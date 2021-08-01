Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої вакцини проти COVID-19, - Financial Times
Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer оголосили про підвищення цін на свої вакцини проти COVID-19.
Такі дані контрактів про постачання оприлюднило видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У публікації йдеться, що вакцини обох компаній показали свою ефективність.
Вакцина Pfizer подорожчала на 25%. Тепер ціна однієї дози на європейському ринку складає 19,50 євро (колишня була 15,5 євро).
Moderna підвищила ціну приблизно на 10%. В останніх контрактах на поставку в ЄС ціна вакцини Moderna становить 25,50 долара. У першій закупівельній угоді одна доза коштувала близько 22,60 долара, ідеться в публікації газети Financial Times.
Третя фаза випробувань вакцин Pfizer і Moderna показала більш високу ефективність цих препаратів порівняно з вакцинами компаній AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників.
Moderna підтвердила колишню позицію: угоди щодо менших обсягів виконуватимуться за вищими цінами.
Представник компанія Pfizer ухилився від коментарів з приводу цін на вакцини для ЄС.
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Не удивлюсь если сам вирус является разработкой этих самых фармагигантов, аккуратно распространенный в Ухане перед двухнедельным китайским новым годом, когда китайцы разъезжаются отдыхать по всему миру.
Итого.
Есть вирус, который распространяется бесплатно, против него создан антивирус, который конечно же стоит денег и который обязывают колоть каждому, включая детей. Вакцинировать собираются миллиарды людей.
Самое интересное, что у этого антивируса невысокая эффективность против новых штаммов, а значит нужно будет колоть этот антивирус снова и снова, каждые полгода и неизвестно как долго.
Кто-то поднимет очень большое бабло, колоссальное бабло.
CDC опубликовал отчёт за июль, согласно которому 90% всех случаев заражения приходится на дельта-штамм, а 74% заражённых вакцинированы, при том, что охват вакцинацией примерно тот же - 69%, т.е. вакцинированные подвержены заражению так же, как и невакцинированные. Только один из 5 госпитализированных был невакцинирован и имел несколько сопутствующих заболеваний. Средний возраст заражённых 40 лет. Вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных одинаковая. CDC рекомендует вакцинированным носить маски.
Как красиво делают лохов,просто смотреть приятно 🤣🤣🤣
А помрёт кто-то или нет - не важно и никому не интересно.
Воистину, если бы даже коронавируса не существовало, его стоило бы выдумать.