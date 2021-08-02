Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр
За минулу добу, 1 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС.
"Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Станом на 7:00 ранку 2 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - розповіли в штабі ОС.
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