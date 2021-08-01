Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний"

Захисник чернігівської "Десни" Євген Селін розповів, чому відмовився перейти у "Крылья Советов" під час війни з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, на прохання журналіста "Трибуни" пояснити своє рішення, а також дати пораду тим футболістам, які переходять до РПЛ, Селін (уродженець Новоайдару в Луганській області) відповів:

"Зараз не варто казати, що або спорт поза політикою, або та ж війна, що відбувається, поза політикою. Все це політика.

Чому я відмовився перейти в "Крылья Советов"? Це був кінець 2015-го. Так, я не пішов туди суто через цей конфлікт України і Росії. Я розмовляв із керівниками "Крыльев". Вони розуміли ситуацію. Вони сказали, що без проблем, це моє рішення. І на цьому ми закрили розмову.

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А давати комусь пораду... У кожного є свій вибір. Наприклад, я вибрав так. Я розумів, із якого я регіону, розумію, що там відбувається, розумію, через що і хто це все робить. Це було моє рішення від початку і остаточне. На той момент я був не готовий туди їхати.

Якби до війни, то без проблем. Все було добре, жодних конфліктів між країнами не було. Але на той момент мене б не зрозуміли ті люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний.

У кожного футболіста свій вибір. Не хочеш розмовляти про політику, значить не хочеш. Можливо, я раніше нічого б не казав. Зараз, можливо, подорослішав. Я можу розмовляти без проблем. Бачив, що відбувалося там, із багатьма спілкувався".

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