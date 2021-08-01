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Новини Олімпіада-2020
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Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо

Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо

На Олімпійських іграх у Токіо, у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем, срібну нагороду здобув українець Михайло Романчук, поступившись американському плавцеві.

Про це повідомляється в офіційному звіті Токійського оргкомітету Олімпіади у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

У фіналі змагань взяли участь двоє українських плавців - Михайло Романчук та Сергій Фролов.

Золото виграв американець Роберт Фінке, а срібну медаль здобув Михайло Романчук.

Читайте також: Четверта медаль України: плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо

Бронзу виборов Флоріан Веллброк із Німеччини.

Фінке прийшов до фінішу з результатом  14:39:65, Романчук - 14:40:66. Веллброк проплив дистанцію за 14:40:91.

Фролов фінішував восьмим.

Для України це перша срібна медаль на цих Іграх. До цього українські спортсмени вибороли  п'ять бронзових нагород.

Читайте також: Українець Романчук виборов друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Автор: 

Олімпіада (687) плавання (83) спорт (1611) Романчук Михайло (13)


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Топ коментарі
+31
Нарешті !
Вітаю його і нас усіх !
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01.08.2021 08:25
+16
Молодець ! Вітання !
Дуже чекаємо подальших нагород !
Успіху нашим олімпійцям !
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01.08.2021 08:30
+8
Зе перед відправкою спортсменів на олімпіаду сказав - скільки привезете золота, на стільки і поповниться золотовалютний фонд у цьому році.
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01.08.2021 08:26
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Нарешті !
Вітаю його і нас усіх !
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01.08.2021 08:25 Відповісти
Зе перед відправкою спортсменів на олімпіаду сказав - скільки привезете золота, на стільки і поповниться золотовалютний фонд у цьому році.
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01.08.2021 08:26 Відповісти
В слабом выступление сборной на Олимпиаде виноват короновирус , но и Порошенко конечно 🤭
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01.08.2021 08:51 Відповісти
А я не дивився. Спеціально о четвертій встав- а інтернету нема. Я тупо забув що перше число і не заплатив. Поповнив, а увімкнули лише о восьмій...
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01.08.2021 08:30 Відповісти
оооо.. дякую що напомнили
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01.08.2021 08:32 Відповісти
странно. почему так долго? все мобильный провайдеры, и мой домашний автоматически включают при пополнении. пару минут всего.
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01.08.2021 10:22 Відповісти
Молодець ! Вітання !
Дуже чекаємо подальших нагород !
Успіху нашим олімпійцям !
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01.08.2021 08:30 Відповісти
...50
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/noc-entries-venezuela.htm Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7669Venezuela 51

https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/noc-entries-colombia.htm Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7669Colombia 52

https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/noc-entries-dominican-rep-.htm Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7669Dominican Republic 53

https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/noc-entries-ukraine.htm Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7669Ukraine
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01.08.2021 08:51 Відповісти
Что конкретно тебя печалит? Не держи в себе. Ты рассчитывал на первое место в командном зачёте?
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01.08.2021 09:14 Відповісти
мені сумно від невиправного оптимізму "ЮА перший",його любительського рівня показу Олімпіади..(
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01.08.2021 09:23 Відповісти
Не дивися це лайно і сум зникне.)
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01.08.2021 09:35 Відповісти
Лучше не надо , нет такой страны на Олимпиаде в Токио , хотя по выявленному количеству спортсменов Украины с допингом в Токио всё возможно
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01.08.2021 08:53 Відповісти
езззззз ++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.08.2021 08:39 Відповісти
У американцев 30 медалей в плавании и большинство золотых. Это при том что остальные, вроде Австралии, выиграли не меньше. Какая-то Олимпиада по плаванию.
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01.08.2021 08:40 Відповісти
сьогодні плавання закінчується.Друга частина-легка атлетика..
але є більша ..уйня з логічної точки зору- командні змагання з стрільби,дзюдо..луку,гімнастики.
ЦЕ ЗАЙВЕ.
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01.08.2021 09:04 Відповісти
так всегда было. куча стилей и много дистанций. помню н какой то олимпиаде ян торп взял 7 золотых. наша клочкова брала 2 золота и серебро за одну олимпиаду
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01.08.2021 10:24 Відповісти
так тримати
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01.08.2021 08:43 Відповісти
Не одно,а самое большое.
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01.08.2021 08:52 Відповісти
По численности население - шестое.
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01.08.2021 11:23 Відповісти
Самое большое и самое населенное это два разных понятия.
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01.08.2021 11:32 Відповісти
На Олимпиаде квадратные км без надобности.
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01.08.2021 11:59 Відповісти
Ой кошмар! Вы надеюсь повеситесь по этому поводу и больше от вас истерик не будет.
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01.08.2021 08:53 Відповісти
\\\\\\\\\\\\\\\Две тысячи лет назад Олимпиады имели крайне прикладное значение. Люди соревновались в дисциплинах, которые им были крайне необходимы. Они этими навыками пользовались каждый день. От этих навыков зависело их выживание и благополучие. Ты лучше всех умеешь кидать молот? Отлично, чувак. Мы тебя поставим в задних рядах, будешь фигачить камнями по пехоте персов, победим - заберем их женщин, вино и золото.
Ты лучше всех гоняешь на колеснице? Отлично, тебе в бронетанковую фалангу.
Ты быстрее всех бежишь марафон? Во взвод связи.
Какие навыки представляет Олимпиада сейчас? Я дальше всех в мире кинул копье… *****, чувак, ***** ты в двадцать первом веке дальше всех в мире кинул копье? Чтобы что?
Набор абсолютно мертвых навыков, достижения в которых считаются почему-то национальной гордостью.
Наши фехтовальщицы лучше всех фехтуют на шпагах и завоевали - что-то там завоевали.
Блин. Ребят. Вы лет на двести опоздали с этим навыком.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Бабченко
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01.08.2021 08:54 Відповісти
Арктика в 44,7 раза больше Украины, а медалей НОЛЬ вообще ...Доколе ???!!!
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01.08.2021 09:29 Відповісти
Дик, Арктика і не виставляла білих ведмедів на ОІ.))))
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01.08.2021 09:52 Відповісти
Обьединенная команда Арктики с Антарктикой на Зимней олимпиаде все медали заберет!
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01.08.2021 11:01 Відповісти
Бабченко хочет ввести новый современный вид-переобувание в воздухе? В нем бы он приуспел однозначно.
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01.08.2021 11:44 Відповісти
Важко було й очікувати кращого від воюючої країни,де все розкрадається і спорт це справа рук ентузіастів та окремих меценатів.Про що можна говорити,якщо свого часу було спіймано,і це при Януковочі,міністра спорту Борзова("честь" і "совість" совкоспорту) на розкраданні бюджету.А зараз, при Зелених Йолопах,і сподівань особливих не було.
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01.08.2021 08:48 Відповісти
тобто при Баризі Петрі все змінилось?
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01.08.2021 08:53 Відповісти
Тобто... при барижному міністром спорту був Жданов ...якого в дитинстві звільняли від фізкультури !?

Вітаю Романчука з перемогою .
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01.08.2021 08:56 Відповісти
Спорт, самолетостроение, кораблестроение, промышленность это все совок. Логично что совок все унес с собой в могилу. Не стоит об этом жалеть. Румыны, болгары и прочие европейцы, живут без всего этого и счастливы. У украинцев через край гонора при минимальных возможностях. Просто надо понять свое место в этом мире и придет гармония.
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01.08.2021 08:56 Відповісти
Вот кацапы строят никому не нужные "суперджеты",корыта ржавые и в космос летают,попрошайничать пожрать и посрать в чужие модули сходить,болты у них вылетают из новых модулей,а норвежцы и шведы-не летают в космос и даже не собираются,только вот уровень жизни у них в разы выше.
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01.08.2021 09:01 Відповісти
А я о чем говорю. Все это не нужно. От всякого там спорта, космоса, самолета не станешь сытнее.
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01.08.2021 09:05 Відповісти
вам в хлев - там сытно, там помоями кормят регулярно...
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01.08.2021 09:58 Відповісти
Хорошо,что ты понял о своём месте на бутылке.
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01.08.2021 09:03 Відповісти
в українців "через край гонора"? То ти щось поплутав українців з москалями! Українці якраз навпаки завжди і всюди прибідняються і жаліються, як все погано і які вони бідні, і нещасні.... Зі скількома українцями ти говорив в своєму житті?

А ось якраз москалі всім завжди брешуть, що вони "фпєрєді планєти фсєй"!!!
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01.08.2021 10:18 Відповісти
Румини і Болгари одні з найбідніших в Європі, від нас недалеко відійшли. Яке там щастя? А "прочіє європєйци" якраз мають і спорт, і промисловість, і кораблі, і літаки будують...
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01.08.2021 18:26 Відповісти
простой пример. 10 лет назад сын моего знакомого (спортсмен на каяках) уехал в азербайджан. там просто тупо больше платили. взял за азербайджан бронзу. дали 100 000 баксов премию. и ежемесячное содержание 2000 в месяц
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01.08.2021 10:28 Відповісти
Чому ми програємо Олімпіаду

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/oleg-fedorchuk.htm Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7491
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/oleg-fedorchuk.htm Олег Федорчук

Я маю пояснення невдач збірної України на Олімпіаді. Є старе прислів'я, що мафія безсила в двох випадках - економіці й мистецтві. В економіці не можна прийти й відразу роздати гроші стражденним. Треба багато часу, щоби вона запрацювала. В мистецтві треба дати тривалу свободу художнику і підкріпити це фінансами.
Спорт відношу до різновиду мистецтва. Сюди треба довго й тяжко вкладати, щоб років за 20 дочекатися результату. Тому тоталітарні режими, як у Росії чи Білорусі, попри величезні кошти, які вкладаються в хокей, не мають результатів, - пише Олег Федорчук у блозі на https://gazeta.ua/blog/55514/comu-mi-prograyemo-olimpiadu Gazeta.ua .
Інша причина - відсталість спортивної науки. У 1970 роки, коли я вчився у вузі, інститут фізкультури був передовою спортивною лабораторією. Тут не боялися експериментувати. До мого викладача Валентина Петровського - тренера спринтера Валерія Борзова - приїздили на лекції викладачі з усього світу. Бо він був новатором. А що тепер?



У нас не залишилося якісних тренерів у ДЮСШ. Їхній від'їзд у 1990-2000-х так і не вдалося компенсувати. Бо можна набудувати нових спортзалів, але хто в них буде тренувати? Йдеться не про ремісників, а про творчі особистості. А які зарплати в дитячих тренерів?
Нам заважають амбіції, які дістались у спадок із часів СРСР. Тепер ми не тоталітарна держава, яка може собі дозволити вливати необмежені кошти в спорт. Але амбіції уболівальників і керівників спорту залишаються великими. А коли доходить до реальних результатів, усі розчаровуються.
Можливо, причина в поколіннях. Зараз настав час народжених у 1992-1995 роках. Це найтемніші часи занепаду спорту. Наступники будуть сильнішими й кращими.
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01.08.2021 08:59 Відповісти
Знай наших ! Вітаю !
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01.08.2021 09:12 Відповісти
Знай наших !

таке можна казати про переможця..
не про друге місце.
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01.08.2021 09:43 Відповісти
А косовары (кто это, откуда взялись, где живут) два золота имеют, и догнать их курлы...
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01.08.2021 09:22 Відповісти
Косово это европейский ДНР созданный Америкой.
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01.08.2021 09:26 Відповісти
5 июня 2020 года лидер Косово Хашим Тачи сделал громкое https://ttttt.me/balkanossiper/240 заявление : он, мол, не прочь присоединить к Косово еще три сербских области (Прешево, Буяновац и Медвежду), на основании того, что он назвал «историческим правом».

Сегодня Хашима Тачи воспринимают как партнера по диалогу представители зарубежных держав, он встречается с президентом Сербии Александром Вучичем и решает вопросы мирного урегулирования ситуации с непризнанной автономией. Однако еще 20 лет назад Хашим Тачи числился в списках террористов и был объявлен в международный розыск.
По степени одиозности президента самопровозглашенной Республики Косово можно поставить в один ряд разве что с африканскими диктаторами-людоедами. Однако пользуясь поддержкой Вашингтона - не зря бюст Мадлен Олбрайт с прошлого года красуется на площади в Приштине - косовский лидер всегда выходил сухим из воды.
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01.08.2021 09:31 Відповісти
По сведениям http://www.pecat.co.rs/2010/12/dosije-hasima-tacija/ правоохранительных органов , свою юность главный косовско-албанский сепаратист провел в крупнейшей в Косово преступной группировке Адема Яшари, члены которой занимались продажей наркотиков и угоном машин, а также похищали людей за выкуп и совершали заказные убийства.
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01.08.2021 09:32 Відповісти
Центральный пункт сбора пленных https://balkaninsight.com/2010/12/14/new-details-emerge-in-kosovo-organ-trafficking-case/#gsc.tab=0 находился в поселке Фирше-Круже, удобно расположенном неподалеку от главного аэропорта Тираны. Оттуда https://riafan.ru/1284632-khashim-tachi-kak-albanskii-bandit-i-torgovec-organami-stal-liderom-kosovo «товар» доставлялся на черные рынки Европы. Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8798
Одним из таких центров и был нашумевший в прессе «Желтый дом» в селе Ррипе возле города Буррели, оснащенный по последнему слову техники для организованного незаконного изъятия органов.
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01.08.2021 09:35 Відповісти
вони зосередились (згідно можливостей) на тому,що можуть.
І Є РЕЗУЛЬТАТ.
ЯК Кенія,Ямайка на бігу чи Фіджі на регбі
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01.08.2021 09:27 Відповісти
А некоторые сейчас у агрессора в шашки играют.

Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5167
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01.08.2021 09:25 Відповісти
А некоторые свои рога на чужой сайт засовывают😂🌷×××
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01.08.2021 10:06 Відповісти
Даже не слежу за єтим дерьмом...,в основном сижу у Юры Тимовского,где он рассказывает про космос и прочие полеты туда, которых никогда не было...
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01.08.2021 09:42 Відповісти
Круто!!!
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01.08.2021 09:59 Відповісти
Наконец то, а то все бронза и бронза, молодец!!
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01.08.2021 10:25 Відповісти
Українка Марина Бех-Романчук пробилася у фінал https://www.rbc.ua/ukr/news/medalnye-shansy-romanchuka-boy-hizhnyaka-1627766308.html Олімпійські ігри зі стрибків у довжину. Фінал змагань відбудеться 3 серпня. (Дружина Михайла)
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01.08.2021 10:36 Відповісти
Українка Марина Бех-Романчук пробилася у фінал https://www.rbc.ua/ukr/news/medalnye-shansy-romanchuka-boy-hizhnyaka-1627766308.html Олімпійські ігри зі стрибків у довжину. Фінал змагань відбудеться 3 серпня. (Дружина Михайла)
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01.08.2021 10:36 Відповісти
Тепер треба, щоб дружина (Марина Бех-Романчук) у легкій атлетиці підтримала!
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01.08.2021 10:37 Відповісти
деньгов получит будит тарится в атб много лет..а нам то шо в украине..тем более они живут все за бугром на подсосе нашем..фу
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01.08.2021 10:59 Відповісти
За це йому привітання президента та почесна Грамота..
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01.08.2021 13:21 Відповісти
ВІТАЄМО !!

Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 6721

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01.08.2021 16:42 Відповісти
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01.08.2021 18:28 Відповісти
Красавец. Вопреки государству. которое не помогает. Спасибо близким. кто поддерживал.
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01.08.2021 22:02 Відповісти
 
 