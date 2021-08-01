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Новини
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Іноземні інвестори у ВДЕ не отримали сигналу від ОП щодо виплати накопичених боргів, - Гончаренко

Іноземні інвестори у ВДЕ не отримали сигналу від ОП щодо виплати накопичених боргів, - Гончаренко

Іноземні інвестори в сектор відновлюваної енергетики України не отримали сигналу від Офісу президента з виплати накопичених боргів та вирішення кризи в галузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав народний депутат, співголова міжфракційного депутатського об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" Олексій Гончаренко.

Він повідомив, що після його звернення Офіс президента запропонував Кабміну та Фінансовому комітету Ради уважно розглянути розвиток відновлювальної енергетики та державне регулювання ринку електричної енергії.

"Уже готується Інтегрований план боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року, а у ВР зареєстровано законопроєкт, який має законодавчо врегулювати діяльність із накопичення енергії", - сказав Гончаренко.

Водночас він зазначив, що відповіді на питання щодо виплати боргів у секторі "зеленої" енрегетики ОП вирішив уникнути.

"Стосовно коригування тарифу на передачу електроенергії у відповіді йдеться, що, за інформацією НКРЕКП, це буде здійснено з урахуванням планової перевірки "Укренерго". Так само і не має чіткої відповіді стосовно державних гарантій для сприяння залученню кредитів для "Укренерго", - пояснив нардеп.

"Будемо стежити за тим, чи почне Кабмін "уважніше розглядати" питання "зеленої" енергетики. Для початку варто почати виконувати зобов'язання перед інвесторами!" - додав Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий у парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії: Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, Офіс президента України змушує прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля постійно погіршувати умови ведення бізнесу для іноземних і внутрішніх інвесторів у відновлювану енергетику.

Автор: 

Гончаренко (488) альтернативна енергетика (845)


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Топ коментарі
+7
Справедливості ради треба сказати, що винними в цих "зелених тарифах" та скандалах з ними пов*язаними, є не тільки ЗЕлупи, а і соєва команда. Адже саме при їхній владі все це почалось.
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01.08.2021 16:21
+4
ППЦ а з какого перепугу "инвесторы" не должны платить налоги?
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01.08.2021 16:18
+4
И при Порохе ввели акцизный сбор на и так дорогую зеленую энергию, затрудняющую ее конкуренцию на рынке? Или при Порохе начали строить эти электростанции? Определитесь, что именно началось. Или вообще это Эдиссон виноват со своей лампочкой накаливания, для которой необходимо электричество?
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01.08.2021 16:36
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ППЦ а з какого перепугу "инвесторы" не должны платить налоги?
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01.08.2021 16:18 Відповісти
можно мне плз германских поставщиков электроэнергии?
я согласен платить за нее по германским ценам
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01.08.2021 16:18 Відповісти
Справедливості ради треба сказати, що винними в цих "зелених тарифах" та скандалах з ними пов*язаними, є не тільки ЗЕлупи, а і соєва команда. Адже саме при їхній владі все це почалось.
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01.08.2021 16:21 Відповісти
виноватипапэрэдники
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01.08.2021 16:23 Відповісти
Зек прийняв потрібні закони для Стоматолога і Клюєва. Але при ньому виробництво складало лише 1%. А от при Петрі Олексійовичу набрало апоксаліптичних оборотів. Хто положив бабло в офшори -це тайна нєвєдомая.
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01.08.2021 17:09 Відповісти
И при Порохе ввели акцизный сбор на и так дорогую зеленую энергию, затрудняющую ее конкуренцию на рынке? Или при Порохе начали строить эти электростанции? Определитесь, что именно началось. Или вообще это Эдиссон виноват со своей лампочкой накаливания, для которой необходимо электричество?
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01.08.2021 16:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/353824 - " Адже саме при їхній владі все це почалось."

А може для початку треба повернутися у 2009 рік та почитати закон від прем'єра кабміну (Тимошенко Ю.В.) від 01.04.2009 № 1220-VI ?

Іноземні інвестори у ВДЕ не отримали сигналу від ОП щодо виплати накопичених боргів, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4328
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01.08.2021 17:01 Відповісти
новый оборот в фене базарных кидал - "иностранные инвесторы"
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01.08.2021 16:25 Відповісти
Зеленая энергетика, это когда вырубают зеленые насаждения, ставят муляжи солнечных батарей, продают энергию атомных станций, а разницу делят?
А в чем долги, кто им еще должен?
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01.08.2021 16:30 Відповісти
младорегионал гончаренко в доле наверняка раз подгавкивает каджый раз на эту тему....
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01.08.2021 16:32 Відповісти
С удовольствием понаблюдаю как суд этих "инвесторов" пошлёт. Стервятники.
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01.08.2021 16:39 Відповісти
Шмаркля на уступки не пойдёт. Он думает, так прижимает Порошенко. А тому как то всё-равно, он откаты за это уже поимел.
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01.08.2021 16:44 Відповісти
Классическая дилемма по Ильфу и Петрову - "деньги вечером, стулья утром" .
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01.08.2021 16:53 Відповісти
Іноземні інвестори у ВДЕ не отримали сигналу від ОП щодо виплати накопичених боргів, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7920
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01.08.2021 17:22 Відповісти
Здесь уже год требует от Шмыгаля назвать стоимость своих страданий от зелёной энергетики Иван Петрович Сидоров. Платит он за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. Но сколько в 336 грн платы за зелёную энергетику ему не ведомо. А денежная неизвестность для Ивана Петровича Сидорова , счетовода по призванию, хуже всего. Но Шмыгаль молчит.
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01.08.2021 18:16 Відповісти
Чому досі ці шаромижники не були послані на йух разом зі своєю зеленою енергетикою?
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01.08.2021 18:31 Відповісти
Ахметов уже у нас иностранный инвестор? Ах, да, у него же недвижимость во Франции а видимо и двойное гражданство есть и не одно. И во что же Гудок инвестировал? В китайские панели, немецкое оборудование и польские провода. И все ето за льготные кредиты которые мы собрались и щедро Гудку подарили.
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01.08.2021 22:07 Відповісти
Что то Украина такая плохая ничего не платит только етих *зельоных* поганой метлой отсюда не выгонишь. Видимо больше нигде в мире нет такой шары и лохов которые платят в 10 раз дороже рынка. Почему они здесь сидят? Ведь в Украине нет ни океанских прибрежных ветров ни солнца. Скорее наоборот, Украина не выгодная страна для таких видов енергии. Потому что средняя скорость ветра у нас 3м/с вместо положенных 9-11м/с для нормальной работы ветрогенератора. Так же у нас солнечных дней меньше чем пасмурных. У нас правда с бюджета воровать хорошо и не опасно и люди покорные не как в Европе, не выйдут на улицы даже если в 100 раз им тарифы поднять. Вот ето и манит етих *инвесторов*.
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01.08.2021 22:27 Відповісти
 
 