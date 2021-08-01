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Український боксер Хижняк вийшов до півфіналу і вже гарантував собі медаль на Олімпіаді
Чемпіон світу з боксу у ваговій категорії до 75 кг українець Олександр Хижняк в 1/4 фіналу Олімпіади-2020 рішенням суддів (4:1) переміг домініканця Юрі Седено Мартінеса.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на офіційному сайті змагань.
Тож український боксер гарантував собі щонайменше бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.
Згідно із записками суддів, Хижняк мінімально взяв перший раунд бою (троє з п'яти суддів віддали перевагу українцеві), одноголосно був кращим у другому раунді поєдинку, а в третьому тільки один суддя побачив перевагу Мартінеса. У підсумку 4:1 на користь Хижняка.
5 серпня суперником українця у півфіналі стане срібний призер чемпіонату світу з боксу 2019 року Еумір Марсьяль із Філіппін.
Топ коментарі
+14 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар01.08.2021 10:41
+10 Дмитрий Чуб
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+8 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар01.08.2021 10:46
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Ну тогда поздравляю ВСЕХ наших спортсменов с их победами!!!
Поздравляю всех наших спортсменов с их победами!
Ты - крайний случай.
Ты - дебил русскоговорящий.
..
В боксі медаль і за 4е місце дають?