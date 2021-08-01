Міссія ОБСЄ зафіксувала за 31 липня 425 порушень "тиші" на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за добу, 31 липня, 408 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 17 таких порушень на Луганщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті № 177/2021, опублікованому Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ в Україні (СММ) 31 липня 2021 року.
"У Донецькій області Місія зафіксувала 408 порушень режиму припинення вогню, зокрема 32 вибухи", - йдеться в звіті.
Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися на схід від ділянки розведення в районі н. п. Петровське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька).
За попередній звітний період в цій галузі було зафіксовано 173 порушення режиму припинення вогню, деякі з яких також сталися поблизу ділянки розведення в районі Петровського.
Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися на північ і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).
За попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню.
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