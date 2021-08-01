Велика Британія оснастить катери, які будує для України, ракетною зброєю власного виробництва, - аташе посольства Вудс

Ракетні катери, які Велика Британія побудує для України, отримають британське ракетне озброєння.

Про це повідомив в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні Тім Вудс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, судно все ще проєктується, але промисловість Великої Британії працює швидкими темпами над тим, щоб доопрацювати платформу і побачити, де можна встановити українські компоненти. Зокрема, йдеться про газову турбіну, щоб надати ракетним катерам тієї швидкості, яку вони потребуватимуть.

"Щодо самого боєприпасу, ми, ймовірно, матимемо на кораблі британську ракету "земля-земля". Ми спостерігаємо за "Нептуном", який Україна розробляє, який після повного введення в дію буде боєздатним ракетним комплексом. Але розмір цих суден не дозволяє розмістити "Нептун". Тому нам довелося піти на менший, але дуже потужний сучасний ракетний комплекс", – розповів Тім Вудз.

Водночас посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив Донбас Реалії назву платформи майбутнього ракетного катеру – P50U. За словами посла, над нею зараз працюють британські та українські фахівці, і в майбутньому на кораблях можливе встановлення українського "Нептуна".

"Робота над удосконаленням катерів та озброєння на них вестиметься поступово. У наших планах – можливість встановлення на них "Нептунів". Перші катери дійсно матимуть британські ракети. Але в перспективі ми плануємо розміщувати там вітчизняне оснащення", – зазначив Вадим Пристайко.

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21 червня в Одесі на борту британського есмінця HMS Defender було підписано "Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України". Згідно з домовленостями, для України побудують вісім сучасних ракетних катерів. Для фінансування цих робіт Лондон надасть позику на 10 років на суму до 1,25 мільярда фунтів. Перші два катери збудують у Великій Британії (мова йде про компанію Babcock), решту – в Україні.