За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 38 080 осіб, загалом - 3 599 169, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 033 616 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"38 080 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 1 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані - 10 672 людини.
Протягом доби працювали: 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення; 296 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 632 783 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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