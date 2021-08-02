В Україні за добу від COVID-19 померли 4 людини, зафіксовано 265 нових випадків зараження, 176 осіб одужали

В Україні зафіксовано 265 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 1 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 1).



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 385 осіб;

летальних випадків – 4;

одужало – 176 осіб;



За добу протестовано:

методом ПЛР – 8854 особи,

методом ІФА – 1776 осіб,

експрес-тестами – 6417 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 253 534 особи;

одужало – 2 187 170 осіб;

летальних випадків – 52 955;

проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях", - розповіли в МОЗ.







