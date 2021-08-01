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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк

Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк

Направляючи свої військові літаки і судна по есмінцях НАТО, Росія провокує військовий альянс першим відкрити вогонь і таким чином розв'язати конфлікт.

Про це Business Insider заявив командувач ВМС США в Європі і Африці адмірал Роберт Берк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На сьогодні командири військових судів НАТО самостійно вирішують, готується літак атакувати чи ні.

"Можна стверджувати, що вони провокують нас першими завдати удару. Ми не збираємося робити це першими без провокації, але при цьому я не збираюся вимагати від своїх командирів приймати перший удар в щелепу", — сказав Берк.

Адмірал зазначив, що російський військово-морський флот постійно супроводжує кораблі НАТО, які діють в Чорноморському регіоні. За його словами, це робиться для залякування.

Також читайте: Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Також читайте: "Не відкидаємо провокацій із боку Росії", - командувач ВМС України Неїжпапа про навчання Sea Breeze

НАТО (6403) провокація (781) росія (64911) США (22473) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+37
Так уже было...Турки сбили лаптелет кацапский и ниче...Мокши подавили апельсины трактором и узбагоились.
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01.08.2021 20:00
+14
ну так нанесите
у вас 20-ти кратное превосходство во всем
Эрдогана провоцировали, а оказалось, что все можно очень быстро прекратить.
Достаточно всего лишь сказать на понятном им языке.
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01.08.2021 20:10
+14
Отож !
Султан Эрдоган показав як із свино-собаками треба поводитись

Сбити кацапольот один, або парочку і одразу зрозуміють правила етикету
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01.08.2021 20:38
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Они её уже ведут. Просто до плугов на Западе это пока не дошло.
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01.08.2021 20:34 Відповісти
Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк - Цензор.НЕТ 9071
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01.08.2021 20:23 Відповісти
Для РАБссиянсково быдла в ЧМ хватит пары Эсминцев и от говна Путлера даже лаптей не останецца...
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01.08.2021 20:33 Відповісти
Ну просят же, так надо удовлетворить...
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01.08.2021 20:33 Відповісти
Бурлаки Путлела тянут подлодку Курск в ремонт...Картина неизвестного художгника...Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк - Цензор.НЕТ 3551
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01.08.2021 20:35 Відповісти
Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк - Цензор.НЕТ 1466
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01.08.2021 20:36 Відповісти
У Ленина может лопнуть натёртое Зиновьевым очко.
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01.08.2021 20:47 Відповісти
кацапо-фашисткую падаль нужно выжигать под корень!всем миром!
рано или поздно так и будет!
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01.08.2021 20:41 Відповісти
Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк - Цензор.НЕТ 3848 г.Царицын.1895 год.ну типа Сралинград...
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01.08.2021 20:41 Відповісти
Ничего не поменялось.......
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01.08.2021 22:20 Відповісти
Хорошая новость для фанов РАБссии.Андрей Шевченко покидает сб.Украины по футболу и переходит в сб.РАБссии...,Путлер предлжил Шеве 1 доллар в месяц...
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01.08.2021 20:44 Відповісти
А почему не запускать над кораблями исследовательские метеозонды ?
Пусть висят десятками - кораблям они не мешают.
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01.08.2021 20:45 Відповісти
Да хоть бы предупредительную очередь из зенитки дали поперёк курса, терпилы.
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01.08.2021 20:50 Відповісти
В Гааге ро делу сбитого БОИНГА из США прилетел Федеральный СУДЬЯ из США,который специализируется исключительно по космическим исследованиям Аэрокосмической разведки США,другими словами... по-секундным снимкам любого самолета в воздушном пространстстве всго Мира...,для РАБссии это капздец...
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01.08.2021 20:51 Відповісти
При недойобаном Совке я служил на Капусином Яре на Старой Четверке, кто знает Кап-Яр тот поймет. Тогда вокруг нашей части в Астраханских степях торчали только ракетные шахты засранные частями Стройбатовцев в основном из Чечни и Казахстана в одних частях на одних территориях.
Каждую неделю бойни с трупами, то чечены казахов поубивают, то казахи чеченов и каждый месяц потасовка с убийствами и вертолетами и БТР-ами разнимать бойни, которые иногда продолжались по 3-5 дней.
И так постоянно. А вокруг ******* заброшенные ракетные шахты и ******* постамент с первой ракетой со стихами нашкарябаными : -"...астраханской земли,..взлетают орлы...там первой ракеты стоим обелиск..."
Как мы ненавидели эту ******* на самом деле казахскую землю, Бла.
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01.08.2021 21:01 Відповісти
Дрючьба народов под руководством хитросделанных.
В 1991-м вмиг разбежались - такая была "братская дружба" ...
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01.08.2021 21:06 Відповісти
Гиркин-Стрелков 17 июля 2014 годак позвонил в Генштаб РАБссии в 16 часов 23 минуты,типа Птичка сбита...,РАБссиянский телеканал Лайф ньюс первым передал сообщение в 16:30 над Донбассом СБИТ Очередной транспортник Украины донецкими ОБДРОЧЕНЦАМИ...,а далее остальные бароаны типа РАБссия-1,Первый говноканал от радости смаковали эту новость...,Мавзолейные Хмыри вы попали...под миллиарды долларов...
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01.08.2021 21:09 Відповісти
Компенсировать - не перекомпенсировать...
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01.08.2021 21:15 Відповісти
Я внук слесаря 6 разряда Долгопрудненского научно-производсвенного предприятия помню, как мой дед в 1986 г первый раз трезвый пришёл с работы и рассказал, что ракету для Бука за № 886847379 отправили бендеровцам во Львов. Не всё так однозначно! Голландцам верить нельзя, там много ********* ! в Гааге могу и показания дать .
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02.08.2021 09:47 Відповісти
Это у вас в Голландии такие шутки ? А знают-ли голландцы, что Российский Петр-1 сифилитик первые свои молодые годы воевал без флага, потому-что московского флага вообще не существовало от слова ВООБЩЕ. Были штандарты но не флаг Московии.

Под своими штандартами молодой князь Московии просрал все свои войны как на Юге с турками и крымскими татарами в Азове так и на Севере шведам.

И только когда петька-1 спистил у голландцев их Нидерландский флаг, то ему пошла пруха и в войне с турками, и в войне со шведами. Причем он в первые 4 года даже не изменял расцветку голландского флага при войнах и московиты считали, что это их флаг "победы".

Но все-же у петра-сифилитика позже хватило ума переставить на флаге две полосы колера.
Кацапы все, что имеют все своровали.
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02.08.2021 13:05 Відповісти
Ну нельзя Путена злить, лучше Украину нагнем.
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01.08.2021 21:24 Відповісти
А где, кстати, украинские самолёты ?
Украинские метеозонды в большом количестве ?
Дроны, шныряющие туда-сюда ?
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01.08.2021 21:28 Відповісти
А зачем свое делать, когда можно купить за границей, через свою фирму. В Киеве какой-то с мэрии с такой радостью рассказывал про покупку новых автобусов, кажется вольво, сам весь светился, вот-вот из штанов выпрыгнет. Ну нельзя ведь так на людях палиться.
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01.08.2021 22:37 Відповісти
А где будут всех бамбить?
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01.08.2021 23:08 Відповісти
Всирамно репортажи Аркадия Мамонтова с места гибели подлодки Курск,утверждавшего целую неделю, что подводники живы,были круче...Аркашке за вранье и туфту дали даже орден...,а подполковник ФСБ РАБссии Зданович тогда кажись получил звание херой РАБссии за туфту...
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01.08.2021 21:25 Відповісти
С кораблей в любой момент могут запустить что угодно - не обязательно военную ракету.
Могут тестировать лазеры с дронов - столько вариантов, что не перечислить.
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01.08.2021 21:31 Відповісти
Конечно любой корабль уязвим и рашка в Чёрном море - вблизи своих портов, аэродромов и береговых батарей, - априори имеет огромное преимущество. Но кроме запугиваний вряд ли что-то предпримет, опасаясь ответного удара от Балтики до Камчатки, как было в 1855-56 годах.
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01.08.2021 21:32 Відповісти
Один из братьев Байрактар придумал дрон морского базирования,ну типа Дрон-Камикадзе...,для РАБссии это кирдык... отец семейства Оздемир Байрактар воспитал трех братьев очень вумных...,на РАБсси есть 2 брата типа вРОТТенберги,но они чисто братва путлера и придумать дрон не сумеют даже в 10 последующих жизнях...,...я к примеру в прошлой жизни был японцем...,жена говорит, это ты наверное потопил морской флот РАБссии при Цусиме в мае 1905 года...,кажу точно...ты вгадала...
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01.08.2021 21:37 Відповісти
В июне-августе 1941 года флот СССр в Черном море был в такой ЖО...,что сказать нечего...драпали в Новороссийск что мерины цыгана Будулая... вояки сраны затопили даж Химическое оружие Иприт и Люизит...1200 бочек которго до сих пор лежат в районе Ласточкиного Гнезда...
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01.08.2021 21:41 Відповісти
Эти бочки уже проржавели, содержимое в морской воде.
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02.08.2021 12:14 Відповісти
По итоггам войны 1853-56 гг,РАБссии в Парижском мирном Договоре было ваще запрещено иметь флот в Черном море...,ты пример привел позорный для РАБссии Чувак...
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01.08.2021 21:47 Відповісти
Если это о моём посте
"Конечно любой корабль уязвим и рашка в Чёрном море - вблизи своих портов, аэродромов и береговых батарей, - априори имеет огромное преимущество. Но кроме запугиваний вряд ли что-то предпримет, опасаясь ответного удара от Балтики до Камчатки, как было в 1855-56 годах.",
то так и задумывалось, чувак. Можешь привести какой-то не позорный пример - флаг в руки.
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01.08.2021 23:11 Відповісти
«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».

Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
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02.08.2021 16:03 Відповісти
Ну,вата лаптєсранська,ну ніщеброди козломордські! Так їх НАТОвці злякались,так перелякались,що чисто , як у тому анекдоті:
НАТОвці:
-Вам що,хлопці, п***лєй "навішати"?
Путлербидло:
-Н-і-і, нам би хлібця...
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01.08.2021 21:48 Відповісти
Надобраніч Панове...
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01.08.2021 21:51 Відповісти
Ну и нанесите. Так же как в Сирии после уничтожения Вагнера они подожмут хвост и промолчат.
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01.08.2021 22:22 Відповісти
Там решение сами находящиеся под обстрелом военные принимали, а не политиканы.
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01.08.2021 22:34 Відповісти
правильно делаете - не ведитесь на провокации ))

тут главное рашке не мешать - она сама себя укусит за задницу... (Воронеж опять не спит))))
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01.08.2021 22:24 Відповісти
Как вам такой план:
1) ВВС Украины малюет на одном самолёте звёздочки и триколор, пилоту выдают пузырёк боярышника.
2) Самолёт из п.1 подлетает к какому нибудь американскому эсминцу, красуется звёздочками и перегаром из кабины (чтоб все определили принадлежность) и делает провокацию, стреляет по кораблю, только чтоб не утопить, типа ракетой с визитками Яроша вместо боеголовки и быстро сваливает, чтоб не сбили.
3) рашка заявляет, что это всё Украина и выводит на сцену толпу фриков, которые хором врут невпопад.
4) весь мир им не верит.
5) следующий кацапский самолёт-провокатор американцы сбивают на подлёте.
6) рашкованы жгут американский флаг и давят айфоны трактором.
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01.08.2021 22:29 Відповісти
Если воздушное пространство над кораблями будет занято различными летающими объектами (мирного научного назначения), москвитам станет не до полётов.
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01.08.2021 22:32 Відповісти
Так в чому проблема.Офіційний запрос в України на проведення навчань біля берегу Крима.Далі запускаєте безпілотники та збиваєте їх,тренуєтесь одним словом.Кацапи як підлетять то все.Більше літать не будуть.Якогось гуся місяць подавлять трактом і заспокояться.
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01.08.2021 22:38 Відповісти
Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк - Цензор.НЕТ 6953
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01.08.2021 22:56 Відповісти
так навпаки - потрібно першими завдати удар, бо москалі кажуть "бйот - значіт любіт" і тоді вони будуть шовковими!
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02.08.2021 01:52 Відповісти
Когда- нибудь сруSSкие получат по полной.
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02.08.2021 04:21 Відповісти
уже давно получают санкции по полной от всего мира
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02.08.2021 12:14 Відповісти
Россия провоцирует, а вы сглатываете, потому что такая ваша сущность, постоянно сглатывать.
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02.08.2021 07:04 Відповісти
Хочете нормальну провокацію?
Нехай на декількох натовскіх на палубі влаштуют обід, звичайний такий обід моряків і транспорант на палубі - Це звичайна їжа захисників. А Чим вас кормить Х...о?
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02.08.2021 08:12 Відповісти
Этот "глубоко озабоченнец" сам понял что сказал:
"Направляя свои военные самолеты и судна к эсминцам НАТО, Россия провоцирует военный альянс первым открыть огонь ..."

"Можно утверждать, что они провоцируют нас первыми нанести удар. Мы не собираемся делать это первыми без провокации ..."
Россия провоцирует грубо, нагло и конкретно. А вы занимаетесь словесной эквилибристикой. Как вы думаете: Что россия будет делать дальше? ...
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02.08.2021 10:16 Відповісти
кто участвовал в массовой драке знает, что все напряжение до первого удара....а там пошло поехало...
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02.08.2021 10:53 Відповісти
Ну так открывайте уже, надоело комету-астероида ждать.
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02.08.2021 11:19 Відповісти
Не начинали и не начнут,мало того скоро заработает СП2 и Уруссию примут вG8,поэтому Украине не надо отвлекаться на эту всю фуйню,проходы кораблей,пролеты самолетов,месяц шоу с Чаусом и прочая хрень а тем временем они пейсатые сидят и накручивают вам новые цены на олию и картошку,заоблачные тарифы на газ который добывается в Украине в отличие от той же Германии в достаточном кол-ве но платить мы будем столько же если не дороже ,поэтому долбодятлы не ведитесь на Сионистскую пропаганду и прочую хрень со 101-й рассказкой про "мученика" Чауса или ему подобным.Если не уничтожить оллигархат завтру уже от Украины останется дырка от бублика.
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02.08.2021 13:11 Відповісти
бояться и дрожать!

Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк - Цензор.НЕТ 3642
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02.08.2021 15:57 Відповісти
ДЖОХАР ДУДАЕВ:
«рашизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе… Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах».
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02.08.2021 15:59 Відповісти
Щоб покласти край рашизму треба нанести перший масований ядерний удар по ...Маскве и можна павтарить, і павтарить...
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02.08.2021 16:16 Відповісти
Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк - Цензор.НЕТ 2194
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02.08.2021 16:26 Відповісти
Одновременно с москалями сгореть от излучения или долго мучиться от радиации, ЭТО НЕ НАШ МЕТОД, есть другие более гуманные способы ударить по Мацкве )
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02.08.2021 19:19 Відповісти
Нанесите удар , если просят .
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02.08.2021 20:00 Відповісти
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