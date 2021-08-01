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Міссія ОБСЄ зафіксувала за 31 липня 425 порушень "тиші" на Донбасі

Міссія ОБСЄ зафіксувала за 31 липня 425 порушень

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за добу, 31 липня, 408 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 17 таких порушень на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті № 177/2021, опублікованому Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ в Україні (СММ) 31 липня 2021 року.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 408 порушень режиму припинення вогню, зокрема 32 вибухи", - йдеться в звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися на схід від ділянки розведення в районі н. п. Петровське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька).

За попередній звітний період в цій галузі було зафіксовано 173 порушення режиму припинення вогню, деякі з яких також сталися поблизу ділянки розведення в районі Петровського.

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Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися на північ і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).

За попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню.

Також читайте: ОБСЄ виявила 20 гаубиць і 61 танк поза місцями зберігання в ОРЛО

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) перемир'я (889)


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Наркоману по барабану - у наркомана в голові "тішіна" і "мір".
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01.08.2021 18:22 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!! А ці обстріли не рахуються !!!)))
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01.08.2021 18:25 Відповісти
Какой смысл в этих фиксациях? Они для книги рекордов эти данные собирают?Перемирие с террористами,с преступниками?Это от бессилия?
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01.08.2021 18:25 Відповісти
Щоб бачили що вони є і нібито працюють !!)))
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01.08.2021 18:33 Відповісти
Просто хочу зрозуміти,як з точки зору цієї влади відбувається перемир'я зі злочинцями.Чому тоді внутрішні злочинці несуть покарання,а з тими перемир'я? Вони особливі,чи просто влада на них не поширюється,бо недієздатна?Може треба тоді якось визнати неспроможність повпливати на обставини і самоліквідуватись?
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01.08.2021 18:44 Відповісти
В Україні нема державної влади ,зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу ,кремлівська лялькова імітація !!!)))
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01.08.2021 18:57 Відповісти
Гей недоношена, недорозвинена Зелена гнилота!!! У тебе "тішіна" в голові??? Там "іногда пострелівают"??? ****!!!
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01.08.2021 18:31 Відповісти
Не может быть!? Сказал наш музыкальный булавоносец шо надо перестать и баста! Ежели кто и пуляет так не со зла,а от большого уважения к миротворцу,мол, не расслабляйтесь и ждите нового видосика.
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01.08.2021 19:32 Відповісти
повар орет на кота Ваську который жрет мясо...
А ВАСЬКА СЛУШАЕТ ДА ЕСТ .
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02.08.2021 02:29 Відповісти
 
 