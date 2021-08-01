В Україні за добу від COVID-19 померли 6 осіб, зафіксовано 484 нові випадки зараження, 131 людина одужала

За добу 31 липня в Україні зафіксовано 484 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них - 16 дітей, 7 медпрацівників).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано 473 особи;

◾ летальних випадків – 6;

◾ одужала 131 особа.

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За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 13 745 осіб,

◾ методом ІФА – 2 676 осіб,

◾ експрес-тестами – 10 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 253 269 осіб;

◾ одужало – 2 186 994 особи;

◾ летальних випадків – 52 951;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.