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Українка Літинська підкорила гору Чогорі, яка вважається найскладнішою вершиною світу, - голова Львівської ОДА Козицький

Українка Літинська підкорила гору Чогорі, яка вважається найскладнішою вершиною світу, - голова Львівської ОДА Козицький

Львів'янка Оксана Літинська стала однією з чотирьох українців, яким вдалося підкорити найскладнішу вершину світу - гору Чогорі.

Зі сходженням її привітав голова Львівської ОДА Максим Козицький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю зі сходженням на найскладнішу вершину світу К2 (Чогорі) львів'янку Оксану Літинську. Ця гора за висотою - друга після Евересту. Підніматися альпіністи почали 10 липня, а в ніч на 28 досягли вершини. Щоб подолати таку складну висоту, потрібно мати дуже хорошу фізичну підготовку і спорядження, витривалість і фізичну силу, мужність, відвагу і твердий намір досягти мети", - написав Козицький.

Як повідомляє голова ЛОДА, за плечима у Літинської підйом на Еверест і ще 5 найвищих вершин всіх континентів.

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Львів'янка, яка живе вже багато років у Лондоні, - друга українка, якій вдалося піднятися на гору Чогорі. Вершину ж К2, яку через складний ландшафт називають горою-вбивцею, підкорили четверо українців.

Сходження на Чогорі технічно набагато складніше, ніж на найвищу вершину планети - Еверест. Загалом за всю історію сходжень понад 80 людей загинули під час спроби підкорити Чогорі.

Українка Літинська підкорила гору Чогорі, яка вважається найскладнішою вершиною світу, - голова Львівської ОДА Козицький 01

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Автор: 

альпініст (28) перемога (488) Козицький Максим (126) Львівська область (2413)


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Топ коментарі
+10
45-річна львів'янка Оксана Літинська піднялась на найбільш небезпечну вершину світу К2 (висота 8611 м).На другу найвищу вершину світу вона піднялась вночі 28 липня,на добу пізніше за першу українку,яка підкорила вершину, Ірину Галай.
У 2019 році львів'янка Оксана Літинська стала третьою українкою в історії, яка піднялась на Еверест.
Гора К2 (Чоґорі) належить до гірського масиву Каракорум, розташована на кордоні Кашміра з Китаєм. Це - друга вершина світу після Евересту.
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 5862
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01.08.2021 02:00
+10
Только шо...Михайло Романчук взял серебро по плаванию на 1500 метров! Woo-Hooo!
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01.08.2021 05:07
+9
Уважуха! 8км!!! Как они там дышат вообще?
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 2010
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01.08.2021 02:23
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45-річна львів'янка Оксана Літинська піднялась на найбільш небезпечну вершину світу К2 (висота 8611 м).На другу найвищу вершину світу вона піднялась вночі 28 липня,на добу пізніше за першу українку,яка підкорила вершину, Ірину Галай.
У 2019 році львів'янка Оксана Літинська стала третьою українкою в історії, яка піднялась на Еверест.
Гора К2 (Чоґорі) належить до гірського масиву Каракорум, розташована на кордоні Кашміра з Китаєм. Це - друга вершина світу після Евересту.
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 5862
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01.08.2021 02:00 Відповісти
Уважуха! 8км!!! Как они там дышат вообще?
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 2010
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01.08.2021 02:23 Відповісти
Основна маса йде з кисневими балонами. Одиниці піднімаються без, але в сьогоденні вони повинні йти в складі груп, де є кисневі балони.
Взагалі К2 набагато важча за Еверест. Смертність при сходженні 23% (Джомолунгма - коло 8%).
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01.08.2021 03:46 Відповісти
Є непоганий фільм про катастрофу на Евересті в 1996 році. Так і називається - "Еверест".
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01.08.2021 03:59 Відповісти
ети скалолазы упертые до здоха...
конечно же поздравления!
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01.08.2021 02:06 Відповісти
Рад за девушку. Нашла место на земле, где ее мечты могут воплотиться в реальность. А там -- только новые горизонты. Ну и хорошо, что Родину не забывает и гордится.
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01.08.2021 02:30 Відповісти
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 4021
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01.08.2021 02:52 Відповісти
Один невірний крок - і кілометрів з 5 під горку
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01.08.2021 09:47 Відповісти
Лукашеску обещает посадить в тюрягу всехз олимпийцев Белоруси,лучше оставайтесь в Японии чуваки...ГУЛАГ в Минске для баранов Ибо любая пабеда белоруса в Токио єто легитимизация Бульбафюрера...
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01.08.2021 04:11 Відповісти
Только шо...Михайло Романчук взял серебро по плаванию на 1500 метров! Woo-Hooo!
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01.08.2021 05:07 Відповісти
НЕОБХОДИМО ДАТЬ ИМ СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ И ПУСТЬ ТАМ ЕГО УСТАНОВЯТ !!!
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01.08.2021 06:58 Відповісти
...прсто два вопроса:
1. Это на Говерле?
2. Это по программе токийских олимпиядостей?
С точки зрения развития народного хозяйства, стесняюсь спросить, а какая польза от данного Достижения:
1. Надои повысились
2. Введен очередной корпус в череде народных строек
А, по поводу Достижений: сколько сот тысяч Деревьев страна высадила их Биллиона черенков?
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01.08.2021 07:00 Відповісти
точно точно - на хлеб не намажешь...

иди батрачь - не отвлекайся...
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01.08.2021 08:08 Відповісти
А какая польза от полёта на Луну ?
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01.08.2021 09:12 Відповісти
развитие науки
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01.08.2021 09:32 Відповісти
А конкретно ? Материальная польза ?
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01.08.2021 09:34 Відповісти
эти отстали в развитии науки.. Тебе сюда.

Українка Літинська підкорила гору Чогорі, яка вважається найскладнішою вершиною світу, - голова Львівської ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 3935
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01.08.2021 09:41 Відповісти
По крайне мере, они не бьются лбом о стену.
И не считают себя выше других.
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01.08.2021 10:28 Відповісти
развитие технологий
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01.08.2021 09:33 Відповісти
Какие лунные технологии пригодились на Земле ?
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01.08.2021 09:36 Відповісти
мальчик, иди учи уроки - а то будешь на плантациях как обезьяна батрачить...
или на стройке кирпичи подавать...
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01.08.2021 09:43 Відповісти
Если не подавать кирпичи - ничего не построишь.
Если не обрабатывать плантации - ничего не вырастет.
Лунные технологии тут где ?
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01.08.2021 09:51 Відповісти
не забивай себе голову всякой ерундой!
науку на хлеб не намажешь и балетом сыт не будешь.

вместе с другими трудящимися голосуй за зе и под руководством Арахамии стройте коммунизм по заветам китайских товарищей.
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01.08.2021 10:03 Відповісти
Пока Арахамия не завёл Украину в Китай - уж лучше летит на Луну.
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ
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01.08.2021 10:10 Відповісти
Одно из самых дурацких занятий из всех, какие только есть в мире.
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01.08.2021 07:36 Відповісти
Два вопроса: зачем и что нам, как нации, с этого?
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01.08.2021 08:02 Відповісти
Это к зеледенту вопрос. А почему Вас так раздражает увлечение людей альпинизмом и демонстрацией достижений любителей такой деятельности с украинским флагом в руках?
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01.08.2021 08:17 Відповісти
Это личное достижение конкретного человека, причем абсолютно безсмысленное. Зачем об этом писать? Давайте тогда сообщать что баба Люда накопала 20 вёдер картошки, а дед Захар наловил 7 кг. карасей, чего ранее с ними не случалось никогда и они установили свои личные рекорды.
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01.08.2021 08:45 Відповісти
А Владислав Изюимский съел тонну форшмака, чего ранее с ним не случалось.
И после этого он сумел добежать.
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01.08.2021 09:15 Відповісти
Судя по вашим убогим шуткам вы сценарист 95 квартала
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01.08.2021 10:07 Відповісти
Ви такой нудный ....
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01.08.2021 10:13 Відповісти
22 спортсмена на зеленом футбольном поле гоняют 1 мяч целых 90 минут. Бессмысленно, лучше бы картоху копали на этом самом поле.
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01.08.2021 09:28 Відповісти
Лучше бы делали детей на этом поле из отборных самок.
Билеты бы стоили очень дорого.
И демография пошла бы вверх.
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01.08.2021 09:33 Відповісти
Навіщо нам балет? як нації нам і гопака досить. Навіщо нам наукова станція в Антарктиді? як нації цілком достатньо метеостанції під Жмеринкою .І багато ще НАВІЩО ... Та патамушта !
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01.08.2021 08:45 Відповісти
Балет развлекает людей, зарабатывает определенные деньги, научная станция хотя бы собирает научный материал для статистики и проводит какие ни какие исследования. Что нам с того, что кто-то совершил безсмысленный поступок?
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01.08.2021 08:49 Відповісти
Что нам было с того, что Гагарин слетал в какой-то космос ?
Он ничего не заработал, и оставил всю страну на долгие годы в нищете.
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01.08.2021 09:29 Відповісти
Гагарина отправляло в космос государство, преследуя вполне себе конкретные цели и видя в этом перспективу развития. Здесь же абсолютно частный случай. Человек удовлетворил свои личные амбиции. Ну молодец, старался. А дальше что? Какие перспективы для человечества дало это достижение? Это даже не футбол, где есть целая индустрия и она влияет на экономику. Это вообще ни о чем.
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01.08.2021 10:13 Відповісти
Человек привёл себя в отличную форму для успешного подъёма - это конкретная польза.
По пути наверх он многое понял о себе и о ценностях жизни внизу - это конкретная польза.
По возвращении он сможет этой информацией поделиться,
а также займётся прежней работой с новыми подходами, либо начнёт учить других.
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01.08.2021 10:18 Відповісти
Какая к черту польза? Курить - вредно. Знают все, но многие продолжают курить. Так что делиться нет смысла. Кроме того многие утверждают, что понять себя и ценности жизни, можно и путем медитации. Не затягивайте сову на глобус. Это абсолютно личное достижение, не имеющие абсолютно никакой ценности для человечества. К тому же уже неоднократно совершенное другими людьми.
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01.08.2021 10:35 Відповісти
А Украина гордится этим восхождением. Вас оно бесит ?
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01.08.2021 10:55 Відповісти
У вас філософія звичайного містечкового єврея, суть якої в одній фразі "Що мені з цього ?!"
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01.08.2021 11:56 Відповісти
А у вас философия фашиста, который в каждом,кто не согласен с его мнением, видит еврея. Причем себя, конечно же, он ставит выше еврея, лишь только по происхождению
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01.08.2021 12:08 Відповісти
Гагарина отправляло не государство, а диктаторская партийная верхушка -
исключительно ради своих пропагандистских понтов.
Гагарина старались выпихнуть любой ценой первым, даже не снабдив приличной киноаппаратурой - он там сидел как болван, как истукан, как собачка Стрелка.
А профессура великой страны тем временем штопала носки.
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01.08.2021 10:25 Відповісти
Слава нацii !
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01.08.2021 08:48 Відповісти
Смерть ворогам!
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01.08.2021 11:57 Відповісти
Сьогодні не можна приховати, що космонавти за межами атмосфери відчувають дивний стан інформаційного поля. Деякі отримують здібність бачити минуле, майбутнє, інші надприродні речі, наче вони починають користуватись всесвітнім розумом. Це їм забороняють спецслужби оприлюднювати, але правда все одно пробивається крізь заборони. Можливо щось подібне частково відчувають і альпіністи, коли піднімаються нагору. Це одне з пояснень - чому людей тягне в гори. Що можна сказати? Нехай щастить!
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01.08.2021 09:10 Відповісти
Бред.
Но тебе можно.
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01.08.2021 09:19 Відповісти
Дякую
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01.08.2021 09:26 Відповісти
Хочешь узнать своё будущее?
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01.08.2021 09:27 Відповісти
Чтобы узнать будущее, надо накатить водочки и посмотреть сквозь стакан.
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01.08.2021 09:30 Відповісти
Твой метод - подходит для тебя.
А Сулиме Ване нужно стать космонавтом.
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01.08.2021 09:33 Відповісти
В скафандре очень неудобно держать стакан. И невесомость.
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01.08.2021 09:38 Відповісти
Пусть сделает себе клизму.
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01.08.2021 09:42 Відповісти
Пану сподобалось робити добрі справи. Пан робить - люди дякують. Покликання таке у пана, що поробиш
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01.08.2021 09:39 Відповісти
При кислородном голодании не только "будущее" можно увидеть.
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01.08.2021 09:43 Відповісти
Це у кого кісневий голод? У космонавтів? Чи у дебільних альпіністів, які забули вдома кісневі балони?
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01.08.2021 09:52 Відповісти
Для тебя - никакой разницы.
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01.08.2021 09:53 Відповісти
Доречі, такий ефект відчувають не всі космонавти. Можливо у деяких "браузер" недостатньо просунутий і космічним розумом не підтримується. Так само з альпіністами може бути
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01.08.2021 09:56 Відповісти
У Біблії не дарма пишеться, що є люди від Вищих, і є від Низьких. (От Высших и Низших).
Одні відкриті для інформації з космосу, іншим потрібні стимулятори - наркотики чи алкоголь.
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01.08.2021 10:05 Відповісти
На височині немає тупих завидющих сусідів - ось чому люди йдуть у гори.
Хлопцям не треба це пояснювати , бо вони вже облазили все всі найвищі дерева,
всі кар'єри і будівництва без охорони.
Висота манить - це в людській природі.
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01.08.2021 09:23 Відповісти
У каждого восходителя своя мотивация.
Я ходил в горы неоднократно.
Трудно, дорого, опасно...
Но когда поднимаешься на вершину получаешь такой адреналин, что некоторые после этого уже не могут вернуться. Не остаётся сил.
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01.08.2021 09:32 Відповісти
При сегодняшних технологиях можно иметь страховку от висящего сверху *********,
плюс качественное видео, плюс исследование всех параметров организма.
В разреженном воздухе кровь активно ощелачивается, что невероятно полезно для здоровья.
Горцы-долгожители охотно подтвердят.
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01.08.2021 09:46 Відповісти
Это намного сложнее чем Эверест...и смертность там выше в разы
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01.08.2021 10:08 Відповісти
Да, К-2 это не затоптанный туристами Эверест!
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01.08.2021 13:10 Відповісти
 
 