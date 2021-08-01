За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, зафіксовано 86 нових випадків, - Кличко

За минулу добу в Києві виявили 86 хворих на коронавірус, померла одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його інформацією, у Києві зафіксовано 86 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 219 080).

51 жінка віком від 23 до 84 років, 27 чоловіків віком від 21 до 84 років, 1 дівчинка 15 років і 7 хлопчиків від 11 до 16 років

1 летальний випадок від вірусу (загалом 5233).

17 госпіталізованих хворих на коронавірус та 16 госпіталізованих із підозрою на COVID-19 і пневмонії.

38 подолали коронавірус (загалом 209379).

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському (34), Дніпровському (14), Дарницькому і Оболонському (по 11) районах.

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