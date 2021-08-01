Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо
На Олімпійських іграх у Токіо, у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем, срібну нагороду здобув українець Михайло Романчук, поступившись американському плавцеві.
Про це повідомляється в офіційному звіті Токійського оргкомітету Олімпіади у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
У фіналі змагань взяли участь двоє українських плавців - Михайло Романчук та Сергій Фролов.
Золото виграв американець Роберт Фінке, а срібну медаль здобув Михайло Романчук.
Бронзу виборов Флоріан Веллброк із Німеччини.
Фінке прийшов до фінішу з результатом 14:39:65, Романчук - 14:40:66. Веллброк проплив дистанцію за 14:40:91.
Фролов фінішував восьмим.
Для України це перша срібна медаль на цих Іграх. До цього українські спортсмени вибороли п'ять бронзових нагород.
Будь ласка, зачекайте...
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Вітаю його і нас усіх !
Дуже чекаємо подальших нагород !
Успіху нашим олімпійцям !
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/noc-entries-venezuela.htm Venezuela 51
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/noc-entries-colombia.htm Colombia 52
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/noc-entries-dominican-rep-.htm Dominican Republic 53
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/noc-entries-ukraine.htm Ukraine
але є більша ..уйня з логічної точки зору- командні змагання з стрільби,дзюдо..луку,гімнастики.
ЦЕ ЗАЙВЕ.
Ты лучше всех гоняешь на колеснице? Отлично, тебе в бронетанковую фалангу.
Ты быстрее всех бежишь марафон? Во взвод связи.
Какие навыки представляет Олимпиада сейчас? Я дальше всех в мире кинул копье… *****, чувак, ***** ты в двадцать первом веке дальше всех в мире кинул копье? Чтобы что?
Набор абсолютно мертвых навыков, достижения в которых считаются почему-то национальной гордостью.
Наши фехтовальщицы лучше всех фехтуют на шпагах и завоевали - что-то там завоевали.
Блин. Ребят. Вы лет на двести опоздали с этим навыком.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Бабченко
Вітаю Романчука з перемогою .
А ось якраз москалі всім завжди брешуть, що вони "фпєрєді планєти фсєй"!!!
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/oleg-fedorchuk.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/oleg-fedorchuk.htm Олег Федорчук
Я маю пояснення невдач збірної України на Олімпіаді. Є старе прислів'я, що мафія безсила в двох випадках - економіці й мистецтві. В економіці не можна прийти й відразу роздати гроші стражденним. Треба багато часу, щоби вона запрацювала. В мистецтві треба дати тривалу свободу художнику і підкріпити це фінансами.
Спорт відношу до різновиду мистецтва. Сюди треба довго й тяжко вкладати, щоб років за 20 дочекатися результату. Тому тоталітарні режими, як у Росії чи Білорусі, попри величезні кошти, які вкладаються в хокей, не мають результатів, - пише Олег Федорчук у блозі на https://gazeta.ua/blog/55514/comu-mi-prograyemo-olimpiadu Gazeta.ua .
Інша причина - відсталість спортивної науки. У 1970 роки, коли я вчився у вузі, інститут фізкультури був передовою спортивною лабораторією. Тут не боялися експериментувати. До мого викладача Валентина Петровського - тренера спринтера Валерія Борзова - приїздили на лекції викладачі з усього світу. Бо він був новатором. А що тепер?
У нас не залишилося якісних тренерів у ДЮСШ. Їхній від'їзд у 1990-2000-х так і не вдалося компенсувати. Бо можна набудувати нових спортзалів, але хто в них буде тренувати? Йдеться не про ремісників, а про творчі особистості. А які зарплати в дитячих тренерів?
Нам заважають амбіції, які дістались у спадок із часів СРСР. Тепер ми не тоталітарна держава, яка може собі дозволити вливати необмежені кошти в спорт. Але амбіції уболівальників і керівників спорту залишаються великими. А коли доходить до реальних результатів, усі розчаровуються.
Можливо, причина в поколіннях. Зараз настав час народжених у 1992-1995 роках. Це найтемніші часи занепаду спорту. Наступники будуть сильнішими й кращими.
таке можна казати про переможця..
не про друге місце.
Сегодня Хашима Тачи воспринимают как партнера по диалогу представители зарубежных держав, он встречается с президентом Сербии Александром Вучичем и решает вопросы мирного урегулирования ситуации с непризнанной автономией. Однако еще 20 лет назад Хашим Тачи числился в списках террористов и был объявлен в международный розыск.
По степени одиозности президента самопровозглашенной Республики Косово можно поставить в один ряд разве что с африканскими диктаторами-людоедами. Однако пользуясь поддержкой Вашингтона - не зря бюст Мадлен Олбрайт с прошлого года красуется на площади в Приштине - косовский лидер всегда выходил сухим из воды.
Одним из таких центров и был нашумевший в прессе «Желтый дом» в селе Ррипе возле города Буррели, оснащенный по последнему слову техники для организованного незаконного изъятия органов.
І Є РЕЗУЛЬТАТ.
ЯК Кенія,Ямайка на бігу чи Фіджі на регбі
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