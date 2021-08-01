УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9763 відвідувача онлайн
Новини
7 318 40

"Милованов - це провокатор для дискредитації критиків влади", - журналіст Ніколов

Журналіст Юрій Ніколов заявив про те, що радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов є "штатним провокатором".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Милованов все більше схожий на штатного провокатора. Або на шниря у штатському, що, зрештою, одне і те саме. Спочатку він обклався доповідними від спецслужб і діставав Бутусова, який посмів розповісти про роль КШЕ в отриманні цікавих грошей. Тепер затролив Данилюка, щоб теревенити: "Він невротик, таких не можна в пристойний дім пускати", - написав Ніколов.

Він підкреслив: "Сенс тут простий - дискредитація критиків государя. Це не опричнина, для цього у Єрмака є інші люди з корочками радників. Це провокатор. Пам'ятайте, він може прийти і до вас. І єдина ваша ефективна зброя для захисту - рукоподаваність на великому радіусі. Не можна по-конформістськи кивати головою та лайкати що попало. Але якщо так вже сталося і бидло вже у вашому внутрішньому колі, то треба не зволікати з демонстрацією холодного презирства або відразу в торець. Таких людців потрібно тримати від себе подалі і якнайдовше, щоб їхні провокації не стали нормою. Інакше потім звалювати доведеться пристойним людям. "Мир - це війна".

Нагадаємо, 29 липня конкурсна комісія не допустила колишнього секретар РНБО Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Тимофій Милованов.

Наступного дня Данилюк побився з Миловановим.

31 липня колишній секретар РНБО заявив, нібито голова конкурсної комісії визнав, що виконав вказівку від Офісу Президента - зняти його з конкурсу на посаду директора БЕБ.

Автор: 

Данилюк Олександр (911) Милованов Тимофій (415) Юрій Ніколов (101)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Беда это когда журношлюхи с рук осла шашлык за полтора миллиона гривен бюджетных денег кушают...вот это беда...а то что в статье это работа журналиста..
показати весь коментар
01.08.2021 10:50
+12
Милованов - это провокатор/ За два года среди слуг народа Коломойского в ОП, ВР, КМ не нашлось ни одного, сделавшего для Украины что то полезное и нужное, не нашлось просто умного. Зато предателей, воров, лжецов-не меряно. "Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней".-Волобуев, вот вам....... (меч). Третий год отвечает словами анекдота комик-пианист украинцам.
показати весь коментар
01.08.2021 10:53
+11
Безпринципне, жадібне, ненаситне, примітивне, підле, брехливе, цинічне, продажне, нахабне, воровите, антипатріотичне. Яскравий представник пліснявої влади.
показати весь коментар
01.08.2021 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це в Україні називається журналістика? Біда...(((
показати весь коментар
01.08.2021 10:42 Відповісти
Беда это когда журношлюхи с рук осла шашлык за полтора миллиона гривен бюджетных денег кушают...вот это беда...а то что в статье это работа журналиста..
показати весь коментар
01.08.2021 10:50 Відповісти
А если жрут с рук бени и авакова - на автомате станоаятся журналистами?
показати весь коментар
01.08.2021 10:54 Відповісти
не судите строго димона го....дона. ему надо же где-то столоваться - потому и опу лижет и флюгером работает...
показати весь коментар
01.08.2021 17:16 Відповісти
То есть сама драка это нормально, а что Николов написал об этом называется бедой?
показати весь коментар
01.08.2021 11:04 Відповісти
Последние три дня Данилов в тонах эпических, рассказывал о героической борьбе Зеленского против повышения цен на электроэнергию для населения, которая со времени его президенства уже выросла в ДВА раза. Судя по всему этот визг - прелюдия подписания законопроекта 3508-д с подарками всем "теплонесущим" олигархам в размере 100 млрд .гривен. С 29.07.2021 он лежит у Вовы на столе. Условный откат по схеме - 2-3 %. ‎
показати весь коментар
01.08.2021 11:50 Відповісти
Він просто - дебіл . . ! Сам же признався .
показати весь коментар
01.08.2021 10:45 Відповісти
Безпринципне, жадібне, ненаситне, примітивне, підле, брехливе, цинічне, продажне, нахабне, воровите, антипатріотичне. Яскравий представник пліснявої влади.
показати весь коментар
01.08.2021 11:01 Відповісти
та класичний Мітрофанушка, асоціація з тупою, кацапською, кепсько обтесаною та пофарбованою лялькою з дірою для маніпуляцій...
показати весь коментар
01.08.2021 12:40 Відповісти
Бєня Коломойський правильно поставив йому діагноз... і Мілованов навіть з ним погодився .... "Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"
ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 2019,"

https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/7229729/index.amp
показати весь коментар
01.08.2021 10:50 Відповісти
милые бранятся - только тешатся
показати весь коментар
01.08.2021 10:53 Відповісти
Милованов - это провокатор/ За два года среди слуг народа Коломойского в ОП, ВР, КМ не нашлось ни одного, сделавшего для Украины что то полезное и нужное, не нашлось просто умного. Зато предателей, воров, лжецов-не меряно. "Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней".-Волобуев, вот вам....... (меч). Третий год отвечает словами анекдота комик-пианист украинцам.
показати весь коментар
01.08.2021 10:53 Відповісти
"Милованов - это провокатор для дискредитации критиков власти" - журналист Николов - Цензор.НЕТ 2504
показати весь коментар
01.08.2021 10:53 Відповісти
...ну якщо сам Юра Ніколов, цей всесвітньо відомий світоч журналістики, видатний аналітик і той хто по святості практично впритул наблизився до Папи Римського(не кажучи вже про св. Петра Галапагоського) - глаголить, то сумнівів бути не може ...
Чи може?...
показати весь коментар
01.08.2021 10:55 Відповісти
Ты портки то снимай когда опорожняешься
показати весь коментар
01.08.2021 12:16 Відповісти
Аплодую Ніколову! 👏👏👏Найточніша характеристика!
показати весь коментар
01.08.2021 10:56 Відповісти
а мне с самого начала Милованов казался "кремлевской консервой". (по некоторым признакам поведения и биографии).
показати весь коментар
01.08.2021 11:01 Відповісти
"Милованов - это провокатор для дискредитации критиков власти" - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9219
показати весь коментар
01.08.2021 11:06 Відповісти
Свято место пусто не бывает. Милованов это современная версия Азефа.
показати весь коментар
01.08.2021 11:08 Відповісти
Грьобаний 95-й квартал! Ну невже їх ніхто не зупинить?!
показати весь коментар
01.08.2021 11:13 Відповісти
новые политические Ылиты стремительно набирают опыт и приближаются к Ылитам уровня порошенко-тимошенко-януковощь. у этих с такими темпами получится пройти путь, который те прошли за 30 лет, года за 3-4.
показати весь коментар
01.08.2021 11:18 Відповісти
Здесь нет никакого "обмена опытом". Новые и старые, как вы говорите, Ылиты - это явления принципиально разные и отличаются радикально. Те, конечно, жлобы и бандиты, врали и воровали, но, в принципе, знали, что нарушают некоторые нормы, пытались это скрывать, понимали, что где-то надо остановиться или хотя бы "поделиться". Эти совершенно искренне убеждены, что поступают правильно, абсолютно "по совести", что только так и можно и что все вокруг такие же. Те были моральные "калеки", эти - моральные уроды от рождения. И главная беда, что они действительно типичные представители "народа"
показати весь коментар
01.08.2021 12:22 Відповісти
Мілованов - рядовий, банальний дебіл, але при владі їх - легіон і привів їх до влади іще один легіон - 73/43.
показати весь коментар
01.08.2021 11:40 Відповісти
...тіпа два легіони дебілів в Україні - 73%+73%=146%? Куди ж втулити 5% порохофілів???
З такою категоричною вірою у свою правоту може глаголити виключно пацієнт психлікарні...
показати весь коментар
01.08.2021 11:51 Відповісти
Ты дебилом родился, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
показати весь коментар
01.08.2021 12:17 Відповісти
шшш, це сам МильійдляИванов зареєструвався...
показати весь коментар
01.08.2021 12:46 Відповісти
...спробуй те ж саме - українською. Подужаєш "недебіл"? Доречі, що вас, порохнявих, так заціпило на "дебілах"? Те що більшість із вас недоумки, не дає вам права зловживати медичною термінологією, у якій ви розбираєтесь на рівні мавпи.
показати весь коментар
01.08.2021 13:54 Відповісти
Что за бред? Если считаете, что выполнение закона есть провокация, то куда мы придем? В вас говорит обида и, может быть фейковый диплом. Подтвердите диплом и все вопросы отпадут. Почему Данилюк этого не делает? Может быть это невозможно, и заявленное образование фейковое? Или неоконченное?
показати весь коментар
01.08.2021 11:46 Відповісти
До сих пор, видать, ксерокс диплома проканывал. А тут облом. И от кого? От знакомого. Обида в ненависть переходит ибо с этого дня он никогда не будет госслужущим - нет профильного образования, а тянуть его, как петя тянул югика в генпрокуроры, не будут.
показати весь коментар
01.08.2021 11:52 Відповісти
Может вы два дебила и не читали условий конкурса? Не задумывались об этом? А, так нечем думать - ясно-понятно😀
показати весь коментар
01.08.2021 12:20 Відповісти
Кстати, дятлы, даже милованов не сомневается в подлинности диплома, сомнения можно ли считать диплом подтверждением экономического образования
Но, для вас, даунов,. это слишком сложно
показати весь коментар
01.08.2021 12:23 Відповісти
Нет в законе требования "подтверждать" диплом. Проверка подлинности диплома - забота той конторы, которая этот диплом требует. Тем более, что сейчас это можно сделать в один клик. А если вам принесут справку, что диплом подлинный, то разве нельзя заподозрить, что эта справка поддельная? И что, требовать "справку о подлинности справки"?
И наконец, еще: все справки и дипломы, которые были представлены на защите Кивы были "самыми настоящими", и все-таки это был один сплошной фейк.
показати весь коментар
01.08.2021 12:05 Відповісти
У данилюка диплом не фейковый. Просто он американский. А Милованов почему-то посчитал, что с американским дипломом специалист на может работать в Украине.
показати весь коментар
01.08.2021 12:54 Відповісти
сама идея организации БЕБ пренадлежит Данилюку, потому любое действие зеленых чмырей, по устранению его от конкурса на посаду есть нелогичное и само-собой понятное, заказное действие....
показати весь коментар
01.08.2021 13:05 Відповісти
Миловарев - обычное чмо, без достоинств а и без харизмы... сам назвал себя дибилом и назвал по-делу....
показати весь коментар
01.08.2021 12:46 Відповісти
Верю!
показати весь коментар
01.08.2021 18:55 Відповісти
чмо он
показати весь коментар
01.08.2021 19:44 Відповісти
«В Штаты Милованов уехал в начале 2000‑х, а в Украину вернулся после Евромайдана.»
А может он завербован ФСБ ?
показати весь коментар
01.08.2021 21:57 Відповісти
"Милованов - це провокатор для дискредитації критиків влади", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 2703
показати весь коментар
01.08.2021 23:28 Відповісти
 
 