Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через "Північний потік-2"

Українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти звернулися з листом до президента США Джозефа Байдена, в якому просять переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, текст листа опублікувала "ЄП".

У листі наголошується, що заява США та Німеччини після домовленості про "Північний потік-2" ставить під загрозу допомогу США, раніше інвестовану в трансатлантичну безпеку і трансформацію України, і не передбачає ефективних гарантій безпеки для країн, яких торкається проєкт.

"Заява про "Північний потік-2" означає, що в російський державний бюджет буде вкладено більше грошей, які будуть використовуватися для фінансування зловмисних дій у Сполучених Штатах і військової агресії проти України. Ці гроші будуть використовуватися для підтримки деспотичних режимів і придушення сподівань не тільки українського народу, а й білорусів, грузинів і будь-якого іншого російського сусіда, який наважується шукати свою долю", - йдеться в листі.

Читайте також: Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Також вказується, що якщо "Північний потік-2" запрацює, Україна втратить важливий фактор стримування ескалації російської агресії, і у Кремля будуть розв'язані руки, щоб почати широкомасштабний наступ на Україну.

"Це дало б Росії більше можливостей шантажувати Україну і Європу, зупиняючи або скорочуючи поставки газу, і створило б умови для того, щоб Росія саботувала і завдавала значної шкоди українській газотранспортній системі або її сегментам, щоб унеможливити транзит газу через Україну", - йдеться в листі.

Читайте також: Без газотранспортної системи України Європа на 80% залежить від газопроводів "Газпрому", - глава Оператора ГТС Макогон

Автори листа просять скасувати до середини серпня, крайнього терміну подачі звіту адміністрації США до Конгресу про обов'язкові санкції, необґрунтовану відмову від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і повністю виконати всі санкції за сертифікацію відповідно до вимог законодавства США.

"Північний потік-2" збагатить і розширить можливості ділових кіл у Європі, які служать апологетами авторитарної політики Путіна. Це також дало б Путіну додаткові ресурси для "найму" більшої кількості західних політиків, таких як Герхард Шредер і Франсуа Фійон. Це не удар по корупції, і це тільки спонукає Путіна продовжувати підштовхувати Європу. Це не той шлях, яким Америка повернулася. Буде дуже важко повірити у відновлення влади демократії без перегляду вашого рішення", - йдеться в листі.

Серед підписантів листа - нардепи Світлана Заліщук, Ярослав Юрчишин, Марія Іоново, Соломія Бобровська, директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, глава правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков тощо. Загалом лист підписали 47 осіб.

Читайте також: У нас ще є шанси боротися проти "Північного потоку-2": зараз Конгрес США є найбільшим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон