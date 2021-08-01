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Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Якщо РФ використовуватиме

Кандидат у канцлери Німеччини від блоку ХДС/ХСС Армін Лашет заявив, що у разі використання Росією газопроводу "Північний потік-2" для агресивного тиску на Україну Берлін виступить на підтримку санкцій на рівні ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне, з посиланням на інтерв'ю політика польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому 31 липня.

"Якщо Росія знову поводитиметься агресивно щодо України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні, а також виступить на підтримку санкцій на рівні Європейського Союзу", - заявив політик.

За його словами, у такий спосіб ФРН може гарантувати, що "Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю". Водночас він переконаний, що угода між Німеччиною і США, за якою Берлін зобов'язується вжити заходів у відповідь на можливу агресію РФ проти України, "надає інструмент для того, щоб спільно притягнути Росію до відповідальності за деструктивну діяльність".

"Підтримка суверенітету і безпеки України має бути пріоритетом у зовнішній політиці Німеччини... Також важливо дати Росії зрозуміти, що для нас є неприйнятним порушення нею міжнародного права, гібридні атаки на західні демократії та атаки на фундаментальні права людини і громадянина на своїй території", - зазначив Лашет.

Читайте також: Кандидат у канцлери ФРН Лашет схвалює угоду зі США щодо "Північного потоку -2": Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною

Автор: 

Німеччина (7316) росія (64871) санкції (11750) Північний потік (2461) Лашет Армін (17)


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Топ коментарі
+41
Да, они такие, запретят кошке Кабаевой вьезжать в Германию сроком на две недели.
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01.08.2021 10:13
+24
Супер! И как работают эти офигенным санкции мы видим на примере Сименса и других!!! Браво!!!😁😁😁😁😁
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01.08.2021 10:22
+24
При ЗеЛохе немцы уже в открытую прикол с Украины тянут. Какие санкции, если Россия перестанет газ через Украину качать? Германия свою промышленность энергии лишит? Смешно читать.
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01.08.2021 10:24
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Будапештський меморандум...гарантii...я,я,натюрлiх...


та це вже ж було...

Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 5506
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01.08.2021 18:14 Відповісти
БРЕШЕ ВЕСЕЛИЙ ШВАБ.
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02.08.2021 00:34 Відповісти
"Поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии ..."- наглое циничное вранье!!!

Немцы хотят соблюсти невинность, будучи поиметыми путиным во все дыры многократно, Шредер не даст соврать!!!

Курам на смех!!!
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01.08.2021 18:18 Відповісти
Каким образом? Отключат русским газ?
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01.08.2021 18:31 Відповісти
я вообще начал сомневаться зачем нам этот евросоюз? толку от них мало а продукты они и так у нас будут покупать
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01.08.2021 18:42 Відповісти
Що чоловіче, канцлером хочеш бути ? Тепер ти нам лапшу на віха вішаєш але ми не віримо, продажні ви німаки. Та сам факт побудови газопроводу "Північний потік -2" являється геополітичною зброєю москаля проти України. Тобі це не доходить ?
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01.08.2021 18:44 Відповісти
ученик доктора кашпировского?
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01.08.2021 19:12 Відповісти
Полная ерунда..
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01.08.2021 19:27 Відповісти
кроме выражения глубокой озабоченности, ничего они делать не будут..
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01.08.2021 19:32 Відповісти
Ага, так же как и Будапештские "гарантии" по сдаче ядерного оружия.
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01.08.2021 20:31 Відповісти
Главный вопрос, а почему немцам не должно быть пох***й на судьбу Украины ? Им вобще выгодно чтобы тут осталось 8-9 миллионов для добычи сырья и выращивания подсолнечника.
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01.08.2021 20:52 Відповісти
"Если мистер путин присунет нам вантуз в жопу глубже, чем на тридцать сантиметров, то мы обязательно усилим санкции" - заявил очередной немецкий кандидат в пенсионеры Газпрома.
Так и хочется ему сказать "Кисо, когда (не если, а когда) рашка начнёт использовать СП2 как оружие, то вы и пикнуть ничего против не сможете. Потому, что такие вещи, как газопровод, превращаются в оружие тогда, когда им нечего противопоставить". Но чует моё каменное сердце, что очередной кандидат в пенсионеры Газпрома и сам это прекрасно знает.
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01.08.2021 22:08 Відповісти
Зелупа грає в близькість до нарiду...ЗеБiли будуть в захватi )
бере, мабуть, приклад з фрау Меркель, ще однiєi гебешноi консерви...
Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 2376

Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 9809
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01.08.2021 23:19 Відповісти
правда, треба говорити правду, Меркель грошi вкладникiв Привату разом з бородатою бабою каломойшею, на вiдмiну вiд шмарклi, не крала... живе досить скромно, такоi нерухомостi,як Зелупа, точно не має...

Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 1255
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01.08.2021 23:19 Відповісти
Тепер буде мати
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02.08.2021 10:21 Відповісти
Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 8092
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01.08.2021 23:20 Відповісти
Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 6793
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01.08.2021 23:20 Відповісти
Германии сейчас главное достроить и запустить СП2. Чтоб этому не мешали, она будет говорить что угодно. Пока нету поставок, можно и запретить использовать газопровод более чем на 50%, и говорить что угодно.

Вот когда поставки начнутся - все карты вскроются.
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01.08.2021 23:23 Відповісти
на сегодня Норвегия обеспечивает потребности еропы в газе на 20-25% и увеличить его до
трети технических и инвестиционных проблем нет.... так шо взявшись за руки с Польшей и
странами Балтии, возможно Словакия и Чехия, нужно создавать свою центрально-европей-
скую энергетическую хартию и посылать всех наХ..........
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02.08.2021 08:07 Відповісти
Що значить «якщо»? А для чого він будувався тоді?
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02.08.2021 10:18 Відповісти
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