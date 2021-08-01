Війська РФ за минулу добу 7 разів порушили перемир'я: одного українського воїна поранено, - штаб ООС
За минулу добу, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Біля Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь із підствольних гранатометів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Унаслідок обстрілу один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого - середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00 1 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями.
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