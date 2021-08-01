"Миколу Чауса знайдено. Він не є поки затриманим і перебуває під захистом СБУ", - адвокат Кравець

Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що з'ясував місце перебування свого підзахисного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі.

Вчора він писав, що Чауса немає ні у відділеннях, ні в госпіталі СБУ.

"Сьогодні пошуки виявилися більш результативними.

Миколу Чауса знайшли, і він, на скільки це можливо, у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу. І повірте, вона йому потрібна.

Мені вдалося з ним поспілкуватися. На мою думку, ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися.

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Він не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ. Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть у собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання.

Наразі на цьому все, а ми з колегами займаємося підготовкою всіх необхідних документів", - повідомив Кравець.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

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Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.