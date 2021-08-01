В Україні за добу від COVID-19 померли 6 осіб, зафіксовано 484 нові випадки зараження, 131 людина одужала
За добу 31 липня в Україні зафіксовано 484 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них - 16 дітей, 7 медпрацівників).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано 473 особи;
◾ летальних випадків – 6;
◾ одужала 131 особа.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 13 745 осіб,
◾ методом ІФА – 2 676 осіб,
◾ експрес-тестами – 10 029 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 253 269 осіб;
◾ одужало – 2 186 994 особи;
◾ летальних випадків – 52 951;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
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Видужують меньше ніж інфікуються
трохи рятує те,що літом куди менше закритих прміщень
Собственно, вопрос: как долго может длиться КОВИД? Год, два, десять...?
прийдеться жити з ним,як з сезонним грипом.
Вакцинація зменшить смертність до прийнятних величин.
буде вибір-вакцинуватись чи ні(звичайно,маєш право здохнути за власним вибором,АЛЕ ЗА УМОВИ- НЕЗАРАЗИВШИ ІНШИХ)