У "Нафтогазі" опрацьовують варіанти поставок газу в Україну з Близького Сходу, - Вітренко

Ведуться переговори щодо альтернативних поставок газу в Україну.

Про це глава правління компанії Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім того, все-таки невелика таємниця, але ми зараз опрацьовуємо і альтернативні поставки газу (в Україну. - Ред.) фізичні, не тільки з європейського ринку, не тільки з традиційних джерел ... Не секрет, що і коли я був в. о. міністра енергетики, я зустрічався в деяких країнах Близького Сходу на найвищому рівні. Пан Зеленський тоді приїжджав. Зустрічалися на найвищому рівні", - розповів Вітренко.

Він зазначив, що не хоче називати конкретні країни.

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"Тому що після того, як ми про щось домовляємося, ми знаємо, що телефонують російські "таваріщі" і кажуть: "Ні-ні-ні, у жодному разі з Україною не працювати!" Туди телефонують: "Ви обираєте..." Тому зараз ми це трохи тримаємо в таємниці. Ми розуміємо, що це така таємниця відносна. Але навіть просять, умовно кажучи, наші партнери вже з того регіону, зі східного регіону..." – зазначив глава правління "Нафтогазу".