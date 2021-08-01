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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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ОБСЄ виявила 20 гаубиць і 61 танк поза місцями зберігання в ОРЛО

ОБСЄ виявила 20 гаубиць і 61 танк поза місцями зберігання в ОРЛО

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на двох полігонах російських окупаційних військ в окремих районах Луганської області (ОРЛО) 6 протитанкових гармат, 20 гаубиць і 61 танк, які розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті №177/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 31 липня 2021 року.

"За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала 6 протитанкових гармат, 20 гаубиць і 61 танк на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Луганської області", - йдеться у звіті.

Зокрема, 22 танки (Т-64 - 15 од., Т-72 - 7 од.) зафіксував дрон СММ 29 липня на полігоні поблизу окупованого Круглика (31 км на південний захід від Луганська).

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Того ж дня на полігоні біля н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська) СММ зафіксувала 12 буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра ", 100 мм) і 39 танків (Т-64 - 23 од., Т-72 - 16 од.).

Крім того, на цьому полігоні російських окупаційних військ перебували 73 бойові броньовані машини і 2 зенітні установки, що не підпадають під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.

Автор: 

ОБСЄ (3497) зброя (7430) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+14
шахтёры неустанно достают из шахт всё новые и новые виды вооружений !
и это всё, вы не поверите, в тех местах, где раньше находился антрацит
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01.08.2021 11:28
+12
Беспонтовая ОБСЕ на джипах по 100 тысяч долларов. Самая бесполезная организация в мире
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01.08.2021 11:31
+8
И толку?
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01.08.2021 11:23
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И толку?
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01.08.2021 11:23 Відповісти
"ПРОЗРЕВАТЬ" мал помалу начинают?
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01.08.2021 15:32 Відповісти
шахтёры неустанно достают из шахт всё новые и новые виды вооружений !
и это всё, вы не поверите, в тех местах, где раньше находился антрацит
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01.08.2021 11:28 Відповісти
Беспонтовая ОБСЕ на джипах по 100 тысяч долларов. Самая бесполезная организация в мире
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01.08.2021 11:31 Відповісти
ОБСЕ-Общество Бесполезных Слепых Енотов.
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01.08.2021 20:40 Відповісти
ОБСЕ обнаружила 20 гаубиц и 61 танк вне мест хранения в ОРЛО - Цензор.НЕТ 1517
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01.08.2021 11:31 Відповісти
а ОБСЕ не интересует ОТКУДА ОНИ ВООБЩЕ ВЗЯЛИСЬ ?
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01.08.2021 11:38 Відповісти
открыли левый глаз? - ну и?
или на етом все?
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01.08.2021 11:42 Відповісти
Выразили озабоченность?
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01.08.2021 11:55 Відповісти
зелины маладцы ждут команду от косоворота
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01.08.2021 12:31 Відповісти
Нихерасе новость Ну всё,мабуть москалям капец
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01.08.2021 12:52 Відповісти
ОБСЄ виявила 20 гаубиць і 61 танк поза місцями зберігання в ОРЛО - Цензор.НЕТ 894
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01.08.2021 13:24 Відповісти
Так их послушать, так мокшане имеют право что-то там где-то размещать. Разместите тогда у себя на своих территориях.
Неужели не понятно, что в Украине НИГДЕ нельзя быть кацапне? А с их металлоломом тем более.
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01.08.2021 15:02 Відповісти
 
 