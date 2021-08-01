"Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція
Слідчі кваліфікують дії чоловіка як хуліганство та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
Вчора під час моніторингу мережі Інтернет працівники поліції виявили відео, на якому невідомий чоловік вистрелив із вікна у перехожих. Менш ніж за годину правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, тож туди виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Оболонського управління поліції.
На місці події працівники відділу кримінальної поліції разом із патрульними затримали правопорушника та доставили до районного управління поліції. Затриманий – раніше не судимий уродженець Донеччини, 1998 року народження. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили револьвер "Флобер", із якого, ймовірно, зробив постріл правопорушник.
За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, уродженець Мар'їнки Донецької області стріляв по перехожих з вікна в Києві. Постріл він супроводив словами: "Буду стріляти по хохлах. Йшов служити в "ДНР"в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше? Слава Росії!" Прибулим поліцейським він заявив, що хотів так пожартувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
Гармонійна мерзота... Це треба запам'ятати!
викинеш, воно повернеться i далi буде срати на голову...
А Юзовка... ето бівшее название Донецка по имени Томаса Юза(чи то англійця, чи то бельгійця ) - основателя там металлургического производства и угольних шахт
Сєпарам місце у тюрязі
i перевiрити якнайкраще, можливо, що цей бамбаський хАхол дiйсно десь з автоматом в динири бiгало...
Кроме этого, судя по его словам, он воевал против ВСУ, так как "пошел служить в "ДНР""."
дуже добре, що знаходиться iнформацiя.
хворi на голову, небезпечнi скаженi -це бiльшiсть серед прихильникiв рюзьгемiра...
"Воровал в Metro и ходил на захват ОГА", - подробности о стрелявшем по людям в Киеве дончанине Накануне в Киеве 23-летний уроженец Донецка Дмитрий Донченко записал видео, как стреляет из окна по "х*хлам е**ным".
Стрелявшему про прохожим "стороннику ДНР" готовят сообщение о подозрении. Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной вражды и ненависти. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
В паблике Донецка местные жители пишут, что мужчина учился в ДУГК (Украинский гуманитарный коллегиум), однако у него якобы были проблемы с психикой. "Он учился на дому, но часто приходил к нам в класс. Помню, когда обстреливали Metro, он с другом туда бегал воровать. Он учился со мной в школе. Ходил на захват ОГА, был удивлен, когда увидел его резюме в киевской компании…У парня максимальные беды с головой", - прокомментировали знакомые стрелка.
Пока неизвестно, есть ли у Донченко разрешение на оружие. Напомним, 31 августа в Оболонском районе Киева мужчина стрелял по людям из окна и говорил на камеру "Слава России", оскорбляя украинцев. Кроме этого, судя по его словам, он воевал против ВСУ, так как "пошел служить в "ДНР"". После приезда полиции он назвал свою выходку "шуткой".
В паблике Донецка местные жители пишут, что убогий учился в ДУГК (Украинский гуманитарный коллегиум), однако у него якобы были проблемы с психикой. "Он учился на дому, но часто приходил к нам в класс. Помню, когда обстреливали Metro, он с другом туда бегал воровать. Он учился со мной в школе. Ходил на захват ОГА, был удивлен, когда увидел его резюме в киевской компании…У парня максимальные беды с головой", - прокомментировали знакомые стрелка.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/233914_1627828739
- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот, - голову оторвать? Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Дмитрия Донченко, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру кредитного эксперта и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту репообразную голову с шеи.
Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и ватник и тельняшку. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:
- Путин помоги!
(трохи згодом)
- Дмитрий Юрьевич, - негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. - Все сбылось, не правда ли? - продолжал Воланд, глядя в глаза головы, - голова оторвана не китом, а котом, за ДНР вы не воюете, а ***** не помогло. Это - факт. А факт - самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что русский скрепоносец воистину духовен и православен, и по смерти он уходит в путинский рай. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в скрепный рай с чертями и смолой, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за нескрепное бытие. - Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом превратились в грязную вату и отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп. Крышка черепа откинулась на шарнире.
что магазинные рогатки гораздо страшнее
Давайте представим, что некто, находясь сейчас в Донецке, открыл стрельбу по прохожим и записал видео, что он это сделал для Украины и против вжопечленцев. Вот что бы сделали с этим некто на подвале, то же надо сделать и с этим чуваком. И тогда баланс во вселенной останется в равновесии. Боюсь только, рожа у того донбасёнка будет ещё больше напоминать жопу...
А что сделали бы обыкновенные жители Донецка? Так же как и здесь определяли его и на бутылку, и на пожизненное, и на березу и чего только здесь еще не желали.
К тому же ты предполагаешь чтобы с ним сделали(а если бы пожурили и отпустили?), а здесь уже предлагаешь сделать.
А надо всего лишь правохранителям довести дело до решения суда, а не махать тут *******
Цим все сказано. Даунбас - це діагноз.
Я на этот счет относительно тебя имею сомнения
А я маю прекрасних друзів із Донецька та донецького краю. Справжніх Громадян держави Україна. А діагноз то скоріше відноситься до запорєбрікових
лучше вместо мышей какие то эксперемнты на нём ставить
Но мы часть цивилизованного общества, поэтому дочтаточно в пресс хату отправить идиота, как выше колеги по форуму предлагают)
Спроси еще почему мы не в ЕС.
Твой высер как раз есть ответом почему
Вообще-то высказывания местных "сторонников справедливости" говорит о том, что общество тяжело больно. И я уверен, что довольно большая часть возмущающихся в свое время голосовала за ту власть, при которой ето недоразумение сочло возможным сделать свои действия перед обдумыванием их последствий.