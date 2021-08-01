Війська РФ за минулу добу 7 разів порушили перемир'я: одного українського воїна поранено, - штаб ООС

За минулу добу, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Біля Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь із підствольних гранатометів.

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Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Унаслідок обстрілу один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого - середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 1 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями.