Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет
Кандидат у канцлери Німеччини від блоку ХДС/ХСС Армін Лашет заявив, що у разі використання Росією газопроводу "Північний потік-2" для агресивного тиску на Україну Берлін виступить на підтримку санкцій на рівні ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне, з посиланням на інтерв'ю політика польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому 31 липня.
"Якщо Росія знову поводитиметься агресивно щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні, а також виступить на підтримку санкцій на рівні Європейського Союзу", - заявив політик.
За його словами, у такий спосіб ФРН може гарантувати, що "Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю". Водночас він переконаний, що угода між Німеччиною і США, за якою Берлін зобов'язується вжити заходів у відповідь на можливу агресію РФ проти України, "надає інструмент для того, щоб спільно притягнути Росію до відповідальності за деструктивну діяльність".
"Підтримка суверенітету і безпеки України має бути пріоритетом у зовнішній політиці Німеччини... Також важливо дати Росії зрозуміти, що для нас є неприйнятним порушення нею міжнародного права, гібридні атаки на західні демократії та атаки на фундаментальні права людини і громадянина на своїй території", - зазначив Лашет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та це вже ж було...
Немцы хотят соблюсти невинность, будучи поиметыми путиным во все дыры многократно, Шредер не даст соврать!!!
Курам на смех!!!
Так и хочется ему сказать "Кисо, когда (не если, а когда) рашка начнёт использовать СП2 как оружие, то вы и пикнуть ничего против не сможете. Потому, что такие вещи, как газопровод, превращаются в оружие тогда, когда им нечего противопоставить". Но чует моё каменное сердце, что очередной кандидат в пенсионеры Газпрома и сам это прекрасно знает.
бере, мабуть, приклад з фрау Меркель, ще однiєi гебешноi консерви...
Вот когда поставки начнутся - все карты вскроются.
трети технических и инвестиционных проблем нет.... так шо взявшись за руки с Польшей и
странами Балтии, возможно Словакия и Чехия, нужно создавать свою центрально-европей-
скую энергетическую хартию и посылать всех наХ..........