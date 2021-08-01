Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний"
Захисник чернігівської "Десни" Євген Селін розповів, чому відмовився перейти у "Крылья Советов" під час війни з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, на прохання журналіста "Трибуни" пояснити своє рішення, а також дати пораду тим футболістам, які переходять до РПЛ, Селін (уродженець Новоайдару в Луганській області) відповів:
"Зараз не варто казати, що або спорт поза політикою, або та ж війна, що відбувається, поза політикою. Все це політика.
Чому я відмовився перейти в "Крылья Советов"? Це був кінець 2015-го. Так, я не пішов туди суто через цей конфлікт України і Росії. Я розмовляв із керівниками "Крыльев". Вони розуміли ситуацію. Вони сказали, що без проблем, це моє рішення. І на цьому ми закрили розмову.
А давати комусь пораду... У кожного є свій вибір. Наприклад, я вибрав так. Я розумів, із якого я регіону, розумію, що там відбувається, розумію, через що і хто це все робить. Це було моє рішення від початку і остаточне. На той момент я був не готовий туди їхати.
Якби до війни, то без проблем. Все було добре, жодних конфліктів між країнами не було. Але на той момент мене б не зрозуміли ті люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний.
У кожного футболіста свій вибір. Не хочеш розмовляти про політику, значить не хочеш. Можливо, я раніше нічого б не казав. Зараз, можливо, подорослішав. Я можу розмовляти без проблем. Бачив, що відбувалося там, із багатьма спілкувався".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не вусик і все кодло боксерських попів
а сам з кривого рогу, по тих самих вулицях, парках і скверах гуляв, що і наш президент...
позорнік
Джерело: https://censor.net/ru/n3280249
Хоч один спортсмен визнав істину. Браво !
Тоже лицемерный.
Звісно, там політики нема.
Тогда, это точно политика, а не спорт.
Ану на пляшку!
Остров Тузла забывать не надо. Пока ещё существует параша- она будет гадить всем соседям. Поэтому параша должна быть уничтожена целиком. Наверное, там где-то ещё остались "хорошие"- человек 10-15. С удовольствием скинусь им на хорошие гробы.
Остальные, до 2014го, были уверены что - одинарот/братушки. После только у многих случилось переосмысление. Отбитых коллаборантов, в пример не приводим...
Но главное- я не вхожу в тупорылые 73%, поскольку сохранил возможность рассуждать логически и на пользу своей Украине.
3 августа 2007 г. - Лужков назвал украинский статус Крыма и Севастополя «незаслуженным»
До прямой агрессии еще целых СЕМЬ лет
готуйся...
Який у тебе розмір б...очей ?
все добре. але вiн ще не до кiнця прозрiв. московський улус, паРаша- це одвiчний ворог Русi та ii продовження України.
починаючи вiд першого прото-кацапа андрейки богалюбскага та до наших часiв...
а з 1654 ця вiйна не закiнчується, вона лише час вiд часу вщухає...
А з 2014 то не конфлiкт, дорогенький...бо 15 тисяч загиблих то курва жоден конфликт , то вiйна (!)
Почему я отказался перейти в "Крылья"? Это был конец 2015-го. Да, я не пошел туда чисто из-за этого конфликта Украины и России.