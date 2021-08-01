ОБСЄ виявила 20 гаубиць і 61 танк поза місцями зберігання в ОРЛО

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на двох полігонах російських окупаційних військ в окремих районах Луганської області (ОРЛО) 6 протитанкових гармат, 20 гаубиць і 61 танк, які розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті №177/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 31 липня 2021 року.

"За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала 6 протитанкових гармат, 20 гаубиць і 61 танк на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Луганської області", - йдеться у звіті.

Зокрема, 22 танки (Т-64 - 15 од., Т-72 - 7 од.) зафіксував дрон СММ 29 липня на полігоні поблизу окупованого Круглика (31 км на південний захід від Луганська).

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Того ж дня на полігоні біля н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська) СММ зафіксувала 12 буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра ", 100 мм) і 39 танків (Т-64 - 23 од., Т-72 - 16 од.).

Крім того, на цьому полігоні російських окупаційних військ перебували 73 бойові броньовані машини і 2 зенітні установки, що не підпадають під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.