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"Миколу Чауса знайдено. Він не є поки затриманим і перебуває під захистом СБУ", - адвокат Кравець

Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що з'ясував місце перебування свого підзахисного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі.

Вчора він писав, що Чауса немає ні у відділеннях, ні в госпіталі СБУ.

"Сьогодні пошуки виявилися більш результативними.

Миколу Чауса знайшли, і  він, на скільки це можливо, у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу.  І повірте, вона йому потрібна.

Мені вдалося з ним поспілкуватися. На мою думку, ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися.

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Він не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ. Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть у собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання.

Наразі  на цьому все, а ми з колегами займаємося підготовкою всіх необхідних документів", - повідомив Кравець.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

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Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Автор: 

СБУ (12765) Чаус Микола (326)


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Топ коментарі
+68
"Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 4221
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01.08.2021 15:52
+63
"Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 8377
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01.08.2021 15:49
+38
"Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 5118
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01.08.2021 16:01
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Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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01.08.2021 20:35 Відповісти
По ходу у Чауса,в трусах, був злиток золота от і відкупився😅
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01.08.2021 20:50 Відповісти
у мене складається враження, що у Чауса просто криша поїхала від цього всього.
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01.08.2021 21:32 Відповісти
Дах поїхав у 73% громадян.
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01.08.2021 22:26 Відповісти
И сосут конкретно, аж пердаки горят😃
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02.08.2021 11:09 Відповісти
консерватор чавес это только маленький эпизод в одном из преступлений мыролюбного реформиста.
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01.08.2021 22:10 Відповісти
Яке ж ти тупе! І за що тобі Подоляк платить?!!!
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02.08.2021 07:13 Відповісти
я видимо тупой ... этого персонажа задержали за взятку 150к уе ..рас .оно пропало 2 ..3 нашлось и ? тее его не садить а награждать шоле* зе ********* простите за мат
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01.08.2021 22:43 Відповісти
ну шо вы всё дэньгы-дэнгы..... от жены он бегает она храпит как лошадь мужыг выспаться
не может....
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02.08.2021 07:09 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 #ПРЯМИЙ Річниця зриву спецоперації по «вагнерівцям»: інтерв'ю з Григорієм Омельченком

Омельченко розкриттям подробиць операції "спойлерує" белінгкота )) А насправді погоджуюсь з ним - кіношку покажуть тоді й у ній буде стільки рівно, на скільки буде Заходом!!! визначена політична доцільність!
https://www.youtube.com/watch?v=5KS2f3qxqSI&t=13s
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01.08.2021 22:46 Відповісти
Чи більше розповісь "кіт Грозєва" чи вже розповів Омельченко на Прямому а ще більше на сайті АРГУМЕНТ - поживемо- побачимо...
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01.08.2021 22:48 Відповісти
я обычно молчу.. но блин это выступление квартета жаб на делегации гадюк
акапелло
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01.08.2021 22:48 Відповісти
дааа, жаль что сбу так рьяно защищает только взяточников и казнокрадов, а не простых граждан..., например, вот взяли человека ни за что ни про что, потому что президент так сказал..., а его сбу раз, и под защиту, не трожь, сначала докажите..., но нет, граждане, это фантастика...
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01.08.2021 23:38 Відповісти
Но то, что зеублюдки подсадили Чауса на наркоту ОЧЕВИДНО !
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02.08.2021 00:39 Відповісти
фсбу на защите бандюков ...
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02.08.2021 00:51 Відповісти
ФСБ(у) остаточно підтвердила, що у них пряме завдання - захищати казнокрадів України, а не саму Україну! РОЗІГНАТИ ФСБ(у)!!!
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02.08.2021 01:38 Відповісти
Чаус Шрёдингера ))))
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02.08.2021 06:17 Відповісти
ну шо там новенького? уже пора бежать в Молдову.....
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02.08.2021 07:01 Відповісти
СБУ теперь всех продажных судей будет брать под свою защиту..!?
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02.08.2021 08:40 Відповісти
скорее бы он уже востановился и получил компенсацию. ждём и верим!
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02.08.2021 09:19 Відповісти
Да прибейте этого мальчика в трусиках на дверь ОПы зеледента уже наконец-то. А то уже недалеко до разборок между спецслужбами в стиле 90х.
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02.08.2021 09:21 Відповісти
Получается мёртвый он опасней чем живой,поэтому и возят в багажнике второй год.
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02.08.2021 09:49 Відповісти
Живым он опасен только самому себе.
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02.08.2021 09:56 Відповісти
А на груди плакатик "В моей смерти прошу винить Порошенко!"
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02.08.2021 09:57 Відповісти
А это реалистичный вариант. И обнаружатся подробные документы неизвестн6ого автора, (предположительно авторства Чауса), где подробно будут еще раз написаны все фейки о торговле на крови.
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02.08.2021 10:03 Відповісти
Вас двое,Чаусу это тоже кажется.
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02.08.2021 10:09 Відповісти
Чаус бежал из Украины в Беларусь, а уже потом в Крым
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2016
Об этом УП сообщили высокопоставленные источники в САП.

Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, так как пересечение границы может стать основанием для международного розыска

11 августа судьи Чаусу сообщено о подозрении в получении взятки.
6 сентября http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119746/ Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/9/7120075/
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02.08.2021 11:27 Відповісти
ДНЛО КОРБАНА
Несмотря на больничный, который, по словам его адвоката, должен был длиться до Нового года, в конце декабря 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу тогдашнего соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.
К тому времени Коломойского уже уволили с должности главы Днепровской облгосадминистрации, и он конфликтовал с командой президента Петра Порошенко
Корбана обвиняли по четырем статьям: похищение людей, расхищение имущества, руководство организованной преступной группой и присвоение средств в особо крупных размерах.
Справка
Конфликт, который разгорелся в марте 2015 года и привел к отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА.
Причины: Коломойский не хотел отдавать контроль над госпредприятиями «Укртранснафта» и «Укрнафта»; существование добробатов, близких к Коломойскому.

Последней каплей стало УБИЙСТВО СОТРУДНИКА СБУ ВИКТОРА МАНДЗИКА ЧЛЕНОМ «ПРАВОГО СЕКТОРА», БЛИЗКИМ К КОЛОМОЙСКОМУ.
https://babel.ua/ru/texts/61998-sudyu-nikolaya-chausa-vykrali-v-moldove-kto-eto-sdelal-i-zachem-nikto-ne-znaet-no-vse-stroyat-dogadki-my-tozhe
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02.08.2021 11:36 Відповісти
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