Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників
Національний олімпійський комітет Білорусі опублікував офіційну заяву про припинення участі в іграх в Токіо-2020 Христини Тимановської.
"За висновком лікарів, у зв'язку з емоційно-психологічним станом білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, тренерський штаб національної команди з легкої атлетики ухвалив рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади", - йдеться в повідомленні НОК Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Там уточнюється, що заявка спортсменки на участь у кваліфікаційних забігах на 200 м і в естафеті 4х400 м відкликана.
Опозиційний Білоруський фонд спортивної солідарності заявив, що легкоатлетку Христину Тимановську "насильно вивозять з Токіо".
"Представники білоруської нацкоманди депортують легкоатлетку, їй терміново купили квиток на літак, тепер везуть із речами в аеропорт. Завтра у неї мав відбутися старт на 200 метрів, представники збірної її не допускають і відправляють до Мінська", - йдеться в повідомленні Фонду.
У коментарі Єврорадіо Тимановська заявила: "Мені просто сказали збирати речі і летіти додому".
Про ситуацію стало відомо. У зону вильоту прибутку волонтери і поліція.
"Зараз я перебуваю з поліцією. Поки вони вирішують що робити", - зазначила Тимановська.
Кілька днів тому вона розкритикувала чиновників за те, що без її відома її вирішили поставити на естафету 4 по 400 метрів. Спортсменка опублікувала пост в Instagram, який згодом видалила.
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- мучители людей
Белорусская легкоатлетка Тимановская будет просить политубежище в Европе, а могла бы как Исинбаева восхвалять диктатора, помогать переписывать конституцию и спокойно жить в Монако
Белорусскую бегунью насильно вывозят из Токио после критики начальства. Спортсменка просит МОК о помощи
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мотолько помоги».
Представители белорусской олимпийской команды депортируют спортсменку, они уже купили ей билет на самолет и везут в аэропорт с вещами.
Отмечается, что Тимановская должна была завтра бежать 200-метровую дистанцию на Олимпиаде в Токио, однако представители белорусской сборной не допустили ее к соревнованиям и планируют отправить в Минск. Сейчас спортсменка находится в третьем терминале аэ
у себе в номерах.
Пройшла кваліфікацію.
може виступити в "Олімпійській команді біженців"(Є така)
Назревает международный скандал.
Кристина Тимановская в присутствии японской полиции пытается отказаться от посадки на самолет.
Кристина Тимановская обратилась за помощью в НОК.
«Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», - обратилась Тимановская.
https://charter97.org/ru/news/2021/8/1/431612/
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Агентство ТАСС сообщает, что Тимановская не проходила регистрацию на рейс Токио.
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Представители японского МИД выехали в токийский аэропорт, чтобы встретиться с Кристиной Тимановской.
Киберпартизаны объявили о взломе АИС «Паспорт».
Киберпартизаны https://t.me/cpartisans объявили о взломе автоматизированной информационной системы «Паспорт».
В подтверждение были опубликованы паспортные данные сбежавшего в Беларусь бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и других персон.
Киберпартизаны утверждают, что получили доступ к персональным данным руководства силовых структур, людей из близкого окружения Лукашенко, сотрудников КГБ, агентуры и резидентуры в ЕС. Часть информации будет обнародована.