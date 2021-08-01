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Новини День Незалежності
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Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності

Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності

У понеділок, 2 серпня, об 11:00 у межах форуму "Україна 30" відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, в якій візьмуть участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

"Гості та спікери форуму розкажуть про те, які офіційні та розважальні заходи заплановано до 30-річчя незалежності держави та Дня прапора, представлять концепцію проведення параду Збройних сил, а також нової президентської нагороди "Національна легенда", - наголошується в повідомленні.

У пресслужбі зауважили: "Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповість про гостей, прибуття яких очікується на День Незалежності, а його перша заступниця Еміне Джапарова - про проведення саміту інавгурації "Кримської платформи".

Читайте також: Групу Green Grey прибрали з програми концерту до Дня Незалежності: В ОП причиною назвали некоректні висловлювання музикантів про мовний закон

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23659) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+37
...фублин
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 3846
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01.08.2021 14:57
+33
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 792
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01.08.2021 15:02
+33
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 5140
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01.08.2021 15:08
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...фублин
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 3846
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01.08.2021 14:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WLt7h5w01UI

Вілла зеленських в Італії, візит МВФ, аграрії рано раділи. Новиноньки з українського політикуму.
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01.08.2021 15:01 Відповісти
п.с. бизнес ленки зеленской рекламируется на тв-каналах в рашке.. в прайм-тайм))
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01.08.2021 15:02 Відповісти
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8923
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01.08.2021 15:41 Відповісти
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7363
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01.08.2021 20:30 Відповісти
Нет , в косоворотках с тюбитейками
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01.08.2021 15:39 Відповісти
Ну наконец то!!! Я так долго этого события ждал...
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01.08.2021 14:58 Відповісти
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 763
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01.08.2021 21:28 Відповісти
...новой президентской награды "Национальная легенда"" - Чаус вполне достоин
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01.08.2021 14:58 Відповісти
Сам ..біл Національна легенда. Тільки не тієї нації.
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01.08.2021 16:10 Відповісти
Хоть одна хорошая новость сегодня.
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01.08.2021 14:58 Відповісти
Сколько радости, а ведь ещё не назвали номинантов награды😄
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01.08.2021 15:00 Відповісти
І що "хорошого" в цій новині?
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01.08.2021 15:01 Відповісти
зебилы почувствуют очередную порцию "благодати" в зомбоящике))
теперь - о том как весело зеленские проводят время на распиле средств на празднование))
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01.08.2021 15:05 Відповісти
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5150
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01.08.2021 16:01 Відповісти
По такому случаю надо бы выгулять Чауса Хрещатиком. А в конце - мороженое из Макдональдс.
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01.08.2021 14:59 Відповісти
перывй ледь и первый ледь
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01.08.2021 14:59 Відповісти
ой...и меня натолкнули на анаграмму )))
первый ледь и пять с половиной ледь-ледь ))))
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01.08.2021 16:52 Відповісти
На день ВДВ? Совпадение?
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01.08.2021 14:59 Відповісти
Шо такое это ВДВ?
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01.08.2021 15:00 Відповісти
Значит опять будет купаться в фонтане.
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01.08.2021 15:56 Відповісти
Нє думаю...)))
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01.08.2021 21:47 Відповісти
Презентация, значит. Можэ одетого Чауса покажут, в конце-концов?! Тем более, новую награду президентскую представят: "Национальная легенда". Как раз, Чаус подходит, для первого лауреата.
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01.08.2021 15:00 Відповісти
Хотели видеть мальчика в трусиках? Получите.
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01.08.2021 15:57 Відповісти
На цей раз будуть не тільки в косоворотках а і у лаптях та кокошніках? А балалайки візьмуть?
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01.08.2021 15:00 Відповісти
Ні! В трусах та тєльніку!
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01.08.2021 15:05 Відповісти
Рояль уже тянуть,Сопля віагру ковтає.Вистава для 73 процентних.
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01.08.2021 15:32 Відповісти
Слова "чета" и "первая леди" просто умиляют. Новости светской жизни коронованных особ вызывают воодушевление...Чтобы мы делали ежели бы они не соизволили? Пропали совсем бы.....
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01.08.2021 15:01 Відповісти
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 792
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01.08.2021 15:02 Відповісти
Какие клавиши. Клавиши - это Данилюк, Богдан и Ко. 73% - это пыль на клавишах того рояля)))
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01.08.2021 15:13 Відповісти
Пыль с клавиш, которая прилипла к инструменту и до сих пор готова за него голосовать?
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01.08.2021 15:38 Відповісти
Навіщо брехати, ще й за мародерські гроші? Голосували люди не за Зє, а проти його суперника.
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01.08.2021 16:03 Відповісти
Покажи мне в избирательном бюллетене графу "против".
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01.08.2021 16:05 Відповісти
Лучше стало?
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01.08.2021 17:39 Відповісти
Іван, для чого ти черговий раз всіх інформуєш, що ти йолоп?
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01.08.2021 20:23 Відповісти
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3418
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01.08.2021 20:23 Відповісти
отрыгни ванюша щи...!
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01.08.2021 22:31 Відповісти
Йо моє. І що?
"Вілла зеленських, візит МВФ, аграрії рано раділи. Новиноньки з українського політикуму. "
https://www.youtube.com/watch?v=WLt7h5w01UI


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01.08.2021 15:06 Відповісти
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 5140
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01.08.2021 15:08 Відповісти
Зеленин В. "Как нам реорганизовать Рабкрин"
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01.08.2021 16:51 Відповісти
Пусть объявят с трибуны, что можно без проблем отключиться от центрального отопления.
И Ахметов с Фирташем перестанут гнобить стоимостью тепла всю страну.
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01.08.2021 15:10 Відповісти
Свадебный президент.
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01.08.2021 15:11 Відповісти
А можна без усіх тих презентацій ?
Не хочу зайвий раз бачити цю чету.
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01.08.2021 15:12 Відповісти
и просто - нафига??? шо за анонсы??? хватит презентации по делу об убийстве Шеремета...
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01.08.2021 16:58 Відповісти
толи жара - но бегло прочитал черти зеленских..перечитал... походу первый раз было правильно!
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01.08.2021 15:15 Відповісти
Мені дуже подобається прямий автоматичний переклад з російської на українську:"пара Зєлєнскіх" 😊 Наче пара чобіт. 😁 І має недоречний вигляд "подружжя Зєлєнскіх". Саме для цієї пари.
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01.08.2021 15:21 Відповісти
Там пара валянок. -є саме воно.
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01.08.2021 21:56 Відповісти
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 5425
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01.08.2021 15:22 Відповісти
Какое отношение имеет ЗЮ ишак к независимости?
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01.08.2021 15:23 Відповісти
Вовчик, ты куда заховал Чауса, отдай его НАБУ, шутник.
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01.08.2021 15:30 Відповісти
У чаВуса вже криша від цих подій поїхала, він вже сам не розумє шо зним роблять...
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01.08.2021 15:34 Відповісти
Що ви до нього,так ласкаво Вовчик,він що для вас товариш? Пишіть просто Вован.
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01.08.2021 15:35 Відповісти
Вы слышите, как автор текста лизнул? Чєта, мля...
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01.08.2021 15:33 Відповісти
И непременно с безбарьерностью! Непременно!
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01.08.2021 15:38 Відповісти
кацапська шмаркля і кончена сепарша ...... до незалежності України ..... сюр якийся ....
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01.08.2021 15:44 Відповісти
(К)Шапітолій готує програму до Дня Незалежності? Pagliacci.
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01.08.2021 15:49 Відповісти
Пускай зе-***** в последний раз публично выгуляет своего петушка. Ведь совсем скоро, эта картавая тварь пойдет хавать зону за тот много миллиардный вред, который оно нансес Украине!
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01.08.2021 15:55 Відповісти
Все від нас залежить.
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01.08.2021 15:59 Відповісти
Від вас, сук, залежало, коли ви його препіздентом зробили, а тепер просто мовчки жуй своє гімно, придурку.
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01.08.2021 17:20 Відповісти
Криворізьки рагулі, а не чета.
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01.08.2021 15:55 Відповісти
а як же шмандєль?
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01.08.2021 15:57 Відповісти
ее теперь (может для виду))) дерьмак танцует ))))
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01.08.2021 16:59 Відповісти
Що Зєля прийшов Україну не розбудовувати, а ліквідовувати, стало зрозуміло ще восени 2019го. За два роки це зрозуміли навіть останні дебільні дебіли. Але ми в мережах продовжуєм когось агітувати проти Зєлі і показувати - яке воно брехливе, шкідливе та воровкувате. Час вже давно починати широку дискусію: хто, якщо не Зєля? Хто натомість? Скільки б ми не скиглили, Зєля буде відчувати себе затишно на чолі держави та красти в два рила, якщо в нього не буде альтернативи, якщо українці не узгодять когось одного натомість, не дійдуть консенсусу, не знайдуть компромісну, нормальну заміну. Заміну і обов'язково з оголошеною командою на ключові посади, названими першими кроками і рішеннями та підписаним суспільним договором. Тоді не потрібно буде Зєлю критикувати, бо він сам щезне і ми отримаєм нарешті вперше за 30 років нормальну владу.
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01.08.2021 15:58 Відповісти
Кхе-кхе.
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01.08.2021 16:02 Відповісти
Та щось сумніваюся, Іване, що українці дійдуть консенсусу щодо Неї. Навряд чи Вона стане компромісною владою, Іване.
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01.08.2021 16:25 Відповісти
Пан не сприймає Зеркаль?
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01.08.2021 17:22 Відповісти
Нехай Зеркаль, аби не Юлька...
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01.08.2021 20:26 Відповісти
саме так!
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01.08.2021 16:47 Відповісти
То було зрозуміло значно раніше, ще весною, ще ДО виборів, але придурки в угарі "абинебарига" йшли і голосували. От і наголосували, придурки.
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01.08.2021 17:23 Відповісти
Ой! Та припиняйте вже впихувати невпихуєме! і Йому перекажіть. Ну не буде Лідер антиретингів Лідером країни НІКОЛИ!.
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01.08.2021 19:04 Відповісти
Придурку, в бюлетні було 39 (тридцять дев`ять!) прізвищ, але ж дебіли вибрали... То є раз. І друге, а ЗВІДКИ ті антирейтинги взялись, до дебіла так і не дійде?
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01.08.2021 19:28 Відповісти
Як звідки? З штучних казанів, з зрадницької кадрової політики, з вибухів численних військових арсеналів... Перелік можна робити без кінця. Зокрема ціла ботоферма тролів, що створена для впливу на суспільну думку, спотворення її.
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01.08.2021 20:30 Відповісти
Безнадійно то в тебе, Івасику, безнадійно...
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01.08.2021 21:30 Відповісти
ты опять укуренный?))
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01.08.2021 18:10 Відповісти
Выражение "чета Зеленских" нормальным людям режет слух, а его лохторан (от таких оборотов) вводит в транс!
Пишите проще: "Ленка и Вовка" - всем сразу понятно об ком речь.....
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01.08.2021 16:03 Відповісти
Чем зебилы удивят в этом году?
Гимном в исполнении МоргенШвайна?
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01.08.2021 16:05 Відповісти
возможно Лепса споет -"Уходи красиво,,,"???хз
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01.08.2021 16:20 Відповісти
Краще Шнура -"Ехай на хмуй".
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01.08.2021 16:27 Відповісти
Не хочемо свята від песиголовця бєні з його одоробалами:найбільше свято-ідіть геть нах разом з совєтніками,лобістами,партіями,міністрами,спікерами....а головне одобробло-хай більше не вилазить і страмить цілу країну.
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01.08.2021 16:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM он ещё танцует?
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01.08.2021 16:56 Відповісти
Агась, танцює. Щаз як запойоть, пля!
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01.08.2021 22:08 Відповісти
а кстати ил не кстати... чета... та просто преЗЕ поздравил Воздушные Силы ВСУ ????
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01.08.2021 17:05 Відповісти
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6941

....
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01.08.2021 17:06 Відповісти
суки, сидите дома, не позорьте страну
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01.08.2021 18:08 Відповісти
Чета Зеленских

А Ленка здесь уже причем? Муж -то где?
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01.08.2021 18:43 Відповісти
Очередные гастроли преЗЕдента.
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01.08.2021 19:03 Відповісти
Не називайте посібницю терористів "першою леді"!
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01.08.2021 20:12 Відповісти
Собаче лайно эта семейка
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01.08.2021 20:19 Відповісти
В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30" состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Источник: https://censor.net/ru/n3280256

БУДУ НЕ ПРОТИ ЯК ЩО ВОНИ ЗІГРАЮТЬ РОЛЬ ЧЄТИ ЧАУШЕСКУ,
ХАЙ ЗРОБЛЯТЬ СВЯТО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9927
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01.08.2021 23:50 Відповісти
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3760
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01.08.2021 23:50 Відповісти
ленка и вовка будут скакать с Веркой Пердючкой, достойная компания
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02.08.2021 00:49 Відповісти
 
 