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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали

В Україні зафіксовано 265 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 1 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 1).

Також за минулу добу:
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 госпіталізовано – 385 осіб;
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 летальних випадків – 4;
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 одужало – 176 осіб;

За добу протестовано:
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 методом ПЛР – 8854 особи,
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 методом ІФА – 1776 осіб,
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 експрес-тестами – 6417 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 захворіло – 2 253 534 особи;
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 одужало – 2 187 170 осіб;
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 955;
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Мне это шоу в СМИ с Ковидом напоминает средневековую инквизицию.
Кто не согласен -того на костер! В РФ, кто не проходит вакцинцию отстраняют от работы.
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02.08.2021 08:40
+3
Ну, пусть так, я соглашусь. Таки процент вакцинированных- огромен. Каждый второй. Тогда почему рекордное количество заболевших???
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02.08.2021 08:56
+3
По поводу отстранения от работы - так чувствую что и у нас не далеко от этого. Не дай Бог конечно ..
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02.08.2021 09:09
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Мне это шоу в СМИ с Ковидом напоминает средневековую инквизицию.
Кто не согласен -того на костер! В РФ, кто не проходит вакцинцию отстраняют от работы.
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02.08.2021 08:40 Відповісти
Пока, слава Богу- не жгут, но прессинг явно возрастает, по крайней мере- в СМИ. Лично я не вижу никаких ужесточений, в Мариуполе. Меня только цифра заболевших в штате Флорида удивила: 21683 в сутки!!! Это в одной только Флориде! А это как, если обильная вакцинация там правильным Пфайзером, то что тогда?!
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02.08.2021 08:48 Відповісти
Не только пфайзером. В США впкцинируют также джонсон&джонсон и модерной. Полностью вакцинированых у них 49% населения.
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02.08.2021 08:54 Відповісти
Ну, пусть так, я соглашусь. Таки процент вакцинированных- огромен. Каждый второй. Тогда почему рекордное количество заболевших???
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02.08.2021 08:56 Відповісти
Тем более, что в сутки у них заболело всего 23 139 по всем штатам. А нп как вы пишете. Нп расгоняйте панику.
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02.08.2021 08:58 Відповісти
Ты вы шо??? Это кто панику разгоняет??? А кто- наоборот, в открытую лжет?! Так вот, я обвиняю вас во лжи! Вы- лжец. Лови, лжец:
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/florida-pobila-rekord-zabolevaemosti-covid-1627793265.html
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02.08.2021 09:06 Відповісти
Гыгы, а ведь вы оба правы. Ну, судя по тырнету. И чо ругаетесь то?
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02.08.2021 09:28 Відповісти
А я вовсе не ругаюсь. Меня обвинили в паникерстве. Я- ответил, со ссылкой на источник надежный. Таки https://apnews.com/article/lifestyle-health-business-arts-and-entertainment-florida-01fa89e1d9491ab075c5deb689af1ea8 Associated Press надежный источник! Оппонент молчит.
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02.08.2021 09:31 Відповісти
А аппанент на гугл сошлётся. Набираешь "ковид сша" без кавычек - а там за вчера 23139.
Правда у них тоже по выходным вирусец на оддыхе - в пятницу было 122 тыщщи.
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02.08.2021 09:39 Відповісти
Так это очевидно: речь идет не о вчера, ибо статья от 01.08.2021.
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02.08.2021 09:40 Відповісти
Судя по статье вакцинация не очень помогает
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02.08.2021 09:37 Відповісти
вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет. Но она существенно снижает риск осложнений и пластикового пакета
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02.08.2021 11:12 Відповісти
НЕ имею ничего против вакцинации. Ничего против хорошей, проверенной временем и всевозможными тестами вакцины. Но сейчас, по сути, у нас проводится массовый эксперимент в полевых условиях на куче людей. Я лучше похожу в масочке и подожду пока тестирование вакцины на людях закончится. А вот тогда можно будет думать и о вакцинации
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02.08.2021 18:34 Відповісти
да вы паникер и истерик )))

https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ei=nIoHYeyHObuA9u8P36C0yAU&oq=%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&gs_lcp=*******************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjsxcSW1ZHyAhU7gP0HHV8QDVkQ4dUDCA4&uact=5

а лучше - https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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02.08.2021 11:00 Відповісти
Свободно, тётя. Или- ты дядя? По твоему НИКу- не очень понятно.
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02.08.2021 11:05 Відповісти
недядя, валерьянку выпей и не истерь и математику поучи - на х = у - й
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02.08.2021 11:15 Відповісти
и кстати в своей истерике не забудьте, что во Флориде живет 21,538,187 человек. По сути пол Украины посчитать процент заболевших от 21 млн слабо? или помочь и с этим?)))
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02.08.2021 11:04 Відповісти
В Штатах за последние сутки умерло 64 человека при 21768 заболевших. В среднем за последние дни смертность около 0,5%. В той же кацапии 22804 и 789 умерших, а смертность около 3,5%. Ну а так да, вакцинация ничего не даёт...
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02.08.2021 10:22 Відповісти
По поводу отстранения от работы - так чувствую что и у нас не далеко от этого. Не дай Бог конечно ..
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02.08.2021 09:09 Відповісти
Та запросто! В Мариуполе пригрозали школы и детсады не открыть, если преподавательский состав 100% не вакцинируется. В данный моент, в моей школе №9 открыт пункт вакцинации именно для этой категории населения!
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02.08.2021 09:12 Відповісти
Від діареї більше померло.
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02.08.2021 08:54 Відповісти
даже дать всем гражданам прочитать эту статистику - то явно от смеха не 4 умрет.
ах, понял чего статистика такая - Хламидия и Арестован пугали шо мы станем рабами Китаяя - вот и у нас тоже вируса нет как и там, партия приказала)
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02.08.2021 09:00 Відповісти
По выходным страшный вирус тоже на оддыхе.
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02.08.2021 09:25 Відповісти
все продажные чиновники и их правительства прокололлись с ковидом пустой треп, даже про Беларусь боятся вспомнить. А победить ковид можно только переизбрав нынешних ренегатов потом отдав их под суд чтоб другим не повадно было. Зробимо их всем миром разом. Чтоб разобраться , что это было и больше не повторялось.
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02.08.2021 09:32 Відповісти
 
 