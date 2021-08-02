МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яка заявила про спробу насильно вивезти її з Японії в Білорусь.

Про це заявив представник МОК у понеділок, 2 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, до справи Тимановської разом з японською поліцією приєдналося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Білоруська спортсменка зараз перебуває в безпеці і під захистом японської влади, підкреслили в МОК.

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Тимановська - в "безпечному місці", - розповів спікер Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс. За його словами, вона провела ніч у готелі в аеропорту Токіо, після того, як пізно ввечері в неділю шукала захисту в японській поліції.

"Увечері МОК і оргкомітет поговорили з Тимановською. Вона перебуває з керівництвом аеропорту Ханеда, зараз її супроводжує працівник оргкомітету Олімпійських ігор. Вона сказала нам, що почувається в безпеці. МОК і оргкомітет продовжать переговори з Тимановською, щоб визначити подальші кроки", - повідомив МОК.

Раніше стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися вивезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці. Вона заявила про намір звертатися за політичним притулком у посольство Австрії в Токіо. Австрійська влада поки ніяк не відреагували на намір білоруської спортсменки. Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській і взяти її під міжнародний захист.