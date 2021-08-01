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ДБР повідомило про підозру 6 лісничим, обвинуваченим у незаконній порубці лісу

ДБР повідомило про підозру 6 лісничим, обвинуваченим у незаконній порубці лісу

Державне бюро розслідувань направило в суд обвинувальний висновок щодо шести лісничих у Житомирській і Харкьвоской областях, пов'язаних із незаконною порубкою лісів і неналежним виконанням працівниками лісгоспів своїх обов'язків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Бюро.

В інформації про незаконні рубки на Житомирщині зазначається: "За одним із таких епізодів 29 липня 2021 року до суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох працівників лісгоспу на Житомирщині, які підробляли документи для привласнення деревини.

Упродовж вересня-жовтня 2019 року зазначені особи вказували в лісорубних квитках занижений об’єм деревини, що відводилась для санітарної рубки. Різницю між вказаною в документах деревиною і фактично зрубаною вони забирали собі.

У такий спосіб лише за два місяці особи незаконно заволоділи майже 100 куб. м деревини породи сосна та береза, що завдало державі збитків на майже 140 тис. гривень".

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У повідомленні про незаконні рубки в Харківській області зазначається: "За іншим епізодом, який викрили слідчі теруправління ДБР Полтави, повідомили про підозру трьом працівникам Бабаївського лісництва держпідприємства "Жовтневе лісове господарство".  Як встановили оперативні співробітники ДБР, майстри лісу окремо один від одного неналежно забезпечували охорону ввіреної їм території. Унаслідок їхньої бездіяльності невстановлені особи активно вирубали дерева у різних лісових кварталах.

Лісничий, який мав координувати і контролювати роботу майстрів лісу, також проігнорував свої службові обов'язки ".

Дивіться також: Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП "Глухівський агролісгосп", - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

ліс (765) ДБР (3467)


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козлы идут на капусту
лесничие - на дерево
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01.08.2021 11:32 Відповісти
кто чего охраняет. тот с того и кормится
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01.08.2021 11:34 Відповісти
Гасло лісничих-"Врежем дуба раньше срока!" ))))
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01.08.2021 11:38 Відповісти
Та що та Харківщина в порівнянні з Карпатами !!!))))
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01.08.2021 11:39 Відповісти
100 кубов в сумме на шестерых лесничих🤔🧐😁😅😂🤣 Кррррруто, ******😀 А то, что в Карпатах ****** лес эшелонами, то такэ😁 Взять, хотя бы Вижниций район Черновицкой области, деревообрабатывающий комбинат в пгт.Берегомет🤔🧐😁 Местные жители рельсы автогеном перерезали, чтоб эшелоны с деревом не ушли за кордон и что 😁 Стоит только глянуть на домишки местных лесников, не говоря о господах лесничих😁 Ржунимагу, пойманные придурки - мелочь пузатая по сравнению с тем как воруют только в одном ДОК Черновицкой области😁 Нету у придурков методов супротив Кости Сапрыкина Буга-га-га-га
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01.08.2021 11:46 Відповісти
Так ссыкотно соваться в Карпаты! Там смереки. На них вешают. И в янтарные края ссыкотно. Проще взять доляху малую с этого беспредела и сидеть, не отсвечивать. И жив, и денег дали.
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01.08.2021 12:11 Відповісти
На то они и лешие чтобы там кормиться. Но ,меру знать надо . Уж больно жадничают... Да ладно ,когда по собственной инициативе, а вот когда начальство заставляет ,тут цифирь иная!
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01.08.2021 11:52 Відповісти
А за не законный сбор грибов и ягод почему не "заподозрили" ?
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01.08.2021 12:16 Відповісти
у нас сейчас самый дорогой лес в мире
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01.08.2021 18:31 Відповісти
 
 