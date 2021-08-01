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Новини Силовики
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"Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція

Слідчі кваліфікують дії чоловіка як хуліганство та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Вчора під час моніторингу мережі Інтернет працівники поліції виявили відео, на якому невідомий чоловік вистрелив із вікна у перехожих. Менш ніж за годину правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, тож туди виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Оболонського управління поліції.

На місці події працівники відділу кримінальної поліції разом із патрульними затримали правопорушника та доставили до районного управління поліції. Затриманий – раніше не судимий уродженець Донеччини, 1998 року народження. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили револьвер "Флобер", із якого, ймовірно, зробив постріл правопорушник.

Також дивіться: Бійка зі стріляниною сталася в Києві, є поранений, - ЗМІ. ВIДЕО

За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення. 

Нагадаємо, уродженець Мар'їнки Донецької області стріляв по перехожих з вікна в Києві. Постріл він супроводив словами: "Буду стріляти по хохлах. Йшов служити в "ДНР"в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше? Слава Росії!" Прибулим поліцейським він заявив, що хотів так пожартувати.

Київ (19408) Нацполіція (15130) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+27
отдайте его для начала ветеранам войны ненадолго...
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01.08.2021 23:27
+11
Простіше - у прес-хату до зсучених. Звідти або взагалі живим не вийде, або вийде вже дірявим та із жіночим ім'ям.
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01.08.2021 23:34
+11
даунбасский мусор, изуродованная психика и психология, таких уродов щадить нельзя... оно топчет замлю занимая чье то место...
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02.08.2021 00:16
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отдайте его для начала ветеранам войны ненадолго...
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01.08.2021 23:27 Відповісти
Простіше - у прес-хату до зсучених. Звідти або взагалі живим не вийде, або вийде вже дірявим та із жіночим ім'ям.
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01.08.2021 23:34 Відповісти
Если он попадет на зону,ну если не откупиться,там по любому с него спросят,а если ещё и неправильно поведет себя,ничего хорошего его не ждёт.он стрелял в людей по безпределу, прийдеться отвечать.
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01.08.2021 23:54 Відповісти
https://youtu.be/nC8WzgGQ5Xs Э-эх кумушка, да ты голубушка!..
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02.08.2021 00:09 Відповісти
не потрiбно тут кацапського блатняка...
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02.08.2021 01:07 Відповісти
)))) цю пісню кабздона (до речі, як там його здоров'їчко? "Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 74 ), якщо подивитись коменти на ютубі, завдяки фільму сприймають не інакше як саундтрек до гомосексуального насильства
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02.08.2021 01:14 Відповісти
«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».


Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
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02.08.2021 15:32 Відповісти


Гармонійна мерзота... Це треба запам'ятати!
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02.08.2021 17:01 Відповісти
Знатоки тюремного быта! а знаете ли вы процент отсидевших среди выходцев из вот таких небольших райцентров Донбасса? Он может просто попасть в компанию старых знакомых, одноклассников и родственников. И будет ходить там героем.
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02.08.2021 02:10 Відповісти
Дідько, адже дійсно може бути... :/
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02.08.2021 04:42 Відповісти
Ты думаешь на зоне тебе компанию подбирают?ты заедешь а тебя ждут родственники и друзья!ты глубоко ошибаешься.
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02.08.2021 07:31 Відповісти
Компанию тебе не подбирают, это естественно. Но трайбализм никто не отменял, он работает и на зоне.
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02.08.2021 07:43 Відповісти
Ты пойми,в тюрьме сидят тоже люди,такие как и мы,у у многих есть дети жены,по которым и мог бы стрелять этот упырь,спрос будет,а дальнейшая его судьба неизвестна,там уж как вести себя будет,могут и загнать,за мажай.
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02.08.2021 07:58 Відповісти
В тому-то й справа.
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02.08.2021 10:55 Відповісти
Та ні, краще таке падло на бірозі повісити.
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01.08.2021 23:36 Відповісти
Або розіп'яти в трусіках на дошці оголошень "Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5836
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02.08.2021 00:04 Відповісти
А ще краще між двома бірозами.
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02.08.2021 07:18 Відповісти
Та його і так на кічі навчать Україну любити,особливо ті зеки,що масово просились у 14 році на фронт у складі штрафрот і штрафбатів!
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02.08.2021 05:56 Відповісти
ти, що думаєш вони воювати хотіли, ти наївний мародерити і вбивати, ну коли б кацапню, то потрібне діло.
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02.08.2021 07:02 Відповісти
вони там що, довічно сидять? )))
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02.08.2021 07:34 Відповісти
Мало, надо изолировать пожизненно таких шутников и другим будет неповадно
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01.08.2021 23:27 Відповісти
Я казав би - пожиттєво на два роки. Щоб не тратити на це ніщо державні гроші дідько-зна скільки років. А так - за два роки і хробакам на корм
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02.08.2021 00:11 Відповісти
просто выбросьте его в дыру и пусть там живет
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01.08.2021 23:27 Відповісти
У вас просто нет сердца!
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01.08.2021 23:31 Відповісти
нi, вiдповiдальнiсть, причому сурова, повинна бути обов'язково.
викинеш, воно повернеться i далi буде срати на голову...
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01.08.2021 23:39 Відповісти
там може взяти справжню зброю і справді влучити, краще на зону на 7 років
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02.08.2021 07:05 Відповісти
Прекрасно, осудить долбо*ба и в обменный фонд, пусть едет в любимую дырляндию.
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01.08.2021 23:28 Відповісти
Дамбас це діагноз. Бандитський край, а його столиця Юзівка.
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01.08.2021 23:28 Відповісти
Він завжди був окремим царством.
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01.08.2021 23:47 Відповісти
Знатоки "дамбаса", вам небольшой ликбез. В географо-економическое понятие Донбасс входит несколько регионов. Восточній с луганской областью и даже частью ростовской россии, центральній с донецкой областью и западній в днепропетровской.

А Юзовка... ето бівшее название Донецка по имени Томаса Юза(чи то англійця, чи то бельгійця ) - основателя там металлургического производства и угольних шахт
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02.08.2021 07:44 Відповісти
Та то не тобі, а тому "розумнику", що свої 5 копійок тулить де не попадя
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02.08.2021 15:10 Відповісти
діагноз - це ти сам
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02.08.2021 07:36 Відповісти
Для такого штепеля як ви, пане "дуля", завжди знайдеться об'єкт ненависті .Сьогодні це Донбас, завтра чорношкіри, через тиждень- всі чоловіки що носять блакитні кроватки.Це зветься ксєнофобією, Ви, пане негіднику з дулєю на аватарі замість людсьеого обличча, маєте сидіти у тюрмі так само як і цей бовдур аka Іван Помідоров з пісні ДДТ про терориста, тому що ви несете людству ненависть і злість.Тьфу, мерзотнику(((
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02.08.2021 10:34 Відповісти
Только довести до приговора. 5-7 лет лагерей поможет подлечить больную голову.
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01.08.2021 23:31 Відповісти
Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Источник: https://censor.net/ru/n3280288

Сєпарам місце у тюрязі
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01.08.2021 23:35 Відповісти
так там покарання тюрма
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02.08.2021 07:07 Відповісти
це непогано...тiльки б посадили по-справжньому. нехай це буде уроком для потiбного непотрiбу...
i перевiрити якнайкраще, можливо, що цей бамбаський хАхол дiйсно десь з автоматом в динири бiгало...
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01.08.2021 23:37 Відповісти
"Он учился со мной в школе. Ходил на захват ОГА, был удивлен, когда увидел его резюме в киевской компании…У парня максимальные беды с головой", - прокомментировали знакомые стрелка.
Кроме этого, судя по его словам, он воевал против ВСУ, так как "пошел служить в "ДНР""."
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02.08.2021 00:04 Відповісти
кредитный ЫкЗперд пилять...


дуже добре, що знаходиться iнформацiя.
хворi на голову, небезпечнi скаженi -це бiльшiсть серед прихильникiв рюзьгемiра...
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02.08.2021 00:43 Відповісти
Суд-Дрогобицька колонія лампочки загвинчувати. Там він впаде з драбини і його відправлять на диниру, бо НА роССії таке падло не приймуть.
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01.08.2021 23:38 Відповісти
хорошая шутеечка. 7 годиков
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01.08.2021 23:46 Відповісти
Маловато,однако! Потому что не только "шутеечка",но и "пулеечка",за которую еще бы годиков 5 пришпилить.
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02.08.2021 08:55 Відповісти
Задержали сволоту -это хорошо! Но ,чего изощряться,надо прямо говорить ,-ты ,падла, враг Украины и заслужил суровую кару и только благодаря вшивым гуманистам ,вместо расстрела, будешь ждать ,когда тебя прикончат сокамерники.
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01.08.2021 23:48 Відповісти
на обмен пойдет джокер недоделанный
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01.08.2021 23:50 Відповісти
Этот неадекват вырос под колпаком кремлевской пропаганды, и их много, и эта9 особь из 73% электората Зе, таких надо срочно лишать гражданства, а убивать не надо, оставить таким зомби вид на жительство, иначе нас ждет катастрофа.
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01.08.2021 23:56 Відповісти
"Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4429

"Воровал в Metro и ходил на захват ОГА", - подробности о стрелявшем по людям в Киеве дончанине Накануне в Киеве 23-летний уроженец Донецка Дмитрий Донченко записал видео, как стреляет из окна по "х*хлам е**ным".

Стрелявшему про прохожим "стороннику ДНР" готовят сообщение о подозрении. Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной вражды и ненависти. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

В паблике Донецка местные жители пишут, что мужчина учился в ДУГК (Украинский гуманитарный коллегиум), однако у него якобы были проблемы с психикой. "Он учился на дому, но часто приходил к нам в класс. Помню, когда обстреливали Metro, он с другом туда бегал воровать. Он учился со мной в школе. Ходил на захват ОГА, был удивлен, когда увидел его резюме в киевской компании…У парня максимальные беды с головой", - прокомментировали знакомые стрелка.

Пока неизвестно, есть ли у Донченко разрешение на оружие. Напомним, 31 августа в Оболонском районе Киева мужчина стрелял по людям из окна и говорил на камеру "Слава России", оскорбляя украинцев. Кроме этого, судя по его словам, он воевал против ВСУ, так как "пошел служить в "ДНР"". После приезда полиции он назвал свою выходку "шуткой".
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02.08.2021 00:02 Відповісти
Теперь понятно как выглядит репоголовый
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02.08.2021 00:27 Відповісти
Вот она какая русскоговорящая челюсть!
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02.08.2021 07:16 Відповісти
даунбасский мусор, изуродованная психика и психология, таких уродов щадить нельзя... оно топчет замлю занимая чье то место...
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02.08.2021 00:16 Відповісти
ждет этого кормильца - карбонария петушиный угол.
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02.08.2021 00:29 Відповісти
"Воровал в Metro и ходил на захват ОГА", - подробности о стрелявшем по людям в Киеве дончанине Накануне в Киеве 23-летний уроженец Донецка Дмитрий Донченко записал видео, как стреляет из окна по "х*хлам е**ным".

В паблике Донецка местные жители пишут, что убогий учился в ДУГК (Украинский гуманитарный коллегиум), однако у него якобы были проблемы с психикой. "Он учился на дому, но часто приходил к нам в класс. Помню, когда обстреливали Metro, он с другом туда бегал воровать. Он учился со мной в школе. Ходил на захват ОГА, был удивлен, когда увидел его резюме в киевской компании…У парня максимальные беды с головой", - прокомментировали знакомые стрелка.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/233914_1627828739
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02.08.2021 00:44 Відповісти
- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово на галерке.
- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот, - голову оторвать? Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Дмитрия Донченко, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру кредитного эксперта и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту репообразную голову с шеи.
Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и ватник и тельняшку. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:
- Путин помоги!

(трохи згодом)

- Дмитрий Юрьевич, - негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. - Все сбылось, не правда ли? - продолжал Воланд, глядя в глаза головы, - голова оторвана не китом, а котом, за ДНР вы не воюете, а ***** не помогло. Это - факт. А факт - самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что русский скрепоносец воистину духовен и православен, и по смерти он уходит в путинский рай. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в скрепный рай с чертями и смолой, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за нескрепное бытие. - Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом превратились в грязную вату и отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп. Крышка черепа откинулась на шарнире.
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02.08.2021 01:04 Відповісти
где то слышала что флабер не убивает...
что магазинные рогатки гораздо страшнее
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02.08.2021 01:44 Відповісти
«поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» (С)
Давайте представим, что некто, находясь сейчас в Донецке, открыл стрельбу по прохожим и записал видео, что он это сделал для Украины и против вжопечленцев. Вот что бы сделали с этим некто на подвале, то же надо сделать и с этим чуваком. И тогда баланс во вселенной останется в равновесии. Боюсь только, рожа у того донбасёнка будет ещё больше напоминать жопу...
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02.08.2021 01:45 Відповісти
Ну ето ты про "подвал" рассказываешь.
А что сделали бы обыкновенные жители Донецка? Так же как и здесь определяли его и на бутылку, и на пожизненное, и на березу и чего только здесь еще не желали.
К тому же ты предполагаешь чтобы с ним сделали(а если бы пожурили и отпустили?), а здесь уже предлагаешь сделать.
А надо всего лишь правохранителям довести дело до решения суда, а не махать тут *******
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02.08.2021 08:02 Відповісти
"Задержанный - уроженец Донецкой области".
Цим все сказано. Даунбас - це діагноз.
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02.08.2021 02:14 Відповісти
Т.е. ты этой своей писаниной выставил себя как нормального, а не форумного идиота?
Я на этот счет относительно тебя имею сомнения
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02.08.2021 08:05 Відповісти
Чому ви так ? Дурні то є найпоширеніша партія на планеті- скрізь є свої.
А я маю прекрасних друзів із Донецька та донецького краю. Справжніх Громадян держави Україна. А діагноз то скоріше відноситься до запорєбрікових
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02.08.2021 11:30 Відповісти
Відпочивав минулого року на морі у Херсонській області, довелось спілкуватись з вихідцем із Донецької області, який до речі 7 останніх років живе в Києві. Він чекає коли повернеться назад, бо в Києві націоналісти, бєндєровци і пєтлюровци. Ненавистю аж пашів. Вам пощастило, що маєте таких друзів. А я в Києві іноді зустрічаю вихідців з того краю, великого патріотизму і любові до України у них не бачив. Але завжди повторюють як в расіі всьо очєнь харашо.
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02.08.2021 15:40 Відповісти
Предложить поменять кацорылого выродка на украинского патриота. Нежели кормить этого недоумка по решению недосуда? Оно, все равно, не понимает какое оно убогое. У нас ********** такое же чмо, как этот ублюдок. Но ********** прикрывает своим тельцем дерьмака, поэтому его роль еще не сыграна до конца. Это уж вопрос истории Украины - как оно закончится с этим тандемом. А этот, ушлепок, пыль на сапогах Клио. Обменять недоумка, на большее он не годится.
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02.08.2021 04:37 Відповісти
Меня гложут смутные сомнения, что ему "грозит" самое больше условный срок.
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02.08.2021 07:13 Відповісти
Та замнуть, як завжди. Та сволота із своїми батьками плакти беде, аж по сраці сльози тектимуть, потім грошенят наскладають продажним мусорам. І тишком нишком буде стріляти далі, тільки вже без відосиків. Тварюка!
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02.08.2021 07:40 Відповісти
Та ще й відео записав, це вже повний донбас!
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02.08.2021 07:56 Відповісти
По пиці видно явну прогресуючу розумову відсталість
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02.08.2021 08:01 Відповісти
зачем таким давать 7 лет? выйдет и будет тоже самое творить...
лучше вместо мышей какие то эксперемнты на нём ставить
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02.08.2021 08:23 Відповісти
Який він жарнівник? Це обикновенне бидло, яке позвало терористів у свій дім (росію в Донецьк), побачило, що його чмирять і під виглядом переселенція втекло до Києва, але всередині в нього сидить даунбасьонок, ось воно з нього і випирає, коли воно випило. Таких тільки могила виправить, а краще їх відсиляти назад, хай самі після себе прибирають, або терплять "ашвабадітєлей", бо вони те дерьмо перенесуть в Київ. Хай прихватить з собою сівохо.
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02.08.2021 08:32 Відповісти
какой в ж опу флобер, на видео задержания травмат...и патроны 9 мм
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02.08.2021 08:35 Відповісти
на видео он стрелял 100% с флобера. Если у него нашли ещё и травмат то парниша присядет надолго
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02.08.2021 09:38 Відповісти
у меня ощущение, что поймали не того, тот лизал путину оч-ко, у этого флаг Украины на стене, и обстановка не катит, короче назначили первого попавшегося...
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02.08.2021 11:13 Відповісти
Шановний пане, та хоч би він стріляв горохом своєю попою, головне, що він кричав. А він щось там белькотів за "ДНР". Тут 100% ********* і навіть якщо у нього буде "травмат", то тут немає статті 263 ККУ.
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02.08.2021 11:18 Відповісти
В идеале суд Линча над даунбаским стрелком устроить: обвалять в куриных перьях и вонючем помете, возить в клетке по Кивеу и шоп ******* кукарекал, когда его бородатый правосек раскаленной пикой будет колоть через решетку!
Но мы часть цивилизованного общества, поэтому дочтаточно в пресс хату отправить идиота, как выше колеги по форуму предлагают)
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02.08.2021 09:21 Відповісти
Лихо ты, "цивилизованный" про свое видение идеального решения рассказал )))
Спроси еще почему мы не в ЕС.
Твой высер как раз есть ответом почему
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02.08.2021 09:34 Відповісти
Слово высер к стебу неуместно. Именно потому что публика наша в массе жлобковата и не чувствует этических и этетическмх нюансов в коммуникации мы еще не в ЕС
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02.08.2021 10:31 Відповісти
Какой стеб реальный )))
Вообще-то высказывания местных "сторонников справедливости" говорит о том, что общество тяжело больно. И я уверен, что довольно большая часть возмущающихся в свое время голосовала за ту власть, при которой ето недоразумение сочло возможным сделать свои действия перед обдумыванием их последствий.
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02.08.2021 15:06 Відповісти
це мінімум на який треба садити всіх украінофобів а тих що при владі на 17 і оголосити нові вибори без балаболів які подолали бідність і довела мою краіну до зубожіння
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02.08.2021 10:21 Відповісти
І ось питаннячко: яким чином воно оселилося в Київі, як це оселення пішло по за увагою Військомата?! в якому він повинен був пройти медкоміссію, вдягти форму і поїхати на передову воювати за "рідний Донбас", під пильним наглядом українських патріотів...
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02.08.2021 11:18 Відповісти
отправьте его в АТО на разминирование. пусть там шутит
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02.08.2021 12:49 Відповісти
 
 