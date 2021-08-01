Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності

У понеділок, 2 серпня, об 11:00 у межах форуму "Україна 30" відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, в якій візьмуть участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

"Гості та спікери форуму розкажуть про те, які офіційні та розважальні заходи заплановано до 30-річчя незалежності держави та Дня прапора, представлять концепцію проведення параду Збройних сил, а також нової президентської нагороди "Національна легенда", - наголошується в повідомленні.

У пресслужбі зауважили: "Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповість про гостей, прибуття яких очікується на День Незалежності, а його перша заступниця Еміне Джапарова - про проведення саміту інавгурації "Кримської платформи".

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