За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, зафіксовано 86 нових випадків, - Кличко
За минулу добу в Києві виявили 86 хворих на коронавірус, померла одна людина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його інформацією, у Києві зафіксовано 86 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 219 080).
51 жінка віком від 23 до 84 років, 27 чоловіків віком від 21 до 84 років, 1 дівчинка 15 років і 7 хлопчиків від 11 до 16 років
1 летальний випадок від вірусу (загалом 5233).
17 госпіталізованих хворих на коронавірус та 16 госпіталізованих із підозрою на COVID-19 і пневмонії.
38 подолали коронавірус (загалом 209379).
Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському (34), Дніпровському (14), Дарницькому і Оболонському (по 11) районах.
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Valery Greff
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Гонта Київський
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Vi Wa
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