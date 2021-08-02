В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали
В Україні зафіксовано 265 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 1 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 1).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 385 осіб;
летальних випадків – 4;
одужало – 176 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 8854 особи,
методом ІФА – 1776 осіб,
експрес-тестами – 6417 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 253 534 особи;
одужало – 2 187 170 осіб;
летальних випадків – 52 955;
проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях", - розповіли в МОЗ.
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https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/florida-pobila-rekord-zabolevaemosti-covid-1627793265.html
Правда у них тоже по выходным вирусец на оддыхе - в пятницу было 122 тыщщи.
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ei=nIoHYeyHObuA9u8P36C0yAU&oq=%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&gs_lcp=*******************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjsxcSW1ZHyAhU7gP0HHV8QDVkQ4dUDCA4&uact=5
а лучше - https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
ах, понял чего статистика такая - Хламидия и Арестован пугали шо мы станем рабами Китаяя - вот и у нас тоже вируса нет как и там, партия приказала)