Вчені в Естонії створили назальний спрей проти COVID-19, що захищає від усіх штамів
Вчені в Естонії створили спрей проти коронавірусу COVID-19, який захищає від усіх штамів, що викликають найбільше занепокоєння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише портал rus.postimees.
"Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного уханьского штаму, так і від штаму "Дельта" індійського походження, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів", - йдеться в повідомленні.
Науковий директор компанії Icosagen, що займається генною інженерією, Март Устав-молодший (Mart Ustav) повідомив, що лабораторні дослідження наразі підтвердили, що розроблений назальний спрей однаково добре захищає від усіх штамів коронавірусу, що викликають, на думку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найбільше занепокоєння, зокрема штам "Дельта", який наразі поширюється в Естонії.
"Разом із нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", - сказав Устав.
Як наголошується в повідомленні, рішення, що дозволяє виробляти і продавати BioBlock, було прийнято Департаментом здоров'я на підставі висновку групи експертів із прикордонних продуктів, що складається із фахівців із Департаменту лікарських засобів, Департаменту здоров'я, Департаменту сільського господарства і продовольства та Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду. З юридичної точки зору це не ліки чи медичний пристрій, але інформація про продукт та інформація на упаковці узгоджено як із Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.
Як заявляють розробники, BioBlock - це інноваційний естонський продукт, концепцію якого розробили дослідники Icosagen під керівництвом професора Марта Устава. Для розробки і продажу BioBlock було сформовано консорціум, до якого увійшли вчені і фахівці з Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуського університету, Естонського університету природничих наук і OU Teadus ja Tegu. Технологія продукту запатентована. Назальний спрей BioBlock виробляється і продається компанією Chemi-Pharm.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как раз из симптомов короны-19 это диарея.
Я тут сразу вспомнил про оксолиновую мазь, которую рекомендуют наносить в нос, при эпидемиях гриппа.
Так что могут и Нобелевскую получить, учитывая, что количество умерших перевалило за два миллиона человек. Кстати, если найдут тех, кто Корону вывел, то это будет тянуть на Гаагский трибунал, с последствиями как для гитлеровцев.
Только Нюрнберг с веревкой и мылом
2. В Эстонии работает 53 фармпредприятия. ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ!!
в Украине, которая в 10 раз больше Єстонии - 120 предприятий.
Хотите еще поговорить о фармотрасли Эстонии?
Если спрей, то время действия ограничено. Когда докажут его действенность, то будет и инструкция по применению.
Кстати, в Японии начаты ИСПЫТАНИЯ таблеток от Ковида!
https://www.benu.ee/media/images/Benu-pildid/MH_BioBlock_toode_RU_aprill2021.pdf Інструкція BioBlock® Назальный спрей, содержащий антитела к SARS-CoV-2
Кто как хочет, но покупать эти "пирожки" я бы не стал.
У мережі https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/119534393616257 поширюють https://www.facebook.com/groups/165333080168791/permalink/3949543031747758 інформацію про те, що нобелівський лауреат Люк Монтаньє, французький вірусолог та один з перших дослідників ВІЛ-інфекції, заявив, що всі вакциновані люди від COVID-19 помруть протягом двох років. Причиною цього нібито стане ефект ADE (антитілозалежне посилення інфекції).
Утім, це - неправда. Цей фейк вже спростовували https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні фактчекери з https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS Reuters , https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ Full Fact , https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/ USA Today та https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ PolitiFact .
По-перше, Люк Монтаньє https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS не говорив про смерть вакцинованих від COVID-19 протягом двох років. У кількох інтерв'ю, на які посилаються автори фейків, Монтаньє https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ зазначав , що кількість смертей збільшиться через ефект ADE. Про конкретні терміни і смерть саме усіх вакцинованих він https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ не казав .
https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/
і нехай лікуються від ковіда виключно за власний рахунок
https://www.benu.ee/media/images/Benu-pildid/MH_BioBlock_toode_RU_aprill2021.pdf . BioBlock® можно использовать в дополнение к другим средствам защиты везде, где сложно соблюдать социальную дистанцию, например дома, на рабочем месте, в школе, в учебном заведении, во время тренировки, в общественном транспорте или в любом другом месте массового скопления людей. BioBlock® не сушит слизистую носа. BioBlock® не является лекарственным средством.
Спрей на основі коров'ячого молозива
і створюють все е фективніші і ефективніші ліки..
Сила - в плазме
В России разработали новое лекарство от ковида
https://rg.ru/gazeta/rg/2021/04/02.html Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)
https://rg.ru/2021/04/01/v-rossii-poiavilos-lekarstvo-ot-koronavirusa-na-osnove-plazmy-krovi.html#
https://rg.ru/2021/04/01/v-rossii-poiavilos-lekarstvo-ot-koronavirusa-na-osnove-plazmy-krovi.html#comments_block
Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших, сообщили в "Ростехе". Им стал российский препарат "Ковид-глобулин", разработанный холдингом "Нацимбио".
https://cdnimg.rg.ru/video/content/0/78/31/video_2738133_4691512.mp4
Как пояснили в минздраве, препарат представляет собой антиковидный иммуноглобулин, предназначенный не для профилактики COVID-19, а именно для лечения. В плазме переболевших доноров содержатся антитела, уничтожающие коронавирус, а также другие элементы, облегчающие состояние тяжелобольных.
Ранее "Ковид-глобулин" успешно прошел доклинические испытания и первую фазу клинических исследований, вторая и третья фазы должны завершиться в течение полугода. Пока лекарство разрешено использовать только в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.
Препарат создан на основе плазмы крови как раз переболевших москвичей. Ранее столица передала производителям 2,5 тонны биоматериала.
Автор методики Анатолій Невзгода на брифінгу зазначає, що ін'єкції етиловим спиртом ефективні, адже спирт розщеплює жирову оболонку вірусу. Втім, цей метод тестували лише на декількох людях, а загальний висновок автора не підтримує офіційна медицина.
Деякі типи спиртових ін'єкцій дійсно практикують http://www.medinstytut.lviv.ua/images/pub%E2%80%937.pdf в Україні - від набряку легень вводять внутрішньовенно 33% розчин етилового спирту. А у https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4612032/ світі - спиртові ін'єкції вибірково використовували для певних пацієнтів з печінковою недостатністю під час лікування раку, для яких не була доступна хіміотерапія. У той же час, пацієнти скаржилися на біль в місці введення спирту, жар та відчуття алкогольної інтоксикації.
Только статистика , в 1991 году в Украине проживало 51 млн. украинцев , то сегодня судя по потреблению хлеба и воды - реально 25-30 млн. Чуешь разницу , не ?
чем слизистую глаз защитить?
Продам маску б/у (недорого).