Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного й Азовського морів, - Шмигаль

Бельгія безкоштовно передасть Україні дослідницьке судно "Бельгіка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 1 серпня в фейсбуці поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Згідно з домовленостями, бельгійська сторона безкоштовно передасть нам дослідницьке судно "Бельгіка" з унікальним вбудованим обладнанням", - написав глава уряду.

Він зазначив, що домовленості досягнуті в рамках підписаного на минулому тижні меморандуму про взаєморозуміння в сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів.

"Це дозволить посилити екологічний моніторинг морів і здійснювати незалежний моніторинг рибних запасів, геологічну розвідку морського дна тощо. Бельгія також запросить українських фахівців долучитися до дослідницьких робіт в Північному морі", - пояснив Шмигаль користь від судна.

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У Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів України уточнювали, що "Бельгіка" побудована в 1984 році, "але на ходу". Судно має п'ять лабораторій і частково укомплектовано океанографічним обладнанням. Має, зокрема, високоточний ехолот.

У відомстві підкреслили, що в Україні не було на ходу жодного дослідницького судна.