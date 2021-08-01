"Миколу Чауса знайдено. Він не є поки затриманим і перебуває під захистом СБУ", - адвокат Кравець
Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що з'ясував місце перебування свого підзахисного.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі.
Вчора він писав, що Чауса немає ні у відділеннях, ні в госпіталі СБУ.
"Сьогодні пошуки виявилися більш результативними.
Миколу Чауса знайшли, і він, на скільки це можливо, у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу. І повірте, вона йому потрібна.
Мені вдалося з ним поспілкуватися. На мою думку, ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися.
Він не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ. Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть у собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання.
Наразі на цьому все, а ми з колегами займаємося підготовкою всіх необхідних документів", - повідомив Кравець.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.
Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.
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не может....
Омельченко розкриттям подробиць операції "спойлерує" белінгкота )) А насправді погоджуюсь з ним - кіношку покажуть тоді й у ній буде стільки рівно, на скільки буде Заходом!!! визначена політична доцільність!
https://www.youtube.com/watch?v=5KS2f3qxqSI&t=13s
акапелло
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2016
Об этом УП сообщили высокопоставленные источники в САП.
Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, так как пересечение границы может стать основанием для международного розыска
11 августа судьи Чаусу сообщено о подозрении в получении взятки.
6 сентября http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119746/ Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/9/7120075/
Несмотря на больничный, который, по словам его адвоката, должен был длиться до Нового года, в конце декабря 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу тогдашнего соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.
К тому времени Коломойского уже уволили с должности главы Днепровской облгосадминистрации, и он конфликтовал с командой президента Петра Порошенко
Корбана обвиняли по четырем статьям: похищение людей, расхищение имущества, руководство организованной преступной группой и присвоение средств в особо крупных размерах.
Справка
Конфликт, который разгорелся в марте 2015 года и привел к отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА.
Причины: Коломойский не хотел отдавать контроль над госпредприятиями «Укртранснафта» и «Укрнафта»; существование добробатов, близких к Коломойскому.
Последней каплей стало УБИЙСТВО СОТРУДНИКА СБУ ВИКТОРА МАНДЗИКА ЧЛЕНОМ «ПРАВОГО СЕКТОРА», БЛИЗКИМ К КОЛОМОЙСКОМУ.
https://babel.ua/ru/texts/61998-sudyu-nikolaya-chausa-vykrali-v-moldove-kto-eto-sdelal-i-zachem-nikto-ne-znaet-no-vse-stroyat-dogadki-my-tozhe