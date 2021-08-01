"Милованов - це провокатор для дискредитації критиків влади", - журналіст Ніколов

Журналіст Юрій Ніколов заявив про те, що радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов є "штатним провокатором".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Милованов все більше схожий на штатного провокатора. Або на шниря у штатському, що, зрештою, одне і те саме. Спочатку він обклався доповідними від спецслужб і діставав Бутусова, який посмів розповісти про роль КШЕ в отриманні цікавих грошей. Тепер затролив Данилюка, щоб теревенити: "Він невротик, таких не можна в пристойний дім пускати", - написав Ніколов.

Він підкреслив: "Сенс тут простий - дискредитація критиків государя. Це не опричнина, для цього у Єрмака є інші люди з корочками радників. Це провокатор. Пам'ятайте, він може прийти і до вас. І єдина ваша ефективна зброя для захисту - рукоподаваність на великому радіусі. Не можна по-конформістськи кивати головою та лайкати що попало. Але якщо так вже сталося і бидло вже у вашому внутрішньому колі, то треба не зволікати з демонстрацією холодного презирства або відразу в торець. Таких людців потрібно тримати від себе подалі і якнайдовше, щоб їхні провокації не стали нормою. Інакше потім звалювати доведеться пристойним людям. "Мир - це війна".

Нагадаємо, 29 липня конкурсна комісія не допустила колишнього секретар РНБО Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Тимофій Милованов.

Наступного дня Данилюк побився з Миловановим.

31 липня колишній секретар РНБО заявив, нібито голова конкурсної комісії визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти його з конкурсу на посаду директора БЕБ.