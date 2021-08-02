США не планують повертатися до локдауну, попри зростання заражень "дельта"-штамом, - головний інфекціоніст Фаучі
США не повертатимуться до локдауну, попри те що в країні збільшується кількість заражень хворих на вірус "Дельта".
Водночас головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі заявив, що "ситуація погіршиться", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Вважаю, що у нас є достатня кількість людей у країні, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими, хоча цього і не вистачить, щоб придушити спалах", - сказав Фаучі.
Він також додав, що "ситуація погіршиться" насамперед тому, що в країні 100 мільйонів людей, які не мають щеплення проти COVID-19. Експерт переконаний, що ці люди дозволяють вірусу поширюватися. Це, врешті, "впливає на всіх".
"Ми знову і знову повторюємо, що вирішення цієї проблеми - вакцинація, і тоді цього не відбудеться", - підкреслив Фаучі.
Зазначимо, у США переважає штам коронавірусу "Дельта", переважно серед невакцинованих. На нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань. Саме тому наприкінці липня у країні змінили правила носіння масок.
За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакциновано понад 164,4 млн осіб, або 49,5% всього населення.
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"Во Франции в субботу больше 200 тысяч человек по всей стране приняли участие в демонстрациях против планов властей расширить действие COVID- паспортов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro.
Тель-авізор кричить вакцинуватися, але є інтернет, де вже на мовах всіх країн є вся інформація про шкоду вакцинації. До прикладу, в Гібралтарі при 100% охопленні вакцинацією захворюваність на ковід виросла у 25 разів!
Свіжий приклад, у львівському кардіоцентрі примусово всіх лікарів колять або звільняйтеся. Частина буде звільнятися, бо після вакцини на четвертий день один з їх колег отримав інсульт - досі в критичному стані. І головне, приходить бабка, їй лікар то розповідає і каже, не можна вам, у вас і так серце ледве живе. А вона з шкляними очима суне і коле той шмурдяк. Потім три дні здихає від дикого головного болю і починає по всіх таких самих мудрих пожружках перестарілих дзвонити і розповідати, що вона вже теж вакцинована. Але забуває їм сказати, що діти, зглянувшись на її дурість і впертість, тиждень перед ширкою накачували її кроворозріджуючими препаратами...
І вони все одно сунуть колоти той шмурдяк.
Завтра скажуть вішатися, і вони почнуть битися в чергах за шнурком і милом.
Країна безпробудних ідіотів.
Може і правильно з тою вакциною... За 2-3 роки більшість кретинів, яким її вкололи, вимре від різних хвороб, і світ стане чистішим. Бо який може бути кращий спосіб очистки суспільства від ідіотів?
А из плохого вижу привыкание к принуждению. Сначала масочку одень, потом на прививочку присядь итд
Маска как бы есть, но дышать не мешает. Но идейные на свой нос натягивают.
Для госпиталей Флориды 3 тыс. пациентов - это ни о чем.
Но вот у нас на двух судах, зашедших в США, власти сделали всем тестирование.
И что - у троих уколотых нашли ковид. А те кто перед рейсом не кололся- ничего.
Ни на какую мысль это не наталкивает?
51 проти 49. Ну й для чого вакцинуватися.