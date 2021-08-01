Ворог двічі обстріляв позиції ОС від початку доби, без втрат, - пресцентр
Від початку доби 1 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, біля населеного пункту Аадіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10". Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, 31 липня зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. В результаті обстрілу один військовий зі складу Об'єднаних зазнав осколкового поранення. Воїн - в лікувальному закладі. Стан пораненого - середньої тяжкості.
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Ти лежиш у полі, а над полем - небо,
Ти лежиш і знаєш: поспішати треба!
Тут війна навколо, ця краса - омана!
Як змія підступна сторона незнана!
Ти лежиш, примруживсь, в морі із колосся,
Пишно-золотому, як.... її волосся…
Милої волосся пОдушку вкривало,
Море золотаве спати не давало…
І тепер не спиться, та не та причина, -
Ця краса навколо - наче домовина!..
Можна не проснутись, ледь зімкнувши віки,
Можна залишитись спати тут навіки…
Ти лежиш у полі, а над полем - сонце,
Те, що заглядало у твоє віконце.
Крадькома крізь штори пробиралось в хату,
Гріло й цілувало лагідно, як мати....
А тепер не гріє - обпікає щоки,
Палить, випікає в серці сум глибокий....
Очі не побачать на чужинці мітку -
Куля справу зробить! Впевнено і швидко.
(зі зібрки віршів ветеранів АТО)
эти уведомления уже мало читаются и комментируются...
люди могут привыкать ко всему - к воровству и обману властей... к катаклизмам на планете...
* даже к горам трупов на улицах привыкнут и будут как не в чем не бывало проходить мимо весело беседуя о своём ...
****** ПОЖИРАНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ПРИ ГОЛОДОМОРАХ организованных коммунистами
В ТЕ ВРЕМЕНА имело гораздо мягкое осуждение нежели сейчас было бы !!!
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