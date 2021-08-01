Росіяни в Чорному морі постійно провокують кораблі НАТО першими завдати удару, - командувач ВМС США в Європі й Африці Берк

Направляючи свої військові літаки і судна по есмінцях НАТО, Росія провокує військовий альянс першим відкрити вогонь і таким чином розв'язати конфлікт.

Про це Business Insider заявив командувач ВМС США в Європі і Африці адмірал Роберт Берк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На сьогодні командири військових судів НАТО самостійно вирішують, готується літак атакувати чи ні.

"Можна стверджувати, що вони провокують нас першими завдати удару. Ми не збираємося робити це першими без провокації, але при цьому я не збираюся вимагати від своїх командирів приймати перший удар в щелепу", — сказав Берк.

Адмірал зазначив, що російський військово-морський флот постійно супроводжує кораблі НАТО, які діють в Чорноморському регіоні. За його словами, це робиться для залякування.

Також читайте: Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Також читайте: "Не відкидаємо провокацій із боку Росії", - командувач ВМС України Неїжпапа про навчання Sea Breeze