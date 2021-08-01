Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності
У понеділок, 2 серпня, об 11:00 у межах форуму "Україна 30" відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, в якій візьмуть участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
"Гості та спікери форуму розкажуть про те, які офіційні та розважальні заходи заплановано до 30-річчя незалежності держави та Дня прапора, представлять концепцію проведення параду Збройних сил, а також нової президентської нагороди "Національна легенда", - наголошується в повідомленні.
У пресслужбі зауважили: "Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповість про гостей, прибуття яких очікується на День Незалежності, а його перша заступниця Еміне Джапарова - про проведення саміту інавгурації "Кримської платформи".
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Вілла зеленських в Італії, візит МВФ, аграрії рано раділи. Новиноньки з українського політикуму.
теперь - о том как весело зеленские проводят время на распиле средств на празднование))
первый ледь и пять с половиной ледь-ледь ))))
"Вілла зеленських, візит МВФ, аграрії рано раділи. Новиноньки з українського політикуму. "
https://www.youtube.com/watch?v=WLt7h5w01UI
И Ахметов с Фирташем перестанут гнобить стоимостью тепла всю страну.
Не хочу зайвий раз бачити цю чету.
(К)Шапітолій готує програму до Дня Незалежності? Pagliacci.
Пишите проще: "Ленка и Вовка" - всем сразу понятно об ком речь.....
Гимном в исполнении МоргенШвайна?
....
А Ленка здесь уже причем? Муж -то где?
БУДУ НЕ ПРОТИ ЯК ЩО ВОНИ ЗІГРАЮТЬ РОЛЬ ЧЄТИ ЧАУШЕСКУ,
ХАЙ ЗРОБЛЯТЬ СВЯТО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ