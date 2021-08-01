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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 6 осіб, зафіксовано 484 нові випадки зараження, 131 людина одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 6 осіб, зафіксовано 484 нові випадки зараження, 131 людина одужала

За добу 31 липня в Україні зафіксовано 484 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них - 16 дітей, 7 медпрацівників).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано 473 особи;
◾ летальних випадків – 6;
◾ одужала 131 особа.

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За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 13 745 осіб,
◾ методом ІФА – 2 676 осіб,
◾ експрес-тестами – 10 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 253 269 осіб;
◾ одужало – 2 186 994 особи;
◾ летальних випадків – 52 951;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Множимо на три... Вихідні. Та й дисципліна кульгає, маски в маршрутках геть ніхто не вдягає.
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01.08.2021 09:02
+1
Маховик пандемії знову розкручується.
Видужують меньше ніж інфікуються
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01.08.2021 08:57
+1
це на десятиліття.
прийдеться жити з ним,як з сезонним грипом.
Вакцинація зменшить смертність до прийнятних величин.

буде вибір-вакцинуватись чи ні(звичайно,маєш право здохнути за власним вибором,АЛЕ ЗА УМОВИ- НЕЗАРАЗИВШИ ІНШИХ)
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01.08.2021 10:56
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Маховик пандемії знову розкручується.
Видужують меньше ніж інфікуються
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01.08.2021 08:57 Відповісти
СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ ,ОДНАКО..
трохи рятує те,що літом куди менше закритих прміщень
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01.08.2021 10:52 Відповісти
Множимо на три... Вихідні. Та й дисципліна кульгає, маски в маршрутках геть ніхто не вдягає.
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01.08.2021 09:02 Відповісти
Вот уже месяц, если не болше, число вновь заболевших превышает сумму выздоровевших и умерших.
Собственно, вопрос: как долго может длиться КОВИД? Год, два, десять...?
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01.08.2021 09:25 Відповісти
це на десятиліття.
прийдеться жити з ним,як з сезонним грипом.
Вакцинація зменшить смертність до прийнятних величин.

буде вибір-вакцинуватись чи ні(звичайно,маєш право здохнути за власним вибором,АЛЕ ЗА УМОВИ- НЕЗАРАЗИВШИ ІНШИХ)
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01.08.2021 10:56 Відповісти
Я спрашиваю не о глобальной пандемии, а о болезни одного конкретного человека: может ли она продолжаться годами?
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01.08.2021 11:14 Відповісти
Аналізуючи факти можна сказати що ці цифри та іще ссаніна. Зі знайомих в Україні майже кожен третій хворів, деякі навіть приховували вроді це сором якийсь.
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01.08.2021 11:45 Відповісти
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01.08.2021 17:08 Відповісти
 
 