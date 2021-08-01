Вчені в Естонії створили назальний спрей проти COVID-19, що захищає від усіх штамів

Вчені в Естонії створили спрей проти коронавірусу COVID-19, який захищає від усіх штамів, що викликають найбільше занепокоєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише портал rus.postimees.

"Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного уханьского штаму, так і від штаму "Дельта" індійського походження, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів", - йдеться в повідомленні.

Науковий директор компанії Icosagen, що займається генною інженерією, Март Устав-молодший (Mart Ustav) повідомив, що лабораторні дослідження наразі підтвердили, що розроблений назальний спрей однаково добре захищає від усіх штамів коронавірусу, що викликають, на думку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найбільше занепокоєння, зокрема штам "Дельта", який наразі поширюється в Естонії.

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"Разом із нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", - сказав Устав.

Як наголошується в повідомленні, рішення, що дозволяє виробляти і продавати BioBlock, було прийнято Департаментом здоров'я на підставі висновку групи експертів із прикордонних продуктів, що складається із фахівців із Департаменту лікарських засобів, Департаменту здоров'я, Департаменту сільського господарства і продовольства та Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду. З юридичної точки зору це не ліки чи медичний пристрій, але інформація про продукт та інформація на упаковці узгоджено як із Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.

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Як заявляють розробники, BioBlock - це інноваційний естонський продукт, концепцію якого розробили дослідники Icosagen під керівництвом професора Марта Устава. Для розробки і продажу BioBlock було сформовано консорціум, до якого увійшли вчені і фахівці з Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуського університету, Естонського університету природничих наук і OU Teadus ja Tegu. Технологія продукту запатентована. Назальний спрей BioBlock виробляється і продається компанією Chemi-Pharm.