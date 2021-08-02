США не планують повертатися до локдауну, попри зростання заражень "дельта"-штамом, - головний інфекціоніст Фаучі

США не повертатимуться до локдауну, попри те що в країні збільшується кількість заражень хворих на вірус "Дельта".

Водночас головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі заявив, що "ситуація погіршиться", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Вважаю, що у нас є достатня кількість людей у країні, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими, хоча цього і не вистачить, щоб придушити спалах", - сказав Фаучі.

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Він також додав, що "ситуація погіршиться" насамперед тому, що в країні 100 мільйонів людей, які не мають щеплення проти COVID-19. Експерт переконаний, що ці люди дозволяють вірусу поширюватися. Це, врешті, "впливає на всіх".

"Ми знову і знову повторюємо, що вирішення цієї проблеми - вакцинація, і тоді цього не відбудеться", - підкреслив Фаучі.

Зазначимо, у США переважає штам коронавірусу "Дельта", переважно серед невакцинованих. На нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань. Саме тому наприкінці липня у країні змінили правила носіння масок.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакциновано понад 164,4 млн осіб, або 49,5% всього населення.