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Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний"

Футболіст Селін:

Захисник чернігівської "Десни" Євген Селін розповів, чому відмовився перейти у "Крылья Советов" під час війни з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, на прохання журналіста "Трибуни" пояснити своє рішення, а також дати пораду тим футболістам, які переходять до РПЛ, Селін (уродженець Новоайдару в Луганській області) відповів:

"Зараз не варто казати, що або спорт поза політикою, або та ж війна, що відбувається, поза політикою. Все це політика.

Чому я відмовився перейти в "Крылья Советов"? Це був кінець 2015-го. Так, я не пішов туди суто через цей конфлікт України і Росії. Я розмовляв із керівниками "Крыльев". Вони розуміли ситуацію. Вони сказали, що без проблем, це моє рішення. І на цьому ми закрили розмову.

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А давати комусь пораду... У кожного є свій вибір. Наприклад, я вибрав так. Я розумів, із якого я регіону, розумію, що там відбувається, розумію, через що і хто це все робить. Це було моє рішення від початку і остаточне. На той момент я був не готовий туди їхати.

Якби до війни, то без проблем. Все було добре, жодних конфліктів між країнами не було. Але на той момент мене б не зрозуміли ті люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний.

У кожного футболіста свій вибір. Не хочеш розмовляти про політику, значить не хочеш. Можливо, я раніше нічого б не казав. Зараз, можливо, подорослішав. Я можу розмовляти без проблем. Бачив, що відбувалося там, із багатьма спілкувався".

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Автор: 

патріотизм (107) футбол (1581)


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Топ коментарі
+81
і не тимощук волинський зрадопес.
не вусик і все кодло боксерських попів
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01.08.2021 13:50
+69
Это вам не Ани Лорак.
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01.08.2021 13:48
+65
"Сейчас не стоит говорить, что либо спорт вне политики, либо та же война, что происходит, вне политики. Все это политика.
Джерело: https://censor.net/ru/n3280249

Хоч один спортсмен визнав істину. Браво !
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01.08.2021 13:49
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Это вам не Ани Лорак.
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01.08.2021 13:48 Відповісти
і не тимощук волинський зрадопес.
не вусик і все кодло боксерських попів
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01.08.2021 13:50 Відповісти
і не іванісеня, який з зорі перейшов у ці самі крилья совєтов...
а сам з кривого рогу, по тих самих вулицях, парках і скверах гуляв, що і наш президент...
позорнік
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01.08.2021 15:10 Відповісти
Она перешла в "крылья советов"?
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01.08.2021 14:09 Відповісти
Exactly!
Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний" - Цензор.НЕТ 1703
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01.08.2021 14:44 Відповісти
опорный хав...
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01.08.2021 19:06 Відповісти
список можно продолжать,к сожелению
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01.08.2021 20:41 Відповісти
"Сейчас не стоит говорить, что либо спорт вне политики, либо та же война, что происходит, вне политики. Все это политика.
Джерело: https://censor.net/ru/n3280249

Хоч один спортсмен визнав істину. Браво !
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01.08.2021 13:49 Відповісти
"Спорт вне политики"- это самый лицемерный лозунг из всех популярных, которые только есть.
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01.08.2021 13:52 Відповісти
А ещё лозунг Олимпийского движения "О спорт, ты - мир!".
Тоже лицемерный.
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01.08.2021 14:14 Відповісти
Держави фінансують спорт.
Звісно, там політики нема.
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01.08.2021 14:26 Відповісти
У тебя и в кабинете гинеколога политика.
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01.08.2021 14:28 Відповісти
Медицина та освіта - внутрішня політика. А спорт - зовнішня.
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01.08.2021 14:31 Відповісти
Ох и дура.
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01.08.2021 22:28 Відповісти
какая тут политика? ))
Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний" - Цензор.НЕТ 1931
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02.08.2021 13:33 Відповісти
Только один?
Тогда, это точно политика, а не спорт.
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01.08.2021 14:11 Відповісти
Щось тут скріпи заскрипіли...
Ану на пляшку!
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01.08.2021 22:03 Відповісти
Господи, как хорошо, что есть ещё люди с принципами. А не только с одними баксами в глазах.
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01.08.2021 13:50 Відповісти
"Крылья советов" название еще то.
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01.08.2021 13:50 Відповісти
Уважуха.Дай бог Евгению здоровья и успехов в спорте.
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01.08.2021 13:51 Відповісти
"Если бы до войны - да, без проблем. Все было хорошо, никаких конфликтов между странами не было."
Остров Тузла забывать не надо. Пока ещё существует параша- она будет гадить всем соседям. Поэтому параша должна быть уничтожена целиком. Наверное, там где-то ещё остались "хорошие"- человек 10-15. С удовольствием скинусь им на хорошие гробы.
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01.08.2021 13:53 Відповісти
Согласен! Необходимоо отрубить голову российскоко-фашисткой гадине!
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01.08.2021 14:05 Відповісти
Ну, в лучшем случае 10% украинцев понимали, что московиты нам враги всегда и везде.
Остальные, до 2014го, были уверены что - одинарот/братушки. После только у многих случилось переосмысление. Отбитых коллаборантов, в пример не приводим...
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01.08.2021 14:07 Відповісти
Люто плюсую. Хоть кто-то это заметил. Открытая война у нас началась в феврале 2014-го, но так сложилась ситуация в Украине. Могло случиться раньше (напр., упомянутая Вами история с Тузлой), могло позже. Молдавия и Грузия почувствовали горячую "братскую любовь" сразу после развала СССР, Украина тогда проскочила "меж капель дождя", но теперь и для нас пришло время; у Белоруссии это еще впереди. Кому, похоже, удалось избежать "братскую помощь", так это трем прибалтийским республикам - и это урок для всех нас.
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01.08.2021 14:20 Відповісти
Селин футболист, а не политик или журналист, не член Тризуба и даже не школьный учитель истории, чтобы с такими претензиями к нему "люто плюсовать" Не вижу повода для "лютости". Неизвестно, как вы и другие допысувачи видели ситуацию в 2013м. Сомневаюсь что тогда она было "люто" принципивльной)
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01.08.2021 15:57 Відповісти
Разве я хоть какие-то претензии к спортсмену высказывал. Он молодец, проявил гражданскую позицию, поставил патриотизм выше карьеры. Но поправить надо, не с целью кого-то уколоть, а чтобы уточнить. Как-то так.
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01.08.2021 16:22 Відповісти
Я тоже не вхожу в упомянутые вами категории, хотя в футбол играл неплохо в юности.
Но главное- я не вхожу в тупорылые 73%, поскольку сохранил возможность рассуждать логически и на пользу своей Украине.
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01.08.2021 22:40 Відповісти
Если бы спорт был бы в не политики то **** бы не ананировало на спортивные результаты и не накачивало по брови своих спортсменов допингом и не ставило бы бы против студентов на студенческих играх профессионалов и не покупало бы за отнятые у стариков деньги бы всяких Усиков-Гнусиков!
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01.08.2021 14:03 Відповісти
Если бы конфликт "Тузлы" был единственным. Кацапы постоянно нагнетали истерию вокруг украинского Крыма. Только адекватной реакции Киева не было
3 августа 2007 г. - Лужков назвал украинский статус Крыма и Севастополя «незаслуженным»
До прямой агрессии еще целых СЕМЬ лет

Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний" - Цензор.НЕТ 6551
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02.08.2021 07:32 Відповісти
він з'їдає на обід сепара.
готуйся...
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01.08.2021 14:07 Відповісти
Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний" - Цензор.НЕТ 1974
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01.08.2021 14:15 Відповісти
Так ти дєфачка )))
Який у тебе розмір б...очей ?
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01.08.2021 14:18 Відповісти
Смачного! Хай не забуває також про сніданок та вечерю. Також можна згадати про англійську традицію щодо ланча та 5-часового чаю (five o-clock tea).
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01.08.2021 14:23 Відповісти
В дзеркало глянув, чудо запорєбрікове?
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01.08.2021 14:08 Відповісти
Навряд чи - воно, в кращому разі, дуже запльоване .
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01.08.2021 22:06 Відповісти
Если бы до войны - да, без проблем. Все было хорошо, никаких конфликтов между странами не было.


все добре. але вiн ще не до кiнця прозрiв. московський улус, паРаша- це одвiчний ворог Русi та ii продовження України.
починаючи вiд першого прото-кацапа андрейки богалюбскага та до наших часiв...
а з 1654 ця вiйна не закiнчується, вона лише час вiд часу вщухає...
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01.08.2021 14:07 Відповісти
никаких конфликтов между странами не было **



А з 2014 то не конфлiкт, дорогенький...бо 15 тисяч загиблих то курва жоден конфликт , то вiйна (!)
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01.08.2021 14:10 Відповісти
Ты дебил?Он сказал до войны !!!Читай сначала текст кретинос !
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01.08.2021 16:09 Відповісти
Ні це ти дебіл плюс бидло .

Почему я отказался перейти в "Крылья"? Это был конец 2015-го. Да, я не пошел туда чисто из-за этого конфликта Украины и России.
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01.08.2021 18:07 Відповісти
надеюсь, это он искренне
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01.08.2021 14:12 Відповісти
поступок чоловіка а не усика православного сепара манкурта
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01.08.2021 14:30 Відповісти
Парень, горжусь земляком.
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01.08.2021 15:41 Відповісти
Не у всіх все вимірюється грошима! Селіну - респект.
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01.08.2021 16:01 Відповісти
Скоріше за все, самі Крилья йому і відмовили. Але хитрожопий сєпар перевернув все на свій лад, прикинувшись патріотом...
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01.08.2021 19:37 Відповісти
Поважаю!
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01.08.2021 17:04 Відповісти
Гідно! Повага вам!
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01.08.2021 19:08 Відповісти
Молодець!
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01.08.2021 20:21 Відповісти
Цілком адекватний хлопець. Поважаю!
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01.08.2021 22:01 Відповісти
 
 