Українка Літинська підкорила гору Чогорі, яка вважається найскладнішою вершиною світу, - голова Львівської ОДА Козицький

Львів'янка Оксана Літинська стала однією з чотирьох українців, яким вдалося підкорити найскладнішу вершину світу - гору Чогорі.

Зі сходженням її привітав голова Львівської ОДА Максим Козицький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю зі сходженням на найскладнішу вершину світу К2 (Чогорі) львів'янку Оксану Літинську. Ця гора за висотою - друга після Евересту. Підніматися альпіністи почали 10 липня, а в ніч на 28 досягли вершини. Щоб подолати таку складну висоту, потрібно мати дуже хорошу фізичну підготовку і спорядження, витривалість і фізичну силу, мужність, відвагу і твердий намір досягти мети", - написав Козицький.

Як повідомляє голова ЛОДА, за плечима у Літинської підйом на Еверест і ще 5 найвищих вершин всіх континентів.

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Львів'янка, яка живе вже багато років у Лондоні, - друга українка, якій вдалося піднятися на гору Чогорі. Вершину ж К2, яку через складний ландшафт називають горою-вбивцею, підкорили четверо українців.

Сходження на Чогорі технічно набагато складніше, ніж на найвищу вершину планети - Еверест. Загалом за всю історію сходжень понад 80 людей загинули під час спроби підкорити Чогорі.

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