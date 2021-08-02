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Новини Репресії в Білорусі Олімпіада-2020
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МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці

МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яка заявила про спробу насильно вивезти її з Японії в Білорусь.

Про це заявив представник МОК у понеділок, 2 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, до справи Тимановської разом з японською поліцією приєдналося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Білоруська спортсменка зараз перебуває в безпеці і під захистом японської влади, підкреслили в МОК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз у Білорусі для мене небезпечно: мене можуть посадити до в’язниці, - спортсменка Тимановська

Тимановська - в "безпечному місці", - розповів спікер Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс. За його словами, вона провела ніч у готелі в аеропорту Токіо, після того, як пізно ввечері в неділю шукала захисту в японській поліції.

"Увечері МОК і оргкомітет поговорили з Тимановською. Вона перебуває з керівництвом аеропорту Ханеда, зараз її супроводжує працівник оргкомітету Олімпійських ігор. Вона сказала нам, що почувається в безпеці. МОК і оргкомітет продовжать переговори з Тимановською, щоб визначити подальші кроки", - повідомив МОК.

Раніше стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися вивезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці. Вона заявила про намір звертатися за політичним притулком у посольство Австрії в Токіо. Австрійська влада поки ніяк не відреагували на намір білоруської спортсменки. Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській і взяти її під міжнародний захист.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) МОК (173) Олімпіада (687) репресії (1621)


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Топ коментарі
+14
😀😀😀

МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці - Цензор.НЕТ 5198
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02.08.2021 09:50
+12
О черговий байстрюк колгоспника-бойовика вилiз.
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02.08.2021 09:31
+10
МОК обратился в Беларусь за разъяснениями по ситуации с Тимановской: Сейчас она в надежном и безопасном месте - Цензор.НЕТ 7313
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02.08.2021 09:21
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МОК обратился в Беларусь за разъяснениями по ситуации с Тимановской: Сейчас она в надежном и безопасном месте - Цензор.НЕТ 7313
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02.08.2021 09:21 Відповісти
а ЗЕлефил не горит желанием предоставить белорусской спортсменке убежище в Украине от бульбенфюрера?? или в гости к нам только всякие киркоровы и актеры "сватов"????
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02.08.2021 09:22 Відповісти
рома, ТИ ГОТОВИЙ взяти ту спортсменку на повне утримання???
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02.08.2021 09:30 Відповісти
она же не калека, будет работать и сама себя обеспечивать, ты что то путаешь.
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02.08.2021 09:46 Відповісти
ага, на завод пойдет. или продавцом. точняк.
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02.08.2021 09:48 Відповісти
Зауваження слушне, але треба знати чим вона дома займалась.
Он, наша Клочкова - капітан армії здається. Була, зараз не знаю.
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02.08.2021 10:08 Відповісти
это уже ее проблемы на что она жить собирается
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02.08.2021 10:10 Відповісти
вот потому она в Украину и не сунется. лучше в Австрии жить на пособие.
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02.08.2021 10:15 Відповісти
Северная Корея 2.
Ким Чен Лукашенко.
Слава Богу хоть ядерного оружия у Батьки нет.
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02.08.2021 09:24 Відповісти
***** недолго организовать еще одну "ядерную державу". совкового ядерного хлама у него хватит не только для свЫна, но и для лукашеску.
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02.08.2021 09:47 Відповісти
Уйло не настолько свихнувшийся,
что бы давать Лукашенко такой серьезный аргумент против СЕБЯ!
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02.08.2021 11:35 Відповісти
О черговий байстрюк колгоспника-бойовика вилiз.
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02.08.2021 09:31 Відповісти
Так у вас на Олимпиаду кого попало посылают?
Чего ж ты не поехал, раз такой способный?
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02.08.2021 09:32 Відповісти
Не все такие бесхребетные как вы,когда человек годами тренируеться ждет олипиаду как вершину спорта и за день до спринта ее отправляют домой без её разрешения и ее кстати первая олимпиада,из за того что накосячило руководство или ставят на дистанцию без ее ведома на 400 м где она не учавствовала никогда,терпеть и смирится по вашему?полетететь домой как ни в чем не бывало
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02.08.2021 09:37 Відповісти
Вы не понимаете что ее никто не спрашивал,никто не советовался с ней,никто никого не слушает,так работает диктатура не только в политике но и в спорте и культуре как может решится проблема даже внутри коллектива когда её даже не спросили,когда ей сказали тупо валить домой и что она не побежит завтра
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02.08.2021 09:56 Відповісти
Шо ты несешь, зыдыбил, писец.
21-й век, а скоторобы быдлофюрера оправдывают рабство внутренними делами коллектива
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02.08.2021 10:43 Відповісти
тебе, бавовняну тваринку не спитали, що робити. вона робить те, що вважає за потрібне та має на це право, незалежно від ниття гебешних клоунів
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02.08.2021 10:00 Відповісти
Наш през видав вагнерівців, видасть і Тимановську.
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02.08.2021 09:35 Відповісти
кто он такой этот мок?
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02.08.2021 09:44 Відповісти
очередная куча бесполезных чиновников-бюрократов, как и остальные подобные аббревиатуры: ВОЗ, ПАСЕ, ОБСЕ, ООН и т.д.
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02.08.2021 09:51 Відповісти
Почему Австрия?
Австрия под ******.
Нужно просить Латвию.
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02.08.2021 09:49 Відповісти
😀😀😀

МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці - Цензор.НЕТ 5198
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02.08.2021 09:50 Відповісти
Кстати, вот это назначение в приказном порядке на эстафету 4Х400 без согласования с ней - это совок в чистом виде. Партия приказала, комсомол ответил "есть".
За отказ - снятие с соревнований вообще.
Для них (коммунистов) люди - мусор и безмолвные рабы.
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02.08.2021 10:18 Відповісти
Приїхала щоб змагатися по бігу,а виставили в ринг по боксу(тому що не вистачає атлетів...) Бо бульбофюрер так хоче...
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02.08.2021 11:19 Відповісти
Не здіймайте бурю в стакані. Повернеться вона в БілоРУСІЮ, розкаїться, і почне прославляти бацьку...Як це зробив свого часу, блохер NЕХТА.))))
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02.08.2021 10:28 Відповісти
Муж и ребенок белорусской спортсменки Кристины Тимановской покинули Беларусь и уехали в Киев.
Сама легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады и попытались насильно вывезти после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Ранее в Сети была опубликована запись разговора легкоатлетки Кристины Тимановской с двумя членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка подтвердил, что на записи ее голос.
На легкоатлетку оказывалось давление.
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02.08.2021 11:09 Відповісти
Ничего нового, решение в стиле Лукашенко. О Кристину в случае возвращения в Белорусь, вытрут ноги. В лучшем случае станет невыездной, даже если покается. Поэтому разумнее выбрать нормальную страну. Сейчас решающий момент в ее жизни.
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02.08.2021 11:17 Відповісти
Рятуйте дівчину . Не можна віддавати її в лапи проросійських людожерів і вбивць .
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02.08.2021 13:56 Відповісти
Критика им не понравилась. Жаль скромно покритиковала этих нелюдей.
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02.08.2021 15:34 Відповісти
В Беларусі даже за мовчання садять, а якщо вона чирикнула щось проти начальства, то посадять запросто!!!
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02.08.2021 16:06 Відповісти
 
 