Порошенко в статті для Gazeta Wyborcza: Україні потрібні не гроші, а гарантії безпеки та План дій щодо членства в НАТО
Добудова "Північного потоку-2" - це питання регіональної, європейської та трансатлантичної безпеки. Тому обіцянки західних партнерів України щодо гарантій мають матеріалізуватися не стільки в енергетичній сфері, скільки у безпековій сфері. Україна має отримати План дій щодо членства України в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко написав у публікації "Стаття Путіна не про історію. Це - політичний маніфест із погрозами сусідам" для Gazeta Wyborcza.
"Україні потрібні скоріше не гроші, а гарантії. І насамперед не гарантії газового транзиту чи допомога в "зеленій" енергетиці. Нам необхідні чіткі гарантії безпеки і незалежності. А це – членство в НАТО. Стаття Путіна зайвий раз переконує у тому, що обіцяти туманну перспективу вступу України до Альянсу вже замало. Наші мрії та обіцянки партнерів мають матеріалізуватися у конкретний проєкт, і такий проект називається Планом дій щодо членства", – підкреслив Порошенко.
За його словами, цей План очевидно потребує часу для виконання, і на цей період Україна вправі розраховувати на проміжні безпекові угоди з партнерами. "Сподіваюся, це стане предметом переговорів Володимира Зеленського під час його візиту до Білого дому наприкінці серпня", - додав він.
Порошенко також застерігає західних політиків від надмірного захоплення політикою умиротворення та закликав їх пам’ятати уроки нещодавньої європейської історії і не вірити інформаційним маніпуляціям Путіна.
"Путін не міг собі відмовити у задоволенні зайвий раз плюнути в очі західним прибічникам політики умиротворення агресора, яких уроки Мюнхена-38 нічому не навчили. Вони, напевно, не читали російського історика Ключевського, який писав: "Історія не вчителька, а наглядачка: вона не навчає, а тільки карає за незнання уроків", - зауважив він.
Порошенко зазначив, що свої політичні плани Путін декларує відкрито: "Ще під час Мюнхенської безпекової конференції 2007 року він кинув виклик усій трансатлантичній спільноті. У відповідь Захід вирішив задобрити Путіна і навесні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті відмовив Україні та Грузії в наданні ПДЧ. Відсутність адекватної реакції підбадьорила Путіна, і вже влітку того ж року він захопив Абхазію та Цхінвальський регіон. Згодом російська агресія проти України стала першим випадком нападу постійного члена Радбезу ООН на державу-засновницю Організації об’єднаних націй".
"Путін веде гібридну війну з демократичними цінностями в усьому світі. Його нездорові амбіції мають глобальний характер, але передумовою їхньої реалізації є заволодіння Україною. Без України російська держава не може бути імперією за визначенням. Про це тридцять років тому говорив ще Горбачов, коли марно агітував українців не голосувати на референдумі за незалежність", - зазначив Порошенко.
"Одкровення Путіна – це важливий момент, аби Захід і Україна як невід’ємна частина європейської цивілізації зрозуміли, якою є правильна відповідь на російські зазіхання. Варто згадати, що зупинило російський наступ у 2014 році. Це готовність українського народу захищати свою свободу і свій вибір. Це готовність керівництва української держави реформуватися та позбутися, насамперед, газового зашморгу. Це готовність міцної проукраїнської міжнародної коаліції реагувати на агресивні дії Росії", – також підкреслив політик.
"Як державника, як п’ятого президента України, як зрештою лідера демократичної проєвропейської опозиції мене не може не турбувати домовленість між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Це дуже схоже на Будапештський меморандум, фіктивними гарантіями якого ми "користуємося" вже восьмий рік. Очевидно, що "Північний потік-2" – загроза і для України, і для об’єднаної Європи, і для всієї трансатлантичної спільноти", – зазначив Порошенко.
Він зауважив, що для України газовий транзит - це не стільки і не тільки проблема грошей. "Заробимо врешті-решт і на чомусь іншому. Йдеться про регіональну, континентальну і трансатлантичну безпеку. А для України це екзистенційне питання, бо стаття Путіна свідчить про те, що він не відмовився стерти Україну з політичної карти. Це така ж нав’язлива ідея сучасності, як колись план "скинути Ізраїль у море", – додав Порошенко.
"Поки не вичерпані усі можливості, Київ продовжить боротьбу проти "Північного потоку 2", якою б не була думка великих держав. У нас в Україні не прості стосунки між опозицією, яку уособлює "Європейська Солідарність", і владою. Але в цьому питанні ми будемо діяти спільно, бо тут йдеться про наш корінний національний інтерес. Так само, як і про інтерес наших найближчих сусідів", – зазначив лідер "ЄС".
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Змирися, полудурок.
Порох буде наступним президентом. Вже все вирішено.
Так, тому Порошенка і поважають у всьому цивілізованому світі.
Погоджуюсь.
Тільки за це - Респект, Петро Олексійовичі!
Скільки статей написав Зеленський?
Скільки статей написав Зеленський?
Все они гениальны. Пока у власти. " Возрождение" Брежнева вам на память!...
Осе штиріть кацапів від Порошенка.
Чудово Порох натякнув усьому Світу про те, що путен психічно хворий!
Браво!
І цей бізнес для України страшніший за тисячі фабрик "РОШЕН" на раші,за ТІЛЬКИ 1 (і та під арештом) існуючу,і побудовану ще до Янека,досі волають путінята в Україні.
А це багато що пояснює.
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*Слово "ПОРОШЕНКА" Google-перекладач з сербської мови перекладає як "ПОРОСЯ"