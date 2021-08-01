Ворог двічі обстріляв позиції ОС від початку доби, без втрат, - пресцентр

Від початку доби 1 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, біля населеного пункту Аадіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10". Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міссія ОБСЄ зафіксувала за 31 липня 425 порушень "тиші" на Донбасі

Нагадаємо, 31 липня зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. В результаті обстрілу один військовий зі складу Об'єднаних зазнав осколкового поранення. Воїн - в лікувальному закладі. Стан пораненого - середньої тяжкості.