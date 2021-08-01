Плавець Романчук виборов перше срібло для України на Олімпіаді в Токіо

На Олімпійських іграх у Токіо, у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем, срібну нагороду здобув українець Михайло Романчук, поступившись американському плавцеві.

Про це повідомляється в офіційному звіті Токійського оргкомітету Олімпіади у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

У фіналі змагань взяли участь двоє українських плавців - Михайло Романчук та Сергій Фролов.

Золото виграв американець Роберт Фінке, а срібну медаль здобув Михайло Романчук.

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Бронзу виборов Флоріан Веллброк із Німеччини.

Фінке прийшов до фінішу з результатом 14:39:65, Романчук - 14:40:66. Веллброк проплив дистанцію за 14:40:91.

Фролов фінішував восьмим.

Для України це перша срібна медаль на цих Іграх. До цього українські спортсмени вибороли п'ять бронзових нагород.

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