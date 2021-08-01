Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через "Північний потік-2"
Українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти звернулися з листом до президента США Джозефа Байдена, в якому просять переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ, текст листа опублікувала "ЄП".
У листі наголошується, що заява США та Німеччини після домовленості про "Північний потік-2" ставить під загрозу допомогу США, раніше інвестовану в трансатлантичну безпеку і трансформацію України, і не передбачає ефективних гарантій безпеки для країн, яких торкається проєкт.
"Заява про "Північний потік-2" означає, що в російський державний бюджет буде вкладено більше грошей, які будуть використовуватися для фінансування зловмисних дій у Сполучених Штатах і військової агресії проти України. Ці гроші будуть використовуватися для підтримки деспотичних режимів і придушення сподівань не тільки українського народу, а й білорусів, грузинів і будь-якого іншого російського сусіда, який наважується шукати свою долю", - йдеться в листі.
Також вказується, що якщо "Північний потік-2" запрацює, Україна втратить важливий фактор стримування ескалації російської агресії, і у Кремля будуть розв'язані руки, щоб почати широкомасштабний наступ на Україну.
"Це дало б Росії більше можливостей шантажувати Україну і Європу, зупиняючи або скорочуючи поставки газу, і створило б умови для того, щоб Росія саботувала і завдавала значної шкоди українській газотранспортній системі або її сегментам, щоб унеможливити транзит газу через Україну", - йдеться в листі.
Автори листа просять скасувати до середини серпня, крайнього терміну подачі звіту адміністрації США до Конгресу про обов'язкові санкції, необґрунтовану відмову від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і повністю виконати всі санкції за сертифікацію відповідно до вимог законодавства США.
"Північний потік-2" збагатить і розширить можливості ділових кіл у Європі, які служать апологетами авторитарної політики Путіна. Це також дало б Путіну додаткові ресурси для "найму" більшої кількості західних політиків, таких як Герхард Шредер і Франсуа Фійон. Це не удар по корупції, і це тільки спонукає Путіна продовжувати підштовхувати Європу. Це не той шлях, яким Америка повернулася. Буде дуже важко повірити у відновлення влади демократії без перегляду вашого рішення", - йдеться в листі.
Серед підписантів листа - нардепи Світлана Заліщук, Ярослав Юрчишин, Марія Іоново, Соломія Бобровська, директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, глава правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков тощо. Загалом лист підписали 47 осіб.
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"Гражданская" война в Сирии и постоянные конфликты всех с Израилем. Ой, там все так спонтанно получилось, ага!
просто муркель добазарилась с фуйлом !
кого ты лечишь шавка кацапская, если кацы зайдут ты ж первая побежишь им сапоги лизать, без всякой методички
думаю, тепер ху йлу можна повірити....
но меркель с фуйлом решили по своему и без нас
Зачем Вам война ещё и в Египте?
Тогда мы с тобой общаться станет. Или с Лахты за такие подвиги и попереть могут?
А ДО этого наши кидапы в масштабах целых ОБЛАСТЕЙ, областей КАРЛ кидали на бабки сотни тысяч украинцев. Может кто-то сел из газовиков? НЕТ.
Может кто-то сел за ОТЖИМ труб которое купило и установило население ? тоже нет
А кто же качает НАШ украинский газ? Всякие ублюдки с кипра, фирмы пустышки.
Мрази не брезгуют НИЧЕМ.
Был бы хоть 1 нормальный прездиент, а не как петро-мудищев и шобла клованов то он выгнал бы нахрен все эти левые фирмы и восстановил государственную собственность, наладил бы разработку новых вышек. Но зачем? был талантливый рижик вместе со свинями
Короче чуда НЕ будет.
поэтому давай, восстанавливай государственную собственность вообще на все! чтобы и еда пропала из магазинов по итогу!
Нам пропонували створити консорціум в ГТС. Так би вибили козир з рук роіські.
А так - нічого особистого, лише бізнес.
Вдячний нарот має високо оцінити "заСлуги" цих вище перерахованих персонажів- чим вище заслуга тим вище місце для зашморгу на смереці!
Это ЗЕ сделал Украину настолько токсичной, что США решили из-за нее не ссориться с ФРГ.
Масоны и рептилоиды вас опять предали. А вы так старались...
Теперь поздно
/никто не выбросит миллиарды $ на ветер
Тогда слюнявтли /Россия не построит нет техники
нет ресурсов и прочее как и скримским мостом --
Развалится стоит -- и будет строять /
За три года построили 19 км. моста
Мы 30 лет через днепр не можем отремонтировать мост
Сеоро паромы -- будут через Днепр
За то машины в ВР дороже чем в США
А сенсорную /нормальную кнопку не могут /запустить /
Підключити спільноту, вчених, діячів культури та мистецтва.
Звернутися до української діаспори в CША.
Часу мало залишилося до зустрічі Зеленського і Байдена
Мы вынуждены начать подготовку к обороне, что влечет за собой минирование стратегических объектов в зонах вероятного нападения противника, чтобы затруднить продвижение и захват территорий Украины. Помощь и озабоченность наших союзников проявляется не быстро, что так же является дополнительным стимулом для агрессора.
ОСЬ І ПОДИВИМСЯ БІДОН ЦЕ ЧИ ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
всі хто хворіє політикой заслуговує на співчуття