"Так тримати", - Зеленський привітав плавця Романчука, який виборов срібло на Олімпіаді

Президент України Володимир Зеленський привітав Михайла Романчука, який виборов срібну медаль на Олімпіаді в Токіо в плаванні вільним стилем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Вітаю плавця Михайла Романчука з новою перемогою на Олімпіаді - здобуттям срібла у плаванні вільним стилем на 1500 м. Михайло приніс Україні першу срібну медаль на іграх у Токіо і шосту в загальному заліку. Так тримати, Україно!" - зазначив президент.

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