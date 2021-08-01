Українка Літинська підкорила гору Чогорі, яка вважається найскладнішою вершиною світу, - голова Львівської ОДА Козицький
Львів'янка Оксана Літинська стала однією з чотирьох українців, яким вдалося підкорити найскладнішу вершину світу - гору Чогорі.
Зі сходженням її привітав голова Львівської ОДА Максим Козицький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю зі сходженням на найскладнішу вершину світу К2 (Чогорі) львів'янку Оксану Літинську. Ця гора за висотою - друга після Евересту. Підніматися альпіністи почали 10 липня, а в ніч на 28 досягли вершини. Щоб подолати таку складну висоту, потрібно мати дуже хорошу фізичну підготовку і спорядження, витривалість і фізичну силу, мужність, відвагу і твердий намір досягти мети", - написав Козицький.
Як повідомляє голова ЛОДА, за плечима у Літинської підйом на Еверест і ще 5 найвищих вершин всіх континентів.
Львів'янка, яка живе вже багато років у Лондоні, - друга українка, якій вдалося піднятися на гору Чогорі. Вершину ж К2, яку через складний ландшафт називають горою-вбивцею, підкорили четверо українців.
Сходження на Чогорі технічно набагато складніше, ніж на найвищу вершину планети - Еверест. Загалом за всю історію сходжень понад 80 людей загинули під час спроби підкорити Чогорі.
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У 2019 році львів'янка Оксана Літинська стала третьою українкою в історії, яка піднялась на Еверест.
Гора К2 (Чоґорі) належить до гірського масиву Каракорум, розташована на кордоні Кашміра з Китаєм. Це - друга вершина світу після Евересту.
Взагалі К2 набагато важча за Еверест. Смертність при сходженні 23% (Джомолунгма - коло 8%).
конечно же поздравления!
1. Это на Говерле?
2. Это по программе токийских олимпиядостей?
С точки зрения развития народного хозяйства, стесняюсь спросить, а какая польза от данного Достижения:
1. Надои повысились
2. Введен очередной корпус в череде народных строек
А, по поводу Достижений: сколько сот тысяч Деревьев страна высадила их Биллиона черенков?
иди батрачь - не отвлекайся...
И не считают себя выше других.
или на стройке кирпичи подавать...
Если не обрабатывать плантации - ничего не вырастет.
Лунные технологии тут где ?
науку на хлеб не намажешь и балетом сыт не будешь.
вместе с другими трудящимися голосуй за зе и под руководством Арахамии стройте коммунизм по заветам китайских товарищей.
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ
И после этого он сумел добежать.
Билеты бы стоили очень дорого.
И демография пошла бы вверх.
Он ничего не заработал, и оставил всю страну на долгие годы в нищете.
По пути наверх он многое понял о себе и о ценностях жизни внизу - это конкретная польза.
По возвращении он сможет этой информацией поделиться,
а также займётся прежней работой с новыми подходами, либо начнёт учить других.
исключительно ради своих пропагандистских понтов.
Гагарина старались выпихнуть любой ценой первым, даже не снабдив приличной киноаппаратурой - он там сидел как болван, как истукан, как собачка Стрелка.
А профессура великой страны тем временем штопала носки.
Но тебе можно.
А Сулиме Ване нужно стать космонавтом.
Одні відкриті для інформації з космосу, іншим потрібні стимулятори - наркотики чи алкоголь.
Хлопцям не треба це пояснювати , бо вони вже облазили все всі найвищі дерева,
всі кар'єри і будівництва без охорони.
Висота манить - це в людській природі.
Я ходил в горы неоднократно.
Трудно, дорого, опасно...
Но когда поднимаешься на вершину получаешь такой адреналин, что некоторые после этого уже не могут вернуться. Не остаётся сил.
плюс качественное видео, плюс исследование всех параметров организма.
В разреженном воздухе кровь активно ощелачивается, что невероятно полезно для здоровья.
Горцы-долгожители охотно подтвердят.