"Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція

Слідчі кваліфікують дії чоловіка як хуліганство та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Вчора під час моніторингу мережі Інтернет працівники поліції виявили відео, на якому невідомий чоловік вистрелив із вікна у перехожих. Менш ніж за годину правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, тож туди виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Оболонського управління поліції.

На місці події працівники відділу кримінальної поліції разом із патрульними затримали правопорушника та доставили до районного управління поліції. Затриманий – раніше не судимий уродженець Донеччини, 1998 року народження. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили револьвер "Флобер", із якого, ймовірно, зробив постріл правопорушник.

Також дивіться: Бійка зі стріляниною сталася в Києві, є поранений, - ЗМІ. ВIДЕО

За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, уродженець Мар'їнки Донецької області стріляв по перехожих з вікна в Києві. Постріл він супроводив словами: "Буду стріляти по хохлах. Йшов служити в "ДНР"в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше? Слава Росії!" Прибулим поліцейським він заявив, що хотів так пожартувати.