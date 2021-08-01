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Велика Британія оснастить катери, які будує для України, ракетною зброєю власного виробництва, - аташе посольства Вудс

Велика Британія оснастить катери, які будує для України, ракетною зброєю власного виробництва, - аташе посольства Вудс

Ракетні катери, які Велика Британія побудує для України, отримають британське ракетне озброєння.

Про це повідомив в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні Тім Вудс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, судно все ще проєктується, але промисловість Великої Британії працює швидкими темпами над тим, щоб доопрацювати платформу і побачити, де можна встановити українські компоненти. Зокрема, йдеться про газову турбіну, щоб надати ракетним катерам тієї швидкості, яку вони потребуватимуть.

"Щодо самого боєприпасу, ми, ймовірно, матимемо на кораблі британську ракету "земля-земля". Ми спостерігаємо за "Нептуном", який Україна розробляє, який після повного введення в дію буде боєздатним ракетним комплексом. Але розмір цих суден не дозволяє розмістити "Нептун". Тому нам довелося піти на менший, але дуже потужний сучасний ракетний комплекс", – розповів Тім Вудз.

Водночас посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив Донбас Реалії назву платформи майбутнього ракетного катеру – P50U. За словами посла, над нею зараз працюють британські та українські фахівці, і в майбутньому на кораблях можливе встановлення українського "Нептуна".

"Робота над удосконаленням катерів та озброєння на них вестиметься поступово. У наших планах – можливість встановлення на них "Нептунів". Перші катери дійсно матимуть британські ракети. Але в перспективі ми плануємо розміщувати там вітчизняне оснащення", – зазначив Вадим Пристайко.

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21 червня в Одесі на борту британського есмінця HMS Defender було підписано "Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України". Згідно з домовленостями, для України побудують вісім сучасних ракетних катерів. Для фінансування цих робіт Лондон надасть позику на 10 років на суму до 1,25 мільярда фунтів. Перші два катери збудують у Великій Британії (мова йде про компанію Babcock), решту – в Україні.

Велика Британія (5541) корабель (1609)


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Топ коментарі
+31
Красавцы британцы. Не то что газпромовские проститутки немцы и иже с ними, подменяющие европейские ценности российским баблом.
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01.08.2021 23:00
+27
Це вельми файна новина! Дякуємо вам !
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01.08.2021 22:57
+24
Співпраця з В.Британією за дуже гарна новина !!!))))
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01.08.2021 23:11
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Этот фуфел шлепает эту туфту что дохлая подлодка ШЛЕПАЛА SOS в Баренцевом море...
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02.08.2021 04:25 Відповісти
Боец с Питерского Сарая Пригожина,типа ЛАХТА-2...,тупое что Ольга ********* БЫДЛО....
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02.08.2021 04:27 Відповісти
Вчера я вас обдурил....,сегодня пересмотрел данные британского правительства...Борис Джонсон выделил Украине транш не 1 ярдов фунтов,а полтора ярда...,с учетом строительства баз НАТО в Бердянске и Очакове...,а катера британские будут собирать в Николаеве...,а э\то рабочие места и обкчение персонала новым технологиям...
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02.08.2021 05:09 Відповісти
Зачем ты это сделал? ...Мы же тебе поверили! От как теперь с тобой поступить?... Сам станешь в угол?
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02.08.2021 07:06 Відповісти
Еще раз на каком заводе? это очень важно. Второе если мы хотим строить тоьперсонал уже должентначать обучаться как вы говорите новым технологиям. Но этого нет, а есть только шум в сети.
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02.08.2021 10:46 Відповісти
І де потім поповнювати боєкомплект? Я в захваті від щенят, які з цього приводу пісяють в штани від щастя...
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02.08.2021 06:21 Відповісти
Там же, в Британії. Як правило контракт підписується розширений, з урахуванням обслуговування. Там же наші ймовірно тільки двигуни будуть (але це вже непогано).
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02.08.2021 07:30 Відповісти
Потрібно признати, що Великобританія була і залишається основним будівельником військових кораблів.
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02.08.2021 07:23 Відповісти
Нет уже нет. Сейчас это США.
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02.08.2021 10:48 Відповісти
Китай
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02.08.2021 11:16 Відповісти
Хрен там китай они ни толковый фригат, ни нормальный эсминец построить не могут,не говоря о авианосце.
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02.08.2021 11:25 Відповісти
Можливо. Але по кількості вже амерів обігнали (пишуть, не перевіряв).
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02.08.2021 12:04 Відповісти
Да колличество до жопы. Один F 35 минус один фрегат китайцев. Одна подлодка класса "Seawolf" помножит на ноль весь подфлот поднебесной.
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02.08.2021 18:51 Відповісти
Один фрегат мінус - мінус один Ф-35 ... У чому я сильно сумніваюсь. Може і більше.
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02.08.2021 22:40 Відповісти
Нет ни фига 35 не входин в зону действия ПВО китайцев и даже если войдет они его "увидят" во времятпуска ракеты. И да потеря F 35 это потеря одного пилота, потеря фригата это 300+ человек. Моральный аспект понимаете?
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03.08.2021 15:04 Відповісти
Якої ракети ? Можна взнати ?
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03.08.2021 18:46 Відповісти
це звісно ж добре, але зекоманда по вказівці зі Сремля "пєрєстала стрєлять", тому вигоди з тих ракет буде рівно НУЛЬ!
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02.08.2021 07:49 Відповісти
Еще бы и своих судей нам прислали вместо наших. И все , через пару лет страну было бы не узнать.
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02.08.2021 07:55 Відповісти
Не, в ОПе не согласятся - "внешнее управление" и все такое. Да и Бубочку бородатая бабушка не для того на банковую привела, что б потом на зону сесть
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02.08.2021 08:10 Відповісти
good news
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02.08.2021 09:24 Відповісти
Да будет несчетное разнообразие зарядов для оружие в Украине?
Каждому подразделению своё оружие, и свой склад боеприпасов.
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02.08.2021 09:59 Відповісти
"Допрыгается Лизка-Сэконд" - угрюмо пробормотал злобный карапет Вован Вованыч, отливая в "мерзавчик" мутную жижу из бутля с корявой надписью "Новичок", и прикрикнул на челядь - "Халдеев Петрова и Боширова ко мне на аудиенцию!"
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02.08.2021 10:14 Відповісти
Это что один катер 156 миллионов фунтов???
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02.08.2021 11:30 Відповісти
Как только начали налаживать производство катеров у себя, так сразу "гаранты" нарисовались - французики, англичане. Смешно читать, как англичане "будут" проектировать свои катера под наше вооружение, а не свои ракеты. Эти лицемерные меркантильные сцыкуны будут нам "помогать" в кредит покупать старые тральщики, как уже всунули свои Саксоны
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02.08.2021 13:54 Відповісти
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