У переговорах про доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів у ОРДЛО є зрушення, - радник глави ОП

У переговорах про допуск на окуповані території Донбасу фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з'явилися зрушення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив телеканалу "Дом" в інтерв'ю, яке було опубліковано 1 серпня.

Мова про це зайшла в зв'язку з питанням, що планується обговорювати на засіданні ТКГ 26 серпня.

"Обговорювати ми будемо те саме, що зазвичай. [...] А також допуск інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії. Про це зараз йдуть серйозні переговори, і стався певне зрушення в цьому відношенні", - сказав Арестович.

Він вважає, що допуск МАГАТЕ в ОРДЛО -одне з двох питань, які можуть зрушити "з мертвої точки".

"Більше перспектив мають два питання. Перше — допуск інспектора МАГАТЕ до ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. На наш подив, росіяни реально вступили в технічні переговори. Обговорюють питання технічної імплементації візиту інспекторів МАГАТЕ. Ці візити повинні бути щорічно. Вони перевіряють два ядерні об'єкти, один в Луганську, інший в Донецьку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбулося вручення ліцензії на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС, - ОП

Він розповів, що спочатку на прохання допустити інспектора МАГАТЕ російські представники рекомендували домовлятися з представниками бойовиків "ЛДНР".

"МАГАТЕ їм каже:" Не розуміємо ситуацію, коли Україна повинна розмовляти з Україною. Давайте якось рухайтеся ". І дивним чином вони вступили в конструктивні переговори. Подивимося, що буде", - підкреслив спікер української делегації в ТКГ.

За його словами, "можливі зрушення" також в питанні моніторингу екологічної ситуації на окупованих територіях.

"Там під егідою ОБСЄ створена міжнародна група експертів. Зараз йде розмова про персональний кадровий склад, про лідера — міжнародного експерта, який очолить цю групу. Вона повинна займатися, зокрема, питаннями підтоплення шахт і перспективами екологічних наслідків, пов'язаних з таким підтопленням. Тут теж певний обережний конструктив намітився".





Також читайте: Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, не допускаючи представників МАГАТЕ на територію ОРДЛО, - Кравчук