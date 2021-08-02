Зараз у Білорусі для мене небезпечно: мене можуть посадити до в’язниці, - спортсменка Тимановська

Учасниця Олімпійських ігор у Токіо від Білорусі Христина Тимановська вважає, що вдома на неї чекає в'язниця.

Про це вона заявила в інтерв'ю Tribuna-Беларусь, передає Цензор.НЕТ.

"Бо я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що зараз у Білорусі для мене небезпечно", - сказала легкоатлетка.

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Водночас Тимановська наголосила, що жодним чином не порушувала білоруське законодавство.

"У тому-то й справа, що нічого не зробила, але при цьому мене позбавили права брати участь у бігу на 200 метрів і захотіли відправити додому", - зазначила Христина Тимановська.

Також вона каже, що вже "отримала шквал негативу" на державному ТБ Білорусі.

"Мені надсилали інформацію і відео. Що я можу сказати? Вже коли побачила, як про мене говорять по ТБ, що говорить Азаренко (один з провідних пропагандистів режиму Лукашенка. - Ред.) й інші репортери, то в мене зникла до них будь-яка повага як до чоловіків, оскільки вони дозволяють щодо дівчини неприємні слова. Я нічого такого не зробила, нічого не сказала. Політику не чіпала", - зазначила Тимановська.