2021 11:44 Відповісти
Ти шо стекломою обпився ? То поригай.
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01.08.2021 11:47 Відповісти
Та це нікому не цікаво !!! Де Чаус ?!!! -Найважливіше питання для нас !!! Заси...ають нам голови всякою фігнею чауси,шмигалі ,мілованови !!! Опалювальний сезон нікому не цікаво!!!
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01.08.2021 08:50 Відповісти
Пів року треба для буріння і облаштування газової свердловини...! Родовища вже є розвідані...! Що ж стримує, беріть обіцяні гроші і буріть..?Договір з РФ діє до 2024 року!
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01.08.2021 10:32 Відповісти
оооо, наконец то дошло. епрст!...давно пора было о трафике с бл.востока и сев африки, всей европе думать. а не из одного источника, на всю голову больного, паралельные существуюшей ГТС гнать, усиливая лишь на свою хитрую жопу, проблемы...
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01.08.2021 00:31 Відповісти
Алилуя наконец то всрались.Это надо было ещё с 2014 года делать,искать других поставщиков строить хабы для приема сжиженного газа.
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01.08.2021 00:32 Відповісти
Турция через Босфор танкеры с газом не пропустит в целях безопасности , а канал Стамбул ещё не скоро построят
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01.08.2021 00:35 Відповісти
Тільки-но хотів те саме написати, але Ви мене випередили.
Додам лише, що ми вже почали було будувати інфраструктуру для прийому скрапленого газу в порту "Южний", але заморозили після того як турки попередили що не будуть пропускати газовози через Босфор.
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01.08.2021 02:21 Відповісти
А там часом обмеження не по обємам танкерів?
Менші здається можна пропускати.
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01.08.2021 02:35 Відповісти
Те которые можно пропускать становятся экономически не выгодными
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01.08.2021 07:37 Відповісти
"https://usm.media/propustit-li-turcziya-cherez-bosfor-katarskij-gaz-dlya-ukrainy/ ...На сегодняшний день Турция ограничила прохождение танкеров-газовозов через Черноморские проливы рядом условий. LNG-танкеры длиной от 150 метров должны проходить через проливы исключительно в дневное время и в сопровождении буксиров с минимальным тяговым усилием не менее 60 тонн каждый (всего не менее 150 тонн). При этом движение по проливу в противоположном направлении приостанавливается.Стандартные современные СПГ-танкеры (Conventional LNG carrier) имеют вместимость 145 -154 тыс. м3 сжиженного природного газа. Танкеры-гиганты серий Q-Flex и Q-Max рассчитанны на перевозку 210-266 тыс. м3 СПГ. При этом судно грузоподъемностью в 150 тыс. м3 имеет длину более 300 м, ширину 43 м и осадку 12 м..."
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01.08.2021 10:17 Відповісти
Думаю турки також вирішили свої фінансові питання вирішити, адже набагато зручніше, коли відвантажувати газ будуть на їх LNG терміналах, а далі по газопроводу перекидувати газ в нашу систему.
Нічого особистого тільки бізнес.

В настоящее время в Турции действуют четыре регазификационных терминала СПГ - два из них плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU), а два других - наземные.

Терминал СПГ в Marmara Ereğlisi, расположенный в 120 км к западу от Стамбула в северной части Мраморного моря, регазифицирует 5,9 млн тонн СПГ в год.

Еще один наземный терминал мощностью 4,4 млн. тонн СПГ расположен в промышленном районе Aliağa Эгейской провинции Измир.

Первый FSRU терминал начал работать в декабре 2016 года в Aliağa и способен поставлять 5,3 миллиарда кубометров газа в год, что соответствует более 12 процентов годовой потребности Турции в газе.
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02.08.2021 20:56 Відповісти
Але ніхто не заважав взяти участь у будівництві термінала у Польщі або десь ще.
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01.08.2021 07:54 Відповісти
Газ дешёвый нужен уже сейчас , а не через пару - тройку лет когда построят терминал
Через такое время можно построить терминал у себя на черном море и решить вопрос с Турцией о пропуске через их новопостроенный канал танкеров
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01.08.2021 08:30 Відповісти
У моєму дописі час минулий. Але ніхто не заважає починати зараз. Так само, як ніхто, здається, не заважав починати раніше
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01.08.2021 08:37 Відповісти
Згоден
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01.08.2021 08:44 Відповісти
думали думали и придумали.... и пол года не прошло.
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01.08.2021 00:36 Відповісти
ой, а кто это вместе не хотел строить lng терминал?
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01.08.2021 00:39 Відповісти
Термінал побудувати можно, але до нього ніхто не підвезе газ -Туреччина не пропускає.
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01.08.2021 02:22 Відповісти
а зачем турки роют второй канал по вашему?
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01.08.2021 11:28 Відповісти
Як гадаєте - коли по ньому пройде перший корабель?
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01.08.2021 22:23 Відповісти
Не на что строить: дамбаский кучмист и рыг фима звягильский спер деньги.
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01.08.2021 07:48 Відповісти
кто?
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01.08.2021 10:38 Відповісти
Норвегию не пробовали? - но посыл правильный.
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01.08.2021 00:50 Відповісти
Успокойся
Сын краснопузой шайки
Просрали трубу
Еще начните через гиперлуп завозить
И все будет гуд
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01.08.2021 00:50 Відповісти
Так своего же газа хватало недавно для внутреннего потребления и за "недорого", не ? Или уже всё раздербанили?
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01.08.2021 00:51 Відповісти
не ссы зема - кацапский пердеж тебе обеспечен!
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01.08.2021 01:08 Відповісти
За "недорого" закінчилося у 2008 з підписанням ТЮ меморандуму між Україною та МВФ про зрівняння ціни газу внутрішнього видобутку з ціною імпортованого
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01.08.2021 07:57 Відповісти
Хватает,он есть,но барыги с правительством не дают.
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01.08.2021 09:10 Відповісти
с норвегами говорили?

шо угодно с доплатой - тока не ети падлы - мышибратья.
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01.08.2021 00:54 Відповісти
Згоден. Тільки тоді щоб не скавчав тут, яка зелена мразь така-сяка, підняла тарифи...
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01.08.2021 18:06 Відповісти
"Поверніть вже бариг, доки ми взагалі тут від щастячка і достатку не передохли. "Не можешь срать, не мучай опу", Вова. Ви звільнили Коболєва за збитки у 19 млрд, щоб ваш гарнюня - Вітренко довів їх до 105-ти млрд?
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01.08.2021 00:55 Відповісти
сериал доснимает на лисапете и от уже тогда...
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01.08.2021 01:06 Відповісти
ето же американцы к себе сп2 тянут, а немцы точно не причем.
даже если бы ету трубу тянули в северную гвинею - виноваты были бы все равно американцы - не немцы не.....
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01.08.2021 01:05 Відповісти
Восток - дело тонкое. Петруха.
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01.08.2021 01:12 Відповісти
Короче - Нужно молить Бога чтобы зима была теплая, или запасаться буржуйками !!! Газ с ближнего востока это бред-идея, потому что газ может быть только сжиженный - а для этого нужен терминал для его приемки которого у нас нет !!!! США обещали через Польшу нам давать сжиженный газ по трубопроводу - но Бидон и Зегниды все похерили....пздц.. приехали..
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01.08.2021 01:23 Відповісти
За Ющенка, здається, почали будувати термінал в "Южному", але коли зрозуміли, що ніхто сюди газ не зможе привезти, все зупинилось.
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01.08.2021 02:25 Відповісти
А хіба газом в США торгують не приватні компанії? І чим конкретно Бідон і, особливо, Зегниди заважають полякам купувати той газ в США і перепродавати його? Просвіти, якщо не секрет.
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01.08.2021 18:10 Відповісти
США отказались поддерживать этот проект - ляхи сильно обиделись на Бидона...а Зегнидам пох..
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04.08.2021 23:08 Відповісти
не кацапом и не казлом быть не пробовал?
може и банов меньше будет.
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01.08.2021 02:23 Відповісти
Вот и результат турне Зе в Катар и Эмираты...а вы говорили, что он тибил. Разве так можно? Он вам всем еще докажет, что не лох...Нужно только подождать немного.
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01.08.2021 02:25 Відповісти
ЛОЛ )))
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01.08.2021 02:36 Відповісти
Или...Зе думает покупать газ в Сирии. Можете скринить.
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01.08.2021 02:39 Відповісти
Бред
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01.08.2021 03:09 Відповісти
Просравшие советский саюс РАБссиянці обосранці накормять єтим дерьмом даже тюленей и беліх ведмедей ледовитого акіяна,а зєля вакцініруєт тот гас мі чимпионі мира по вакцінації
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01.08.2021 03:36 Відповісти
Данбас паражняк не гоніт....
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01.08.2021 03:38 Відповісти
Жуйте 73 % рейтинга гаранта и на хлеб мажте нефть Гопника из Мавзолєя
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01.08.2021 03:41 Відповісти
так надо же просто повысить закупки газа .....ээээ "словацкого".
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01.08.2021 04:04 Відповісти
Сегодня на первій план віходят віборі в Германии...если победит Анналена Бербок из партии зеленіх...плакало Мавщолейное дерьмо горькими слезами...,потому ГРУ РАБссии распространает о ней всякое дерьмо,включая хакерские атаки на ее партию и ее саму...ну привічное дело....,все кто угодно,только не Порошенко...,типа Бербок...,Крісі мавзолейніе позорніе... Плакало ваше вонючее бабло...и Северное дерьмо...
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01.08.2021 04:36 Відповісти
Смішний ти. В той ПП-2 таке бабло вкладене, в т.ч. і американське, що всі зелені після виборів залізуть в будку і ніхто їм не дозволить і голосу звідти подать. Все це лише передвиборчий піар, не більше.
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01.08.2021 18:15 Відповісти
Вот и весь реверс
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01.08.2021 06:41 Відповісти
....о, йессс, бл. Восток: это же иисусий газ, поскорее бы, я его даже зажигать небуду, а наполнять квартиру и соседние дома Благоговением - пусть все наслаждаються!!!!
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01.08.2021 07:04 Відповісти
не врите стране.... не кто на сайте...а просто выскажитесь кто ворует деньги в этой стране .....простые люди...
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01.08.2021 07:47 Відповісти
зачем договариватся о газе с рашистскими Ближне-Восточными друзьями .к которым дзвонят грязьпромовские рашистские "товарищи" ?
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01.08.2021 07:55 Відповісти
что хотите ,то и жрите даже в прикуску с расейским блюдем "щи" ,которые ,для более сильного газообразования можно обильно орошать "боярышней"
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01.08.2021 08:42 Відповісти
Ото дурні попередні керівництва країни. Ще при кучмі нас "поимели" русские. Теж хотіли качати газ з Азербайджану. Але потім прийшли москалі і скупили там усе що зв'язано з цим. В теорії могли би качати газ з Саудівської Аравії. Але на шляху стоїть розбомблена і контрольована росією, Сирія. москалі подбали про те щоб ми не могли купляти газ ні у кого. Та і не тільки ми...
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01.08.2021 08:32 Відповісти
А, крім того, москалі ще й Данію підкупили, щоб та загальмувала полякам будівництво газопроводу з Норвегії...
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01.08.2021 18:17 Відповісти
3 месяца до отопительного сезона , а дебилы думают , что за этот срок у них получиться решить вопрос с поставками газа с востока . По факту они специально хотят провалить отопительный сезон , что бы упасть на колени перед ****** и капитулировать.
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01.08.2021 08:44 Відповісти
Це і козі зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці тільки скиглять? Чому досі не узгодили Зєлє нормальну заміну?
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01.08.2021 09:36 Відповісти
73% у нас в стране откровенные лохи , которые не за страну думают , а платежки за квартплату и холодильник . И потом по примеру даунбассов верещат : А мы не знали , что так будет. Хотя лично мое мнение , что бы из 73% идиотов поумнела хотя бы половина , нам обязательно надо пройти через голодные бунты и полномасштабную войну с Мордором , что бы те кто : А какая разница , на своей шкуре по чуствовали ,кто такие кацапы.
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01.08.2021 10:16 Відповісти
Пан Олексій поділив українців на чесних лохів, яких надурили, і продажних, мародерських підніжок, які торгують совістю.
Скажу пану, що нема такого. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна. А продажна мародерська мерзота є в будь якому суспільстві. Але ця частка несуттєва
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01.08.2021 15:22 Відповісти
Ну посмотрим на следующих выборах. Но по моему если у Осла Оманского до сих пор 25% рейтинг , то спорить бесполезно , этих дебилов надо только радикальными методами лечить , сами они не поумнеют.
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01.08.2021 20:16 Відповісти
Возможность стать независимыми от газа агрессора, хоть в какой-то мере. До сих пор только притворялись и вешали лапшу лохторату про газовую независимость.
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01.08.2021 08:48 Відповісти
З Ближнього Сходу,з Норвегіі,зі Словаччини - з любої діри Вітренко розробляє варіанти поставок газу...Тільки не з України...На Україні,видно,не заробиш...
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01.08.2021 09:10 Відповісти
Це є відповідь всім критикам Зеленського! Виявляється Зєля втіхаря до Оману мотавсь не тому, щоб ховати свої накрадені за півтора роки мільярди, не тому, щоб вигідно продати Україну Патрушеву, а тому, щоб наколупати там газу для України!
Ех ви! Як ви могли про Зєлю погане подумати...
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01.08.2021 09:34 Відповісти
Ей олухи , особливо запарєбрікові , які вже тут оголосили Україні газовий армагедон ,, та прочитайте ж ви нарешті - саму новину ...........--Ведутся переговоры относительно альтернативных поставок газа в Украину.

--мы сейчас прорабатываем и альтернативные поставки газа (в Украину. - Ред.) физические, не только с европейского рынка, не только из традиционных источников рассказал Витренко. Источник: https://censor.net/ru/n3280214
https://censor.net/ru/n3280214тобто , все про що тут говорить Вітренко ,це - додаткові варіанти .
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01.08.2021 10:11 Відповісти
уже хочу видеть ети физические поставки...
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01.08.2021 10:34 Відповісти
Я теж , але поки що ,це лише балачки Вітренка . .
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01.08.2021 10:40 Відповісти
Вот это поворот!
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01.08.2021 10:26 Відповісти
Лутше бы вы его ненашли тот газ совсем и вас холодное голодное зебыдло сожрало с потрохами)))
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01.08.2021 20:30 Відповісти
 
 