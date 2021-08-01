Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Кандидат у канцлери Німеччини від блоку ХДС/ХСС Армін Лашет заявив, що у разі використання Росією газопроводу "Північний потік-2" для агресивного тиску на Україну Берлін виступить на підтримку санкцій на рівні ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне, з посиланням на інтерв'ю політика польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому 31 липня.

"Якщо Росія знову поводитиметься агресивно щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні, а також виступить на підтримку санкцій на рівні Європейського Союзу", - заявив політик.

За його словами, у такий спосіб ФРН може гарантувати, що "Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю". Водночас він переконаний, що угода між Німеччиною і США, за якою Берлін зобов'язується вжити заходів у відповідь на можливу агресію РФ проти України, "надає інструмент для того, щоб спільно притягнути Росію до відповідальності за деструктивну діяльність".

"Підтримка суверенітету і безпеки України має бути пріоритетом у зовнішній політиці Німеччини... Також важливо дати Росії зрозуміти, що для нас є неприйнятним порушення нею міжнародного права, гібридні атаки на західні демократії та атаки на фундаментальні права людини і громадянина на своїй території", - зазначив Лашет.

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