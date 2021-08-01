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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, зафіксовано 86 нових випадків, - Кличко

За минулу добу в Києві виявили 86 хворих на коронавірус, померла одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його інформацією, у Києві зафіксовано 86 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 219 080).

51 жінка віком від 23 до 84 років, 27 чоловіків віком від 21 до 84 років, 1 дівчинка 15 років і 7 хлопчиків від 11 до 16 років

1 летальний випадок від вірусу (загалом 5233).

17 госпіталізованих хворих на коронавірус та 16 госпіталізованих із підозрою на COVID-19 і пневмонії.

38 подолали коронавірус (загалом 209379).

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському (34), Дніпровському (14), Дарницькому і Оболонському (по 11) районах.

Читайте також: За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, виявлено 233 нові випадки COVID-19, - Кличко. КАРТА

За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, зафіксовано 86 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19405) Кличко (3507) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Его еще в 2019 году весной ввели.
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01.08.2021 18:15 Відповісти
У цього дуропоїда Кличка можна дізнатися, яким чином зафіксовано ці захворювання? Чи не за допомогою ПЦР тестів? Тварини вже дістали зі своїми фуфловкидами...
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01.08.2021 15:05 Відповісти
им за это отлично платят, ну и лохов стригут по полной
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01.08.2021 15:26 Відповісти
За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, зафіксовано 86 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9502
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01.08.2021 18:16 Відповісти
здравствуй лерочка, как антипка?
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01.08.2021 20:20 Відповісти
Стригись-стригись - за тобой очередь таких же 73-процентных, как ты
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01.08.2021 20:23 Відповісти
 
 