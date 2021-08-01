ДБР повідомило про підозру 6 лісничим, обвинуваченим у незаконній порубці лісу

Державне бюро розслідувань направило в суд обвинувальний висновок щодо шести лісничих у Житомирській і Харкьвоской областях, пов'язаних із незаконною порубкою лісів і неналежним виконанням працівниками лісгоспів своїх обов'язків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Бюро.

В інформації про незаконні рубки на Житомирщині зазначається: "За одним із таких епізодів 29 липня 2021 року до суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох працівників лісгоспу на Житомирщині, які підробляли документи для привласнення деревини.

Упродовж вересня-жовтня 2019 року зазначені особи вказували в лісорубних квитках занижений об’єм деревини, що відводилась для санітарної рубки. Різницю між вказаною в документах деревиною і фактично зрубаною вони забирали собі.

У такий спосіб лише за два місяці особи незаконно заволоділи майже 100 куб. м деревини породи сосна та береза, що завдало державі збитків на майже 140 тис. гривень".

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У повідомленні про незаконні рубки в Харківській області зазначається: "За іншим епізодом, який викрили слідчі теруправління ДБР Полтави, повідомили про підозру трьом працівникам Бабаївського лісництва держпідприємства "Жовтневе лісове господарство". Як встановили оперативні співробітники ДБР, майстри лісу окремо один від одного неналежно забезпечували охорону ввіреної їм території. Унаслідок їхньої бездіяльності невстановлені особи активно вирубали дерева у різних лісових кварталах.

Лісничий, який мав координувати і контролювати роботу майстрів лісу, також проігнорував свої службові обов'язки ".

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