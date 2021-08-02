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Новини Операція Об'єднаних сил
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Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр

Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника

За минулу добу, 1 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС.

"Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Також читайте: Міссія ОБСЄ зафіксувала за 31 липня 425 порушень "тиші" на Донбасі

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку 2 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - розповіли в штабі ОС.

Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника Орлан-10, втрат немає, - пресцентр 01
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника Орлан-10, втрат немає, - пресцентр 02

Автор: 

обстріл (28196) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Мокши ведуть розвідку повним ходом.А що зеленський?Як завжди мовчить?Мовчить.Йому єрмак заборонив розмовляти.
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02.08.2021 08:26
+6
Еще минус один заблудившийся.
Земля ему асбестом.
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9733
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02.08.2021 08:28
+4
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7797
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02.08.2021 08:25
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Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7797
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02.08.2021 08:25 Відповісти
Мокши ведуть розвідку повним ходом.А що зеленський?Як завжди мовчить?Мовчить.Йому єрмак заборонив розмовляти.
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02.08.2021 08:26 Відповісти
Это один и тот же Орлан туда-сюда каждый день летает? Это нехорошо.Это не совсем авиамоделька. У новых Орланов 12 камер для 3д карт. Интегрирован с РЕБ «Леер-3». И есть пункт управления в виде грузовика с радаром, операторами, оборудованием и бензогенератором.

Печаль.
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02.08.2021 08:26 Відповісти
Это все брошено укропами???
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02.08.2021 08:34 Відповісти
Еще минус один заблудившийся.
Земля ему асбестом.
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9733
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02.08.2021 08:28 Відповісти
«Нє трєба скігліть, взялі лопати мьотли і пашлі убірать»
Все равно для вас другой работы нет.
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6664
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02.08.2021 08:32 Відповісти
А чому його не збили цей Орлан?? Чи не було чим чи не було приказу??
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02.08.2021 08:44 Відповісти
Ну да-"Путин нападет".
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02.08.2021 08:53 Відповісти
"Небывалое перемирие"-рулит.
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02.08.2021 08:51 Відповісти
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения - одна бумажная работа на передовой..., фиксировать надо одним точным выстрелом..., ну чтобы убедиться , что это точно орлан, а то хрен поймешь, высоко же...
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02.08.2021 09:00 Відповісти
Чому не збитий ватний безпілотник? Не мажна, бо зелений фельдмаршал розцінить це, як напад на своїх зепоребрикових бізнеспарнерів?
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02.08.2021 10:15 Відповісти
 
 