МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яка заявила про спробу насильно вивезти її з Японії в Білорусь.
Про це заявив представник МОК у понеділок, 2 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, до справи Тимановської разом з японською поліцією приєдналося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Білоруська спортсменка зараз перебуває в безпеці і під захистом японської влади, підкреслили в МОК.
Тимановська - в "безпечному місці", - розповів спікер Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс. За його словами, вона провела ніч у готелі в аеропорту Токіо, після того, як пізно ввечері в неділю шукала захисту в японській поліції.
"Увечері МОК і оргкомітет поговорили з Тимановською. Вона перебуває з керівництвом аеропорту Ханеда, зараз її супроводжує працівник оргкомітету Олімпійських ігор. Вона сказала нам, що почувається в безпеці. МОК і оргкомітет продовжать переговори з Тимановською, щоб визначити подальші кроки", - повідомив МОК.
Раніше стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися вивезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці. Вона заявила про намір звертатися за політичним притулком у посольство Австрії в Токіо. Австрійська влада поки ніяк не відреагували на намір білоруської спортсменки. Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській і взяти її під міжнародний захист.
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Он, наша Клочкова - капітан армії здається. Була, зараз не знаю.
Ким Чен Лукашенко.
Слава Богу хоть ядерного оружия у Батьки нет.
что бы давать Лукашенко такой серьезный аргумент против СЕБЯ!
Чего ж ты не поехал, раз такой способный?
21-й век, а скоторобы быдлофюрера оправдывают рабство внутренними делами коллектива
Австрия под ******.
Нужно просить Латвию.
За отказ - снятие с соревнований вообще.
Для них (коммунистов) люди - мусор и безмолвные рабы.
Сама легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады и попытались насильно вывезти после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Ранее в Сети была опубликована запись разговора легкоатлетки Кристины Тимановской с двумя членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка подтвердил, что на записи ее голос.
На легкоатлетку оказывалось давление.