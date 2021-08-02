УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9421 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 429 33

США не планують повертатися до локдауну, попри зростання заражень "дельта"-штамом, - головний інфекціоніст Фаучі

США не планують повертатися до локдауну, попри зростання заражень

США не повертатимуться до локдауну, попри те що в країні збільшується кількість заражень хворих на вірус "Дельта".

Водночас головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі заявив, що "ситуація погіршиться", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Вважаю, що у нас є достатня кількість людей у країні, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими, хоча цього і не вистачить, щоб придушити спалах", - сказав Фаучі.

Також читайте: Необхідності в уколі-підсилювачі вакцини проти COVID-19 поки що немає, - головний інфекціоніст США Фаучі

Він також додав, що "ситуація погіршиться" насамперед тому, що в країні 100 мільйонів людей, які не мають щеплення проти COVID-19. Експерт переконаний, що ці люди дозволяють вірусу поширюватися. Це, врешті, "впливає на всіх".

"Ми знову і знову повторюємо, що вирішення цієї проблеми - вакцинація, і тоді цього не відбудеться", - підкреслив Фаучі.

Зазначимо, у США переважає штам коронавірусу "Дельта", переважно серед невакцинованих. На нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань. Саме тому наприкінці липня у країні змінили правила носіння масок.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакциновано понад 164,4 млн осіб, або 49,5% всього населення.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22473) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Фаучі (18) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Наші досі натягають намордники при вході в магазини, коли ніхто це не перевіряє, ніхто за це не штрафує і навіть не робить зауваження.

Тель-авізор кричить вакцинуватися, але є інтернет, де вже на мовах всіх країн є вся інформація про шкоду вакцинації. До прикладу, в Гібралтарі при 100% охопленні вакцинацією захворюваність на ковід виросла у 25 разів!

Свіжий приклад, у львівському кардіоцентрі примусово всіх лікарів колять або звільняйтеся. Частина буде звільнятися, бо після вакцини на четвертий день один з їх колег отримав інсульт - досі в критичному стані. І головне, приходить бабка, їй лікар то розповідає і каже, не можна вам, у вас і так серце ледве живе. А вона з шкляними очима суне і коле той шмурдяк. Потім три дні здихає від дикого головного болю і починає по всіх таких самих мудрих пожружках перестарілих дзвонити і розповідати, що вона вже теж вакцинована. Але забуває їм сказати, що діти, зглянувшись на її дурість і впертість, тиждень перед ширкою накачували її кроворозріджуючими препаратами...

І вони все одно сунуть колоти той шмурдяк.
Завтра скажуть вішатися, і вони почнуть битися в чергах за шнурком і милом.
Країна безпробудних ідіотів.

Може і правильно з тою вакциною... За 2-3 роки більшість кретинів, яким її вкололи, вимре від різних хвороб, і світ стане чистішим. Бо який може бути кращий спосіб очистки суспільства від ідіотів?
показати весь коментар
02.08.2021 08:44
+5
Будет смешно, если эти идиоты выживут и будут процветать в дальнейшем, а вакцинированные посадят своё здоровье, работая лабораторными крысами для богатеньких буратин
показати весь коментар
02.08.2021 09:54
+4
а нас готовят к локдауну и уверенно торочат что он неизбежен осенью когда большинство стран настроены не применять локдаун даже кацапы было по 25 000 cейчас спадает понемногу несмотря что никто не вводил локдаун там кьюар коды в москве в кафе были и то на неделю потом отменили-проголотят наши в случаи локдауна интересно и смиренно будут дома сидеть или выйдут на улицу?

"Во Франции в субботу больше 200 тысяч человек по всей стране приняли участие в демонстрациях против планов властей расширить действие COVID- паспортов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro.
показати весь коментар
02.08.2021 08:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а нас готовят к локдауну и уверенно торочат что он неизбежен осенью когда большинство стран настроены не применять локдаун даже кацапы было по 25 000 cейчас спадает понемногу несмотря что никто не вводил локдаун там кьюар коды в москве в кафе были и то на неделю потом отменили-проголотят наши в случаи локдауна интересно и смиренно будут дома сидеть или выйдут на улицу?

"Во Франции в субботу больше 200 тысяч человек по всей стране приняли участие в демонстрациях против планов властей расширить действие COVID- паспортов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro.
показати весь коментар
02.08.2021 08:10 Відповісти
Проглотят. Много чего еще проглотят. Страна терпил...
показати весь коментар
02.08.2021 08:13 Відповісти
Наші досі натягають намордники при вході в магазини, коли ніхто це не перевіряє, ніхто за це не штрафує і навіть не робить зауваження.

Тель-авізор кричить вакцинуватися, але є інтернет, де вже на мовах всіх країн є вся інформація про шкоду вакцинації. До прикладу, в Гібралтарі при 100% охопленні вакцинацією захворюваність на ковід виросла у 25 разів!

Свіжий приклад, у львівському кардіоцентрі примусово всіх лікарів колять або звільняйтеся. Частина буде звільнятися, бо після вакцини на четвертий день один з їх колег отримав інсульт - досі в критичному стані. І головне, приходить бабка, їй лікар то розповідає і каже, не можна вам, у вас і так серце ледве живе. А вона з шкляними очима суне і коле той шмурдяк. Потім три дні здихає від дикого головного болю і починає по всіх таких самих мудрих пожружках перестарілих дзвонити і розповідати, що вона вже теж вакцинована. Але забуває їм сказати, що діти, зглянувшись на її дурість і впертість, тиждень перед ширкою накачували її кроворозріджуючими препаратами...

І вони все одно сунуть колоти той шмурдяк.
Завтра скажуть вішатися, і вони почнуть битися в чергах за шнурком і милом.
Країна безпробудних ідіотів.

Може і правильно з тою вакциною... За 2-3 роки більшість кретинів, яким її вкололи, вимре від різних хвороб, і світ стане чистішим. Бо який може бути кращий спосіб очистки суспільства від ідіотів?
показати весь коментар
02.08.2021 08:44 Відповісти
Не вижу ничего плохого в том чтобы одеть маску в магазине или транспорте. Если выбирать между вакцинацией непонятно чем и маской, то я выберу маску. Хотя реально напрягают те кто в такую жару на улице ходят в наморднике
показати весь коментар
02.08.2021 09:48 Відповісти
Не вижу ничего хорошего в том, чтобы одеть маску в магазине или транспорте.
А из плохого вижу привыкание к принуждению. Сначала масочку одень, потом на прививочку присядь итд
показати весь коментар
02.08.2021 09:51 Відповісти
Не вижу ничего плохого в рекордной смертности от КОВИДа у вас на лаптестане
показати весь коментар
02.08.2021 10:56 Відповісти
Тут тоже ходят в намордниках в торговых центрах, только нос высунут.
Маска как бы есть, но дышать не мешает. Но идейные на свой нос натягивают.
показати весь коментар
02.08.2021 10:56 Відповісти
Цікаво, що контрольовані глобалістами світові мас-мідії (і українські також) про акції протесту мовчать, як риба об льод.
показати весь коментар
02.08.2021 10:27 Відповісти
США как и британцы показывают делом а не сллвами всему миру, что штапм дельта не так опасен как предыдущие.
показати весь коментар
02.08.2021 08:33 Відповісти
США и Британцы имеют Файзер и Модерну, а на лаптестане имеют 800 ковидных жмуров в день и это далеко не предел
показати весь коментар
02.08.2021 10:55 Відповісти
Сегодня прочитал что во Флориде количество инфицированных побило рекорды предыдущие, более 21 тысячи, в сутки, ну и госпитализированных тоже самое. Вот количества не помню точно, помню только что на сотню более, чем год назад, 3270 против 3150, кажись. Так год назад вакцинация только старт давала, да? Ну и что сейчас происходит???
показати весь коментар
02.08.2021 08:43 Відповісти
А зачем колоться шмурдяком?
показати весь коментар
02.08.2021 09:36 Відповісти
Если вы заметили, то я вовсе не призываю колоться чем угодно. Для меня нет разницы- шмурдяк откровенный или не очень откровенный.
показати весь коментар
02.08.2021 09:38 Відповісти
Во Флориде живет 22 млн. народу, без учета нелегалов, которых миллиона 2-3.
Для госпиталей Флориды 3 тыс. пациентов - это ни о чем.
показати весь коментар
02.08.2021 14:11 Відповісти
Магия побеждает технологии. Без вариантов.
показати весь коментар
02.08.2021 08:54 Відповісти
Так уж получилось, что с вакцинации никакого толку. Теперь приходится делать вид что всё в порядке. Благодаря вакцине, разумеецца.
показати весь коментар
02.08.2021 09:36 Відповісти
Нда.. А сколько потребуется времени, чтобы 100 миллионов идиотов, отказывающихся вакцинироваться, успешно переболели?
показати весь коментар
02.08.2021 09:47 Відповісти
Будет смешно, если эти идиоты выживут и будут процветать в дальнейшем, а вакцинированные посадят своё здоровье, работая лабораторными крысами для богатеньких буратин
показати весь коментар
02.08.2021 09:54 Відповісти
Смеяться они будут, когда Билл Гейстс подаст команду через свои чипы!
показати весь коментар
02.08.2021 10:02 Відповісти
Чипы, это конечно хохмочка.
Но вот у нас на двух судах, зашедших в США, власти сделали всем тестирование.
И что - у троих уколотых нашли ковид. А те кто перед рейсом не кололся- ничего.
Ни на какую мысль это не наталкивает?
показати весь коментар
02.08.2021 11:04 Відповісти
На мысль о кривизне теста. У нас у привитого паренька тоже нашли. Потом сделали PCR и откатили.
показати весь коментар
02.08.2021 14:15 Відповісти
Это все равно факт, и ясно что американцы как следует проверяли тесты, прежде чем на две недели закарантинить два крупнотоннажных судна с 14 000 контейнеров каждое.
показати весь коментар
02.08.2021 16:58 Відповісти
Наталкивает. Каждой кухарке хочется выглядеть умной!
показати весь коментар
02.08.2021 15:56 Відповісти
Зазначимо, у США переважає штам коронавірусу "Дельта", переважно серед невакцинованих. На нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань.Джерело: https://censor.net/ua/n3280297
51 проти 49. Ну й для чого вакцинуватися.
показати весь коментар
02.08.2021 09:55 Відповісти
А сравни смертность среди вакцинированных и НЕ вакцинированных. Например, https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/28/7301968/ в Италии сейчас 99% умерших от КОВИДа были НЕ вакинированы или не полностью вакцинировны.
показати весь коментар
02.08.2021 10:59 Відповісти
Так це данні за пів року, а декілька місяців назад було вакциновано менше 10 відсотків італійців. А які дані за місяць? А ще краще за тиждень.
показати весь коментар
02.08.2021 11:14 Відповісти
Эти данные включают все месяцы, за которые есть статистические данные. Как ни крути, а ПОЛНОСТЬЮ вакцинированные в Италии от КОВИДа практически не умирают
показати весь коментар
02.08.2021 11:16 Відповісти
Але мруть від інсультів та інфарктів, як мухи.
показати весь коментар
02.08.2021 14:06 Відповісти
То отдельная статистика.
показати весь коментар
02.08.2021 14:11 Відповісти
Для того щоб класти на доктора фаучі з прибором.
показати весь коментар
02.08.2021 14:12 Відповісти
 
 