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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ за минулу добу 7 разів порушили перемир'я: одного українського воїна поранено, - штаб ООС

Війська РФ за минулу добу 7 разів порушили перемир'я: одного українського воїна поранено, - штаб ООС

За минулу добу, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Біля Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь із підствольних гранатометів.

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Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Унаслідок обстрілу один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого - середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00  1 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями.

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) бойові дії (3666) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання нашому пораненому воїну.
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01.08.2021 08:38 Відповісти
Вот интересно , Осел собирается извиняться перед пацанами которые сидят на передке и почти каждый день несут потери именно по тому , что этот идиот запретил им стрелять.
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01.08.2021 08:56 Відповісти
Війська РФ за минулу добу 7 разів порушили перемир'я: одного українського воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2279
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01.08.2021 08:57 Відповісти
..Війська РФ за минулу добу 7 разів порушили перемир'я: одного українського воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3174
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01.08.2021 17:07 Відповісти
 
 