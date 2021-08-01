Ексспівробітники СБУ Руденко і Зубков у 2014-му катували людей у підвалах на окупованій Луганщині, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив

У 2014 році в підвалах-катівнях Стаханова Луганської області людей катували колишні слідчі СБУ.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів аналітик Східноукраїнського центру громадських ініціатив (Ім'я не називається з міркувань безпеки. - Ред.), передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про підвали-катівні Павла Дрьомова, розташовані у Стаханові у 2014 році, то там був експрацівник СБУ Андрій Руденко (під позивним Консул). З ним працював Святий. Нам вдалося дізнатися, що це був Ігор Зубков. Ці люди та багато інших, які були слідчими, катували людей у підвалах у 2014 році, сьогодні мають посади у спецслужбах "ЛНР". Я думаю, що вони нині у розшуку. Хоча є люди, яких не розшукують. Наприклад, наглядач Прохоров (Бізон) із в’язниці підрозділу Остапа Чорного", - заявив аналітик.

Він зазначив, що робота над звітом ще не завершена. Після фіналу команда оприлюднить всю інформацію і передасть її правоохоронцям.

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Також, за словами аналітика, на Луганщині однією з основних в’язниць, які діють і сьогодні, є в’язниця на території колишнього Луганського управління СБУ. У підвалах її корпусів облаштовані камери для полонених.

"Люди, які нам давали свідчення, колишні бранці, часто не знали, хто їх катував. Вони чули лише їхні позивні. Ми під час роботи над звітом намагалися встановити людей, які безпосередньо були причетні до катувань. Одним із наших досягнень є те, що нам вдалося встановити особи катів, попри мізер інформації про них", - сказав аналітик.