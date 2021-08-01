Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників

Національний олімпійський комітет Білорусі опублікував офіційну заяву про припинення участі в іграх в Токіо-2020 Христини Тимановської.

"За висновком лікарів, у зв'язку з емоційно-психологічним станом білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, тренерський штаб національної команди з легкої атлетики ухвалив рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади", - йдеться в повідомленні НОК Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Там уточнюється, що заявка спортсменки на участь у кваліфікаційних забігах на 200 м і в естафеті 4х400 м відкликана.

Опозиційний Білоруський фонд спортивної солідарності заявив, що легкоатлетку Христину Тимановську "насильно вивозять з Токіо".

"Представники білоруської нацкоманди депортують легкоатлетку, їй терміново купили квиток на літак, тепер везуть із речами в аеропорт. Завтра у неї мав відбутися старт на 200 метрів, представники збірної її не допускають і відправляють до Мінська", - йдеться в повідомленні Фонду.

У коментарі Єврорадіо Тимановська заявила: "Мені просто сказали збирати речі і летіти додому".

Про ситуацію стало відомо. У зону вильоту прибутку волонтери і поліція.

"Зараз я перебуваю з поліцією. Поки вони вирішують що робити", - зазначила Тимановська.

Кілька днів тому вона розкритикувала чиновників за те, що без її відома її вирішили поставити на естафету 4 по 400 метрів. Спортсменка опублікувала пост в Instagram, який згодом видалила.

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