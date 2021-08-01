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Новини Хабарники
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Спійманий на хабарі начальник відділу Міноборони Непота відбувся штрафом у 150 тис. грн, при цьому звільнився і отримав від держави понад 300 тис. грн

Спійманий на хабарі начальник відділу Міноборони Непота відбувся штрафом у 150 тис. грн, при цьому звільнився і отримав від держави понад 300 тис. грн

Автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, полковник Ігор Непота уклав угоду з судом про визнання винуватості та отримав покарання у вигляді штрафу 150 тис. грн. Перед цим він звільнився з ЗСУ і отримав від держави понад 300 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва, колишній начальник відділу розробки та впровадження військової символіки Управління розвитку речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення (ГУ РСМЗ) Збройних сил України Ігор Непоту визнаний винним в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 КК.

Також суд затвердив угоду про визнання винуватості від 8 лютого 2021 року, між прокурором і Непотою і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 8850 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (150 450) з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один рік.

Також читайте: Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов

Також з полковника стягнули судові витрати за проведення судової трасологічної експертизи в розмірі 2288 грн 30 коп. і судової технічної експертизи документів в розмірі 1961 грн 40 коп.

Водночас, згідно з Єдиним держреєстром декларацій 16 червня Ігор Непота подав декларацію в зв'язку зі звільненням в запас.

При цьому за період з 1 січня по 8 червня 2021 полковник отримав 270 845 грн грошового забезпечення, 32641 грн компенсації за неотримане речове майно, 5900 державної соціальної допомоги та 72270 грн пенсії.

Нагадаємо, 12 листопада 2020 року полковника Ігоря Непоту затримали в кабінеті під час отримання 100 тис. гривень - першої частини хабара.

За даними слідства, 15 жовтня чиновник Міноборони зажадав від власника ТОВ "Бомакс Плюс" виплатити йому 10% "відкату" від майбутнього 4-мільйонного договору. За 400 тис. гривень полковник обіцяв змінити в техумовах сплав металів для виготовлення беретних знаків, що дозволить компанії взяти участь в тендері.

Також читайте: Чиновника Держекоінспекції затримано в Одесі під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО

За інформацією головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Непота - автор наказу від 30 червня 2020 року №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", який абсолютно без всяких розумних обгрунтувань змінив Правила носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ.

Більш детально читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Шеврони в пуху: Версія про дійсний сенс наказу №238" за посиланням.

хабар (4689) Київ (19408) суд (11651) штраф (1851) Непота Ігор (2)


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Топ коментарі
+45
Я, иной раз, просто не в состоянии оценить прочитанное, с первого раза. Но! Читать второй раз- становлюсь неспособен, из-за неприятного осадка после первого раза.

В данный момент я неспособен прочитать ещё раз из-за упомянутого "соглашение с судом"(с). У меня стойкое убеждение что над нами всеми издеваются и умышленно провоцируют, уже давненько, кстати.
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01.08.2021 20:45
+32
"Феєрично !!!"
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01.08.2021 20:42
+30
Остап Бендер нервно икнул а шо так также можно было ... А я еще чтил Уголовный Кодекс....
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01.08.2021 20:44
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01.08.2021 20:41 Відповісти
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов

https://censor.net/ua/news/3230946/zatrymanyyi_na_habari_400_tys_grn_nachalnyk_viddilu_minoborony_nepota_avtor_nakazu_pro_chorni_shevrony
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01.08.2021 20:56 Відповісти
... Автор приказа о "черных шевронах ... а хто підписав наказ? Я теж розробляю багато документів, але не всі підписує мій керівник. Автор наказу ніхто, винний той керівник, хто його підписав.
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01.08.2021 21:47 Відповісти
"Страна не пуганого ворья " і запливаних продажних дебілів...?!Як таке можливе..?ОП, ГПУ, ДБР, СБУ - де ви..? Хохлядо і Хохляндія..????
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01.08.2021 22:11 Відповісти
Чауса "відбивають" одні в одних...
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02.08.2021 12:15 Відповісти
"Феєрично !!!"
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01.08.2021 20:42 Відповісти
Остап Бендер нервно икнул а шо так также можно было ... А я еще чтил Уголовный Кодекс....
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01.08.2021 20:44 Відповісти
Хлопці на фронті гинуть, а це зажиріле ЗЕчмо наживається на біді інших,розстріляти за законами воєнного часу.P.S. насправді це нереально,гавнюк відкупиться.
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01.08.2021 20:53 Відповісти
НЕМА НІЯКОГО ВОЄНОГО ЧАСУ і війни нима.
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01.08.2021 21:29 Відповісти
Це вимушена міра. В віп камерах Малюськи вже нема вільних місць
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01.08.2021 21:22 Відповісти
Такое возможно только здесь,задумайтесь,а надо нам такое?это не единственный случай,безпредел в законе рулит В этой стране
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01.08.2021 22:07 Відповісти
Неожиданно?
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02.08.2021 10:18 Відповісти
Да ладно Вам))) Орден не дали - и то хорошо, а ведь могли же!)))
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02.08.2021 12:22 Відповісти
Я, иной раз, просто не в состоянии оценить прочитанное, с первого раза. Но! Читать второй раз- становлюсь неспособен, из-за неприятного осадка после первого раза.

В данный момент я неспособен прочитать ещё раз из-за упомянутого "соглашение с судом"(с). У меня стойкое убеждение что над нами всеми издеваются и умышленно провоцируют, уже давненько, кстати.
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01.08.2021 20:45 Відповісти
Передавайте привет януковичу и портнову. Это их УК.
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01.08.2021 20:51 Відповісти
Шо??? А почему именно я??? То есть- почему я должен передавать приветы этим чертям? Из-за географической близости Мариуполя к Ростову? А Портнов- наверняка к вам поближе будет. Вот, вам и карты в руки.
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01.08.2021 20:54 Відповісти
Ой! Ой! А шо это сразу в кусты?!!
Как голосовать за януковищя мы герои, за зелёного сцыкуна тоже.
А как отвечать за деяния этих уродов так никого нема!
Претензии не только к вам лично, а к "мудрому нариду".
А, нарид, кто ответит за этот пи*дец?
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01.08.2021 21:43 Відповісти
Это кто в кусты??? Я повторяю, для особо одаренных, у которых ко мне претензии: приветы я передавать не собирался и не собираюсь. Это- идиотская идея. Я- не член какой-либо партии, не активист-тунеядец. Чувак на шевронах воровал миллионами, будучи "государевым человеком". Было? Было. Как всем понятно, вот это "соглашение с судом"(с)- это просто соответствующая отстежка бабла. И- всё, никаких фокусов! Потому- никаких приветов! Это преступная схема, которая работает при всех(!) президентах.
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02.08.2021 03:36 Відповісти
таки есть такое в упк упрощённое судопроизводство - согласен полностью с виной и готов на упрощённое . суд прочитал что вменяется - приговор сбацал на всё максимум 1.5 часа и готово апелляция на него вроде не подаётся \ не помню\ все довольны как раз таки всякие стрёмные дела и старались провести через это .
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01.08.2021 23:07 Відповісти
Тоже есть такое ощущение что провоцируют.
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02.08.2021 10:45 Відповісти
А что непонятного?Всемирно применяемая практика:человек признает вину,заключает сделку,идет на сотрудничество со следствием и получает минимально возможное наказание.Хорошо это или плохо-вопрос отдельный,но какого хрена ныть "хотим в цивилизацию",но не хотеть жить по законам этой цивилизации
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02.08.2021 12:42 Відповісти
вот и здорово
и прокурорі получили зарплату,и следаки,и судьи...
и премии медали и ордена..
95 квартал в жизнь!!
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01.08.2021 20:48 Відповісти
И все довольны, а мы оплачиваем эту клоунаду причём добровольно.
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01.08.2021 20:52 Відповісти
в стране ДУРАКОВ и не такое бывает.
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01.08.2021 21:32 Відповісти
Ніяких лагідних люстрацій. Тільки огнем і мечем, огнем і мечем! Курва!
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01.08.2021 20:50 Відповісти
А кто этим займётся?
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01.08.2021 20:53 Відповісти
никто этим не займется, каждый второй мечтает быть на хлебном месте и получать откаты и взятки
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02.08.2021 09:12 Відповісти
Вот именно. Каждый второй это 20 млн от 40 млн. Это и есть народ.
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02.08.2021 18:11 Відповісти
Черновил в 1991. Так же как Лех Валенса и страны Балтии. Но тогдашние 73% выбрали "новые лица" комуняк с Кравчуком. Теперь остается уповать только на армию
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02.08.2021 10:49 Відповісти
100%
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02.08.2021 12:03 Відповісти
Так этот Игорь Непота умнее чем все прокуроры вместе взятые.
Взял и развёл державу на бабло . Молодец.
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01.08.2021 20:50 Відповісти
Там и прокуроры свою дольку получили...и судья..
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01.08.2021 20:52 Відповісти
Это бабло вылезет ему боком: купит очередной БМВ и убъётся - от большого "ума".
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01.08.2021 22:44 Відповісти
Извините,но тут Вы ошибаетесь.Если-бы нечестные деньги вылазили боком,то 90% судей и прокуроров поубивались-бы в ДТП.
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01.08.2021 23:11 Відповісти
Прокуроры жрут как не в себя и загибаются от виагры сердца, рака и диабета.
В ДТП убиваются их внуки.
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02.08.2021 02:44 Відповісти
По зеленому!!!
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01.08.2021 20:51 Відповісти
Снимите повязку с глаз Фемиды...и вы увидите что она плачет..
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01.08.2021 20:51 Відповісти
Ахахахахаха!!!
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01.08.2021 20:52 Відповісти
и шо мы не в НАТО?...
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01.08.2021 20:54 Відповісти
Спійманий на хабарі начальник відділу Міноборони Непота відбувся штрафом 150 тис. грн, при цьому звільнився і отримав від держави понад 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 8626
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01.08.2021 21:00 Відповісти
А пачиму мы не в ЕС? Да таких чабанов там не надо. ВЗЯТКА и лишь штраф????
Это куда. Почему паскуда не получил 8 лет? Еще и за мои деньги тварь получила зарплату
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01.08.2021 20:58 Відповісти
Территория беззакония и КОРРУПЦИИ...
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02.08.2021 00:24 Відповісти
Ну,мля,коли уже у нас в Україні переведуться високопосадові дурні?! Тих,хто виплатив отому голубому злодійчуку вихідну допомогу-за грати замість оного пацюка!
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01.08.2021 20:58 Відповісти
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01.08.2021 20:59 Відповісти
Скільки тепер цей хапуга отримуватиме військової пенсії? 20-30 тис гривень?
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01.08.2021 21:01 Відповісти
судді-пдрси.
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01.08.2021 21:04 Відповісти
А самое смешное(или печальное), что все это видят, все это знают, печатают в новостях, и знаете что? И ничего. Вообще ничего.
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01.08.2021 21:05 Відповісти
А представьте такое в США или Канаде или Германии или..... правильно и представить нельзя,а здесь все все видят и знают.безпредел.
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01.08.2021 22:54 Відповісти
Уголовный кодекс писал Портнов. Судьи сидят из династии со времен кучмы-яныка. Безнаказанность в стране апсолютная сколько не меняй парламент или президентов. Залог ответственности- честные суды
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02.08.2021 10:55 Відповісти
А що, зе-блани щось іншого хотіли?
Це лише ОДИНИЧНИЙ ВИПАДОК!!!
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01.08.2021 21:06 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!! Українсьький суд самий доброчесний та гуманний в світі !!!)))
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01.08.2021 21:17 Відповісти
податки Громадян України уходять, як вода у пісок.. нахуа ми всі утримуємо цю злочинну організацію на Печерських пагорбах?..
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01.08.2021 21:19 Відповісти
Вот вам воровские порядки, насаждаемые еврейским руководством.
Это наглейшее и циничнейшее издевательство над здравым умом.
И всё "по закону" который они выписывают под себя любимых - хуцпа !
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01.08.2021 21:23 Відповісти
55% украинских пенсионеров получают среднюю пенсию 2200гр.(Лазебная заявляет,что средняя 3800гр.) - объясняют дефицитом пенсионного фонда!А этот чёрт кроме зарплаты,пенсии в 13000гр.,ещё и соц.помощь получил!Всё по-честному!
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01.08.2021 21:25 Відповісти
вместо уголовной статьи и отсидки 300-150. итого 150тыс в плюсе. даздравствует суд.
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01.08.2021 21:27 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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01.08.2021 21:32 Відповісти
Сказочное государство, полное возможностей для казнокрадов - и еще за это премию выдает. А, этот персонаж новости, наверное называет себя настоящим патриотом - никак иначе, только такие патриоты в спросе на госслужбе в эти времена.
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01.08.2021 21:33 Відповісти
Ты тоже не можешь понять?
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01.08.2021 21:35 Відповісти
Понять это несложно - сложно это принять. Такое впечатление, что государственная машина сьехала с катушек в своем стремлении воровать и брать взятки.
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01.08.2021 21:39 Відповісти
Она работает против народа!
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01.08.2021 22:56 Відповісти
Ой! Да не стройте из себя целочку.
А то вы не знаете что развод державы на бабло это национальный спорт украинцев начиная с пенсий и субсидий и заканчивая "нищими" чиновниками.
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01.08.2021 22:14 Відповісти
Чиновники почему-то сплошь евреи или те, кто вступил с ними в брак..
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01.08.2021 22:24 Відповісти
У вас есть статистика евреев во власти? Цифры можно?
Причём тут евреи? Вы антисемит?
Я писал про украинцев, если что.
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01.08.2021 22:28 Відповісти
А чего вы так боитесь слова "еврей" ? Это что - мат ? Это простая констатация.
А вы объединяете тех, кто получает субсидии на коммуналку,
с теми, у кого пенсия более 100 тысяч в месяц, называя "спортсменами".
У этих спортсменов только паспорта украинские, а физиономии - разные.
Вы манипулятор ?
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01.08.2021 22:39 Відповісти
держава это система чиновников, которые принуждает платить а потом распределяет податки, но с откатами и взятками для себя,а для пересичных это законы которые как дышло или плати или запрещено. Государство шарлатанов рулит.
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02.08.2021 01:42 Відповісти
Ця новина ще більше стимулюе платників податків наповнювати пенсійний фонд. Так тримати, бісове плем"я!
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01.08.2021 21:34 Відповісти
Цензор.Нет - "Пойманный на взятке начальник отдела Минобороны Непота отделался штрафом 150 тыс. грн, при этом уволился и получил от государства более 300 тыс. грн"
Чогось згадалося ось це:

Спійманий на хабарі начальник відділу Міноборони Непота відбувся штрафом 150 тис. грн, при цьому звільнився і отримав від держави понад 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 559
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01.08.2021 21:42 Відповісти
А продолжение знаете?Через три месяца работы на старой-новой должности он получил ещё 650000гр. соц.помощи для улучшения материально-бытовых условий!
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01.08.2021 22:25 Відповісти
а где Билецкий, почему сейчас нацкорпус молчит как рыба?
Теперь я вполне понимаю банду, которая щемила коррупционеров, сам бы в нее вступил бы!
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01.08.2021 21:42 Відповісти
Билецкому еще денег не подвезли...
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01.08.2021 21:46 Відповісти
Те кто защищал Украину - на нары. Те кто воровал в тылу - бабло. Это все что надо знать о президенте Зеленском и его слугах...
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01.08.2021 21:47 Відповісти
Кайф, кайф, кайф!
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01.08.2021 21:49 Відповісти
Зеправосудие.
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01.08.2021 21:53 Відповісти
на языке вертится только один вопрос - почему мы еще не в НАТО?
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01.08.2021 21:54 Відповісти
У меня на языке крутиться другой вопрос- "Какого черта, с моей скромной зарплаты, до сих пор снимают военный сбор?"
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02.08.2021 01:15 Відповісти
Минобороны забыло выплатить ему упущенную выгоду
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01.08.2021 22:08 Відповісти
нормально так...))))
государство оплатило наказание еще и на дорожку, в карманчик, с собой дало)))
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01.08.2021 22:12 Відповісти
Щас не 37-й, то при Сталине партактив от тюрьмы и сумы не зарекался, а нынче госмафии разве что свобода слова бла-бла-бла угрожает, но то - дань двух майданных революций, можно и стерпеть.
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01.08.2021 22:20 Відповісти
Помогли получить 300тыс грн зарплаты те , кого он , скорее всего, мог сдать , как соучастников, но не сдал. Видимо , за это ему такое "выходное пособие".
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01.08.2021 22:21 Відповісти
Мордой на Гиркинда похож.
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01.08.2021 22:33 Відповісти
Эпично... А где там Семенченко?
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01.08.2021 22:34 Відповісти
Рука руку миє ....((((
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01.08.2021 22:39 Відповісти
Создан управляющий класс, непрозрачно использующий наш бюджет по своему усмотрению.
В Израиле такое возможно ?
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01.08.2021 22:48 Відповісти
Житы по ЗЕленому
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01.08.2021 23:06 Відповісти
Все куплено от УБОРЩИЦЫ до ПРЕЗИКА, все законы сделаны под НИХ, а мы все распинаемся НАТО, НАТО.КОРРУПЦИЯ в УКРАИНЕ непобедима. Этот КРЕСТ навеки,только непонятно за какие грехи.
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01.08.2021 23:38 Відповісти
Это не "коррупция", а еврейская экономическая оккупация родом из СССР.
Они власть из рук никогда не выпускали.
В России то же самое.
В Беларуси - тоже.
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02.08.2021 02:40 Відповісти
ША-ПИ-ТО...
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02.08.2021 00:19 Відповісти
Весна прыйшла, саджаемо аж гай шумыть!😁😁😁😁
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02.08.2021 00:24 Відповісти
поле правовых чудес в стране дураков при Буратино при власти...
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02.08.2021 02:01 Відповісти
Если бы Рюкзаков сел в тюрьму за обворовывание ЗСУ, то может и этот полковник не стал бы воровать на форме. Но кривосудие Украины, дало "зеленый свет" подобным преступлениям.
У меня складывается впечатление, что командование ЗСУ- это шобла воров, если не все, то через одного, в военного время таких надо расстреливать, а не премии им давать.
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02.08.2021 04:39 Відповісти
Гениально!☺
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02.08.2021 06:47 Відповісти
поки будуть такі "угоди"- ніх не буде. І що це за пенсія 72 тис?????
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02.08.2021 09:48 Відповісти
Вообще-то, если человек государственный при погонах, то его нужно разжаловать до рядового, лишить всего и посадить на 25 лет. В стране идёт война, военные гибнут, а эта нечисть зарабатывает !!!
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02.08.2021 10:01 Відповісти
Бізнесмен.
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02.08.2021 11:32 Відповісти
Стартапер.
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03.08.2021 10:17 Відповісти
Когда читаешь такие новости, то невольно приходишь к выводу, что украинское государство не состоялось, что коррупция и непрофессионализм на всех уровнях его просто уничтожают.
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02.08.2021 12:33 Відповісти
Браво!!!!!!! Страна дураков существует!!!!!!
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09.08.2021 20:04 Відповісти
 
 