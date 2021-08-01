Порошенко в статті для Gazeta Wyborcza: Україні потрібні не гроші, а гарантії безпеки та План дій щодо членства в НАТО

Добудова "Північного потоку-2" - це питання регіональної, європейської та трансатлантичної безпеки. Тому обіцянки західних партнерів України щодо гарантій мають матеріалізуватися не стільки в енергетичній сфері, скільки у безпековій сфері. Україна має отримати План дій щодо членства України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко написав у публікації "Стаття Путіна не про історію. Це - політичний маніфест із погрозами сусідам" для Gazeta Wyborcza.

"Україні потрібні скоріше не гроші, а гарантії. І насамперед не гарантії газового транзиту чи допомога в "зеленій" енергетиці. Нам необхідні чіткі гарантії безпеки і незалежності. А це – членство в НАТО. Стаття Путіна зайвий раз переконує у тому, що обіцяти туманну перспективу вступу України до Альянсу вже замало. Наші мрії та обіцянки партнерів мають матеріалізуватися у конкретний проєкт, і такий проект називається Планом дій щодо членства", – підкреслив Порошенко.

За його словами, цей План очевидно потребує часу для виконання, і на цей період Україна вправі розраховувати на проміжні безпекові угоди з партнерами. "Сподіваюся, це стане предметом переговорів Володимира Зеленського під час його візиту до Білого дому наприкінці серпня", - додав він.

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Порошенко також застерігає західних політиків від надмірного захоплення політикою умиротворення та закликав їх пам’ятати уроки нещодавньої європейської історії і не вірити інформаційним маніпуляціям Путіна.

"Путін не міг собі відмовити у задоволенні зайвий раз плюнути в очі західним прибічникам політики умиротворення агресора, яких уроки Мюнхена-38 нічому не навчили. Вони, напевно, не читали російського історика Ключевського, який писав: "Історія не вчителька, а наглядачка: вона не навчає, а тільки карає за незнання уроків", - зауважив він.

Порошенко зазначив, що свої політичні плани Путін декларує відкрито: "Ще під час Мюнхенської безпекової конференції 2007 року він кинув виклик усій трансатлантичній спільноті. У відповідь Захід вирішив задобрити Путіна і навесні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті відмовив Україні та Грузії в наданні ПДЧ. Відсутність адекватної реакції підбадьорила Путіна, і вже влітку того ж року він захопив Абхазію та Цхінвальський регіон. Згодом російська агресія проти України стала першим випадком нападу постійного члена Радбезу ООН на державу-засновницю Організації об’єднаних націй".

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"Путін веде гібридну війну з демократичними цінностями в усьому світі. Його нездорові амбіції мають глобальний характер, але передумовою їхньої реалізації є заволодіння Україною. Без України російська держава не може бути імперією за визначенням. Про це тридцять років тому говорив ще Горбачов, коли марно агітував українців не голосувати на референдумі за незалежність", - зазначив Порошенко.

"Одкровення Путіна – це важливий момент, аби Захід і Україна як невід’ємна частина європейської цивілізації зрозуміли, якою є правильна відповідь на російські зазіхання. Варто згадати, що зупинило російський наступ у 2014 році. Це готовність українського народу захищати свою свободу і свій вибір. Це готовність керівництва української держави реформуватися та позбутися, насамперед, газового зашморгу. Це готовність міцної проукраїнської міжнародної коаліції реагувати на агресивні дії Росії", – також підкреслив політик.

"Як державника, як п’ятого президента України, як зрештою лідера демократичної проєвропейської опозиції мене не може не турбувати домовленість між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Це дуже схоже на Будапештський меморандум, фіктивними гарантіями якого ми "користуємося" вже восьмий рік. Очевидно, що "Північний потік-2" – загроза і для України, і для об’єднаної Європи, і для всієї трансатлантичної спільноти", – зазначив Порошенко.

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Він зауважив, що для України газовий транзит - це не стільки і не тільки проблема грошей. "Заробимо врешті-решт і на чомусь іншому. Йдеться про регіональну, континентальну і трансатлантичну безпеку. А для України це екзистенційне питання, бо стаття Путіна свідчить про те, що він не відмовився стерти Україну з політичної карти. Це така ж нав’язлива ідея сучасності, як колись план "скинути Ізраїль у море", – додав Порошенко.

"Поки не вичерпані усі можливості, Київ продовжить боротьбу проти "Північного потоку 2", якою б не була думка великих держав. У нас в Україні не прості стосунки між опозицією, яку уособлює "Європейська Солідарність", і владою. Але в цьому питанні ми будемо діяти спільно, бо тут йдеться про наш корінний національний інтерес. Так само, як і про інтерес наших найближчих сусідів", – зазначив лідер "ЄС".

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