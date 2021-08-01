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У переговорах про доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів у ОРДЛО є зрушення, - радник глави ОП

У переговорах про доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів у ОРДЛО є зрушення, - радник глави ОП

У переговорах про допуск на окуповані території Донбасу фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з'явилися зрушення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер української делегації в тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив телеканалу "Дом" в інтерв'ю, яке було опубліковано 1 серпня.

Мова про це зайшла в зв'язку з питанням, що планується обговорювати на засіданні ТКГ 26 серпня.

"Обговорювати ми будемо те саме, що зазвичай. [...] А також допуск інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії. Про це зараз йдуть серйозні переговори, і стався певне зрушення в цьому відношенні", - сказав Арестович.

Він вважає, що допуск МАГАТЕ в ОРДЛО -одне з двох питань, які можуть зрушити "з мертвої точки".

"Більше перспектив мають два питання. Перше — допуск інспектора МАГАТЕ до ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. На наш подив, росіяни реально вступили в технічні переговори. Обговорюють питання технічної імплементації візиту інспекторів МАГАТЕ. Ці візити повинні бути щорічно. Вони перевіряють два ядерні об'єкти, один в Луганську, інший в Донецьку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбулося вручення ліцензії на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС, - ОП

Він розповів, що спочатку на прохання допустити інспектора МАГАТЕ російські представники рекомендували домовлятися з представниками бойовиків "ЛДНР".

"МАГАТЕ їм каже:" Не розуміємо ситуацію, коли Україна повинна розмовляти з Україною. Давайте якось рухайтеся ". І дивним чином вони вступили в конструктивні переговори. Подивимося, що буде", - підкреслив спікер української делегації в ТКГ.

За його словами, "можливі зрушення" також в питанні моніторингу екологічної ситуації на окупованих територіях.

"Там під егідою ОБСЄ створена міжнародна група експертів. Зараз йде розмова про персональний кадровий склад, про лідера — міжнародного експерта, який очолить цю групу. Вона повинна займатися, зокрема, питаннями підтоплення шахт і перспективами екологічних наслідків, пов'язаних з таким підтопленням. Тут теж певний обережний конструктив намітився".

Також читайте: Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, не допускаючи представників МАГАТЕ на територію ОРДЛО, - Кравчук

МАГАТЕ (708) Донбас (22354) ядерна безпека (559) ядерні відходи (146) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+9
Я ізвіняюсь.

У переговорах про доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів у ОРДЛО є зрушення, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 4662
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01.08.2021 18:12
+5
А вас ЗЕбіли не жмьот арестовіч?

В переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть сдвиг, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 6137
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01.08.2021 18:02
+3
ну и харя у этого клоуна...
хотя - не хуже и не лучше чем у других клоунов-разводил мудрого нариту...
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01.08.2021 17:53
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ну и харя у этого клоуна...
хотя - не хуже и не лучше чем у других клоунов-разводил мудрого нариту...
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01.08.2021 17:53 Відповісти
Кіоск з палІкмахерами на Троещині «Все за 30» давно зачинений, нема де укладку зробити
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01.08.2021 18:05 Відповісти
Я ізвіняюсь.

У переговорах про доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів у ОРДЛО є зрушення, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 4662
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01.08.2021 18:12 Відповісти
шо за ядерные объекты в орангутании???
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01.08.2021 17:56 Відповісти
Є на Донбасі шахти де проводилися випробовування підземного ядерного вибуху. За часи України вони були доглянуті і більш-менш небезпечні. Зараз з москальською окупацією шахти закривають і ріжуть на брухт, не відкачують воду тому є дуже сильне побоювання екологічного забруднення важкою водою Азовського моря
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01.08.2021 20:59 Відповісти
А вас ЗЕбіли не жмьот арестовіч?

В переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть сдвиг, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 6137
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01.08.2021 18:02 Відповісти
так развиваются впопучленцы аж "светятся" !
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01.08.2021 18:06 Відповісти
Ну, если наш главный штирлиц говорит ,- "наметился сдвиг" ,то АЛЕКС может пить игристое.
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01.08.2021 18:14 Відповісти
верить кацапу - себя не уважать
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01.08.2021 19:12 Відповісти
Цим "шимпанЗЕ" мало,що Украіна фінансує бюджети цих недодержав на 1,5-2 млрд.долл.в рік,вони ще хочуть "повісити" фінансування ядерних сховищ на нас?Пояснюю офісним:" ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕ ЩО КОІТЬСЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ НЕСЕ ОКУПАНТ".ОКУПАНТ,телепні,а не держава у якоі захопили територію.
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02.08.2021 08:46 Відповісти
 
 