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Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через "Північний потік-2"

Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через

Українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти звернулися з листом до президента США Джозефа Байдена, в якому просять переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, текст листа опублікувала "ЄП".

У листі наголошується, що заява США та Німеччини після домовленості про "Північний потік-2" ставить під загрозу допомогу США, раніше інвестовану в трансатлантичну безпеку і трансформацію України, і не передбачає ефективних гарантій безпеки для країн, яких торкається проєкт.

"Заява про "Північний потік-2" означає, що в російський державний бюджет буде вкладено більше грошей, які будуть використовуватися для фінансування зловмисних дій у Сполучених Штатах і військової агресії проти України. Ці гроші будуть використовуватися для підтримки деспотичних режимів і придушення сподівань не тільки українського народу, а й білорусів, грузинів і будь-якого іншого російського сусіда, який наважується шукати свою долю", - йдеться в листі.

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Також вказується, що якщо "Північний потік-2" запрацює, Україна втратить важливий фактор стримування ескалації російської агресії, і у Кремля будуть розв'язані руки, щоб почати широкомасштабний наступ на Україну.

"Це дало б Росії більше можливостей шантажувати Україну і Європу, зупиняючи або скорочуючи поставки газу, і створило б умови для того, щоб Росія саботувала і завдавала значної шкоди українській газотранспортній системі або її сегментам, щоб унеможливити транзит газу через Україну", - йдеться в листі.

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Автори листа просять скасувати до середини серпня, крайнього терміну подачі звіту адміністрації США до Конгресу про обов'язкові санкції, необґрунтовану відмову від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і повністю виконати всі санкції за сертифікацію відповідно до вимог законодавства США.

"Північний потік-2" збагатить і розширить можливості ділових кіл у Європі, які служать апологетами авторитарної політики Путіна. Це також дало б Путіну додаткові ресурси для "найму" більшої кількості західних політиків, таких як Герхард Шредер і Франсуа Фійон. Це не удар по корупції, і це тільки спонукає Путіна продовжувати підштовхувати Європу. Це не той шлях, яким Америка повернулася. Буде дуже важко повірити у відновлення влади демократії без перегляду вашого рішення", - йдеться в листі.

Серед підписантів листа - нардепи Світлана Заліщук, Ярослав Юрчишин, Марія Іоново, Соломія Бобровська, директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, глава правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков тощо. Загалом лист підписали 47 осіб.

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Автор: 

Байден (2883) звернення (597) США (22417) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+18
А где подпись обезьяны - агрохимии? А где перекормленные свиньи - вирастюк и юзик?
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01.08.2021 12:38
+14
А где перекормленные свиньи - вирастюк и юзик?.-У борова. У Стефанчука.Он учит как воровать . Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
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01.08.2021 12:47
+10
_Байден руководствуется какими-то личными интересами, а об США вытирает свои испачканные в коррупции ноги. Про интересы Европы и речи не идёт, открыл дверь для Третьей Всемирной, вурдалак.
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01.08.2021 12:38
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а кто ЕС не давал завести газ снизу из аравийских стран и не зависеть от фуйла и не кормить ********* или денег не было ???
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01.08.2021 12:35 Відповісти
Кто не давал?
"Гражданская" война в Сирии и постоянные конфликты всех с Израилем. Ой, там все так спонтанно получилось, ага!
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01.08.2021 13:47 Відповісти
есть путь от аравийцев, через Египет и Средиземку, короткий и безопасный , дешевле чем СП-2...
просто муркель добазарилась с фуйлом !
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01.08.2021 14:58 Відповісти
в марокко или алжир через прилив или трубы бросили б и тема закрыта навсегда...в алжире того газа, что в на болотах московитских грязи...и не только в алжире.его полно.....
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01.08.2021 23:34 Відповісти
будемо сподіватись, що найкращий друг України та Петра Порошенка Джо байден не буде звертати увагу на цей балаган з *Украинских политиків, журналистів и активистів* та не заважатиме нашим надійним європейським партнерам запустити ПП-2...
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01.08.2021 16:11 Відповісти
невже не зрозуміло, що ПП-2 -це договорняк муркеля с фуйлом, щоб після Іловайську вбивця нарешті зупинився ...
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01.08.2021 16:21 Відповісти
А он остановился? Вы хоть по карте ато посмотрите по датам, не считая азова и черного моря.
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01.08.2021 18:44 Відповісти
ну если бы он не остановился ты вряд ли бы сидела в Киеве и клаву пальцами топтала
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01.08.2021 19:10 Відповісти
Но ты то сидишь и клаву топчешь как другие пианино, значит не остановила его муркель.
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01.08.2021 19:33 Відповісти
остановила не только Муркель, но и Порох , и при поддержке США ....
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01.08.2021 19:37 Відповісти
Ну а без идиотизма просто на карту ато после иловайска посмотреть ни как?
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01.08.2021 19:40 Відповісти
шо ты хочешь?
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01.08.2021 19:42 Відповісти
Читать что б вы хотя бы научились, а не методички копировать.
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01.08.2021 19:50 Відповісти
методичкиии...
кого ты лечишь шавка кацапская, если кацы зайдут ты ж первая побежишь им сапоги лизать, без всякой методички
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01.08.2021 20:01 Відповісти
Все методичка закончилась истерики с бредом пошли? Но лучше научитесь хотя бы читать, лизать вы умеете явно и не только сапоги.
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01.08.2021 20:04 Відповісти
ооо таааааак... ось тепер то він вже точно зупиниться... навіть пообіцяв гдр-івській комсомолці схаменутись та більше нікого не ображати...

думаю, тепер ху йлу можна повірити....
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01.08.2021 19:01 Відповісти
Россия же и не дала. После того, как 12 стран собрались и подписали меморандум о намерениях построить газопровод из Катара в Європу, через две недели началась война в Сирии. И эта война не закончится никогда.
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01.08.2021 18:55 Відповісти
никто не мешал ЕС обойти Сирию через Египет и Средиземку,
но меркель с фуйлом решили по своему и без нас
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01.08.2021 19:14 Відповісти
А Египет-то чем Вам не угодил?
Зачем Вам война ещё и в Египте?
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01.08.2021 20:33 Відповісти
Все любят деньги. Украине никто ничего не должен.
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01.08.2021 12:35 Відповісти
Так в том то и дело, что американский сланцевый газ дешевле кацапского из сп-2.
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01.08.2021 12:41 Відповісти
Не купують. Більшість газу в США добувається всередині країни, а та невелика кількість яка імпортується - 98% з Канади. https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/imports-and-exports.php Пруф.
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01.08.2021 13:48 Відповісти
Слышь, тролльчонок! Ану отпишись "Путин - *****!"
Тогда мы с тобой общаться станет. Или с Лахты за такие подвиги и попереть могут?
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01.08.2021 13:49 Відповісти
на бирже может он и дешевле торгуется, но вы накиньте ,сжижение,разжижение и самое главное доставку, будет уже нефига не дешего, у Америки нет личных газовозов, все газовозы частных компаний, в азии газ до 1000 баксов за тыщу кубов прыгал,в европе на споте до 500 баксов и частники все моментально взвинтили цены на фрахт газовозов,причем сразу раз в 10, и естественно в европу смысла нет везти спг, его весь поперли в азию.
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01.08.2021 22:53 Відповісти
обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"/ Байден сдулся."Северный поток-2" остановит геройски Витренко. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает (премиями из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21
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01.08.2021 12:36 Відповісти
А где подпись обезьяны - агрохимии? А где перекормленные свиньи - вирастюк и юзик?
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01.08.2021 12:38 Відповісти
А где перекормленные свиньи - вирастюк и юзик?.-У борова. У Стефанчука.Он учит как воровать . Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
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01.08.2021 12:47 Відповісти
Абрахамка с узкоглазыми крысятничает против Америки
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01.08.2021 22:15 Відповісти
_Байден руководствуется какими-то личными интересами, а об США вытирает свои испачканные в коррупции ноги. Про интересы Европы и речи не идёт, открыл дверь для Третьей Всемирной, вурдалак.
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01.08.2021 12:38 Відповісти
Не какими то ,а реальными -предупреждали ж зесрань ,что после дел на Байдена дела совсем хреновые...
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01.08.2021 12:51 Відповісти
да не обращаться к байдену нужно а искать свой газ и свою нефть, чтобы не зависить от всяких у е банов. во-вторых - воевать нужно а не сидеть в окопе зажмурившись или стену и ров с крокодилами строить..... зеля со своими детьми каломыйского уже про е б ал все что только можно!
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01.08.2021 12:51 Відповісти
Какой смысл искать у себя, когда понаедут аферисты, кидалы с кипра и прочей швали которые будут продавать нам же наш газ !!!
А ДО этого наши кидапы в масштабах целых ОБЛАСТЕЙ, областей КАРЛ кидали на бабки сотни тысяч украинцев. Может кто-то сел из газовиков? НЕТ.
Может кто-то сел за ОТЖИМ труб которое купило и установило население ? тоже нет
А кто же качает НАШ украинский газ? Всякие ублюдки с кипра, фирмы пустышки.
Мрази не брезгуют НИЧЕМ.

Был бы хоть 1 нормальный прездиент, а не как петро-мудищев и шобла клованов то он выгнал бы нахрен все эти левые фирмы и восстановил государственную собственность, наладил бы разработку новых вышек. Но зачем? был талантливый рижик вместе со свинями
Короче чуда НЕ будет.
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01.08.2021 13:07 Відповісти
Не буду оригинален, что за избавителя-зеледента голосовал?
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01.08.2021 13:33 Відповісти
для таких как ты надо восстановить государственную собственность на ГУЛАГи - и отправить тебя туда махать кайлом за пайку. на благо родины а то привык в американских интернетах трындеть
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01.08.2021 22:43 Відповісти
3500 госпредприятия в Украине - и все (о чудо!) убыточные!
поэтому давай, восстанавливай государственную собственность вообще на все! чтобы и еда пропала из магазинов по итогу!
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01.08.2021 22:45 Відповісти
згинь лапоть.
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02.08.2021 08:58 Відповісти
Да оно так везде, копнул лопатой в два штыка и фонтан нефти бить начал. Рентабельность разведки и добычи тут не при чем. А почему сразу не залежи алмазов и золота не раскапывать?
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01.08.2021 13:32 Відповісти
...так ЕС и говорит прямым текстом про энергоносители: давайте ваши Дрова, только нераспиленные и только с Карпат
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01.08.2021 20:10 Відповісти
у меня складывается мнение, что ***** и кремль в целом конкретно управляется из запада, но делается вид, что мордер типа сам по себе такой отмороженный.
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01.08.2021 12:58 Відповісти
А гитлером также управлял Запад? Глупость.
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01.08.2021 13:06 Відповісти
угу бред, именно поэтому запад построил чертов мост лаптям в Крым, именно поэтому фрицы кладут болт на санкции и поставляют в лаптям любое оборудование, в том числе и в Крым, именно поэтому вопреки всей логике, заинтересовано тянут трубы, что бы содержать всех этих уродов..
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01.08.2021 13:12 Відповісти
они могли бы как минимум поставить условие для этого, например убраться на*№р из Украины.
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01.08.2021 13:19 Відповісти
согласен, что им это не нужно, но вопрос в том, что они имеют все рычаги давления, они могли бы очень просто поставить кремлядей на колена, лишив их финансирования, но нет.
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01.08.2021 13:21 Відповісти
я об этом и говорю, что запад мог бы всю эту херню прекратить очень быстро (не строить мост, не поставлять оборудование и технологии, не покупать газ и нефть, арестовать счета олигархов, что бы заводы на рабсии встали) тоесть у запада полный набор инструментов для воспитания кремлядей, поэтому делаем вывод, что им все это выгодно и они всей этой шоблой управляют.
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01.08.2021 13:27 Відповісти
Світом правлять гроші. Поки війна від них далеко. До того ж, наша влада всіляко виправдовує агресора. Рашка має чим сторгуватись, от і результат.
Нам пропонували створити консорціум в ГТС. Так би вибили козир з рук роіські.
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01.08.2021 13:40 Відповісти
Ксения, я примерно о том же говорю, но делаю акцент на том, что нас всех жестко обманывают, тупо ссут в глаза уже 8 лет, а сами делают деньги и смеются над нами.
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01.08.2021 13:53 Відповісти
В кожної каїни свої інтереси, і вони залюбки зароблять на проблемах сусідів.
А так - нічого особистого, лише бізнес.
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01.08.2021 14:04 Відповісти
Пра "восем лет" куратори почули, завтра за цукерками прийдеш, тобі насиплять.
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01.08.2021 23:07 Відповісти
вы с чем-то не согласны? расшифруйте тогда, а то не понятно при чем тут кураторы..
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02.08.2021 06:44 Відповісти
Я не те, що не згоден, мені не зрозуміло, хто так довго, на протязі восьми років, сцить вам у вічі, а вам все - божа роса. От і спала думка про кураторів, повинен же час хтось наставляти вас, щоб терпіти такі знущання, чи Ви-мазохіст по своїй натурі?
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02.08.2021 11:09 Відповісти
отакои, а вы потрудитесь прочитать мои комментарии выше, где я указал, кто именно ссыт в глаза и кому, на протяжении 8 лет и не применяет очевидные инструменты против оккупанта.
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02.08.2021 11:18 Відповісти
Самим відповідним аргументом повинен бути наш всесторонній спротив касабам, а вже потім їх допомога нам, при Пороху ТАК І БУЛО, РОБИЛИ, ЩО МоГЛИ. Коли ж прийшло це зєльоне чмо зі своїм "нада пєрєстать стрелять", то хто НМ ЛІКАР? Якщо це не потрібно НАМ,для чого ЇМ НАШ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ?
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02.08.2021 11:43 Відповісти
я за Порошенко голосовал если что, и предупреждал тут на форуме, что будет жопа, если не выберем Пороха, но это все не отменяет того факта, что европейские компании помогали строить чертов мост и поставляли санкционное оборудование в Крым, еще в то время, когда про Голобородька никто и не слышал.
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02.08.2021 11:50 Відповісти
Какие условия?они Байдену и в палец не впились,он их слушать не станет.уже все решили,сп-2 будет работать.
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01.08.2021 15:23 Відповісти
_Байден не на светлой стороне, это надо просто осознать. Не имеют значения его пустые слова в поддержку добра, значение имеют его дела в поддержку зла.
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01.08.2021 13:12 Відповісти
"Чистый" пиар.
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01.08.2021 13:16 Відповісти
Дырявый Бидон такой же субъект мировой политики как и старое ведро у меня под гаражем. Любой может подойти и нассать в него. Убирать надо это чмо, уже ясно, что с него толка не будет.
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01.08.2021 13:17 Відповісти
Рано его убирать. Надо еще нашим выборцям дать насладиться сполна ростом преступности, нелегальной миграции и инфляцией. Еще три года надо помучиться чтобы его президентство вспоминали как в конце 70-х Джимми Картера четыре года национального унижения.
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01.08.2021 15:20 Відповісти
...тссс, а то недруги сделают с Байденом: в труселях да и под Винницей
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01.08.2021 20:21 Відповісти
"Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через "Північний потік-2""- так виявляється обамка не тільки маскалям у підїздах срав. Він ще й насрав у голови цих "українських" піzдунів , щоб скраплений газ продавати у європу, а ці гомоеректуси радо підгавкували . От і вийшло , скраплений газ продають, північний потік добудовують, а нарот україни смокче вже не тільки від відсутності транзиту газу ,але й від його ціни!
Вдячний нарот має високо оцінити "заСлуги" цих вище перерахованих персонажів- чим вище заслуга тим вище місце для зашморгу на смереці!
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01.08.2021 13:23 Відповісти
А АраХАМИЯ свою резолюцию "наложил" на это послание,или еще советуэтся с соседями?
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01.08.2021 13:52 Відповісти
Так проблема ж не в Байдене, а в ЗЕ.

Это ЗЕ сделал Украину настолько токсичной, что США решили из-за нее не ссориться с ФРГ.
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01.08.2021 13:58 Відповісти
Цікаво: хутінською маріонеткою виявився великий друг України дєдушка Жо, а винуватрий чомусь вувузєла. Не треба стрілки переводити. Саме бідон стає настільки токсичним у своєму підігруванні пуйлу, що спілкування з ним втрачає всякий сенс. Нагадаю знамениту фразу Теодора Рузвельта (не плутати з Франкліном): "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син". Керуючись цим принципом, нинішній дєрьмократичний істеблішмент США міг би взяти Україну в НАТО. Як взяли республіканці в 2004 році Болгарію та Румунію з усіма їхніми проблемами, в тому числі - і корупцією. Але не беруть. Значить не хочуть. Бо навіщо їм нервувати раху, з якою скільки взаємовигідних оборудок можна прокрутити! Дєдушка Жо - такий же ворог України, як і куйло.
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01.08.2021 21:50 Відповісти
В интерпретации колхозных геополитиков и не такое бывает.

Масоны и рептилоиды вас опять предали. А вы так старались...
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02.08.2021 22:39 Відповісти
Баден поможет. Ух он это Рашку нагнет. Не то, что проклятый Трамп.
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01.08.2021 14:19 Відповісти
Да-да, як заїде хутіну у вухо - аж загуде!
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01.08.2021 21:51 Відповісти
Да уж, агент Трамп в целях конспирации пуйлу-хозяину обрушил нефтяные цены и газ американский продавал в Европу. Большой друх Украины казак Байда не агеот пуйла, чего ему вид борьбы создавать то?
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02.08.2021 00:16 Відповісти
к кому вы обращаетесь? байден не всегда знает, где пипику найти
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01.08.2021 15:33 Відповісти
Десять лет назад надо было бить во все колокола
Теперь поздно
/никто не выбросит миллиарды $ на ветер
Тогда слюнявтли /Россия не построит нет техники
нет ресурсов и прочее как и скримским мостом --
Развалится стоит -- и будет строять /
За три года построили 19 км. моста
Мы 30 лет через днепр не можем отремонтировать мост
Сеоро паромы -- будут через Днепр
За то машины в ВР дороже чем в США
А сенсорную /нормальную кнопку не могут /запустить /
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01.08.2021 16:03 Відповісти
владік, звідкіля стільки ентузіазму на захист кацапії?
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02.08.2021 11:12 Відповісти
Так закидати треба заявами такого роду усі офіційні органи США. Хай хоч щось корисне наші депутати зроблять.
Підключити спільноту, вчених, діячів культури та мистецтва.
Звернутися до української діаспори в CША.
Часу мало залишилося до зустрічі Зеленського і Байдена
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01.08.2021 16:09 Відповісти
Пресветлый наш царь-байдушка, челом бьют тебе холопы твои верные : "Окружило нас пуйлище лютое потоками северными да южными, - погибаем-пропадаем...". А царь-байдушка как разгневается, да как ручкой стукнет, да как ножкой топнет : "Ужо я покажу...накажу...не помилую !!!... Ежели не забуду, как обычно..."
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01.08.2021 16:10 Відповісти
А типа Байден с Меркель этого всего не знают. Их продажная колбасная политика ведет к полномасштабной войне. Украина должна об этом заявить на высшем уровне.
Мы вынуждены начать подготовку к обороне, что влечет за собой минирование стратегических объектов в зонах вероятного нападения противника, чтобы затруднить продвижение и захват территорий Украины. Помощь и озабоченность наших союзников проявляется не быстро, что так же является дополнительным стимулом для агрессора.
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01.08.2021 16:48 Відповісти
Украинские политики, журналисты и активисты не хотят посетить офис Нафтогаза и спросить почему провалено увеличение добычи украинсокго газа, в каком состоянии находится оборудование, когда Украина начнет экспортировать свой газ?
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01.08.2021 17:13 Відповісти
Ну сколько моджно надеятся на США? В Украаине реально живет 30 млн граждан,в Украине полно природных и климатических ресурсов в том числе и газа как класссическрго так и сланцевого. Когда Украинцы начнут надеятся на свои силы и МОЗГИ-тогда у Украины появится шанс из личинки-стать полноценным стабильно-развивающимся государством. Если будете постоянно клянчить милостыню у США ил других стран-вас эти страны со временем начнуть ненавидеть. Пора и честь знать. Пора наводить элементарный порядок внутри Украины-которого нет и никогда не было. Возмемся за меты и совки. ПС я просто много раз был в Индии и попрошайки с какого-то момента перестают меня волновать и вызывают наоборот противоположную реакцию. Украина с такими темпами скоро до Индии дйдет. А я этого не хочу
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01.08.2021 17:31 Відповісти
ПОЗДНО!
Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6544
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01.08.2021 18:36 Відповісти
Надо провернуть дополнение к СП2: аккурат перед Немецкими землями резкий поворот трубы до Файного миста Тернополя, потом опять резкий поворот на ФРГ и штуцер в Немецкие земли... ну и соответственно тарификация на прогон повышенная: труба то новая
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01.08.2021 20:05 Відповісти
Украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к президенту США Джозефу Байдену, в котором просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/ru/n3280243

ОСЬ І ПОДИВИМСЯ БІДОН ЦЕ ЧИ ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
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01.08.2021 23:56 Відповісти
Вы еще не надивились? Не думаю, что это послание вообще будет прочитано.
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02.08.2021 00:18 Відповісти
Похоже, что до секты байданутых начинает что то доходить.
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02.08.2021 00:09 Відповісти
бачу ти з трампанутих )
всі хто хворіє політикой заслуговує на співчуття
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02.08.2021 08:40 Відповісти
Предлагаю всем подписавшим письмо отсосать у Байдена.
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02.08.2021 01:29 Відповісти
якщо хочете зупинити ПП2, то потрібно не до бідена звертатись, а послати одного найпростішого підводного робота начиненого вибухівкою з курсом на трубу і підірвати! І всього-то ділів. З москалями жити - по-москальськи думати! Кацапня регулярно то пошту взламає, то нафтову трубу виключить, то вірусом якимось заразить компи - потрібно просто дати їм пожрати їхнього ж гівна!
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02.08.2021 07:44 Відповісти
Это случайно не те журналисты и общественные деятели подписали которые с БАРЫГАМИ боролись, а сейчас когда без барыги уже 3-ИЙ РАЗ!!! цену на электричество и газ повышают, начали отвлекать внимание СП2?
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02.08.2021 08:30 Відповісти
Все може бути... Зараз тамада за президента.
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02.08.2021 08:40 Відповісти
 
 