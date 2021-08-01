УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9305 відвідувачів онлайн
Новини
9 798 358

Порошенко в статті для Gazeta Wyborcza: Україні потрібні не гроші, а гарантії безпеки та План дій щодо членства в НАТО

Порошенко в статті для Gazeta Wyborcza: Україні потрібні не гроші, а гарантії безпеки та План дій щодо членства в НАТО

Добудова "Північного потоку-2" - це питання регіональної, європейської та трансатлантичної безпеки. Тому обіцянки західних партнерів України щодо гарантій мають матеріалізуватися не стільки в енергетичній сфері, скільки у безпековій сфері. Україна має отримати План дій щодо членства України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко написав у публікації "Стаття Путіна не про історію. Це - політичний маніфест із погрозами сусідам" для Gazeta Wyborcza.

"Україні потрібні скоріше не гроші, а гарантії. І насамперед не гарантії газового транзиту чи допомога в "зеленій" енергетиці. Нам необхідні чіткі гарантії безпеки і незалежності. А це – членство в НАТО. Стаття Путіна зайвий раз переконує у тому, що обіцяти туманну перспективу вступу України до Альянсу вже замало. Наші мрії та обіцянки партнерів мають матеріалізуватися у конкретний проєкт, і такий проект називається Планом дій щодо членства", – підкреслив Порошенко.

За його словами, цей План очевидно потребує часу для виконання, і на цей період Україна вправі розраховувати на проміжні безпекові угоди з партнерами. "Сподіваюся, це стане предметом переговорів Володимира Зеленського під час його візиту до Білого дому наприкінці серпня", - додав він.

Читайте також: Порошенко відповів на статтю Путіна: "Українці не мають проблем із власною ідентичністю. І нам по цимбалах, що саме він про це думає"

Порошенко також застерігає західних політиків від надмірного захоплення політикою умиротворення та закликав їх пам’ятати уроки нещодавньої європейської історії і не вірити інформаційним маніпуляціям Путіна.

"Путін не міг собі відмовити у задоволенні зайвий раз плюнути в очі західним прибічникам політики умиротворення агресора, яких уроки Мюнхена-38 нічому не навчили. Вони, напевно, не читали російського історика Ключевського, який писав: "Історія не вчителька, а наглядачка: вона не навчає, а тільки карає за незнання уроків", - зауважив він.

Порошенко зазначив, що свої політичні плани Путін декларує відкрито: "Ще під час Мюнхенської безпекової конференції 2007 року він кинув виклик усій трансатлантичній спільноті. У відповідь Захід вирішив задобрити Путіна і навесні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті відмовив Україні та Грузії в наданні ПДЧ. Відсутність адекватної реакції підбадьорила Путіна, і вже влітку того ж року він захопив Абхазію та Цхінвальський регіон. Згодом російська агресія проти України стала першим випадком нападу постійного члена Радбезу ООН на державу-засновницю Організації об’єднаних націй".

Читайте також: Зеленського на посаді президента готові підтримати 27,7% українців, Порошенка - 13,4%, - опитування "Рейтингу"

"Путін веде гібридну війну з демократичними цінностями в усьому світі. Його нездорові амбіції мають глобальний характер, але передумовою їхньої реалізації є заволодіння Україною. Без України російська держава не може бути імперією за визначенням. Про це тридцять років тому говорив ще Горбачов, коли марно агітував українців не голосувати на референдумі за незалежність", - зазначив Порошенко.

"Одкровення Путіна – це важливий момент, аби Захід і Україна як невід’ємна частина європейської цивілізації зрозуміли, якою є правильна відповідь на російські зазіхання. Варто згадати, що зупинило російський наступ у 2014 році. Це готовність українського народу захищати свою свободу і свій вибір. Це готовність керівництва української держави реформуватися та позбутися, насамперед, газового зашморгу. Це готовність міцної проукраїнської міжнародної коаліції реагувати на агресивні дії Росії", – також підкреслив політик.

"Як державника, як п’ятого президента України, як зрештою лідера демократичної проєвропейської опозиції мене не може не турбувати домовленість між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Це дуже схоже на Будапештський меморандум, фіктивними гарантіями якого ми "користуємося" вже восьмий рік. Очевидно, що "Північний потік-2" – загроза і для України, і для об’єднаної Європи, і для всієї трансатлантичної спільноти", – зазначив Порошенко.

Читайте також: Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через "Північний потік-2"

Він зауважив, що для України газовий транзит - це не стільки і не тільки проблема грошей. "Заробимо врешті-решт і на чомусь іншому. Йдеться про регіональну, континентальну і трансатлантичну безпеку. А для України це екзистенційне питання, бо стаття Путіна свідчить про те, що він не відмовився стерти Україну з політичної карти. Це така ж нав’язлива ідея сучасності, як колись план "скинути Ізраїль у море", – додав Порошенко.

"Поки не вичерпані усі можливості, Київ продовжить боротьбу проти "Північного потоку 2", якою б не була думка великих держав. У нас в Україні не прості стосунки між опозицією, яку уособлює "Європейська Солідарність", і владою. Але в цьому питанні ми будемо діяти спільно, бо тут йдеться про наш корінний національний інтерес. Так само, як і про інтерес наших найближчих сусідів", – зазначив лідер "ЄС".

Читайте також: Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Автор: 

Порошенко (15159) путін (23746) Північний потік (2461)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
Порошенко в статье для Gazeta Wyborcza: Украине нужны не деньги, а гарантии безопасности и План действий по членству в НАТО - Цензор.НЕТ 8150
показати весь коментар
01.08.2021 14:22
+52
ПРЕЗИДЕНТ правду сказав!!!!!
показати весь коментар
01.08.2021 14:20
+42
Оо и тут Он виноват...
Не много как на одного ответственности?
Я бы на его месте вообще болт забил бы на эту страну и жил гдето на Мальдивах!!!!
показати весь коментар
01.08.2021 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Порошенко П.О. справжній політик і Президент України, бо він стратег і бачить далі, чим команда члєнограя
показати весь коментар
01.08.2021 15:36 Відповісти
обнімаю.. целую
показати весь коментар
01.08.2021 15:37 Відповісти
Файна істерика кацапа лієщенка.
Змирися, полудурок.
Порох буде наступним президентом. Вже все вирішено.
показати весь коментар
01.08.2021 15:39 Відповісти
Дєдушка старий.. йєму всьо равно=))
показати весь коментар
01.08.2021 15:42 Відповісти
так і заспокойся тоді
показати весь коментар
01.08.2021 15:44 Відповісти
Ну и нагородил! Для сведения, СП-2 для европейцев это как раз освобождение от газовой удавки Украины, не больше и не меньше и только дурак этого не понимает. Альтернатива она и есть альтернатива, а уж какие способы доставки газа выберет каждая стран, так это ее личное дело.
показати весь коментар
01.08.2021 15:39 Відповісти
а как Украина удавливала газом Европу?
показати весь коментар
01.08.2021 18:35 Відповісти
Файна стаття від Президента України.
Так, тому Порошенка і поважають у всьому цивілізованому світі.
показати весь коментар
01.08.2021 15:42 Відповісти
Збітим льотчікам сниться фанєра і Париж.. Не знаєш чому?=))
показати весь коментар
01.08.2021 15:43 Відповісти
Це ти про путіна?
Погоджуюсь.
показати весь коментар
01.08.2021 15:45 Відповісти
Украине нужны не деньги, все деньги, которые ей причитались он очень быстро и эффективно отреформировал.
показати весь коментар
01.08.2021 15:47 Відповісти
Файно було спостерігати істерику кацапа-мацкалів.
Тільки за це - Респект, Петро Олексійовичі!
показати весь коментар
01.08.2021 15:49 Відповісти
Каким бы большим не был антирейтинг у порошенко, но по сравнению с тупоголовым квартальным чучелом, порох - по внутреннему и внешнему содержанию - глава страны. А не то что один есть криворожский дурачек, который за 43 года так и не научился пользоваться мозгами
показати весь коментар
01.08.2021 15:58 Відповісти
Цікаво, я які статті Зеленського публікувалися у міжнародній пресі?
Скільки статей написав Зеленський?
показати весь коментар
01.08.2021 15:59 Відповісти
Вот не надо этого, честное слово, оно того не стоит
показати весь коментар
01.08.2021 16:22 Відповісти
Напевно, ви праві.
показати весь коментар
01.08.2021 16:29 Відповісти
Цікаво, я які статті Зеленського публікувалися у міжнародній пресі?
Скільки статей написав Зеленський?

Все они гениальны. Пока у власти. " Возрождение" Брежнева вам на память!...
показати весь коментар
02.08.2021 08:33 Відповісти
"Возрождение" Л.І. Брежнєва це стаття на геополітичну тему?
показати весь коментар
03.08.2021 07:57 Відповісти
Зачем тебе деньги нужны будут на подвале?
показати весь коментар
01.08.2021 16:09 Відповісти
+100%
показати весь коментар
01.08.2021 16:10 Відповісти
какой ему продвал? он в 4й класс перешел))
показати весь коментар
01.08.2021 18:18 Відповісти
Ця гнида невтомно нагадує про п'ятого президента в своїй особі. І жодного разу, потвора, не згадав про своє авторство мінської зради, яка злила н..уй всі гарантії Будапешту. Скотина гнила.
показати весь коментар
01.08.2021 16:23 Відповісти
Кто на ком слил?
показати весь коментар
01.08.2021 16:24 Відповісти
У кацапа істерика від Порошенка, бо вони знають, що Порошенко буде наступним Президентом України.
показати весь коментар
01.08.2021 16:26 Відповісти
И это правильно. Давно пора.
показати весь коментар
01.08.2021 16:28 Відповісти
Так і буде!
показати весь коментар
01.08.2021 16:29 Відповісти
Гарантії Будапешту БУЛИ прив'язані до Мінська?
Осе штиріть кацапів від Порошенка.
показати весь коментар
01.08.2021 16:25 Відповісти
Порошенко для них страшніший за Бандеру!
показати весь коментар
01.08.2021 18:19 Відповісти
У зебобиков аншлаг? Такой заголовок приманивает зебилье как отходы мух. Зеленых
показати весь коментар
01.08.2021 16:23 Відповісти
"Путин ведет гибридную войну с демократическими ценностями по всему миру. Его нездоровые амбиции носят глобальный... характеИсточник: https://censor.net/ru/n3280252"

Чудово Порох натякнув усьому Світу про те, що путен психічно хворий!
Браво!
показати весь коментар
01.08.2021 16:27 Відповісти
"Украине нужны скорее не деньги, а гарантии. И в первую очередь не гарантии газового транзита, или помощь в зеленой энергетике. Нам необходимы четкие гарантии безопасности и независимости. А это - членство в НАТО. Петро не прав.Украине нужно списать долги, а это деньги ,но и для членства в НАТО они нужны тоже.Без денег ,не будет ни гарантий безопасности ,ни членства в НАТО
показати весь коментар
01.08.2021 16:35 Відповісти
Мда, не быть тебе дипломатом. Ну, кому то нужно и сральники чистить
показати весь коментар
01.08.2021 17:05 Відповісти
Україні потрібна українська державна влада !!! Доки в Україні буде панувати прокремлівська корумпована погань ,ніяки гроши не допоможуть !!!)))
показати весь коментар
01.08.2021 17:38 Відповісти
Мда, не быть тебе дипломатом.Когда в граждан Украины будет столько же денег ,как и в граждан стран НАТО,для оплаты такой же з/п чистильщикам сральников ,тогда Украина точно будет в НАТО
показати весь коментар
01.08.2021 19:57 Відповісти
Скажем так - ты путаешь причину и следствие!
показати весь коментар
01.08.2021 22:52 Відповісти
скажем так- когда есть монеты тогда нет нужды ,что то путать,отсутсвие оных-реальный фактор,который путает причину и следствие.
показати весь коментар
02.08.2021 07:33 Відповісти
Президенту Порошенку респект , повага и щира подяка за служіння українському народові !👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показати весь коментар
01.08.2021 17:43 Відповісти
🖕🏼😡
показати весь коментар
02.08.2021 10:25 Відповісти
Всі чомусь забувають за медійний бізнес Зе&К95,який є ТІЛЬКИ НА РФ!
І цей бізнес для України страшніший за тисячі фабрик "РОШЕН" на раші,за ТІЛЬКИ 1 (і та під арештом) існуючу,і побудовану ще до Янека,досі волають путінята в Україні.
А це багато що пояснює.
показати весь коментар
01.08.2021 18:28 Відповісти
Порох і зараз мій Президент! Крапка
показати весь коментар
01.08.2021 18:29 Відповісти
Порох 👍!!!
показати весь коментар
01.08.2021 20:17 Відповісти
Вы заметили что ЗЕбилы вообще не заходят ни в какие темы кроме тем про Порошенко? Оно и понятно ведь ихний клоун обосрался везде где только мог..и ЗЕбилам остаёца только кудахтать про Порошенко
показати весь коментар
01.08.2021 21:28 Відповісти
Все правильно. Иначе будет Будапештский меморандум #2 и Европецская "крайняя озабоченность"
показати весь коментар
01.08.2021 22:30 Відповісти
Так то оно и правильно, только эту власть интересуют только деньги,любым путем,не брезгуют ничем
показати весь коментар
01.08.2021 23:24 Відповісти
Якщо Поросяті* непотрібні гроші (собі набарижив за гланди), то нехай Порося* не рохкає за інших. Мені особисто потрібні саме гроші (бажано якомога більше), а не всілякі там безглузді обіцянки-цяцянки. Чудові "гарантії безпеки" у необмеженій кількості Україна вже отримала у Будапештському меморандумі. Ці гарантії настільки надійні та їх так забагато, що Україна сама за них сховалася, як за кам'яний мур, і без жодної шкоди для себе може ними поділитися з усім світом. А черговою дурнуватою цацянкою "План дій щодо членства в НАТО" Порося* свідомо і навмисно морочить читачеві голову, оскільки Бундес-Фрау Меркель і пафосна бабота В.Нуланд (кожна свого часу і на свій лад) дали зрозуміти - Україна не стане членом НАТО від слова "НІКОЛИ".
_____________________________________________________________________________________
*Слово "ПОРОШЕНКА" Google-перекладач з сербської мови перекладає як "ПОРОСЯ"
показати весь коментар
02.08.2021 06:52 Відповісти
Вот мало Будапештско меморандума, надо ещо!...
показати весь коментар
02.08.2021 08:06 Відповісти
Вакцинуйте всії ахїмєтіков, клопомойскіх, залузеле і т.д. від розмноження - тоді буде стабільність і захист від ворога в тилу. Но какая різніца.
показати весь коментар
02.08.2021 08:15 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 