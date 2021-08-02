Зараз у Білорусі для мене небезпечно: мене можуть посадити до в’язниці, - спортсменка Тимановська
Учасниця Олімпійських ігор у Токіо від Білорусі Христина Тимановська вважає, що вдома на неї чекає в'язниця.
Про це вона заявила в інтерв'ю Tribuna-Беларусь, передає Цензор.НЕТ.
"Бо я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що зараз у Білорусі для мене небезпечно", - сказала легкоатлетка.
Водночас Тимановська наголосила, що жодним чином не порушувала білоруське законодавство.
"У тому-то й справа, що нічого не зробила, але при цьому мене позбавили права брати участь у бігу на 200 метрів і захотіли відправити додому", - зазначила Христина Тимановська.
Також вона каже, що вже "отримала шквал негативу" на державному ТБ Білорусі.
"Мені надсилали інформацію і відео. Що я можу сказати? Вже коли побачила, як про мене говорять по ТБ, що говорить Азаренко (один з провідних пропагандистів режиму Лукашенка. - Ред.) й інші репортери, то в мене зникла до них будь-яка повага як до чоловіків, оскільки вони дозволяють щодо дівчини неприємні слова. Я нічого такого не зробила, нічого не сказала. Політику не чіпала", - зазначила Тимановська.
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Теперь она - жертва режима даже в глазах тех белорусов, кто верил Лукашенко. Если такие еще оставались..
Думаю, по итогам Олимпиады не одна она не вернется в Беларусь.
Молодец, что в аэропорту обратилась к полиции. Смелый шаг. Правильно сделала. Родители свое отжили, в конце концов. Она - их продолжение на этой планете. Пусть гордятся поступком своей дочери даже в тюрьме. Зато не зря жили на свете.
Зато теперь она - свободный человек.
Не каждый бы так смог. А ты ее поучаешь - что ей делать?
https://www.youtube.com/watch?v=k2K5JxkEs2I
Год назад белорусы решили устроить революцию.Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Он добавил, что «с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь, это могла быть заранее спланированная политическая акция».