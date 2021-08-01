У "Нафтогазі" опрацьовують варіанти поставок газу в Україну з Близького Сходу, - Вітренко
Ведуться переговори щодо альтернативних поставок газу в Україну.
Про це глава правління компанії Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Крім того, все-таки невелика таємниця, але ми зараз опрацьовуємо і альтернативні поставки газу (в Україну. - Ред.) фізичні, не тільки з європейського ринку, не тільки з традиційних джерел ... Не секрет, що і коли я був в. о. міністра енергетики, я зустрічався в деяких країнах Близького Сходу на найвищому рівні. Пан Зеленський тоді приїжджав. Зустрічалися на найвищому рівні", - розповів Вітренко.
Він зазначив, що не хоче називати конкретні країни.
"Тому що після того, як ми про щось домовляємося, ми знаємо, що телефонують російські "таваріщі" і кажуть: "Ні-ні-ні, у жодному разі з Україною не працювати!" Туди телефонують: "Ви обираєте..." Тому зараз ми це трохи тримаємо в таємниці. Ми розуміємо, що це така таємниця відносна. Але навіть просять, умовно кажучи, наші партнери вже з того регіону, зі східного регіону..." – зазначив глава правління "Нафтогазу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хватит сказки рассказывать
Сколько в хранилищах газа ?
Кстати Санду тоже соросятко по вашему и в Молдове впервые за тридцать лет независимости начались действительно реформы , кстати и Карлсон в Грузии соросятко , но Грузия до него и после него две большие разницы
Ну давайте тогда сравним с Польшей
Додам лише, що ми вже почали було будувати інфраструктуру для прийому скрапленого газу в порту "Южний", але заморозили після того як турки попередили що не будуть пропускати газовози через Босфор.
Менші здається можна пропускати.
Нічого особистого тільки бізнес.
В настоящее время в Турции действуют четыре регазификационных терминала СПГ - два из них плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU), а два других - наземные.
Терминал СПГ в Marmara Ereğlisi, расположенный в 120 км к западу от Стамбула в северной части Мраморного моря, регазифицирует 5,9 млн тонн СПГ в год.
Еще один наземный терминал мощностью 4,4 млн. тонн СПГ расположен в промышленном районе Aliağa Эгейской провинции Измир.
Первый FSRU терминал начал работать в декабре 2016 года в Aliağa и способен поставлять 5,3 миллиарда кубометров газа в год, что соответствует более 12 процентов годовой потребности Турции в газе.
Через такое время можно построить терминал у себя на черном море и решить вопрос с Турцией о пропуске через их новопостроенный канал танкеров
Сын краснопузой шайки
Просрали трубу
Еще начните через гиперлуп завозить
И все будет гуд
шо угодно с доплатой - тока не ети падлы - мышибратья.
даже если бы ету трубу тянули в северную гвинею - виноваты были бы все равно американцы - не немцы не.....
може и банов меньше будет.
Скажу пану, що нема такого. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна. А продажна мародерська мерзота є в будь якому суспільстві. Але ця частка несуттєва
Ех ви! Як ви могли про Зєлю погане подумати...
--мы сейчас прорабатываем и альтернативные поставки газа (в Украину. - Ред.) физические, не только с европейского рынка, не только из традиционных источников… рассказал Витренко. Источник: https://censor.net/ru/n3280214
https://censor.net/ru/n3280214тобто , все про що тут говорить Вітренко ,це - додаткові варіанти .