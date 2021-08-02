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Новини Репресії в Білорусі Олімпіада-2020
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Зараз у Білорусі для мене небезпечно: мене можуть посадити до в’язниці, - спортсменка Тимановська

Зараз у Білорусі для мене небезпечно: мене можуть посадити до в’язниці, - спортсменка Тимановська

Учасниця Олімпійських ігор у Токіо від Білорусі Христина Тимановська вважає, що вдома на неї чекає в'язниця.

Про це вона заявила в інтерв'ю Tribuna-Беларусь, передає Цензор.НЕТ.

"Бо я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що зараз у Білорусі для мене небезпечно", - сказала легкоатлетка.

Також читайте: Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників

Водночас Тимановська наголосила, що жодним чином не порушувала білоруське законодавство.

"У тому-то й справа, що нічого не зробила, але при цьому мене позбавили права брати участь у бігу на 200 метрів і захотіли відправити додому", - зазначила Христина Тимановська.

Також вона каже, що вже "отримала шквал негативу" на державному ТБ Білорусі.

"Мені надсилали інформацію і відео. Що я можу сказати? Вже коли побачила, як про мене говорять по ТБ, що говорить Азаренко (один з провідних пропагандистів режиму Лукашенка. - Ред.) й інші репортери, то в мене зникла до них будь-яка повага як до чоловіків, оскільки вони дозволяють щодо дівчини неприємні слова. Я нічого такого не зробила, нічого не сказала. Політику не чіпала", - зазначила Тимановська.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) Олімпіада (687) репресії (1621)


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Топ коментарі
+25
Политику она не трогала... Помогло?)
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02.08.2021 07:30
+11
представьте себе, да. Помогло.

Теперь она - жертва режима даже в глазах тех белорусов, кто верил Лукашенко. Если такие еще оставались..

Думаю, по итогам Олимпиады не одна она не вернется в Беларусь.
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02.08.2021 08:49
+10
Если ты не трогаешь политику, То политика затронет тебя
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02.08.2021 07:57
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Политику она не трогала... Помогло?)
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02.08.2021 07:30 Відповісти
представьте себе, да. Помогло.

Теперь она - жертва режима даже в глазах тех белорусов, кто верил Лукашенко. Если такие еще оставались..

Думаю, по итогам Олимпиады не одна она не вернется в Беларусь.
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02.08.2021 08:49 Відповісти
Тренеру Тимановськой тоже нужно срочно "валить" за поребрик бульбостана куда глаза глядят, ибо ожидает его очень "горячий" прием в аэропорту Минска КГБстскими псами лукашеску с последующим этапированием "на подвал", хруст костей,ну и целый арсенал палаческих приспособлений нынещних НКВДистов.
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02.08.2021 12:27 Відповісти
Так родня на нары загремит. 30-е на беларашке рулят.
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02.08.2021 07:30 Відповісти
Наївний той,хто вважає,що за "гріхи" Христинки до в"язниці "загремить" її рідня. Скоріш за все рідня ВЖЕ запроторена до КГБістського "підвалу"! І наївний той,хто думає,що у разі повернення Христі до Білорусії її маму,тата,сестер і братів звідти випустять. Отже, дівчині залишається одне-просити політичного притулку у любої із західних країн. Думаю,що у цьому проханні їй не відмовлять. Польша ще вчора запропонувала їй допомогу. Слава Польші! А от де Україна,чому "сором"язливо" мовчить?! Чому мовчить панунцьо ЗЕ,чи консультується із араХАМією,або із д"Єрмаками. Чи може боїться дядька пуйла,якому вже давно проситься заглянути в очі?
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02.08.2021 07:58 Відповісти
Украина молчит потому, что она никого защитить не в состоянии. Проходной двор с пьяным сторожем у шлагбаума. То пограничный наряд отлупят, то Шеремета, Воронкова грохнут... Амина Окуева и т.д. Я бы побоялась под такую "защиту" попасть.
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02.08.2021 10:49 Відповісти
да, может быть. Но у нее нет выбора.

Молодец, что в аэропорту обратилась к полиции. Смелый шаг. Правильно сделала. Родители свое отжили, в конце концов. Она - их продолжение на этой планете. Пусть гордятся поступком своей дочери даже в тюрьме. Зато не зря жили на свете.
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02.08.2021 08:51 Відповісти
А родителем лет 45. Хватит! Отжили! )))
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02.08.2021 10:50 Відповісти
За Пасквиль на советское дерьмо Солженицына выгнали из ГУЛАга Сралина,а академика Сахарова посадили в тюрягу типа под домашний арест без права иметь даже сраный совдеповский телефон и ручку с тетрадкой,дабы не позорил сраный дохлый СССр
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02.08.2021 07:36 Відповісти
Ну так Чехия уже предложила
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02.08.2021 08:02 Відповісти
Слава Чехії,ганьба українським явамдопоможу!
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02.08.2021 08:07 Відповісти
Путлер приобрел 10 млн новых жителей Мавзолейной РАБссии паспорта выдавать будут быстрее чем на ДАУНбассе... потому что Минск круче ДАУНетска и ЛОХанска...
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02.08.2021 07:38 Відповісти
По сообщениям западных разведок из РАБссии по ночам идут войска к Бульбафюреру.оборудуются базы,склады ГСМ и боеприпасов,а также капониры для самолетов вертолетов....,короче тихий захват состоялся...Путлеру нужно мясо...
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02.08.2021 07:44 Відповісти
это подготовка для похода в Украину
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02.08.2021 07:48 Відповісти
КИШКА ТОНКА У БЫДЛА мавзолейного,ХВАТИЛо ТОКА НА 2 чеченские...вояки сраные...
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02.08.2021 11:23 Відповісти
"Я ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала" это если вы думаете что переждете и вас не коснется, тут я конечно на стороне Кристины но режим доходит до каждого- в том числе и "какаяразница" или мы не в полтитике она прийдет за тобой
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02.08.2021 07:50 Відповісти
что бы изменилось если бы она выступала вслух с критикой режима Лукашенко? на Олимпиаду не поехала бы.

Зато теперь она - свободный человек.
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02.08.2021 08:53 Відповісти
Не Азаренко (теннисистка) а Азарёнок- лукашенковский жополиз!
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02.08.2021 07:52 Відповісти
Если ты не трогаешь политику, То политика затронет тебя
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02.08.2021 07:57 Відповісти
Если в стране уничтожены права человека, а все решает вождь,в такой стране можно жить только строем - вот и вся политика
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02.08.2021 08:14 Відповісти
Если ,есть возможность ,то лучше не возвращается в белорусь , надо быть полной дурой ,чтобы вернуться в это Говнище 🤔😡
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02.08.2021 08:16 Відповісти
какой ты мудрец однако. Ее насильно хотели вывезти в Беларусь, и она, когда ее вели под руки белорусские КГБисты, кинулась к полиции японской и сказала что ее хотят похитить.

Не каждый бы так смог. А ты ее поучаешь - что ей делать?
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02.08.2021 08:54 Відповісти
Александр Лихошва Позвольте с Вами не согласиться . Это утверждение годится для нормальной страны , для диктатуры оно не подходит , в любой момент может торкнуть , не так посмотрел ,😥😠
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02.08.2021 08:19 Відповісти
И главное не летать в Украину и Прибалтику ,не приближаться на 1000км к границам Говнища 😠
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02.08.2021 08:25 Відповісти
А перед тюрьмой могут еще и чпокнуть
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02.08.2021 08:31 Відповісти
Ещё по приезду на Олимпиаду уже чпокнули.... Всем тренерским составом
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02.08.2021 09:38 Відповісти
Люди бегут от диктатуры "русского мира". Вот что ждало бы и Украину если бы Майдан не победил.
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02.08.2021 08:50 Відповісти
Я так понимаю: Бацька щас всех перешерстит у кого фамилия начинается на эти две магические буковки "Ти...". У нас, тоже есть такие. По крайней мере одна- очень известна. Тихановские, Тимашевские наверное уже думают фамилию сменить. А что, такое уже было, в 1944-м, когда некто Йожеф Геббельс предложил по радио всем Штауфенбергам срочно сменить фамилию! Ну, вы помните, после покушения на Фюрера 20 июля.
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02.08.2021 09:04 Відповісти
Видео разговора чиновников и этой спортсменки. Послушаешь и не вериться, что это происходит в 2021 году. Это 1937-й год...
https://www.youtube.com/watch?v=k2K5JxkEs2I
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02.08.2021 09:10 Відповісти
ага, и на ровном месте взувает на 100 баксов суточных
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02.08.2021 09:54 Відповісти
Kamate Kaora ,посмотрел Вашу ссылку ,впечатлился ,😠 Это же, как надо было закошмарить народ 😡
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02.08.2021 10:01 Відповісти
Ои упоротые там вообще не вздумай возвращаться в европейскую КНДР вот что говорят там"Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам», - заявил депутат.
Год назад белорусы решили устроить революцию.Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Он добавил, что «с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь, это могла быть заранее спланированная политическая акция».
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02.08.2021 10:20 Відповісти
Сегодня предать РАБссию вонючку и Белорусь дело ЧЕСТИ...,август месяц очень тяжелый для РАБссии все самое интересное ВПЕРЕДИ для обоих Обнуляйтеров...что в Москве,что в МИНСКЕ....
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02.08.2021 11:27 Відповісти
Я так и не понял за что ее должны посадить. Девочка просто решила дрыснуть из страны и получить политическое убежище.
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02.08.2021 13:02 Відповісти
 
 