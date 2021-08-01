Спійманий на хабарі начальник відділу Міноборони Непота відбувся штрафом у 150 тис. грн, при цьому звільнився і отримав від держави понад 300 тис. грн
Автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, полковник Ігор Непота уклав угоду з судом про визнання винуватості та отримав покарання у вигляді штрафу 150 тис. грн. Перед цим він звільнився з ЗСУ і отримав від держави понад 300 тис. грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва, колишній начальник відділу розробки та впровадження військової символіки Управління розвитку речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення (ГУ РСМЗ) Збройних сил України Ігор Непоту визнаний винним в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 КК.
Також суд затвердив угоду про визнання винуватості від 8 лютого 2021 року, між прокурором і Непотою і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 8850 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (150 450) з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один рік.
Також з полковника стягнули судові витрати за проведення судової трасологічної експертизи в розмірі 2288 грн 30 коп. і судової технічної експертизи документів в розмірі 1961 грн 40 коп.
Водночас, згідно з Єдиним держреєстром декларацій 16 червня Ігор Непота подав декларацію в зв'язку зі звільненням в запас.
При цьому за період з 1 січня по 8 червня 2021 полковник отримав 270 845 грн грошового забезпечення, 32641 грн компенсації за неотримане речове майно, 5900 державної соціальної допомоги та 72270 грн пенсії.
Нагадаємо, 12 листопада 2020 року полковника Ігоря Непоту затримали в кабінеті під час отримання 100 тис. гривень - першої частини хабара.
За даними слідства, 15 жовтня чиновник Міноборони зажадав від власника ТОВ "Бомакс Плюс" виплатити йому 10% "відкату" від майбутнього 4-мільйонного договору. За 400 тис. гривень полковник обіцяв змінити в техумовах сплав металів для виготовлення беретних знаків, що дозволить компанії взяти участь в тендері.
За інформацією головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Непота - автор наказу від 30 червня 2020 року №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", який абсолютно без всяких розумних обгрунтувань змінив Правила носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ.
Більш детально читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Шеврони в пуху: Версія про дійсний сенс наказу №238" за посиланням.
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https://censor.net/ua/news/3230946/zatrymanyyi_na_habari_400_tys_grn_nachalnyk_viddilu_minoborony_nepota_avtor_nakazu_pro_chorni_shevrony
В данный момент я неспособен прочитать ещё раз из-за упомянутого "соглашение с судом"(с). У меня стойкое убеждение что над нами всеми издеваются и умышленно провоцируют, уже давненько, кстати.
Как голосовать за януковищя мы герои, за зелёного сцыкуна тоже.
А как отвечать за деяния этих уродов так никого нема!
Претензии не только к вам лично, а к "мудрому нариду".
А, нарид, кто ответит за этот пи*дец?
и прокурорі получили зарплату,и следаки,и судьи...
и премии медали и ордена..
95 квартал в жизнь!!
Взял и развёл державу на бабло . Молодец.
виагрысердца, рака и диабета.
В ДТП убиваются их внуки.
Это куда. Почему паскуда не получил 8 лет? Еще и за мои деньги тварь получила зарплату
Це лише ОДИНИЧНИЙ ВИПАДОК!!!
Это наглейшее и циничнейшее издевательство над здравым умом.
И всё "по закону" который они выписывают под себя любимых - хуцпа !
А то вы не знаете что развод державы на бабло это национальный спорт украинцев начиная с пенсий и субсидий и заканчивая "нищими" чиновниками.
Причём тут евреи? Вы антисемит?
Я писал про украинцев, если что.
А вы объединяете тех, кто получает субсидии на коммуналку,
с теми, у кого пенсия более 100 тысяч в месяц, называя "спортсменами".
У этих спортсменов только паспорта украинские, а физиономии - разные.
Вы манипулятор ?
Чогось згадалося ось це:
Теперь я вполне понимаю банду, которая щемила коррупционеров, сам бы в нее вступил бы!
государство оплатило наказание еще и на дорожку, в карманчик, с собой дало)))
свобода словабла-бла-бла угрожает, но то - дань двух майданных революций, можно и стерпеть.
В Израиле такое возможно ?
Они власть из рук никогда не выпускали.
В России то же самое.
В Беларуси - тоже.
У меня складывается впечатление, что командование ЗСУ- это шобла воров, если не все, то через одного, в военного время таких надо расстреливать, а не премии им давать.